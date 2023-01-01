Як магазин Kinder Moda допомагає зробити правильний вибір взуття для дітей*





Допоможе у цьому магазин Kinder Moda, у якому представлений величезний асортимент дитячого взуття від турецького виробника Woopy Fashion для різних сезонів та вікових груп.



Стильна шкільна колекція

Особливо важливе



В асортименті магазину Kinder Moda представлена велика колекція шкільних моделей взуття сезону-2023 у розмірах від 18 до 40. Тут ви знайдете однотонні та різнокольорові туфлі з цікавими принтами та різною фурнітурою.



У колекції взуття для школи використані натуральні матеріали: шкіра, нубук, лак та замша. А за анатомічно правильне положення стоп у взутті відповідають ортопедичні елементи – жорсткі задники та анатомічні устілки. І головне, представлене тут взуття гарне та модне, що точно сподобається маленькому моднику.



Також у магазині широкий вибір ортопедичних моделей, які ортопеди рекомендують носити для профілактики, а також у разі, коли у дитини є проблеми з ходою чи опорно-руховим апаратом. Таке взуття гарантує додаткову підтримку гомілкостопу та надійно фіксується на ніжці.



Професійні та чуйні консультанти

“До будь-якого покупця ми ставимося з повагою та розумінням. Завжди намагаємося полегшити складний процес вибору взуття для малечі”, – розповідають у колективі Kinder Moda. Тут ви дійсно зрозумієте, що таке індивідуальний підхід.



Про професійний та клієнтоорієнтований сервіс відгукуються задоволені клієнти, які пишуть відгуки про магазин у системі Google.



Соціальна відповідальність бізнесу



Робота магазину спрямована на покращення якості обслуговування та забезпечення доступу українців для якісного взуття. На жаль, не всі родини зараз можуть дозволити собі нові черевики для малечі. Розуміючи це, магазин Kinder Moda вже подарував близько 250 пар взуття дітям, родини яких постраждали від військових дій. Також команда передала 66 пар у Благодійний фонд “Діти Героїв”.



У магазині діють акції та промокоди, за якими можна отримати знижку на продукцію.



Kinder Moda пропонує великий вибір взуття для дітей будь-якого віку. В інтернет-магазині ви знайдете стильні моделі для хлопчиків та дівчат, шкільні туфлі, спортивні моделі та ортопедичні берці. Продавці-консультанти готові проконсультувати батьків стосовно вибору найкращої пари та допомогти підібрати правильний розмір.



Разом з тим, команда бере активну участь у благодійних ініціативах й дарує взуття маленьким українцям, які зараз цього найбільше потребують.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Дитяче взуття грає важливу роль у розвитку малюка та для здоровʼя його ніжок. Для дитини важливі не лише краса, але й комфорт взуття, яке вона носить. Тому завдання батьків – придбати для чада зручну пару, в якій дитина може вільно гратися, бігати, ходити до школи та відпочивати.Допоможе у цьому магазин Kinder Moda, у якому представлений величезний асортимент дитячого взуття від турецького виробника Woopy Fashion для різних сезонів та вікових груп.Особливо важливе шкільне взуття для дитини, адже у ньому вона проводить багато часу у школі. При цьому моделі, які можна носити в школу – туфлі, кеди, кросівки, лофери, оксфорди, балетки та туфлі Мері Джейн, підходять і на повсякдень.В асортименті магазину Kinder Moda представлена велика колекція шкільних моделей взуття сезону-2023 у розмірах від 18 до 40. Тут ви знайдете однотонні та різнокольорові туфлі з цікавими принтами та різною фурнітурою.У колекції взуття для школи використані натуральні матеріали: шкіра, нубук, лак та замша. А за анатомічно правильне положення стоп у взутті відповідають ортопедичні елементи – жорсткі задники та анатомічні устілки. І головне, представлене тут взуття гарне та модне, що точно сподобається маленькому моднику.Також у магазині широкий вибір ортопедичних моделей, які ортопеди рекомендують носити для профілактики, а також у разі, коли у дитини є проблеми з ходою чи опорно-руховим апаратом. Таке взуття гарантує додаткову підтримку гомілкостопу та надійно фіксується на ніжці.“До будь-якого покупця ми ставимося з повагою та розумінням. Завжди намагаємося полегшити складний процес вибору взуття для малечі”, – розповідають у колективі Kinder Moda. Тут ви дійсно зрозумієте, що таке індивідуальний підхід.Про професійний та клієнтоорієнтований сервіс відгукуються задоволені клієнти, які пишуть відгуки про магазин у системі Google.Робота магазину спрямована на покращення якості обслуговування та забезпечення доступу українців для якісного взуття. На жаль, не всі родини зараз можуть дозволити собі нові черевики для малечі. Розуміючи це, магазин Kinder Moda вже подарував близько 250 пар взуття дітям, родини яких постраждали від військових дій. Також команда передала 66 пар у Благодійний фонд “Діти Героїв”.У магазині діють акції та промокоди, за якими можна отримати знижку на продукцію.Kinder Moda пропонує великий вибір взуття для дітей будь-якого віку. В інтернет-магазині ви знайдете стильні моделі для хлопчиків та дівчат, шкільні туфлі, спортивні моделі та ортопедичні берці. Продавці-консультанти готові проконсультувати батьків стосовно вибору найкращої пари та допомогти підібрати правильний розмір.Разом з тим, команда бере активну участь у благодійних ініціативах й дарує взуття маленьким українцям, які зараз цього найбільше потребують.

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