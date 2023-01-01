Як працює Дія.Бізнес у Луцьку: за 6 місяців центр відвідали понад 3 800 підприємців. Інтерв’ю





Національний проєкт Дія.Бізнес вже став лавмарком для українських підприємців. Окрім зручного



Його ініціаторами стали луцькі IT-підприємці Адам Харлампович і Вадим Махомед. Ще до повномасштабного вторгнення вони поставили собі запитання: чи допоможе такий формат створити креативний хаб та побудувати міцну місцеву бізнес-спільноту? Відповідь прийшла разом з першими результатами: за 6 місяців роботи центр у Луцьку відвідало понад 3 800 підприємців, тут відбулося 1 240 екскурсій, більше 130 подій та 200 консультацій.



Детальніше про роботу центру Дія.Бізнес у Луцьку розповіла його керівниця Тетяна Зубрик.



Довідково. Центр Дія.Бізнес у Луцьку відкрили з ініціативи Міністерства цифрової трансформації України, Офісу з розвитку підприємництва та експорту, за сприяння Волинської обласної військової адміністрації та за підтримки IT-компаній ideil, redesign, Ukrsibbank BNP Paribas Group та Mastercard.





— Відкриття Дія.Бізнес у Луцьку виправдало себе? Місцеві підприємці зрозуміли ідею?



Цифри кажуть, що однозначно. Ми провели більше 120 подій, надали 200 консультацій і нас відвідало понад 3500 людей. Але для мене головний результат — це те, що тепер в Луцьку є майданчик, де місцеві підприємці можуть зустрітися, поспілкуватись, об’єднатися навколо спільних ідей, мають можливості для саморозвитку. Я 10 років працювала в івент-індустрії і давно відчувала, що у Луцьку цього не вистачає. Звісно, у нас було і є багато крутих бізнес-івентів, але важливо, щоб була системність.



Тепер підприємці точно знають: на Богдана Хмельницького, 26 майже щодня відбуваються події, де вони можуть отримати нові знання для натхнення і розвитку власної справи.



Я бачу, як на базі центру Дія.Бізнес у Луцьку формується сильне ком'юніті. На наших очах постійно складається класна співпраця між підприємцями. Я чи не щодня бачу цю силу нетворкінгу, яка відбувається саме у нашому центрі і неабияк допомагає розвивати місцеве підприємництво.



— Які саме послуги ви надаєте, і хто може до вас звертатися?



У нашому центрі є дві основні послуги — це консультації (первинна і вторинна) та заходи освітнього характеру. Афішу заходів можна знайти



Консультації надаємо, як підприємцям, так і тим, хто мріє про власну справу, але ще не встиг зареєструвати бізнес.



Уточню також, що консультації у нас є первинні і вторинні. Для того, щоб отримати первинну консультацію, потрібно записатися на



Вторинну консультацію зараз у нас можна отримати у кількох різних напрямках: маркетинг, авторські права і торгові марки, а також з питань податків і бухгалтерії.



Але, чесно кажучи, до нас приходять не лише за цими послугами. Дія.Бізнес в Луцьку стала таким дуже мотиваційним майданчиком, і часто люди приходять сюди просто за натхненням, порадою і новими знайомствами.



— Маєте успішні кейси, коли саме ваша допомога стала відправною точкою для розвитку якогось бізнесу?



Один із моїх улюблених кейсів — історія лучанки Тетяни Клімук. Таня давно мала мрію створити бренд одягу Gora. Ідея бренду в тому, що весь одяг — гендерно нейтральний і легко адаптується під людей з інвалідністю. У час війни, коли велика кількість людей отримує важкі поранення, це дуже важливо. Але йдеться не про якийсь спеціальний одяг для людей з інвалідністю, Gora — звичайний, стильний, актуальний на сьогодні одяг для всіх, але з можливістю кастомізації, тобто з індивідуальним підходом до пошиття. В тому і суть.

Здійснити цю мрію Тетяні вдалося завдяки участі в програмі «Відважна».



Довідково. «Відважна» — це програма-акселератор для українок, які заснували мікро- чи малий бізнес, або лише мріяли розпочати власну справу. Цю програму ініціювала мережа центрів Дія.Бізнес за підтримки Міністерства цифрової трансформації України та Офісу з розвитку підприємництва та експорту за сприяння глобальної ініціативи She’s Next Empowered by VISA.



Ми у Луцьку підготували Таню до пітчингу в Києві, і вона отримала друге місце у номінації «За найкращий бізнес-концепт». До першого місця не вистачило лише 1 балу. В результаті Тетяна отримала 150 000 гривень.







