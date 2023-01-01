4 переваги Samsung Galaxy A53 для активного користувача*





Використовуючи цей продукт, виявили, що цей смартфон справді підходить для будь-яких завдань. Далі – про основні чотири переваги та технічні особливості цього ґаджета.



Автономність до 2 діб

Зараз особливо цінується висока автономність девайсів, що дозволяє залишатися на звʼязку за будь-яких умов. Galaxy A53 отримав максимально можливу місткість на зараз – 5000 мАг, тож може працювати без підзарядки до 2 діб.



Крім того, модель оснащена технологіями заощадження енергії, що дозволяють продовжити час автономної роботи.



Максимальна продуктивність

Начинка дійсно потужна у кожній з конфігурацій. Цей Samsung має 8-ядерний процесор та обсяг оперативної памʼяті 6-8 Гб, тож працює плавно. Внутрішнє сховище залежить від модифікації – 128 або 256 Гб, що, до речі, впливає на ціну.



Якщо і такого обсягу мало, користувач може розширити його до 1 Тб за допомогою microSD. Проте доведеться обирати між величезним сховищем та другою SIM.



Стильний мінімалістичний корпус

Модель має стриманий тонкий корпус у 4 кольорах: білий, рожевий, блакитний та чорний. Дисплей міцний, покритий склом Gorilla Glass. Він займає майже всю передню панель, за виключенням вирізу під фронтальну камеру.



Смартфон зручний у користуванні. Завдяки прийнятному розміру та матовому покриттю корпусу, він не вислизає з рук.



Просунута камера

Фронтальна камера для селфі має 32 Мп. А система основних камер складається з чотирьох обʼєктивів:



основний – 64 Мп;

ультра ширококутний – 12 Мп;

датчик глибини – 5 Мп;

макробʼєктив – 5 Мп.

Завдяки цьому при якісному освітленні вдається робити “живі” чіткі фото з автокорекцією кольорів до рівня природних та мінімальною кількістю шуму. Якість відзнятого відео зі стабілізацією зображення теж на високому рівні.



Чи брати Samsung Galaxy A53 у 2023 році

Моделі лише рік, тому вона має свіжу начинку та підтримує всі оновлення системи. Тут достатньо памʼяті для збереження фото та відео, а також оперативної памʼяті для серфінгу у мережі й не тільки.



В цілому, Samsung Galaxy A53 – вдалий смартфон з нормальним набором функцій. Ґрунтуючись на наших спостереженнях, небагато телефонів середнього класу мають привабливий дизайн, пристойний чипсет, комбо з просунутих камер та тривалий час автономної роботи, як у флагманів.



Samsung вкотре довів, що девайси А-серії недарма займають топові позиції у середньому ціновому сегменті за попитом серед покупців. За деякими показниками вони не поступаються флагманам, проте істотно обганяють бюджетні смартфони з обмеженим функціоналом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Особливість бренду Samsung як виробника смартфонів – у тому, що кожен покупець знайде собі девайс, який відповідатиме його потребам. Під маркою бренду випускають бюджетні версії, нафаршировані флагмани та впевнені середнячки, до яких, до речі, і відноситься модель samsung a53 , випущена у 2022 році.Використовуючи цей продукт, виявили, що цей смартфон справді підходить для будь-яких завдань. Далі – про основні чотири переваги та технічні особливості цього ґаджета.Зараз особливо цінується висока автономність девайсів, що дозволяє залишатися на звʼязку за будь-яких умов. Galaxy A53 отримав максимально можливу місткість на зараз – 5000 мАг, тож може працювати без підзарядки до 2 діб.Крім того, модель оснащена технологіями заощадження енергії, що дозволяють продовжити час автономної роботи.Начинка дійсно потужна у кожній з конфігурацій. Цей Samsung має 8-ядерний процесор та обсяг оперативної памʼяті 6-8 Гб, тож працює плавно. Внутрішнє сховище залежить від модифікації – 128 або 256 Гб, що, до речі, впливає на ціну.Якщо і такого обсягу мало, користувач може розширити його до 1 Тб за допомогою microSD. Проте доведеться обирати між величезним сховищем та другою SIM.Модель має стриманий тонкий корпус у 4 кольорах: білий, рожевий, блакитний та чорний. Дисплей міцний, покритий склом Gorilla Glass. Він займає майже всю передню панель, за виключенням вирізу під фронтальну камеру.Смартфон зручний у користуванні. Завдяки прийнятному розміру та матовому покриттю корпусу, він не вислизає з рук.Фронтальна камера для селфі має 32 Мп. А система основних камер складається з чотирьох обʼєктивів:Завдяки цьому при якісному освітленні вдається робити “живі” чіткі фото з автокорекцією кольорів до рівня природних та мінімальною кількістю шуму. Якість відзнятого відео зі стабілізацією зображення теж на високому рівні.Моделі лише рік, тому вона має свіжу начинку та підтримує всі оновлення системи. Тут достатньо памʼяті для збереження фото та відео, а також оперативної памʼяті для серфінгу у мережі й не тільки.В цілому, Samsung Galaxy A53 – вдалий смартфон з нормальним набором функцій. Ґрунтуючись на наших спостереженнях, небагато телефонів середнього класу мають привабливий дизайн, пристойний чипсет, комбо з просунутих камер та тривалий час автономної роботи, як у флагманів.Samsung вкотре довів, що девайси А-серії недарма займають топові позиції у середньому ціновому сегменті за попитом серед покупців. За деякими показниками вони не поступаються флагманам, проте істотно обганяють бюджетні смартфони з обмеженим функціоналом.

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