Як швидко та безпечно купити квартиру в Києві у 2023 році*





Ми поцікавилися в експертів агентства нерухомості «Благовіст», що володіє найбільшою базою обʼєктів нерухомості у Києві та області, як



Але спочатку розглянемо основні тенденції ринку.



Що в цілому відбувається з нерухомістю у столиці

На ринку столичної нерухомості спостерігається активність покупців у категорії житла середнього та низького цінового сегментів. За даними «Благовіста», найбільшим попитом у квітні 2023 року користувались квартири у таких районах:



- Голосіївський;

- Дарницький;

- Шевченківський.



Серед придбаних квартир 72% розташовані у новобудовах.



Такий попит експерти повʼязують із запитами від киян, котрі планують і надалі залишатися у місті, а також від внутрішньо переміщених осіб, які приїжджають до Києва або перевозять сюди бізнес. Також є певний відсоток інвесторів, які купують нерухомість для здачі в оренду.



Де шукати житло у Києві, яке відповідатиме всім вимогам

Враховуючи розмір міста, кількість пропозицій на ринку та варіативність цін, самостійно підібрати варіант, що підійде для кишені і душі, може виявитися завданням із зірочкою. Тож експерти радять звертатися до сайтів з пошуку нерухомості, де база обʼєктів у новобудовах та на вторинному ринку поповнюється щодня.



Зокрема, сайт компанії «Благовіст». Тут потенційний покупець квартири може вибрати бажаний район столиці та вулицю, житловий комплекс, кількість кімнат, площу, тип ремонту, діапазон ціни та навіть переглянути віртуальний тур по обʼєктах, які підходять за запитом.



У середньому найвища ціна за «квадрат» у Печерському районі столиці, найнижча - у Дарницькому районі. Кожен обʼєкт продажу має детальний опис, фото планування та готового інтерʼєру, фото ЖК та прибудинкової території, що допомагає краще зрозуміти стан будинку та квартири.



Експертна оцінка нерухомості від «Благовіст»

Щоб визначити обʼєктивну вартість житла, рекомендують замовити експертну оцінку нерухомості, яка покаже, наскільки ціна відповідає реальній ринковій. Зробити її має сертифікований оцінювач, який бере до уваги різні чинники обʼєкта, як от ступінь зносу, вартість вже зроблених поліпшень тощо.



Інформацію про вартість майна за незалежною експертною оцінкою покупець може використовувати для прийняття рішення про купівлю, а також для торгу з продавцем.



Як бачимо, завдяки наявності інтернет-ресурсів з пошуку нерухомості потенційні покупці мають можливість знайти слушний варіант квартири у столиці, враховуючи свої вимоги та бюджет. А співпраця з перевіреними рієлторами допоможе провести безпечну угоду та не купити кота у мішку.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Ринок нерухомості у столиці адаптувався до умов сьогодення і зараз тут є попит на квартири різної площі та у різних районах. Коливання цін є, але воно незначне й повʼязане із сезонним спадом покупної спроможності. Охочі інвестувати у нерухомість бажають знайти комфортабельне помешкання за справедливу ціну та оформити купівлю-продаж якнайшвидше.Ми поцікавилися в експертів агентства нерухомості «Благовіст», що володіє найбільшою базою обʼєктів нерухомості у Києві та області, як купити квартиру в Києві , яка ідеально відповідатиме потребам власника.Але спочатку розглянемо основні тенденції ринку.На ринку столичної нерухомості спостерігається активність покупців у категорії житла середнього та низького цінового сегментів. За даними «Благовіста», найбільшим попитом у квітні 2023 року користувались квартири у таких районах:- Голосіївський;- Дарницький;- Шевченківський.Серед придбаних квартир 72% розташовані у новобудовах.Такий попит експерти повʼязують із запитами від киян, котрі планують і надалі залишатися у місті, а також від внутрішньо переміщених осіб, які приїжджають до Києва або перевозять сюди бізнес. Також є певний відсоток інвесторів, які купують нерухомість для здачі в оренду.Враховуючи розмір міста, кількість пропозицій на ринку та варіативність цін, самостійно підібрати варіант, що підійде для кишені і душі, може виявитися завданням із зірочкою. Тож експерти радять звертатися до сайтів з пошуку нерухомості, де база обʼєктів у новобудовах та на вторинному ринку поповнюється щодня.Зокрема, сайт компанії «Благовіст». Тут потенційний покупець квартири може вибрати бажаний район столиці та вулицю, житловий комплекс, кількість кімнат, площу, тип ремонту, діапазон ціни та навіть переглянути віртуальний тур по обʼєктах, які підходять за запитом.У середньому найвища ціна за «квадрат» у Печерському районі столиці, найнижча - у Дарницькому районі. Кожен обʼєкт продажу має детальний опис, фото планування та готового інтерʼєру, фото ЖК та прибудинкової території, що допомагає краще зрозуміти стан будинку та квартири.Щоб визначити обʼєктивну вартість житла, рекомендують замовити експертну оцінку нерухомості, яка покаже, наскільки ціна відповідає реальній ринковій. Зробити її має сертифікований оцінювач, який бере до уваги різні чинники обʼєкта, як от ступінь зносу, вартість вже зроблених поліпшень тощо.Інформацію про вартість майна за незалежною експертною оцінкою покупець може використовувати для прийняття рішення про купівлю, а також для торгу з продавцем.Як бачимо, завдяки наявності інтернет-ресурсів з пошуку нерухомості потенційні покупці мають можливість знайти слушний варіант квартири у столиці, враховуючи свої вимоги та бюджет. А співпраця з перевіреними рієлторами допоможе провести безпечну угоду та не купити кота у мішку.

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