Зараз Танін проєкт Gora масштабується. Ми залучили маркетологів, інвест-менеджера та інших професіоналів і хочемо допомогти розширити бізнес на всю країну, а згодом — і за її межі.



До речі, одного із засновників центру Дія.Бізнес у Луцьку Адама Харламповича настільки вразив цей проєкт, що він має намір інвестувати в нього власні кошти.







— Бренд «Дія» за останні роки в Україні став дуже популярним. Це і сайт, і додаток, і Дія.Бізнес… Можете чітко пояснити структуру і хто чим займається, щоб лучанам було простіше орієнтуватися, куди звертатись?



Загалом є єдина екосистема проєктів Дія, яку створило Міністерство цифрової трансформації. Сюди входить:



— портал державних послуг Дія (сайт та мобільний застосунок)

— Дія.Освіта

— Дія.Бізнес.

— Дія.City

— Дія.Engine



Дія.Бізнес у свою чергу має дві складові:



— онлайн-портал Дія.Бізнес: тут є вся необхідна ‌інформація ‌для‌ ‌заснування, розвитку і масштабування бізнесу на внутрішньому та зовнішніх ринках,

— офлайн-мережа центрів підтримки підприємців Дія.Бізнес: загалом центри відкрито у 13 містах України і один за кордоном.







— Як створювали центр у Луцьку?



Задум створення центрів підтримки підприємців з безкоштовними консультаціями належить Мінцифрі. Водночас втілюються центри у співпраці із Офісом з розвитку підприємництва та експорту за підтримки соціально-відповідального бізнесу та міжнародних організацій. У Луцьку центр відкрили, завдяки ideil та redesign, а також за сприяння Волинської обласної військової адміністрації, за підтримки Ukrsibbank BNP Paribas Group та Mastercard.



Керівники ideil Вадим Махомед та redesign Адам Харлампович профінансували створення центру у Луцьку за підтримки вже згаданих вище партнерів — Ukrsibbank BNP Paribas Group та Mastercard.



До речі, вони ж 23 лютого 2022 року, за день до повномасштабного вторгнення, заснували громадську організацію

«Алгоритм дій» втілює різні соціальні проєкти: RE: Ukraine Housing Lutsk у Жидичині, арт-простір Модуль тимчасовості (МОТ), який тривалий час був на Театральному майдані у Луцьку, а тепер переїхав до Львова, урбаністичне дослідження Urban Vision Lutsk.



Тому Центр Дія.Бізнес у Луцьку входить до екосистеми проєктів змін від ГО «Алгоритм дій». Він вдало доповнює концепцію та головну мету організації.







— Тобто з державного бюджету центр Дія.Бізнес у Луцьку грошей не отримує?



Не отримує. Центр Дія.Бізнес у Луцьку не підтримується державним коштом.



Ми маємо за певний час вийти на самоокупність. Саме тому 70% наших послуг — безплатні, але 30% ми проводимо на платній основі, щоб покрити власні операційні адміністративні витрати.



— Розкажіть про команду центру. Хто ці люди, які допомагають луцьким підприємцям?



У команді п’ятеро людей: я — керівниця центру, продакт-менеджер, дві адміністраторки і хелпер (консультант, який допомагає підприємцю краще ознайомитися з послугами порталу Дія.Бізнес – ред.).



На всі посади відбір проводили у три етапи. Спочатку — оцінка резюме, тоді — співбесіда зі мною, а завершальний етап — співбесіда із засновниками.



Після відбору кандидатів усі вони проходили відповідне навчання. До прикладу, навчання хелпера тривало 2 місяці.



Команда центру Дія.Бізнес із архітектором Славою Балбеком



Для кожної вакансії були певні критерії. Обидві наші адміністраторки Мар'яна Цісарук та Людмила Мещерякова мають великий досвід роботи саме такої роботи.



Адміністраторки центру Дія.Бізнес у Луцьку



Для хелпера важливою була вимога наявності досвіду роботи з людьми, а також — ідеальні навички роботи з комп'ютерними програмами.



Хелпер — це людина, яка проводить первинну консультацію. У нашому випадку — це Тетяна Акперова. При зверненні підприємця вона розповідає про портал Дія.Бізнес та його можливості, допомагає сформулювати запит та зрозуміти потреби. А також порекомендує, з яким експертом зустрітися та підготує персональну дорожню карту рекомендацій. У цій карті будуть міститися поради щодо фахових консультацій, освітніх онлайн-курсів, поради від підприємців, які розвивають бізнес в Україні, а також інша корисна інформація. Тобто основне завдання хелпера — дізнатися запит і направити людину далі.



