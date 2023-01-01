Операції у 29+ валютах світу: сервіси ZEN доступні для українців*

Операції у 29+ валютах світу: сервіси ZEN доступні для українців*
Реєстрація в застосунку ZEN.COM відтепер стала доступною для громадян України. Інноваційний платіжний додаток допомагає навести лад в особистому бюджеті. Зареєстровані користувачі можуть:

  • переказати кошти до будь-якої країни світу з мінімальною комісією;

  • отримати переказ від партнерів чи родичів з-за кордону за вигідним тарифом;

  • обміняти валюту за найвигіднішим курсом;

  • безпечно купувати товари з усього світу.

    • Доступні фінансові операції у 29+ валютах.

    ZEN — твій фінансовий помічник


    Мобільний додаток ZEN створили для спрощення різноманітних фінансових операцій для всіх категорій користувачів. Щоб розпочати роботу в системі, необхідно встановити програму на власний гаджет. Відразу після простої реєстрації на ваше ім'я буде відкрито мультивалютний рахунок. Для вас це означає, що ви можете максимально просто й вигідно:

  • надіслати та отримати переказ із будь-якої країни світу;
    обміняти валюту;

  • переказати кошти на картку Mastercard одержувачу у своїй країні та за кордон;

  • безпечно оплатити онлайн товар або послугу без прихованих комісій.

    • Універсальність вашого рахунку в ZEN у тому, що він працює у євро, американських доларах та ще 27 світових валютах! Це зручно, якщо ваші контрагенти — громадяни інших країн, якщо ви є волонтером чи допомагаєте близьким за кордоном.

    Важливо: з 5 жовтня 2022 року рішенням НБУ заборонено Р2Р-перекази з українських гривневих платіжних карток на картки іноземних банків. Р2Р-перекази за валютними платіжними картками українських банків дозволено з місячним лімітом у 100 тис. грн (в еквіваленті).

    Картки ZEN Mastercard


    Щоб ви могли оплачувати послуги та товари онлайн, програма ZEN під’єднає до вашого мультивалютного рахунку віртуальну картку. Вона інтегрується з популярними гаманцями: Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay та Xiaomi Pay. Ті користувачі, хто звик здійснювати платежі за допомогою звичайної пластикової карти, можуть її замовити. Вигода для власників карток ZEN Mastercard® — відсутність комісії за зняття лімітованої суми в банкоматі, у разі перевищення ліміту розмір комісії залежатиме від тарифного плану.

    Як поповнити мультивалютний рахунок ZEN

    Доступні різні способи поповнення рахунку з мінімальною комісією:

  • валютні картки Mastercard® та VISA;

  • Apple Pay та Google Pay;

  • готівка — Paysafecash, термінал Planet Cash;

  • банківські перекази.

    • Зручності ZEN


    Додатком ZEN вже користується понад 250 000 клієнтів у Європі. Підтримку фінтех-проєкту в Україні надають великі гравці ринку банківських послуг — PrivatBank, Mastercard® та Visa. Встановлюйте програму ZEN уже сьогодні! З нею повсякденне життя стане простіше — такі нюанси онлайн-шопінгу, як конвертація валют або управління поверненнями, більше вас не турбуватимуть. Грошові перекази можна буде здійснювати одним порухом пальця, а операції з купівлі та продажу валют доступні в межах одного застосунку.

    Створивши обліковий запис ZEN, ви отримаєте повний контроль над усіма своїми фінансовими операціями та розширені можливості. Більше інформації — на сайті zen.com.

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    Теги: ZEN, платіжний додаток
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