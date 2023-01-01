4 переваги Samsung Galaxy A53 для активного користувача*

4 переваги Samsung Galaxy A53 для активного користувача*
Особливість бренду Samsung як виробника смартфонів – у тому, що кожен покупець знайде собі девайс, який відповідатиме його потребам. Під маркою бренду випускають бюджетні версії, нафаршировані флагмани та впевнені середнячки, до яких, до речі, і відноситься модель samsung a53, випущена у 2022 році.

Використовуючи цей продукт, виявили, що цей смартфон справді підходить для будь-яких завдань. Далі – про основні чотири переваги та технічні особливості цього ґаджета.

Автономність до 2 діб


Зараз особливо цінується висока автономність девайсів, що дозволяє залишатися на звʼязку за будь-яких умов. Galaxy A53 отримав максимально можливу місткість на зараз – 5000 мАг, тож може працювати без підзарядки до 2 діб.

Крім того, модель оснащена технологіями заощадження енергії, що дозволяють продовжити час автономної роботи.

Максимальна продуктивність


Начинка дійсно потужна у кожній з конфігурацій. Цей Samsung має 8-ядерний процесор та обсяг оперативної памʼяті 6-8 Гб, тож працює плавно. Внутрішнє сховище залежить від модифікації – 128 або 256 Гб, що, до речі, впливає на ціну.

Якщо і такого обсягу мало, користувач може розширити його до 1 Тб за допомогою microSD. Проте доведеться обирати між величезним сховищем та другою SIM.

Стильний мінімалістичний корпус


Модель має стриманий тонкий корпус у 4 кольорах: білий, рожевий, блакитний та чорний. Дисплей міцний, покритий склом Gorilla Glass. Він займає майже всю передню панель, за виключенням вирізу під фронтальну камеру.

Смартфон зручний у користуванні. Завдяки прийнятному розміру та матовому покриттю корпусу, він не вислизає з рук.

Просунута камера


Фронтальна камера для селфі має 32 Мп. А система основних камер складається з чотирьох обʼєктивів:

  • основний – 64 Мп;

  • ультра ширококутний – 12 Мп;

  • датчик глибини – 5 Мп;

  • макробʼєктив – 5 Мп.

    • Завдяки цьому при якісному освітленні вдається робити “живі” чіткі фото з автокорекцією кольорів до рівня природних та мінімальною кількістю шуму. Якість відзнятого відео зі стабілізацією зображення теж на високому рівні.

    Чи брати Samsung Galaxy A53 у 2023 році


    Моделі лише рік, тому вона має свіжу начинку та підтримує всі оновлення системи. Тут достатньо памʼяті для збереження фото та відео, а також оперативної памʼяті для серфінгу у мережі й не тільки.

    В цілому, Samsung Galaxy A53 – вдалий смартфон з нормальним набором функцій. Ґрунтуючись на наших спостереженнях, небагато телефонів середнього класу мають привабливий дизайн, пристойний чипсет, комбо з просунутих камер та тривалий час автономної роботи, як у флагманів.

    Samsung вкотре довів, що девайси А-серії недарма займають топові позиції у середньому ціновому сегменті за попитом серед покупців. За деякими показниками вони не поступаються флагманам, проте істотно обганяють бюджетні смартфони з обмеженим функціоналом.

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    Теги: Samsung Galaxy, смартфон
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