Тетяна Акперова



Продакт-менеджер — це людина, яка організовує освітні програми. У нас — це Максим Шуляка. Він з Луцька, але проходив стажування в проєкті Міністерства цифрової трансформації Дія.Освіта у Києві, працював саме у напрямку освітніх програм. Тому профільно нам дуже підійшов.



Максим Шуляка



— Ви згадували про вторинні профільні консультації. Хто їх надає?



Перший напрямок — «Цифровий маркетинг та діджитал-трансформація для бізнесу». Консультації про маркетинг у нас мають неабияку популярність. Їх надає маркетолог-практик, консультант та власник торгової марки OKSENIUK™ Віталій Оксенюк. Він — куратор більше 15 підприємств різних галузей в Україні та США. Віталія ми верифікували першим із трьох консультантів. Без перебільшення підприємці за місяць записуються, аби прийти і проконсультуватися з ним.



Друга тема для консультування — «Реєстрація об’єктів інтелектуальної власності. Торговельні марки, авторські права, штрихкоди. Захист дизайну. Патентування». Тут консультує Юлія Габрук, юристка у сфері інтелектуальної власності, засновниця адвокатського бюро. Юлія є авторкою тренінгів для бізнесу та студентів.



Третій напрямок — «ФОП: від реєстрації до декларації» і «Податковий, бухгалтерський та кадровий облік для підприємців». Тут консультує Ольга Іванків, засновниця та керівниця ТОВ «Консалтинг центр» — мережі компаній з бухгалтерського обслуговування малого та середнього бізнесу.



— Як ви обираєте спікерів для ваших заходів?



Стараємося охопити всі сфери підприємництва, але найбільший акцент робимо на креативну економіку. Це підсилює мету нашої громадської організації «Алгоритм дій» — створити у місті креативний хаб.



Звичайно, ми досліджуємо запити нашої цільової аудиторії, аналізуємо, що може бути корисним для підприємців через рік-півтора. Після цього підбираємо актуальних спікерів як з Луцька, так і з інших міст України. Я особливо радію, коли нам вдається переконати крутих місцевих підприємців стати спікерами вперше саме у нашому центрі.



Ми добре відчуваємо запити наших відвідувачів. Кажу це впевнено, бо бачу, як швидко після анонсу спікера ми закриваємо реєстрації. Наш рекорд — 50 людей за 18 хвилин, це — максимальна посадка нашого івент-холу.



Після того, як у нас виступають топові спікери, я завжди оцінюю фідбек. І щоразу розумію, що для людей було важливо побачити тих, за чиєю діяльністю вони давно стежать із соцмереж, розвіртуалитися.



Така історія у нас була із кінорежисером Любомиром Левицьким. Ми були вражені, бо на його лекцію не встигали доставляти стільці і просто фізично не мали, де розмістити всіх охочих. Так само було із архітектором Славою Балбеком, із засновником ініціативи Don't Take Fake, який створив МОТ, Дімою Соболем.









Один із крутих локальних спікерів — Роман Кубай. Завдяки своєму автобізнесу він відомий на весь світ, а в його інстаграмі — 260 тисяч підписників. У нас на його лекції був ажіотаж. Люди ставили запитання дві години.







Також були ажіотажі, коли, наприклад, виступали засновниці місцевих брендів Kate Lab, SHYPELYK, SISTERS.



Важливо, що ці люди не розказують тут про успішний успіх. Вони розказують правду, включно з усіма провалами. Бізнес-кейси у нас – не журнальні чи інстаграмні, а дуже реальні. Люди приходять, чують ці історії і думають: тоді і в мене також все вийде.







— А бізнес може у вас проводити власні заходи?



Так. Для подій у нас є два майданчики. Це – переговорна кімната на 12 людей та івент-хол на 40-45 людей.



Івент-хол



У переговорній, окрім, власне, ділових зустрічей, проводять невеликі заходи – мастер-майнди, сеанси ігор «Мафія» та «На емоціях» тощо. Переговорна має всю потрібну техніку.



Кімната для переговорів



Для всіх наших відвідувачів також доступна так звана зала очікування — brain space. Тут ми збираємо книги, періодику, які не так просто купити і формуємо власну унікальну бібліотеку.







