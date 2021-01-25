Як підготуватися до ЗНО з німецької мови*
Сьогодні, 14:25
Той, хто колись вивчав іноземну мову, знає, які титанічні зусилля йдуть на досягнення нового рівня. Проте, якщо людина все-таки здолає теоретичний та мовний бар’єри, перед нею відкриються додаткові можливості для навчання, роботи й розвитку. Передусім це актуально для випускників шкіл, які готуються до екзаменів і планують вступ до університету. Нижче – про можливості, які відкриває знання німецької, та про те, як краще підготуватися до ЗНО з німецької мови!
Закінчення школи означає початок більш свідомого й відповідального періоду. Увійти в нього потрібно з більш-менш чітким усвідомленням того, чого дитина хоче від життя, які в неї цілі й бажання. Сучасний світ – неймовірно великий, він пропонує людині безліч виборів. Інколи не знаєш, за що хапатися та як реалізувати все, чого так прагнеш. Проте немає сумнівів, що володіння іноземними мовами є величезною перевагою для тих, хто думає про розвиток у різних кар’єрних і географічних напрямках. До прикладу, німецька мова дає людині такі переваги:
Подорожі та інтеграція в інше суспільство.
Німецька – одна з найрозповсюдженіших мов у Європі. Нею розмовляють не тільки в Німеччині, але і в таких розвинених країнах, як Австрія та Швейцарія.
Навчання.
Дуже часто престижні місцеві університети пропонують безоплатні (або з великою знижкою) програми для іноземців. Одна з головних умов – добре володіння мовою цієї країни.
Кар’єрні можливості.
Німеччина – одна з найбільших розвинених, прогресивних і відкритих країн у Європі. Саме тому працювати в місцевій компанії – чудова можливість для професійного розвитку й фінансової стабільності.
Щоб почати здобувати навички для подальшого розвитку в іншому середовищі, варто скласти ЗНО з німецької мови.
Хоч останнім часом зовнішнє незалежне оцінювання проводиться у форматі національного мультипредметного тесту (що є дещо простішим за звичний для всіх формат), у будь-якому разі воно має свою програму й структуру. Тож і готуватися потрібно відповідно! Є декілька універсальних правил, за якими можна систематизувати свої знання з німецької та гідно скласти ЗНО:
1. Готуватися поетапно й систематично.
Рухатися від простого до складнішого, регулярно займатися й постійно повторювати пройдений матеріал.
2. Обирати якісні матеріали для підготовки.
Потрібно проаналізувати чинну програму ЗНО (адже тестування будь-якого формату проходитиме саме за нею) та дібрати надійні джерела знань.
3. Практикуватися.
Потрібно зробити величезний акцент на завданнях минулих років, так можна набити руку й краще повторити пройдене.
Проте ідеально готуватися самостійно виходить лише в одиниць: тут потрібні залізна воля й дисципліна. Залишається одна опція…
В Україні величезний вибір шкіл і академій, що готують до ЗНО в будь-яких його варіаціях. Як обрати дійсно надійні? Представники однієї з найбільших дистанційних освітніх академій у країні – Optima Academy – розповіли, на що варто звертати увагу при виборі курсів ЗНО.
Авторські матеріали. Курси мають бути складені професійними викладачами зі значним досвідом – за актуальною програмою ЗНО.
Системність. На курсах дитина повинна мати можливість систематизувати свої знання з предмета (у нашому випадку – з німецької) та заповнити прогалини в них.
Практика. Акцент варто зробити саме на релевантних завданнях.
Індивідуальний підхід до всіх учнів та учениць – одна з запорук якісного навчання.
Великим плюсом буде зручний дистанційний формат, щоб дітям в 11 класі було простіше розподіляти свій час.
Користуючись усім вищезазначеним, дитина зможе якісно підготуватися до ЗНО з німецької мови та ввійти в доросле життя з величезною кількістю можливостей!
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Що дає випускникам знання іноземної (німецької) мови
Закінчення школи означає початок більш свідомого й відповідального періоду. Увійти в нього потрібно з більш-менш чітким усвідомленням того, чого дитина хоче від життя, які в неї цілі й бажання. Сучасний світ – неймовірно великий, він пропонує людині безліч виборів. Інколи не знаєш, за що хапатися та як реалізувати все, чого так прагнеш. Проте немає сумнівів, що володіння іноземними мовами є величезною перевагою для тих, хто думає про розвиток у різних кар’єрних і географічних напрямках. До прикладу, німецька мова дає людині такі переваги:
Німецька – одна з найрозповсюдженіших мов у Європі. Нею розмовляють не тільки в Німеччині, але і в таких розвинених країнах, як Австрія та Швейцарія.
Дуже часто престижні місцеві університети пропонують безоплатні (або з великою знижкою) програми для іноземців. Одна з головних умов – добре володіння мовою цієї країни.
Німеччина – одна з найбільших розвинених, прогресивних і відкритих країн у Європі. Саме тому працювати в місцевій компанії – чудова можливість для професійного розвитку й фінансової стабільності.
Щоб почати здобувати навички для подальшого розвитку в іншому середовищі, варто скласти ЗНО з німецької мови.
Як підготуватися до ЗНО з німецької
Хоч останнім часом зовнішнє незалежне оцінювання проводиться у форматі національного мультипредметного тесту (що є дещо простішим за звичний для всіх формат), у будь-якому разі воно має свою програму й структуру. Тож і готуватися потрібно відповідно! Є декілька універсальних правил, за якими можна систематизувати свої знання з німецької та гідно скласти ЗНО:
1. Готуватися поетапно й систематично.
Рухатися від простого до складнішого, регулярно займатися й постійно повторювати пройдений матеріал.
2. Обирати якісні матеріали для підготовки.
Потрібно проаналізувати чинну програму ЗНО (адже тестування будь-якого формату проходитиме саме за нею) та дібрати надійні джерела знань.
3. Практикуватися.
Потрібно зробити величезний акцент на завданнях минулих років, так можна набити руку й краще повторити пройдене.
Проте ідеально готуватися самостійно виходить лише в одиниць: тут потрібні залізна воля й дисципліна. Залишається одна опція…
Курси ЗНО – універсальний варіант підготовки
В Україні величезний вибір шкіл і академій, що готують до ЗНО в будь-яких його варіаціях. Як обрати дійсно надійні? Представники однієї з найбільших дистанційних освітніх академій у країні – Optima Academy – розповіли, на що варто звертати увагу при виборі курсів ЗНО.
Користуючись усім вищезазначеним, дитина зможе якісно підготуватися до ЗНО з німецької мови та ввійти в доросле життя з величезною кількістю можливостей!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram.
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