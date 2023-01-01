Де в Одесі поїсти смачної піци*





Чи здивують шефи цієї онлайн-ресторації справжніх поціновувачів традиційної італійської страви? Ми вирішили зробити огляд актуального піца-меню на їхньому сайті. Ох, скільки ж смачного там!



Різновиди піци: класичні та новаторські

Маргарита, пепероні, чотири сири – це класичні види піци, які вам залюбки приготують на замовлення. Загалом у меню – 23 різновиди страви, серед яких:



гострі - з додаванням чилі-перцю;

мʼясні - з шинкою, копченою куркою, беконом, телятиною, салямі, ковбасою пепероні;

мʼясні - з шинкою, копченою куркою, беконом, телятиною, салямі, ковбасою пепероні;

сирні - з дор блю, пармезаном, гаудою та тягучою моцарелою, ще й з сирним соусом зверху;

веганські - з веганським болоньєзе на основі рослинного мʼяса Eat Me At.

А кому важко визначитися з видом, замовляє піцу Quattro (4-в-1), що поєднує 4 види начинки: грибну, мʼясну, сирну та з морепродуктами.



Як готують піцу в Одесі

Щоб приготувати справжню італійську піцу, потрібно дотримуватися умов приготування всіх її складових. Для коржа беруть якісне борошно та розкачують тісто потрібної товщини.



Соковитості майбутній страві додає соус, яким щільно змащують корж. Саме він гарантує той насичений смак, який полюбився гурманам. В онлайн-ресторані «Вилки Палки» готують різні піца-соуси: від вершкового до песто з базиліком та горішками.



Далі заготовку щедро покривають начинкою, використовуючи свіжі продукти - салямі, сири, овочі, свіжу зелень. Від цього залежить не лише смак готової піци, але й її апетитний вигляд.



Як замовити доставку та скільки коштує піца

Зараз замовити додому піцу можна у кілька кліків. Тож, посиденьки з друзями, романтичний вечір за переглядом фільму чи імпровізований спорт-бар у вітальні пройде смачно та безтурботно.



Піца готується на замовлення, тобто піцайоло підготує основу з начинкою та покладе її до печі лише після того, як ресторан отримає ваше замовлення. Піца буде свіжа та гаряча.



Не можна не оцінити той факт, що сервіс доставки безкоштовний. Роби мінімальне замовлення на 200 гривень й чекай на курʼєра. Обіцяють привезти за годину.



Загалом ціни у меню дуже привабливі. Для прикладу, супер мʼясна позиція «Мʼясний бум» з салямі, шинкою, угорським беконом та телятиною су-від коштує всього 207 грн. А легендарна «Маргарита» - 145 грн за 570 г смакоти. Вона, до речі, є найпопулярнішою позицією у меню. Друге та третє місце посідають класична «Пепероні» та ситна «Селянська» з мисливськими ковбасками, беконом та маринованим огірком.



Служба доставки від «Вилки Палки» забезпечує якісний сервіс та пропонує швидкий процес замовлення. А різноманітне меню та доступні ціни не залишать байдужим жодного одесита та гостя міста, який обожнює поласувати смачною піцою.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Щоб скуштувати смачну італійську піцу, одеситам не обовʼязково їхати до Італії. Й навіть не потрібно вирушати до якоїсь піцерії за рогом. Варто лише скористатись сервісом доставки від онлайн-ресторану «Вилки Палки» й піца Одеса за 60 хвилин буде на вашому столі вдома.Чи здивують шефи цієї онлайн-ресторації справжніх поціновувачів традиційної італійської страви? Ми вирішили зробити огляд актуального піца-меню на їхньому сайті. Ох, скільки ж смачного там!Маргарита, пепероні, чотири сири – це класичні види піци, які вам залюбки приготують на замовлення. Загалом у меню – 23 різновиди страви, серед яких:А кому важко визначитися з видом, замовляє піцу Quattro (4-в-1), що поєднує 4 види начинки: грибну, мʼясну, сирну та з морепродуктами.Щоб приготувати справжню італійську піцу, потрібно дотримуватися умов приготування всіх її складових. Для коржа беруть якісне борошно та розкачують тісто потрібної товщини.Соковитості майбутній страві додає соус, яким щільно змащують корж. Саме він гарантує той насичений смак, який полюбився гурманам. В онлайн-ресторані «Вилки Палки» готують різні піца-соуси: від вершкового до песто з базиліком та горішками.Далі заготовку щедро покривають начинкою, використовуючи свіжі продукти - салямі, сири, овочі, свіжу зелень. Від цього залежить не лише смак готової піци, але й її апетитний вигляд.Зараз замовити додому піцу можна у кілька кліків. Тож, посиденьки з друзями, романтичний вечір за переглядом фільму чи імпровізований спорт-бар у вітальні пройде смачно та безтурботно.Піца готується на замовлення, тобто піцайоло підготує основу з начинкою та покладе її до печі лише після того, як ресторан отримає ваше замовлення. Піца буде свіжа та гаряча.Не можна не оцінити той факт, що сервіс доставки безкоштовний. Роби мінімальне замовлення на 200 гривень й чекай на курʼєра. Обіцяють привезти за годину.Загалом ціни у меню дуже привабливі. Для прикладу, супер мʼясна позиція «Мʼясний бум» з салямі, шинкою, угорським беконом та телятиною су-від коштує всього 207 грн. А легендарна «Маргарита» - 145 грн за 570 г смакоти. Вона, до речі, є найпопулярнішою позицією у меню. Друге та третє місце посідають класична «Пепероні» та ситна «Селянська» з мисливськими ковбасками, беконом та маринованим огірком.Служба доставки від «Вилки Палки» забезпечує якісний сервіс та пропонує швидкий процес замовлення. А різноманітне меню та доступні ціни не залишать байдужим жодного одесита та гостя міста, який обожнює поласувати смачною піцою.

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