— Що цікавого найближчим часом чекати в Дія.Бізнес у Луцьку?



Зараз ми працюємо над створенням важливої навчальної програми для грантрайтерів. Будемо вчити складати бізнес-плани, заповнювати грантові заявки. У світі є багато цікавих можливостей і важливо розказувати бізнесу, як можна ними скористатися.



Як завжди, маємо багато ідей цікавих нашій аудиторії спікерів. Невеликий спойлер — будуть навіть з-за кордону.







Загалом на осінь плануємо кілька масштабних освітніх проєктів, у тому числі — вузько профільних. Дуже хочу, щоб кожен підприємець Луцька міг знайти в нашому центрі відповіді на всі-всі свої запитання. Тому раджу підписатися на наші соцмережі і стежити за анонсами.



Сайт:

Facebook: https://www.facebook.com/diia.business.lutsk

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Спілкувалася Іванна РУДИШИН



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. 21 березня 2023 року у Луцьку відкрили центр підтримки підприємців Дія.Бізнес . Це – сучасний простір на понад 200 «квадратів» у центрі Луцька – на вулиці Богдана Хмельницького, 26.Національний проєкт Дія.Бізнес вже став лавмарком для українських підприємців. Окрім зручного порталу , де можна знайти буквально все для розвитку і масштабування бізнесу, проєкт представлений ще й мережею офлайн-центрів Дія.Бізнес. Уже пів року такий центр працює і в Луцьку.Його ініціаторами стали луцькі IT-підприємці. Ще до повномасштабного вторгнення вони поставили собі запитання: чи допоможе такий формат створити креативний хаб та побудувати міцну місцеву бізнес-спільноту? Відповідь прийшла разом з першими результатами: за 6 місяців роботи центр у Луцьку відвідало понад 3 800 підприємців, тут відбулося 1 240 екскурсій, більше 130 подій та 200 консультацій.Детальніше про роботу центру Дія.Бізнес у Луцьку розповіла його керівницяЦифри кажуть, що однозначно. Ми провели більше 120 подій, надали 200 консультацій і нас відвідало понад 3500 людей. Але для мене головний результат — це те, що тепер в Луцьку є майданчик, де місцеві підприємці можуть зустрітися, поспілкуватись, об’єднатися навколо спільних ідей, мають можливості для саморозвитку. Я 10 років працювала в івент-індустрії і давно відчувала, що у Луцьку цього не вистачає. Звісно, у нас було і є багато крутих бізнес-івентів, але важливо, щоб була системність.Тепер підприємці точно знають: на Богдана Хмельницького, 26 майже щодня відбуваються події, де вони можуть отримати нові знання для натхнення і розвитку власної справи.Я бачу, як на базі центру Дія.Бізнес у Луцьку формується сильне ком'юніті. На наших очах постійно складається класна співпраця між підприємцями. Я чи не щодня бачу цю силу нетворкінгу, яка відбувається саме у нашому центрі і неабияк допомагає розвивати місцеве підприємництво.У нашому центрі є дві основні послуги — це консультації (первинна і вторинна) та заходи освітнього характеру. Афішу заходів можна знайти на сайті центру, запрошуємо всіх, кому може бути корисна чи цікава інформація від наших спікерів. Але зверніть увагу, що потрібна попередня реєстрація, адже охочих зазвичай багато.Консультації надаємо, як підприємцям, так і тим, хто мріє про власну справу, але ще не встиг зареєструвати бізнес.Уточню також, що консультації у нас є первинні і вторинні. Для того, щоб отримати первинну консультацію, потрібно записатися на сайті Дія.Бізнес . При зустрічі наш хелпер складе дорожню карту рекомендацій і за потреби може порадити вторинну консультацію.Вторинну консультацію зараз у нас можна отримати у кількох різних напрямках: маркетинг, авторські права і торгові марки, а також з питань податків і бухгалтерії.Але, чесно кажучи, до нас приходять не лише за цими послугами. Дія.Бізнес в Луцьку стала таким дуже мотиваційним майданчиком, і часто люди приходять сюди просто за натхненням, порадою і новими знайомствами.Один із моїх улюблених кейсів — історія лучанки. Таня давно мала мрію створити бренд одягу Gora. Ідея бренду в тому, що весь одяг — гендерно нейтральний і легко адаптується під людей з інвалідністю. У час війни, коли велика кількість людей отримує важкі поранення, це дуже важливо. Але йдеться не про якийсь спеціальний одяг для людей з інвалідністю, Gora — звичайний, стильний, актуальний на сьогодні одяг для всіх, але з можливістю кастомізації, тобто з індивідуальним підходом до пошиття. В тому і суть.