Операції у 29+ валютах світу: сервіси ZEN доступні для українців*
Сьогодні, 16:35
Реєстрація в застосунку ZEN.COM відтепер стала доступною для громадян України. Інноваційний платіжний додаток допомагає навести лад в особистому бюджеті. Зареєстровані користувачі можуть:
переказати кошти до будь-якої країни світу з мінімальною комісією;
отримати переказ від партнерів чи родичів з-за кордону за вигідним тарифом;
обміняти валюту за найвигіднішим курсом;
безпечно купувати товари з усього світу.
Доступні фінансові операції у 29+ валютах.
Мобільний додаток ZEN створили для спрощення різноманітних фінансових операцій для всіх категорій користувачів. Щоб розпочати роботу в системі, необхідно встановити програму на власний гаджет. Відразу після простої реєстрації на ваше ім'я буде відкрито мультивалютний рахунок. Для вас це означає, що ви можете максимально просто й вигідно:
надіслати та отримати переказ із будь-якої країни світу;
обміняти валюту;
переказати кошти на картку Mastercard одержувачу у своїй країні та за кордон;
безпечно оплатити онлайн товар або послугу без прихованих комісій.
Універсальність вашого рахунку в ZEN у тому, що він працює у євро, американських доларах та ще 27 світових валютах! Це зручно, якщо ваші контрагенти — громадяни інших країн, якщо ви є волонтером чи допомагаєте близьким за кордоном.
Важливо: з 5 жовтня 2022 року рішенням НБУ заборонено Р2Р-перекази з українських гривневих платіжних карток на картки іноземних банків. Р2Р-перекази за валютними платіжними картками українських банків дозволено з місячним лімітом у 100 тис. грн (в еквіваленті).
Щоб ви могли оплачувати послуги та товари онлайн, програма ZEN під’єднає до вашого мультивалютного рахунку віртуальну картку. Вона інтегрується з популярними гаманцями: Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay та Xiaomi Pay. Ті користувачі, хто звик здійснювати платежі за допомогою звичайної пластикової карти, можуть її замовити. Вигода для власників карток ZEN Mastercard® — відсутність комісії за зняття лімітованої суми в банкоматі, у разі перевищення ліміту розмір комісії залежатиме від тарифного плану.
Як поповнити мультивалютний рахунок ZEN
Доступні різні способи поповнення рахунку з мінімальною комісією:
валютні картки Mastercard® та VISA;
Apple Pay та Google Pay;
готівка — Paysafecash, термінал Planet Cash;
банківські перекази.
Додатком ZEN вже користується понад 250 000 клієнтів у Європі. Підтримку фінтех-проєкту в Україні надають великі гравці ринку банківських послуг — PrivatBank, Mastercard® та Visa. Встановлюйте програму ZEN уже сьогодні! З нею повсякденне життя стане простіше — такі нюанси онлайн-шопінгу, як конвертація валют або управління поверненнями, більше вас не турбуватимуть. Грошові перекази можна буде здійснювати одним порухом пальця, а операції з купівлі та продажу валют доступні в межах одного застосунку.
Створивши обліковий запис ZEN, ви отримаєте повний контроль над усіма своїми фінансовими операціями та розширені можливості. Більше інформації — на сайті zen.com.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram.
Доступні фінансові операції у 29+ валютах.
ZEN — твій фінансовий помічник
Мобільний додаток ZEN створили для спрощення різноманітних фінансових операцій для всіх категорій користувачів. Щоб розпочати роботу в системі, необхідно встановити програму на власний гаджет. Відразу після простої реєстрації на ваше ім'я буде відкрито мультивалютний рахунок. Для вас це означає, що ви можете максимально просто й вигідно:
обміняти валюту;
Універсальність вашого рахунку в ZEN у тому, що він працює у євро, американських доларах та ще 27 світових валютах! Це зручно, якщо ваші контрагенти — громадяни інших країн, якщо ви є волонтером чи допомагаєте близьким за кордоном.
Важливо: з 5 жовтня 2022 року рішенням НБУ заборонено Р2Р-перекази з українських гривневих платіжних карток на картки іноземних банків. Р2Р-перекази за валютними платіжними картками українських банків дозволено з місячним лімітом у 100 тис. грн (в еквіваленті).
Картки ZEN Mastercard
Щоб ви могли оплачувати послуги та товари онлайн, програма ZEN під’єднає до вашого мультивалютного рахунку віртуальну картку. Вона інтегрується з популярними гаманцями: Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay та Xiaomi Pay. Ті користувачі, хто звик здійснювати платежі за допомогою звичайної пластикової карти, можуть її замовити. Вигода для власників карток ZEN Mastercard® — відсутність комісії за зняття лімітованої суми в банкоматі, у разі перевищення ліміту розмір комісії залежатиме від тарифного плану.
Як поповнити мультивалютний рахунок ZEN
Доступні різні способи поповнення рахунку з мінімальною комісією:
Зручності ZEN
Додатком ZEN вже користується понад 250 000 клієнтів у Європі. Підтримку фінтех-проєкту в Україні надають великі гравці ринку банківських послуг — PrivatBank, Mastercard® та Visa. Встановлюйте програму ZEN уже сьогодні! З нею повсякденне життя стане простіше — такі нюанси онлайн-шопінгу, як конвертація валют або управління поверненнями, більше вас не турбуватимуть. Грошові перекази можна буде здійснювати одним порухом пальця, а операції з купівлі та продажу валют доступні в межах одного застосунку.
Створивши обліковий запис ZEN, ви отримаєте повний контроль над усіма своїми фінансовими операціями та розширені можливості. Більше інформації — на сайті zen.com.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні статті
Операції у 29+ валютах світу: сервіси ZEN доступні для українців*
Сьогодні, 16:35
Максимум англійської і уроки театру: ліцей «Республіка» у Луцьку запрошує на навчання*
Сьогодні, 13:09
Альтернатива ботоксу: як боротися зі старінням шкіри*
04 липень, 12:25
«Задаємо тренди»: у «Галі Балуваній» – нова лінійка ресторанної їжі та комплексні обіди*
30 червень, 14:20
Корейська гідрофільна олія для обличчя: яку краще обрати*
28 червень, 10:19
Останні новини
Провів майже пів тисячі днів у надважких боях: на Волині попрощалися з Героєм Олександром Карпуком. ФОТО
Сьогодні, 16:54
У Луцькому районі – ДТП за участю вантажівки
Сьогодні, 16:36
Медіа