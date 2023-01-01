Поповнення картки ZEN MasterCard за кордоном: як це зробити легко*





Як швидко та без проблем поповнити ZEN MasterCard будь-де — читайте у нашому матеріалі.



Картка від ZEN: особливості

ZEN MasterCard існує у двох видах:



віртуальна — прив`язується до віртуального рахунку після створення акаунта в ZEN, її можна додати до віртуального гаманця та оплачувати онлайн-покупки;

фізична — підходить для зняття готівки через банкомат, розрахунків у фізичних магазинах, доступна до замовлення з доставкою на конкретну адресу у країнах Європейської економічної зони.

Найважливіша особливість карток MasterCard від ZEN — можливість здійснювати операції у декількох валютах у межах одного рахунку. Тепер не потрібно замовляти окремі картки для розрахунку в євро, доларах США, злотих тощо.



Інші переваги:



розширена гарантія на техніку за умови оплати покупки карткою;

захист покупок;

15% кешбеку від партнерів;

захист персональних даних картки.

Користуватися однією фізичною карткою теж набагато зручніше: не потрібно тримати в голові одразу декілька PIN-кодів, носити із собою переповнений гаманець. Відкриваючи мобільний додаток на смартфоні чи іншому гаджеті, ви завжди бачите єдиний рахунок, тому картка для розрахунків теж завжди буде правильною.



Як поповнити картку ZEN MasterCard

Поповнення доступне:



через термінали Planet Cash (на території Польщі їх понад 1000) або Paysafecash;

з інших карток Visa та MasterCard;

з Apple Pay, Google Pay;

банківським переказом (в межах країни та за кордон).

Зауважте, що з 5 жовтня 2022 року НБУ заборонив проведення міжнародних P2P-переказів з гривневих карток українських банків на території країни. Цей різновид переказів доступний з валютних карток українських банків (з обмеженням у 100 000 грн в еквіваленті на місяць).



Для поповнення картки потрібно:



1. Зайти у додаток.

2. Вибрати серед опцій «Поповнення».

3. Ввести суму поповнення.

4. Вибрати варіант поповнення.

5. Завершити платіж.



Для поповнення банківським переказом зазначте ПІБ одержувача, а також номер його рахунку або картки.



Марія, користувачка ZEN.COM: «Я працюю в Італії та дуже часто надсилаю доньці гроші на навчання та інші витрати. Іноді для таких переказів потрібно надати дуже багато інформації: номери рахунків, потім коди підтвердження. В мене багато роботи, тож не можу постійно бігати по банках. В липні вперше почула про ZEN.COM і вирішила спробувати. У них перекази в Україну максимально прості та швидкі, а ще й безкоштовні. Я надаю тільки прізвище та ім'я одержувача й номер рахунку — і донька швидко отримує гроші в Україні».



Ольга Акопян, керівниця з розвитку компанії ZEN.COM в Україні: «Ми завжди намагаємося створити продукт, який гарантуватиме користувачам ZEN.COM базові фінансові операції з будь-якої точки планети».



Кошти надходять на рахунок майже миттєво, тому ви можете одразу зняти необхідну кількість готівки. Поповнення доступне у 29+ валютах. Якщо ви вибираєте одну з валют, яка ще не працює в ZEN.COM, кошти зараховуються у євро. Більше деталей — на сайті zen.com.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Вже з липня 2023 року європейський проєкт ZEN.COM доступний українським користувачам. Він має власний мобільний застосунок, за допомогою якого можна проводити фінансові операції на планшеті чи зі смартфона. У ньому користувач відкриває єдиний рахунок, призначений для фінансових операцій одразу з 29+ валютами!Як швидко та без проблем поповнити ZEN MasterCard будь-де — читайте у нашому матеріалі.ZEN MasterCard існує у двох видах:Найважливіша особливість карток MasterCard від ZEN — можливість здійснювати операції у декількох валютах у межах одного рахунку. Тепер не потрібно замовляти окремі картки для розрахунку в євро, доларах США, злотих тощо.Інші переваги:Користуватися однією фізичною карткою теж набагато зручніше: не потрібно тримати в голові одразу декілька PIN-кодів, носити із собою переповнений гаманець. Відкриваючи мобільний додаток на смартфоні чи іншому гаджеті, ви завжди бачите єдиний рахунок, тому картка для розрахунків теж завжди буде правильною.Поповнення доступне:Зауважте, що з 5 жовтня 2022 року НБУ заборонив проведення міжнародних P2P-переказів з гривневих карток українських банків на території країни. Цей різновид переказів доступний з валютних карток українських банків (з обмеженням у 100 000 грн в еквіваленті на місяць).Для поповнення картки потрібно:1. Зайти у додаток.2. Вибрати серед опцій «Поповнення».3. Ввести суму поповнення.4. Вибрати варіант поповнення.5. Завершити платіж.Для поповнення банківським переказом зазначте ПІБ одержувача, а також номер його рахунку або картки., користувачка ZEN.COM: «Я працюю в Італії та дуже часто надсилаю доньці гроші на навчання та інші витрати. Іноді для таких переказів потрібно надати дуже багато інформації: номери рахунків, потім коди підтвердження. В мене багато роботи, тож не можу постійно бігати по банках. В липні вперше почула про ZEN.COM і вирішила спробувати. У них перекази в Україну максимально прості та швидкі, а ще й безкоштовні. Я надаю тільки прізвище та ім'я одержувача й номер рахунку — і донька швидко отримує гроші в Україні»., керівниця з розвитку компанії ZEN.COM в Україні: «Ми завжди намагаємося створити продукт, який гарантуватиме користувачам ZEN.COM базові фінансові операції з будь-якої точки планети».Кошти надходять на рахунок майже миттєво, тому ви можете одразу зняти необхідну кількість готівки. Поповнення доступне у 29+ валютах. Якщо ви вибираєте одну з валют, яка ще не працює в ZEN.COM, кошти зараховуються у євро. Більше деталей — на сайті zen.com.

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