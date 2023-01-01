Операції у 29+ валютах світу: сервіси ZEN доступні для українців*





переказати кошти до будь-якої країни світу з мінімальною комісією;

отримати переказ від партнерів чи родичів з-за кордону за вигідним тарифом;

обміняти валюту за найвигіднішим курсом;

безпечно купувати товари з усього світу.

Доступні фінансові операції у 29+ валютах.



ZEN — твій фінансовий помічник

Мобільний додаток ZEN створили для спрощення різноманітних фінансових операцій для всіх категорій користувачів. Щоб розпочати роботу в системі, необхідно встановити програму на власний гаджет. Відразу після простої реєстрації на ваше ім'я буде відкрито мультивалютний рахунок. Для вас це означає, що ви можете максимально просто й вигідно:



надіслати та отримати переказ із будь-якої країни світу;

обміняти валюту;

переказати кошти на картку Mastercard одержувачу у своїй країні та за кордон;

безпечно оплатити онлайн товар або послугу без прихованих комісій.

Універсальність вашого рахунку в ZEN у тому, що він працює у євро, американських доларах та ще 27 світових валютах! Це зручно, якщо ваші контрагенти — громадяни інших країн, якщо ви є волонтером чи допомагаєте близьким за кордоном.



Важливо: з 5 жовтня 2022 року рішенням НБУ заборонено Р2Р-перекази з українських гривневих платіжних карток на картки іноземних банків. Р2Р-перекази за валютними платіжними картками українських банків дозволено з місячним лімітом у 100 тис. грн (в еквіваленті).



Картки ZEN Mastercard

Щоб ви могли оплачувати послуги та товари онлайн, програма ZEN під’єднає до вашого мультивалютного рахунку віртуальну картку. Вона інтегрується з популярними гаманцями: Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay та Xiaomi Pay. Ті користувачі, хто звик здійснювати платежі за допомогою звичайної пластикової карти, можуть її замовити. Вигода для власників карток ZEN Mastercard® — відсутність комісії за зняття лімітованої суми в банкоматі, у разі перевищення ліміту розмір комісії залежатиме від тарифного плану.



Як поповнити мультивалютний рахунок ZEN



Доступні різні способи поповнення рахунку з мінімальною комісією:



валютні картки Mastercard® та VISA;

Apple Pay та Google Pay;

готівка — Paysafecash, термінал Planet Cash;

банківські перекази.

Зручності ZEN

Додатком ZEN вже користується понад 250 000 клієнтів у Європі. Підтримку фінтех-проєкту в Україні надають великі гравці ринку банківських послуг — PrivatBank, Mastercard® та Visa. Встановлюйте програму ZEN уже сьогодні! З нею повсякденне життя стане простіше — такі нюанси онлайн-шопінгу, як конвертація валют або управління поверненнями, більше вас не турбуватимуть. Грошові перекази можна буде здійснювати одним порухом пальця, а операції з купівлі та продажу валют доступні в межах одного застосунку.



Створивши обліковий запис ZEN, ви отримаєте повний контроль над усіма своїми фінансовими операціями та розширені можливості. Більше інформації — на сайті zen.com.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Реєстрація в застосунку ZEN.COM відтепер стала доступною для громадян України. Інноваційний платіжний додаток допомагає навести лад в особистому бюджеті. Зареєстровані користувачі можуть:Доступні фінансові операції у 29+ валютах.Мобільний додаток ZEN створили для спрощення різноманітних фінансових операцій для всіх категорій користувачів. Щоб розпочати роботу в системі, необхідно встановити програму на власний гаджет. Відразу після простої реєстрації на ваше ім'я буде відкрито мультивалютний рахунок. Для вас це означає, що ви можете максимально просто й вигідно:Універсальність вашого рахунку в ZEN у тому, що він працює у євро, американських доларах та ще 27 світових валютах! Це зручно, якщо ваші контрагенти — громадяни інших країн, якщо ви є волонтером чи допомагаєте близьким за кордоном.Важливо: з 5 жовтня 2022 року рішенням НБУ заборонено Р2Р-перекази з українських гривневих платіжних карток на картки іноземних банків. Р2Р-перекази за валютними платіжними картками українських банків дозволено з місячним лімітом у 100 тис. грн (в еквіваленті).Щоб ви могли оплачувати послуги та товари онлайн, програма ZEN під’єднає до вашого мультивалютного рахунку віртуальну картку. Вона інтегрується з популярними гаманцями: Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay та Xiaomi Pay. Ті користувачі, хто звик здійснювати платежі за допомогою звичайної пластикової карти, можуть її замовити. Вигода для власників карток ZEN Mastercard® — відсутність комісії за зняття лімітованої суми в банкоматі, у разі перевищення ліміту розмір комісії залежатиме від тарифного плану.Як поповнити мультивалютний рахунок ZENДоступні різні способи поповнення рахунку з мінімальною комісією:Додатком ZEN вже користується понад 250 000 клієнтів у Європі. Підтримку фінтех-проєкту в Україні надають великі гравці ринку банківських послуг — PrivatBank, Mastercard® та Visa. Встановлюйте програму ZEN уже сьогодні! З нею повсякденне життя стане простіше — такі нюанси онлайн-шопінгу, як конвертація валют або управління поверненнями, більше вас не турбуватимуть. Грошові перекази можна буде здійснювати одним порухом пальця, а операції з купівлі та продажу валют доступні в межах одного застосунку.Створивши обліковий запис ZEN, ви отримаєте повний контроль над усіма своїми фінансовими операціями та розширені можливості. Більше інформації — на сайті zen.com.

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