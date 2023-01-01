iPhone 11 у 2023 році: купувати чи ні*





Висока продуктивність

«Одинадцяте яблучко» працює на процесорі Apple A13 Bionic, що забезпечує швидкий запуск сучасних застосунків. Девайс підтримує технологію Face ID, що працює без нарікань та дозволяє безпечно розблокувати пристрій просто подивившись на екран.



За параметрами продуктивності він майже не поступається новішим моделям. Проте девайс вже не має опції ProMotion, як в iPhone 13 та 14.



Камера

Як і iPhone 14, одинадцятий має 12-мегапіксельну основну камеру та 12-мегапіксельну ширококутну камеру. Він також підтримує нічний режим, Deep Fusion, портретний режим та Smart HDR для створення природних знімків з покращеною деталізацією та кольором.



Також iPhone 11 записує відео у 4K зі швидкістю 60 кадрів на секунду та оптичною стабілізацією зображення. А от новітні функції, на кшталт “Кінематографічного режиму” та ProRes для професійної постобробки відео, недоступні.



Дисплей

iPhone 11 має 6,1-дюймовий дисплей Liquid Retina з яскравими кольорами та чудовими кутами огляду. Дисплей підтримує технологію True Tone, тобто екран автоматично підлаштовується під умови освітлення навколишнього середовища.



Роздільна здатність – 1792 x 828 пікселів. Цього більш ніж достатньо для більшості користувачів. Проте новіші OLED-дисплеї, зокрема в iPhone 14, мають роздільну здатність 2532 x 1170 пікселів.



Акумулятор

Ємність акумулятора складає 3110 мАг. Це непоганий показник, якого вистачає умовно на 17 годин телефонної бесіди. Є швидка зарядка – 50% за 30 хвилин.



Чого не має iPhone 11

Враховуючи, що це далеко не новий айфон, він не підтримує багато функцій, якими можуть похизуватися останні версії. Крім тих, які ми вже згадали, модель не підтримує безпровідний зарядний пристрій Apple MagSafe, а лише бездротове заряджання за допомогою пристрою Qi. А також підключення до 5G – тут 4G LTE.



Отже, для тих, хто хоче мати надійний та продуктивний смартфон, проте не витрачати на нього всі кошти, 11 модель може стати чудовим вибором, бо на нього вже діє величезна знижка.



Його основні переваги станом на 2023 рік такі:



функціональна камера 12 Мп;

відео 4K;

дисплей с високою роздільною здатністю (1792 x 828);

гарна продуктивність на процесорі Apple A13 Bionic;

бездротове заряджання (Qi).

Якщо ви маєте iPhone X або iPhone XR, то перехід на iPhone 11 не дуже виправданий. Але якщо ви розглядаєте новішу модель, наприклад, iPhone 12 або 13 як свій перший яблучний девайс, то iPhone 11 пропонує вам майже ті самі функції за нижчою ціною.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. iPhone 11 був випущений у вересні 2019 року і його вже змінили три покоління ґаджетів - 12, 13 та 14. Попри це iphone 11 досі залишається бажаним девайсом та має попит. Тож ми вирішили детальніше розглянути характеристики цієї моделі, які дозволяють їй не втрачати актуальність у 2023 році.«Одинадцяте яблучко» працює на процесорі Apple A13 Bionic, що забезпечує швидкий запуск сучасних застосунків. Девайс підтримує технологію Face ID, що працює без нарікань та дозволяє безпечно розблокувати пристрій просто подивившись на екран.За параметрами продуктивності він майже не поступається новішим моделям. Проте девайс вже не має опції ProMotion, як в iPhone 13 та 14.Як і iPhone 14, одинадцятий має 12-мегапіксельну основну камеру та 12-мегапіксельну ширококутну камеру. Він також підтримує нічний режим, Deep Fusion, портретний режим та Smart HDR для створення природних знімків з покращеною деталізацією та кольором.Також iPhone 11 записує відео у 4K зі швидкістю 60 кадрів на секунду та оптичною стабілізацією зображення. А от новітні функції, на кшталт “Кінематографічного режиму” та ProRes для професійної постобробки відео, недоступні.iPhone 11 має 6,1-дюймовий дисплей Liquid Retina з яскравими кольорами та чудовими кутами огляду. Дисплей підтримує технологію True Tone, тобто екран автоматично підлаштовується під умови освітлення навколишнього середовища.Роздільна здатність – 1792 x 828 пікселів. Цього більш ніж достатньо для більшості користувачів. Проте новіші OLED-дисплеї, зокрема в iPhone 14, мають роздільну здатність 2532 x 1170 пікселів.Ємність акумулятора складає 3110 мАг. Це непоганий показник, якого вистачає умовно на 17 годин телефонної бесіди. Є швидка зарядка – 50% за 30 хвилин.Враховуючи, що це далеко не новий айфон, він не підтримує багато функцій, якими можуть похизуватися останні версії. Крім тих, які ми вже згадали, модель не підтримує безпровідний зарядний пристрій Apple MagSafe, а лише бездротове заряджання за допомогою пристрою Qi. А також підключення до 5G – тут 4G LTE.Отже, для тих, хто хоче мати надійний та продуктивний смартфон, проте не витрачати на нього всі кошти, 11 модель може стати чудовим вибором, бо на нього вже діє величезна знижка.Його основні переваги станом на 2023 рік такі:Якщо ви маєте iPhone X або iPhone XR, то перехід на iPhone 11 не дуже виправданий. Але якщо ви розглядаєте новішу модель, наприклад, iPhone 12 або 13 як свій перший яблучний девайс, то iPhone 11 пропонує вам майже ті самі функції за нижчою ціною.

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