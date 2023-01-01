Чому варто встановити вдома настільний годинник*





Експерти інтернет-магазину deka.ua запевняють,



Незвичайний декоративний елемент у квартирі

Настільні інтерʼєрні годинники – оригінальні предмети для декору будь-якого приміщення. Вони виглядають елегантно та стильно, і є чудовим доповненням до вітальні, кабінету, їдальні. Ви можете вибрати годинник у стилі ретро, сучасний мінімалістичний часомір або виріб з елегантним корпусом під свій інтерʼєр.



Наприклад, годинник Hermle 22836-072987 є маленькою копією сонячної системи, що показує хід Сонця, Землі та Місяця. А модель John Harrison Moonphase Sea Clock створена у морському стилі у вигляді скелетона – з видимим годинниковим механізмом. Це справжня магія – спостерігати за тим, як невпинно обертаються шестерінки й рухається стрілка та маятники!



Читабельність циферблата та мобільність



Коли немає можливості почепити на стіну годинник, але потрібно спостерігати за часом, як у кабінеті чи на кухні, виручає компактний настільний механізм. Як правило, такі годинники мають більший та читабельний циферблат, й побачити, який саме зараз час, можна за один погляд.



Настільний годинник можна пересувати та ставити у приміщенні, де це потрібно. Наприклад, на нове робоче місце чи на кухні під час приготування обіду. Їм не потрібно багато місця: вони легко розміщуються на каміні, столі, стільниці або полиці.



Додаткові опції

Як і настінні та наручні аналоги, настільні годинники мають додаткові опції, які можуть згодитися власнику у різних життєвих ситуаціях, а саме:



місячний календар;

другий часовий пояс;

термометр;

барометр;

звуковий сигнал;

будильник;

радіо тощо.

А в моделі Hermle 23000-070340 кожні чверть години грає Вестмінстерська мелодія, а щогодини мелодія та бій.



Як вибрати настільний годинник для дому



Враховуючи переваги, вибирайте настільний часомір з урахуванням інтерʼєру оселі: у класичному деревʼяному корпусі, футуристичні, мінімалістичні тощо. Для дитячої кімнати підійдуть ходики у формі іграшки. Зокрема, у лінійці годинникового бренду Lowell є моделі у вигляді песика, зайчика, жабеня, корівки.



Якщо вам потрібні додаткові опції, крім демонстрації точного часу, зважайте на це під час вибору девайса. Крім перелічених вище опцій, настільні годинники деяких брендів мають підсвітку, індикацію тижня, секундомір тощо. Й, звісно, має значення ціна. Адже вартість дизайнерських моделей годинників може сягати кілька десятків тисяч гривень.



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