Здійснити цю мрію Тетяні вдалося завдяки участі в програмі «Відважна».Ми у Луцьку підготували Таню до пітчингу в Києві, і вона отримала друге місце у номінації «За найкращий бізнес-концепт». До першого місця не вистачило лише 1 балу. В результаті Тетяна отримала 150 000 гривень.Зараз Танін проєкт Gora масштабується. Ми залучили маркетологів, інвест-менеджера та інших професіоналів і хочемо допомогти розширити бізнес на всю країну, а згодом — і за її межі.До речі, одного із засновників центру Дія.Бізнес у Луцьку Адама Харламповича настільки вразив цей проєкт, що він має намір інвестувати в нього власні кошти.Загалом є єдина екосистема проєктів Дія, яку створило Міністерство цифрової трансформації. Сюди входить:— портал державних послуг Дія (сайт та мобільний застосунок)— Дія.Освіта— Дія.Бізнес.— Дія.City— Дія.EngineДія.Бізнес у свою чергу має дві складові:— онлайн-портал Дія.Бізнес: тут є вся необхідна ‌інформація ‌для‌ ‌заснування, розвитку і масштабування бізнесу на внутрішньому та зовнішніх ринках,— офлайн-мережа центрів підтримки підприємців Дія.Бізнес: загалом центри відкрито у 13 містах України і один за кордоном.Задум створення центрів підтримки підприємців з безкоштовними консультаціями належить Мінцифрі. Водночас втілюються центри у співпраці із Офісом з розвитку підприємництва та експорту за підтримки соціально-відповідального бізнесу та міжнародних організацій. У Луцьку центр відкрили, завдяки ideil та redesign, а також за сприяння Волинської обласної військової адміністрації, за підтримки Ukrsibbank BNP Paribas Group та Mastercard.Керівники ideil Вадим Махомед та redesign Адам Харлампович профінансували створення центру у Луцьку за підтримки вже згаданих вище партнерів — Ukrsibbank BNP Paribas Group та Mastercard.До речі, вони ж 23 лютого 2022 року, за день до повномасштабного вторгнення, заснували громадську організацію «Алгоритм дій» , мета якої перетворити Луцьк на креативний хаб.«Алгоритм дій» втілює різні соціальні проєкти: RE: Ukraine Housing Lutsk у Жидичині, арт-простір Модуль тимчасовості (МОТ), який тривалий час був на Театральному майдані у Луцьку, а тепер переїхав до Львова, урбаністичне дослідження Urban Vision Lutsk.Тому Центр Дія.Бізнес у Луцьку входить до екосистеми проєктів змін від ГО «Алгоритм дій». Він вдало доповнює концепцію та головну мету організації.Не отримує. Центр Дія.Бізнес у Луцьку не підтримується державним коштом.Ми маємо за певний час вийти на самоокупність. Саме тому 70% наших послуг — безплатні, але 30% ми проводимо на платній основі, щоб покрити власні операційні адміністративні витрати.У команді п’ятеро людей: я — керівниця центру, продакт-менеджер, дві адміністраторки і хелперНа всі посади відбір проводили у три етапи. Спочатку — оцінка резюме, тоді — співбесіда зі мною, а завершальний етап — співбесіда із засновниками.Після відбору кандидатів усі вони проходили відповідне навчання. До прикладу, навчання хелпера тривало 2 місяці.Для кожної вакансії були певні критерії. Обидві наші адміністраторкитамають великий досвід роботи саме такої роботи.Для хелпера важливою була вимога наявності досвіду роботи з людьми, а також — ідеальні навички роботи з комп'ютерними програмами.Хелпер — це людина, яка проводить первинну консультацію. У нашому випадку — це. При зверненні підприємця вона розповідає про портал Дія.Бізнес та його можливості, допомагає сформулювати запит та зрозуміти потреби. А також порекомендує, з яким експертом зустрітися та підготує персональну дорожню карту рекомендацій. У цій карті будуть міститися поради щодо фахових консультацій, освітніх онлайн-курсів, поради від підприємців, які розвивають бізнес в Україні, а також інша корисна інформація. Тобто основне завдання хелпера — дізнатися запит і направити людину далі.Продакт-менеджер — це людина, яка організовує освітні програми. У нас — це. Він з Луцька, але проходив стажування в проєкті Міністерства цифрової трансформації Дія.Освіта у Києві, працював саме у напрямку освітніх програм. Тому профільно нам дуже підійшов.Перший напрямок — «Цифровий маркетинг та діджитал-трансформація для бізнесу». Консультації про маркетинг у нас мають неабияку популярність. Їх надає маркетолог-практик, консультант та власник торгової марки OKSENIUK™. Він — куратор більше 15 підприємств різних галузей в Україні та США. Віталія ми верифікували першим із трьох консультантів. Без перебільшення підприємці за місяць записуються, аби прийти і проконсультуватися з ним.Друга тема для консультування — «Реєстрація об’єктів інтелектуальної власності. Торговельні марки, авторські права, штрихкоди. Захист дизайну. Патентування». Тут консультує, юристка у сфері інтелектуальної власності, засновниця адвокатського бюро. Юлія є авторкою тренінгів для бізнесу та студентів.Третій напрямок — «ФОП: від реєстрації до декларації» і «Податковий, бухгалтерський та кадровий облік для підприємців». Тут консультує, засновниця та керівниця ТОВ «Консалтинг центр» — мережі компаній з бухгалтерського обслуговування малого та середнього бізнесу.Стараємося охопити всі сфери підприємництва, але найбільший акцент робимо на креативну економіку. Це підсилює мету нашої громадської організації «Алгоритм дій» — створити у місті креативний хаб.Звичайно, ми досліджуємо запити нашої цільової аудиторії, аналізуємо, що може бути корисним для підприємців через рік-півтора. Після цього підбираємо актуальних спікерів як з Луцька, так і з інших міст України. Я особливо радію, коли нам вдається переконати крутих місцевих підприємців стати спікерами вперше саме у нашому центрі.Ми добре відчуваємо запити наших відвідувачів. Кажу це впевнено, бо бачу, як швидко після анонсу спікера ми закриваємо реєстрації. Наш рекорд — 50 людей за 18 хвилин, це — максимальна посадка нашого івент-холу.Після того, як у нас виступають топові спікери, я завжди оцінюю фідбек. І щоразу розумію, що для людей було важливо побачити тих, за чиєю діяльністю вони давно стежать із соцмереж, розвіртуалитися.Така історія у нас була із кінорежисером Любомиром Левицьким. Ми були вражені, бо на його лекцію не встигали доставляти стільці і просто фізично не мали, де розмістити всіх охочих. Так само було із архітектором, із засновником ініціативи Don't Take Fake, який створив МОТ,Один із крутих локальних спікерів —. Завдяки своєму автобізнесу він відомий на весь світ, а в його інстаграмі — 260 тисяч підписників. У нас на його лекції був ажіотаж. Люди ставили запитання дві години.Також були ажіотажі, коли, наприклад, виступали засновниці місцевих брендів Kate Lab, SHYPELYK, SISTERS.Важливо, що ці люди не розказують тут про успішний успіх. Вони розказують правду, включно з усіма провалами. Бізнес-кейси у нас – не журнальні чи інстаграмні, а дуже реальні. Люди приходять, чують ці історії і думають: тоді і в мене також все вийде.Так. Для подій у нас є два майданчики. Це – переговорна кімната на 12 людей та івент-хол на 40-45 людей.У переговорній, окрім, власне, ділових зустрічей, проводять невеликі заходи – мастер-майнди, сеанси ігор «Мафія» та «На емоціях» тощо. Переговорна має всю потрібну техніку.Для всіх наших відвідувачів також доступна так звана зала очікування — brain space. Тут ми збираємо книги, періодику, які не так просто купити і формуємо власну унікальну бібліотеку.Зараз ми працюємо над створенням важливої навчальної програми для грантрайтерів. Будемо вчити складати бізнес-плани, заповнювати грантові заявки. У світі є багато цікавих можливостей і важливо розказувати бізнесу, як можна ними скористатися.Як завжди, маємо багато ідей цікавих нашій аудиторії спікерів. Невеликий спойлер — будуть навіть з-за кордону.Загалом на осінь плануємо кілька масштабних освітніх проєктів, у тому числі — вузько профільних. Дуже хочу, щоб кожен підприємець Луцька міг знайти в нашому центрі відповіді на всі-всі свої запитання. Тому раджу підписатися на наші соцмережі і стежити за анонсами.Сайт: https://diia-business-lutsk.com/events Facebook:Instagram: https://www.instagram.com/diia.business.lutsk/ Telegram: https://t.me/diiabusiness_lutsk Спілкувалася

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