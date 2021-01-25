Як підготуватися до ЗНО з німецької мови*

Як підготуватися до ЗНО з німецької мови*
Той, хто колись вивчав іноземну мову, знає, які титанічні зусилля йдуть на досягнення нового рівня. Проте, якщо людина все-таки здолає теоретичний та мовний бар’єри, перед нею відкриються додаткові можливості для навчання, роботи й розвитку. Передусім це актуально для випускників шкіл, які готуються до екзаменів і планують вступ до університету. Нижче – про можливості, які відкриває знання німецької, та про те, як краще підготуватися до ЗНО з німецької мови!
​​

Що дає випускникам знання іноземної (німецької) мови


Закінчення школи означає початок більш свідомого й відповідального періоду. Увійти в нього потрібно з більш-менш чітким усвідомленням того, чого дитина хоче від життя, які в неї цілі й бажання. Сучасний світ – неймовірно великий, він пропонує людині безліч виборів. Інколи не знаєш, за що хапатися та як реалізувати все, чого так прагнеш. Проте немає сумнівів, що володіння іноземними мовами є величезною перевагою для тих, хто думає про розвиток у різних кар’єрних і географічних напрямках. До прикладу, німецька мова дає людині такі переваги:

  • Подорожі та інтеграція в інше суспільство.

    • Німецька – одна з найрозповсюдженіших мов у Європі. Нею розмовляють не тільки в Німеччині, але і в таких розвинених країнах, як Австрія та Швейцарія.

  • Навчання.

    • Дуже часто престижні місцеві університети пропонують безоплатні (або з великою знижкою) програми для іноземців. Одна з головних умов – добре володіння мовою цієї країни.

  • Кар’єрні можливості.

    • Німеччина – одна з найбільших розвинених, прогресивних і відкритих країн у Європі. Саме тому працювати в місцевій компанії – чудова можливість для професійного розвитку й фінансової стабільності.

    Щоб почати здобувати навички для подальшого розвитку в іншому середовищі, варто скласти ЗНО з німецької мови.

    Як підготуватися до ЗНО з німецької


    Хоч останнім часом зовнішнє незалежне оцінювання проводиться у форматі національного мультипредметного тесту (що є дещо простішим за звичний для всіх формат), у будь-якому разі воно має свою програму й структуру. Тож і готуватися потрібно відповідно! Є декілька універсальних правил, за якими можна систематизувати свої знання з німецької та гідно скласти ЗНО:

    1. Готуватися поетапно й систематично.

    Рухатися від простого до складнішого, регулярно займатися й постійно повторювати пройдений матеріал.

    2. Обирати якісні матеріали для підготовки.

    Потрібно проаналізувати чинну програму ЗНО (адже тестування будь-якого формату проходитиме саме за нею) та дібрати надійні джерела знань.

    3. Практикуватися.

    Потрібно зробити величезний акцент на завданнях минулих років, так можна набити руку й краще повторити пройдене.

    Проте ідеально готуватися самостійно виходить лише в одиниць: тут потрібні залізна воля й дисципліна. Залишається одна опція…
    Як підготуватися до ЗНО з німецької мови*

    Курси ЗНО – універсальний варіант підготовки


    В Україні величезний вибір шкіл і академій, що готують до ЗНО в будь-яких його варіаціях. Як обрати дійсно надійні? Представники однієї з найбільших дистанційних освітніх академій у країні – Optima Academy – розповіли, на що варто звертати увагу при виборі курсів ЗНО.

  • Авторські матеріали. Курси мають бути складені професійними викладачами зі значним досвідом – за актуальною програмою ЗНО.

  • Системність. На курсах дитина повинна мати можливість систематизувати свої знання з предмета (у нашому випадку – з німецької) та заповнити прогалини в них.

  • Практика. Акцент варто зробити саме на релевантних завданнях.

  • Індивідуальний підхід до всіх учнів та учениць – одна з запорук якісного навчання.

  • Великим плюсом буде зручний дистанційний формат, щоб дітям в 11 класі було простіше розподіляти свій час.

    • Користуючись усім вищезазначеним, дитина зможе якісно підготуватися до ЗНО з німецької мови та ввійти в доросле життя з величезною кількістю можливостей!

    Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram.
    Теги: ЗНО, курси ЗНО
    Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
    Коментарі 0
    Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
    Вибір редактора
    Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
    Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
    «Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
    Усі новини на тему "Вибір редактора"
    Останні статті
    Як підготуватися до ЗНО з німецької мови*
    Сьогодні, 14:25
    Чи потрібен вашій дитині смарт-годинник: 3 аргументи на користь покупки*
    20 червень, 13:57
    Нафтогаз України: як сплатити за газ онлайн*
    19 червень, 18:30
    Частотний перетворювач VACON NXL: принципи роботи та застосування*
    16 червень, 11:15
    «Ти п'єш – і я почну». Психолог з Луцька розповів, що таке співзалежність при алкоголізмі і чим вона загрожує
    13 червень, 15:10
    Останні новини
    На підземні смітники у Луцьку витратять понад 90 мільйонів гривень
    Сьогодні, 14:57
    Буданов заперечив можливість ядерного удару рф
    Сьогодні, 14:28
    У Луцьку 6-річному сину Героя вручили посмертну нагороду тата. ФОТО
    Сьогодні, 13:55
    Зеленський про наступ: «Йде нелегко, бо 200 тисяч квадратних кілометрів заміновано»
    Сьогодні, 13:45
    На Волині відкрили меморіальну дошку на честь загиблого Героя
    Сьогодні, 13:25
    Схожі статті
    Хочеш високий бал на іспитах? У Луцьку запрацював центр підготовки до ЗНО та ДПА – школа «Кевін»* Хочеш високий бал на іспитах? У Луцьку запрацював центр підготовки до ЗНО та ДПА – школа «Кевін»*
    25 січень, 2021, 15:39
    Математика – це просто: лучанка руйнує стереотипи і вчить легко досягати успіхів в складній науці. ІНТЕРВ’Ю Математика – це просто: лучанка руйнує стереотипи і вчить легко досягати успіхів в складній науці. ІНТЕРВ’Ю
    28 серпень, 2020, 09:15
    У Луцьку — нові можливості з підготовки до ЗНО* У Луцьку — нові можливості з підготовки до ЗНО*
    06 вересень, 2019, 16:00
    Медіа
    відео
    1/8