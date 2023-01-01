Як обрати якісні замки в ламінаті*





Вибір відомих виробників. Краще обирати ламінат від відомих і надійних виробників (насамперед – бельгійських), які мають добру репутацію на ринку. Такі компанії зазвичай використовують якісні матеріали і технології виробництва. Наприклад, є система контролю якості покриттів EPLF – всюди, де ви бачили цю абревіатуру, якість ретельно перевірена. Якщо це бельгійські марки, то якість буде не просто контрольована, а матиме найвищі стандарти виконання.



Зверніть увагу на тип замка. Існує кілька типів замків в ламінаті, таких як замок «клік-система» (click, 2g, шип-паз), замок швидкого монтажу 5g і подібні йому з пластиковою вставкою та інші. Замок «клік-система» вважається одним із найбільш надійних і легких у використанні, тому що на відміну від системи швидкого монтажу, де на торці є пластикова застібка, система шип-паз набагато міцніша.



Матеріал замка. Якість замка залежить від матеріалу, з якого він виготовлений. Кращим вибором є замки з високоякісного HDF (серединний шар) високої щільності, яку навіть пальцями важко зламати. Вони більш міцні і стійкі до зношування.



Перевірка замка на міцність. Перед покупкою ламінату рекомендується перевірити міцність замка. Спробуйте з'єднати дві дошки і перевірте, наскільки стійке з'єднання, а головне – чи нема щілин на стиках. Замок повинен бути достатньо міцним, щоб уникнути роз'єднання під час експлуатації і потрапляння в нього води.





Гарантія. Оберіть ламінат із замком, який має гарантію від виробника. Якісні виробники часто надають довготривалу гарантію на замок (Бельгія – 30 років), оскільки вони вірять у його надійність.



Консультація з фахівцем. Якщо ви не маєте достатньої кваліфікації у виборі якісних замків в ламінаті, краще звернутися за консультацією до фахівців у цій галузі, наприклад – в компанію Брендпол. Тут фахівці з 14-річним досвідом зможуть дати вам цінні поради та рекомендації.



Країна виробник грає надважливу роль. Бельгія або Німеччина мають найвищі вимоги до стандартів нарізання замків і допусків відхилення від норми.



Надписи «made in Belgium» обов'язково повинні бути не тільки на упаковці, а й на самій планці.



Обираючи ламінат з якісними замками, ви гарантуєте собі міцну та довговічну підлогу. Пам'ятайте про важливість якості замків при виборі ламінату і керуйтеся вищезазначеними порадами.



Якість замка – це 95% довготривалості вашої підлоги.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Ламінат – популярний вибір для багатьох власників квартир і офісних приміщень, а основа якості ламінату – замки. Ця підлога має стильний вигляд, велику варіативність дизайну і володіє реальною довговічністю, на відміну від багатьох сучасних підлог. Коли ви обираєте ламінат в Києві , одним із найважливіших аспектів є якість замків, які забезпечують міцність і надійність з'єднання між дошками, а найголовніше – замки не дають воді і бруду потрапити всередину, через що підлога і здувається. Ось декілька порад, які вам допоможуть обрати якісні замки:Надписи «made in Belgium» обов'язково повинні бути не тільки на упаковці, а й на самій планці.Обираючи ламінат з якісними замками, ви гарантуєте собі міцну та довговічну підлогу. Пам'ятайте про важливість якості замків при виборі ламінату і керуйтеся вищезазначеними порадами.Якість замка – це 95% довготривалості вашої підлоги.

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