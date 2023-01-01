Яке спортивне харчування вам потрібне*





Яке



Протеїн

Це найпоширеніша добавка з високим вмістом білка та додаванням жирів та вуглеводів. Продається протеїн у вигляді сухої суміші, з якої легко готувати корисні коктейлі. Протеїн, як добавка, допомагає наростити мʼязи, також сприяє активному спалюванню жирів, якщо атлет дотримується низькокалорійної дієти.



Для кожного виду спору й мети є свій протеїн, а саме:



сироватковий та казеїн – для бодибілдерів та скульптурування тіла;

комплексний – для фітнесистів;

комбінований та казеїн – для тих, хто скидає вагу.

Гейнер

Це суміш білка з вуглеводами, яка наповнює енергією та силами для тренувань. Гейнер є будівельним матеріалом для нарощування мускулів, допомагає заповнити енергетичні витрати, сприяє швидкому відновленню після занять в спортзалі.



Амінокислоти

Амінокислоти вживають, щоб “закріпити ефект” та запобігти руйнуванню мʼязів після навантаження. Атлети вживають їх під час сушки, коли нарощують мʼязову масу та спалюють жири.



Креатин

Карбонова кислота, яка є у мʼязах швидко витрачається під час фізичних навантажень. Ця добавка підвищує витривалість спортсмена, покращує силові показники, результати спринту та спринтерських ривків, сприяє росту мʼязової маси, знижує кількість судом та травм. Тому креатин вживають бодибілдери, чоловіки та жінки, віком 45+ років, які займаються фітнесом.



Жироспалювачі

До цієї групи добавок відносять різні засоби, які поєднують з низькокалорійним раціоном та спортом. Це добавки для покращення метаболізму, збільшення енерговитрат, блокування засвоєння калорій. Як результат, вживання жироспалювачів допомагає позбутися зайвих кілограмів, жирових відкладень та мати рельєфну статуру.



Зокрема, аноректики пригнічують апетит, чим попереджують набір зайвої ваги, а ліпотропіки стимулюють розщеплення жирів, знижуючи навантаження на печінку.



Як підібрати ефективний спортхарч для себе

Фахівці магазину Belok.ua рекомендують враховувати свою власну мету під час вибору добавок. Наприклад, для нарощування мускулатури ефективними будуть протеїн та гейнер, що мають достатню кількість білка у складі.



Необхідно дотримуватися рекомендованого дозування, адже перевищення порції може призвести до небажаних наслідків. Не забувайте врахувати особисту потребу у мікро- та макроелементах та переконайтеся, що вибрана добавка їх містить.



Майте на увазі, що спортивне харчування – не самостійна їжа, а лише доповнення до наявного раціону. Тому потрібно дбати про збалансоване харчування та доповнювати його обраною спортивною добавкою.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Спортивне харчування, що є біодобавкою, містить різні корисні речовини, необхідні для доповнення раціону людини. Спортхарч буває різним і вибір добавки залежить від вашої мети: наростити мʼязи, пришвидшити метаболізм тощо.Яке спортивне харчування від магазину Belok.ua варто спробувати саме вам? Дізнаєтеся зі статті.Це найпоширеніша добавка з високим вмістом білка та додаванням жирів та вуглеводів. Продається протеїн у вигляді сухої суміші, з якої легко готувати корисні коктейлі. Протеїн, як добавка, допомагає наростити мʼязи, також сприяє активному спалюванню жирів, якщо атлет дотримується низькокалорійної дієти.Для кожного виду спору й мети є свій протеїн, а саме:Це суміш білка з вуглеводами, яка наповнює енергією та силами для тренувань. Гейнер є будівельним матеріалом для нарощування мускулів, допомагає заповнити енергетичні витрати, сприяє швидкому відновленню після занять в спортзалі.Амінокислоти вживають, щоб “закріпити ефект” та запобігти руйнуванню мʼязів після навантаження. Атлети вживають їх під час сушки, коли нарощують мʼязову масу та спалюють жири.Карбонова кислота, яка є у мʼязах швидко витрачається під час фізичних навантажень. Ця добавка підвищує витривалість спортсмена, покращує силові показники, результати спринту та спринтерських ривків, сприяє росту мʼязової маси, знижує кількість судом та травм. Тому креатин вживають бодибілдери, чоловіки та жінки, віком 45+ років, які займаються фітнесом.До цієї групи добавок відносять різні засоби, які поєднують з низькокалорійним раціоном та спортом. Це добавки для покращення метаболізму, збільшення енерговитрат, блокування засвоєння калорій. Як результат, вживання жироспалювачів допомагає позбутися зайвих кілограмів, жирових відкладень та мати рельєфну статуру.Зокрема, аноректики пригнічують апетит, чим попереджують набір зайвої ваги, а ліпотропіки стимулюють розщеплення жирів, знижуючи навантаження на печінку.Фахівці магазину Belok.ua рекомендують враховувати свою власну мету під час вибору добавок. Наприклад, для нарощування мускулатури ефективними будуть протеїн та гейнер, що мають достатню кількість білка у складі.Необхідно дотримуватися рекомендованого дозування, адже перевищення порції може призвести до небажаних наслідків. Не забувайте врахувати особисту потребу у мікро- та макроелементах та переконайтеся, що вибрана добавка їх містить.Майте на увазі, що спортивне харчування – не самостійна їжа, а лише доповнення до наявного раціону. Тому потрібно дбати про збалансоване харчування та доповнювати його обраною спортивною добавкою.

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