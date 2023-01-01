«Коноплі – це про користь для здоров'я»: у Луцьку відкрили шоурум продукції на основі канабісу*

Український конопляний ринок поки не можна назвати розвинутим. Річ у тім, що, попри винайдення ненаркотичних сортів конопель та широке застосування їхніх екстрактів у світі, українське законодавство практично не прогресувало, а суспільство здебільшого продовжувало асоціювати слова «коноплі» і «канабіс» із чимось наркотичним, одурманливим, табуйованим й навіть демонізованим.Деякі зрушення відбулися у 2021 році. Тоді уряд України виключив ізолят канабідіолу з переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Канабідіол (CBD) – це один з головних канабіноїдів в коноплі (їх налічують більше 130).. Після зняття заборони на ізолят канабідіолу у нашій країні почав формуватися легальний ринок товарів із CBD. І ви будете здивовані, коли дізнаєтеся, скільки усього він налічує!В Україні, щоправда, тільки з’являються бренди, які спеціалізуються на виробництві продукції, основою яких є канабіс. А, отже, – і магазини, що їх продають.Один із небагатьох таких магазинів в Україні –у Луцьку. Ми розпитали, що саме і для кого і тут продають.Директор шоуруму «Canna Club»на початку розмови наголошує: уся наявна тут продукція – легальна і виготовлена за національними стандартами. Далі ж розповідає, як сам дізнався про канабідіол і про те, що продукція із його додаванням без перебільшення необхідна чималій кількості людей.«У дочки одного з моїх компаньйонів – аутизм. Він шукав рішення для її заспокоєння, стабілізації нервової системи. Рішення знайшлося, після знайомства з, доцентом кафедри військової фармації Української військово-медичної академії, саме він порекомендував приймати CBD-олію, і результат не заставив себе чекати. Дочка почала краще реагувати на оточуючих та взаємодіяти з однолітками.Так у нас виникла ідея ширше заглибитися у цю тему, а згодом – відкрити шоурум», – розповідає Юрій Король.Більше того, прийняли рішення, що саме зараз, під час війни, продукти із коноплі та вмістом канабідіолу можуть бути неабияк вчасними та корисними для людей, які через війну та її наслідки відчувають тривожність, мають проблеми зі сном, хронічний стрес та посттравматичний стресовий розлад.На відміну від інших канабіноїдів, що містяться в канабісі,, натомість може зменшити біль, роздратованість і тривожність, каже директор шоуруму. У всьому світі CBD використовують як допоміжний засіб у лікуванні різних неврологічних хвороб, при тривожності, під час реабілітації після спорту, а також у догляді за тілом і волоссям.«Канабіс недооцінений в Україні, і ми хочемо це змінити. Коноплі часто помилково вважають наркотиком, є дуже багато неправдивих ярликів. Багато хто поки не знає, що коноплі – це не про «хіхі-хаха», це – про турботу про себе. Місією шоуруму «Canna Club» ми бачимо створення високого рівня лояльності до продукції з канабісу в Україні», – додає керівник шоуруму.Асортимент шоуруму «Canna Club» вражає. Тут є широкий спектр продуктів CBD (олія – для людей та для тварин), найрізноманітніші косметичні засоби для обличчя, тіла та волосся, суперфуд, солодощі із коноплі (халва, шоколадки, цукерки, печиво). Є також чай та кава. Для спортсменів – конопляний протеїн, а для тих, у кого проблеми зі сном – таблетки «Канабісон» на основі малатоніну і екстракту із насіння конопель.Про усе це різноманіття детально розповіла консультантка шоуруму, амбасадорка бренду «Canna Club». Дівчина каже: більшість позицій із асортименту шоуруму вже спробувала на собі. У її фаворитах – шампунь та кондиціонер «Термозахист» на основі екстракту канабісу, CBD-олія та крем для обличчя.Все ж, каже Ірина, найпопулярнішим продуктом серед відвідувачів магазину є CBD-олія.У світі, каже консультантка, її широко застосовують як допоміжний засіб у лікуванні неврологічних хвороб.Ірина наголошує:. Але вони допомагають заспокоювати організм, долати тривожні думки, боротися з депресією. Зараз, додає дівчина, за CBD-олією часто приходять військові, які отримують контузії, або ж їхні родичі, які хочуть допомогти. Нерідко її вживають і люди, які хворіють на рак. Препарат не лікує від раку, але допомагає зменшити нудоту та головні болі під час проходження хіміотерапії.Дозу для кожної людини підбирають індивідуально, зважаючи на проблематику, вагу тощо. Покупець може спробувати CBD-олію, придбавши монодози у пластинках.Є також CBD-олія для тварин. При її використанні мінімізуються симптоми епілептичних приступів у домашніх улюбленців, а також стабілізується їхня нервова система.Попит у «Canna Club» мають і таблетки «Канабісон». Вони – для людей, які борються з безсонням, хоч і не є снодійним препаратом. У складі є мелатонін, триптофан, екстракт меліси та екстракт із насіння конопель.Екстракт із насіння конопель у складі «Канабісону», пояснює консультантка Ірина, сприяє підвищенню фізичної та розумової працездатності, поліпшенню пам'яті і концентрації уваги, надає антистресову дію, допомагає позбутися безсоння. Сприяє поліпшенню функціонування серцево-судинної системи, перешкоджає розвитку атеросклерозу і тромбозів. Калій та магній, що входять до складу екстракту насіння, сприяють поліпшенню роботи серцевого м'яза.Як допоміжний засіб «Канабісон» можна застосовувати при станах неспокою, порушеннях сну (внаслідок нервового напруження, дратівливості, надмірного нервового збудження); для поліпшення загального стану, покращення самопочуття і працездатності.До слова, ці таблетки – особистий фаворит фінансової менеджери шоуруму «Canna Club». Жінка каже, коли чоловік-військовий опинився у зоні бойових дій, а згодом ще й отримав контузії, мала неабиякий стрес. І спокійно спати могла тільки за допомогою «Канабісону» та CBD-олії. Крім того, жінка купує CBD-олію для свого чоловіка, а також для товариша із важкою контузією.У «Canna Club» можна купити навіть шкарпетки, ковдру та подушку, усе – з конопляного волокна або з конопляним наповнювачем.«Шкарпетки ми всі теж любимо брати собі та рідним. Вони органічні, забезпечують рівномірну циркуляцію повітря та поглинають надлишкову вологу, тож ноги будуть сухими і здоровими. Завдяки багаторазовому переплетенню конопляного волокна, пряжа, з якої виготовляють ці шкарпетки, в кілька разів міцніша за аналоги та зносостійка», – розповідає консультантка Ірина.Секретна «фішка» «Canna Club» – таємна кімната, тут презентовані різноманітні курильні девайси та аксесуари для них. Щоправда, рекреаційне вживання продуктів коноплі в Україні заборонене, тож конопляні суміші та заборонені законом речі тут, звісно, не продають.У планах шоуруму – суттєве розширення асортименту. Обіцяють неабияк здивувати поціновувачів. Все ж, запевняє директор магазину Юрій Король, перспектива «Canna Club» залежить від того, як змінюватимуть українське законодавство у контексті конопляного ринку.«В Україні є багато підприємців, які готові інвестувати у цей напрямок. Зараз, щоб займатися вирощуванням коноплі, треба дуже багато дозволів, результатів перевірок тощо. В Україні – мало підприємств, які вирощують коноплі. Здебільшого все, що вирощують, імпортують за кордон, а вже там отримують високої якості тканину, яка повертається в Україну. Тому наразі ми чекаємо спрощення законодавства, бо бачимо неабиякі можливості конопляного ринку.Головне, що хочемо вкотре донести: «Canna Club» – це не про наркотик, не про «травку», «кайф» і таке інше, «Canna Club» – це про легальні непсихотропні засоби та продукти, корисні для нашого здоров’я», – завершує Юрій Король.