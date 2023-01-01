Як скасування ГОСТів вплинуло на гумову галузь в Україні*





Як зі скасуванням ГОСТів йдуть справи в українських виробників, зокрема, у будівельній та гумовій галузях? Ми дізналися від фахівців виробника



Чому скасували ГОСТи

Використання «совкових» ГОСТів стало неможливим після лютого 2022 року. У своїх розʼясненнях Мінекономрозвитку та органи стандартизації пропонують всім підприємствам, які ще не здійснили перехід від радянських ГОСТів, знайти їм альтернативи якнайшвидше.



А саме розпочати користуватися національними стандартами (кодексами усталеної практики, технічними умовами) або ж стати ініціатором їхньої розробки для своєї галузі відповідно до Закону України «Про стандартизацію».



Чи знизилась якість товарів через відмову від ГОСТ

ГОСТ корисний, коли є монополія. За умовами ринкової економіки якість та ціна регулюється попитом. Коли йдеться про будівельну галузь, виробник не може дозволити собі виготовляти низькосортний продукт, бо його не будуть купувати. А за гуртові закупівлі у будівельній, зокрема, гумовій галузі, як відомо, відповідають професіонали.



Попри законодавче скасування ГОСТів, багато виробників продовжує користуватися ними та посилатися на застарілі інструкції, під час опису якості виробленого товару. Цю колізію нам пояснили у ТОВ «Гуматех».



«Наші вироби відповідають міжнародним стандартам, зокрема, нормам DIN (німецький промисловий стандарт). Ви можете побачити посилання на DIN в описі до нашої продукції, зокрема піскоструминних шлангів, на офіційному сайті підприємства. Так, для зручності клієнтів ми додаємо в описі деяких товарів номера старих ГОСТ, але більше не керуємось ними під час виробництва – маємо нові розроблені ТУУ», – розповідають спеціалісти заводу гумово-технічних виробів «Гуматех».



Відсутність ГОСТ не означає, що товари стали гіршими та якість виробництва більше не контролюється. Настав час змінити старі наративи, відмовитися від радянських «трафаретів» та збільшувати присутність українських товарів на міжнародному ринку, де до якості товарів також суворі вимоги.



Чинний національний стандарт адаптований до сучасних досягнень науки та техніки, відповідає вимогам міжнародних стандартів та сприяє підвищенню конкурентоспроможності продукції як всередині країни, так і на міжнародному ринку. Це мотивація для українських виробників розробляти та використовувати власні ТУУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Починаючи з 1 січня 2019 року, більшість нормативних стандартів СРСР, раніше відомих як ГОСТ, втратили юридичну силу в Україні. Ця подія зачепила всі галузі промисловості, які почали активно використовувати міжнародні стандарти для виробництва товарів. На заміну радянським правилам мають бути розроблені нові національні стандарти та технічні умови (ТУУ), якими регулюватиметься якість виробничих процесів та готових виробів в Україні надалі.Як зі скасуванням ГОСТів йдуть справи в українських виробників, зокрема, у будівельній та гумовій галузях? Ми дізналися від фахівців виробника https://gumatech.pro/ua/ , які розповіли про позитивні зміни на виробництві.Використання «совкових» ГОСТів стало неможливим після лютого 2022 року. У своїх розʼясненнях Мінекономрозвитку та органи стандартизації пропонують всім підприємствам, які ще не здійснили перехід від радянських ГОСТів, знайти їм альтернативи якнайшвидше.А саме розпочати користуватися національними стандартами (кодексами усталеної практики, технічними умовами) або ж стати ініціатором їхньої розробки для своєї галузі відповідно до Закону України «Про стандартизацію».ГОСТ корисний, коли є монополія. За умовами ринкової економіки якість та ціна регулюється попитом. Коли йдеться про будівельну галузь, виробник не може дозволити собі виготовляти низькосортний продукт, бо його не будуть купувати. А за гуртові закупівлі у будівельній, зокрема, гумовій галузі, як відомо, відповідають професіонали.Попри законодавче скасування ГОСТів, багато виробників продовжує користуватися ними та посилатися на застарілі інструкції, під час опису якості виробленого товару. Цю колізію нам пояснили у ТОВ «Гуматех».«Наші вироби відповідають міжнародним стандартам, зокрема, нормам DIN (німецький промисловий стандарт). Ви можете побачити посилання на DIN в описі до нашої продукції, зокрема піскоструминних шлангів, на офіційному сайті підприємства. Так, для зручності клієнтів ми додаємо в описі деяких товарів номера старих ГОСТ, але більше не керуємось ними під час виробництва – маємо нові розроблені ТУУ», – розповідають спеціалісти заводу гумово-технічних виробів «Гуматех».Відсутність ГОСТ не означає, що товари стали гіршими та якість виробництва більше не контролюється. Настав час змінити старі наративи, відмовитися від радянських «трафаретів» та збільшувати присутність українських товарів на міжнародному ринку, де до якості товарів також суворі вимоги.Чинний національний стандарт адаптований до сучасних досягнень науки та техніки, відповідає вимогам міжнародних стандартів та сприяє підвищенню конкурентоспроможності продукції як всередині країни, так і на міжнародному ринку. Це мотивація для українських виробників розробляти та використовувати власні ТУУ.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію