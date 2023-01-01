У Луцьку ОСББ оновило 1063 м² покрівлі завдяки інвестиції від компанії «Євродім»*





Перед початком робіт фахівці компанії «Євродім» провели аналіз технічного стану будинку. Покрівля дев’ятиповерхівки виявилася в незадовільному, майже аварійному стані та потребувала термінового ремонту. Компанія запропонувала правлінню ОСББ технічну стратегію ремонтних робіт. Після її погодження на загальних зборах мешканців було надано графік виконання робіт. Потім «Євродім» за власні кошти придбав будівельні матеріали та виконав ремонтні роботи. Вартість проєкту для власників квартири склала в середньому 480 грн на місяць, з безвідсотковим розтермінуванням виплат на 12 місяців. Також «Євродім» надав гарантію на ремонт даху терміном 18 місяців.



Співпрацю з компанією «Євродім» обрали через оптимальну вартість, оперативність та якість виконуваних робіт, – розповідає голова ОСББ на вулиці В'ячеслава Чорновола, 44 пан Віталій. – При обранні компанії-підрядника довго вивчали ринок, радилися з керівниками ОСББ, які мали такий досвід, оглядали вже виконані роботи в інших будинках. Зателефонував, отримав рекомендації – так і почалася наша співпраця. Тому вдячний компанії «Євродім» не тільки за якість робіт, але й фахові консультації та швидкість прийняття рішень, зважаючи на стан покрівлі.

до ремонту після ремонту

Для ремонту фахівці запропонували використати руберойд Техноніколь Бікроеласт ЕКП 4,0. Це сучасний покрівельний матеріал, придатний для облаштування покрівлі різноманітної конфігурації. Являє собою щільне полотно на основі поліестеру з грубозернистим посипанням. Посипання захищає руберойд від руйнівного впливу УФ-променів. Техноніколь Бікроеласт відрізняється широким діапазоном робочих температур. Він не втрачає еластичності при роботі в холодних умовах (до -10С) й володіє теплостійкістю до +85. Також для гідроізоляційного захисту покрівлі застосували мастику гідроізоляційну покрівельну Bitugum. Вона має високі експлуатаційні показники та застосовується для підвищення гідроізоляційних властивостей м’яких покрівель.



Якість робіт дуже порадувала. Покрівля будинку стала якісно іншою, і мешканці тепер можуть не хвилюватися за її стан, – зауважує пан Віталій. – Я думаю, що це не остання наша співпраця з компанією «Євродім», бо в сфері обслуговування та ремонту житлового будинку варто довіряти професіоналам.



У компанії розказали, що вартість ремонту покрівлі (або інших конструктивних елементів) залежить від типу ремонту, складності проєкту, площі об'єкта і якості використовуваних матеріалів. Загалом компанія «Євродім» надає інвестиційні пакети багатоповерховим будинкам, які прагнуть ефективної економії енергоресурсів та бажають збільшити вартість власного майна на ринку житлової нерухомості шляхом модернізації будинку. За 2022-2023 роки компанія вже реалізувала понад 100 проєктів.



Щоб отримати консультацію щодо інвестиційного договору для багатоповерхового будинку, необхідно звернутися до компанії за телефоном +38 (067) 400 63 97 або залишити свої контакти у формі зворотнього зв’язку:







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Нову сучасну рулонну покрівлю отримали мешканці будинку на вулиці В'ячеслава Чорновола, 44 у місті Луцьку завдяки інвестиції від компанії «Євродім» . Роботи тривали у липні. Загальна площа заміненої покрівлі складає 1063 квадратних метрів, а відремонтованих парапетів – 317.Перед початком робіт фахівці компанії «Євродім» провели аналіз технічного стану будинку. Покрівля дев’ятиповерхівки виявилася в незадовільному, майже аварійному стані та потребувала термінового ремонту. Компанія запропонувала правлінню ОСББ технічну стратегію ремонтних робіт. Після її погодження на загальних зборах мешканців було надано графік виконання робіт. Потім «Євродім» за власні кошти придбав будівельні матеріали та виконав ремонтні роботи. Вартість проєкту для власників квартири склала в середньому 480 грн на місяць, з безвідсотковим розтермінуванням виплат на 12 місяців. Також «Євродім» надав гарантію на ремонт даху терміном 18 місяців.Співпрацю з компанією «Євродім» обрали через оптимальну вартість, оперативність та якість виконуваних робіт, – розповідає голова ОСББ на вулиці В'ячеслава Чорновола, 44 пан. – При обранні компанії-підрядника довго вивчали ринок, радилися з керівниками ОСББ, які мали такий досвід, оглядали вже виконані роботи в інших будинках. Зателефонував, отримав рекомендації – так і почалася наша співпраця. Тому вдячний компанії «Євродім» не тільки за якість робіт, але й фахові консультації та швидкість прийняття рішень, зважаючи на стан покрівлі.Для ремонту фахівці запропонували використати руберойд Техноніколь Бікроеласт ЕКП 4,0. Це сучасний покрівельний матеріал, придатний для облаштування покрівлі різноманітної конфігурації. Являє собою щільне полотно на основі поліестеру з грубозернистим посипанням. Посипання захищає руберойд від руйнівного впливу УФ-променів. Техноніколь Бікроеласт відрізняється широким діапазоном робочих температур. Він не втрачає еластичності при роботі в холодних умовах (до -10С) й володіє теплостійкістю до +85. Також для гідроізоляційного захисту покрівлі застосували мастику гідроізоляційну покрівельну Bitugum. Вона має високі експлуатаційні показники та застосовується для підвищення гідроізоляційних властивостей м’яких покрівель.Якість робіт дуже порадувала. Покрівля будинку стала якісно іншою, і мешканці тепер можуть не хвилюватися за її стан, – зауважує пан Віталій. – Я думаю, що це не остання наша співпраця з компанією «Євродім», бо в сфері обслуговування та ремонту житлового будинку варто довіряти професіоналам.У компанії розказали, що вартість ремонту покрівлі (або інших конструктивних елементів) залежить від типу ремонту, складності проєкту, площі об'єкта і якості використовуваних матеріалів. Загалом компанія «Євродім» надає інвестиційні пакети багатоповерховим будинкам, які прагнуть ефективної економії енергоресурсів та бажають збільшити вартість власного майна на ринку житлової нерухомості шляхом модернізації будинку. За 2022-2023 роки компанія вже реалізувала понад 100 проєктів.Щоб отримати консультацію щодо інвестиційного договору для багатоповерхового будинку, необхідно звернутися до компанії за телефоном +38 (067) 400 63 97 або залишити свої контакти у формі зворотнього зв’язку: eurodim.online – і з вами зв’яжеться фахівець компанії.

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