Подорожуємо разом: чому відпустка у Єгипті може бути чудовою ідеєю для спільного відпочинку*





Обираємо час поїздки та курорт

Якщо вас хвилює, як вибрати найкращий час для подорожі в Єгипет, обирайте весняні та осінні місяці. Влітку переважає нестерпна спека, в другій половині зими море може бути досить прохолодним, можливі вітри та піщані бурі.



Обираючи найкращі курорти Єгипту, зверніть увагу на найстарішу та досить бюджетну Хургаду, комфортабельний Шарм-ель-Шейх, куточок самобутньої природи з черепахами та дельфінами Марса-Алам, ідеальний для водного екстриму Дахаб.



Найкращі пляжі на Червоному морі можна знайти на кожному курорті. Але варто пам’ятати, що в Шармі та околицях коралові рифи починаються від берега і купаються переважно з понтона, а в Хургаді – зручний вхід у воду без перешкод.



Плануємо дозвілля

Якщо у вас виникло питання, які екскурсії та визначні місця варто відвідати в Єгипті, скористайтеся нашою підказкою:



• Піраміди Гізи та Сфінкс – архітектурні дива та символи єгипетської цивілізації.

• Долина царів – місце поховань фараонів, саме тут була знайдена гробницю Тутанхамона.

• Синай – гора, на якій, за легендою, Мойсей отримав Десять Заповідей. Тури в Єгипет з підйомом на священну гору приваблюють паломників з усього світу.

• Абу-Сімбел – дивовижна архітектурна пам'ятка, висічена в скелі на березі Нілу, відома своїми величезними статуями Рамзеса II.

• Асуанська гребля – масштабна та потужна гідротехнічна споруда на річці Ніл.



Великий інтерес викликає в туристів пустеля. Популярні розваги – тури в царство піску на квадроциклах та джипах, відвідування поселення бедуїнів, з якими можна розділити трапезу. Єгипетська кухня колоритна та смачна, серед переліку того, які національні страви варто спробувати, можна виокремити: мікс макаронів з нутом та цибулею кушарі, варіацію люля-кебаба під назвою кофта, різноманіття східних ласощів, арабську каву.



На що варто звернути увагу

Одне з найпопулярніших питань, яке цікавить мандрівників, – чи потрібна віза для подорожі з України в Єгипет? Відповідь – так, потрібна. Візу оформлюють одразу по прильоту в аеропорту і вона дозволяє перебувати в країні протягом 29 днів. Вартість візи становить 25$.



Якщо ви обрали один з курортів Синайського півострова і не плануєте виїжджати за його межі, повідомте про це в аеропорту. Ви отримаєте безплатний дозвіл на перебування протягом 15 днів з позначкою Sinai Only.



Також багатьох, особливо недосвідчених мандрівників, хвилює, як організувати трансфер з аеропорту до готелю. Переважно розв'язанням цієї задачі займається турагентство, а туристам залишається лише сісти в комфортабельний автобус, який доставить їх до місця проживання.



Щоб відпочинок в Єгипті виправдав очікування, довірте його організацію експертам Poehalisnami.ua. На сайті ви знайдете вигідні тури на всі головні курорти та завжди зможете отримати вичерпну консультацію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Завдяки по-літньому сонячній і теплій погоді протягом всього року, великій кількості розваг та визначних місць путівки в Єгипет дуже привабливі для сімейного відпочинку. Кожен член родини знайде тут щось для себе, і нікому не доведеться нудьгувати.Якщо вас хвилює, як вибрати найкращий час для подорожі в Єгипет, обирайте весняні та осінні місяці. Влітку переважає нестерпна спека, в другій половині зими море може бути досить прохолодним, можливі вітри та піщані бурі.Обираючи найкращі курорти Єгипту, зверніть увагу на найстарішу та досить бюджетну Хургаду, комфортабельний Шарм-ель-Шейх, куточок самобутньої природи з черепахами та дельфінами Марса-Алам, ідеальний для водного екстриму Дахаб.Найкращі пляжі на Червоному морі можна знайти на кожному курорті. Але варто пам’ятати, що в Шармі та околицях коралові рифи починаються від берега і купаються переважно з понтона, а в Хургаді – зручний вхід у воду без перешкод.Якщо у вас виникло питання, які екскурсії та визначні місця варто відвідати в Єгипті, скористайтеся нашою підказкою:• Піраміди Гізи та Сфінкс – архітектурні дива та символи єгипетської цивілізації.• Долина царів – місце поховань фараонів, саме тут була знайдена гробницю Тутанхамона.• Синай – гора, на якій, за легендою, Мойсей отримав Десять Заповідей. Тури в Єгипет з підйомом на священну гору приваблюють паломників з усього світу.• Абу-Сімбел – дивовижна архітектурна пам'ятка, висічена в скелі на березі Нілу, відома своїми величезними статуями Рамзеса II.• Асуанська гребля – масштабна та потужна гідротехнічна споруда на річці Ніл.Великий інтерес викликає в туристів пустеля. Популярні розваги – тури в царство піску на квадроциклах та джипах, відвідування поселення бедуїнів, з якими можна розділити трапезу. Єгипетська кухня колоритна та смачна, серед переліку того, які національні страви варто спробувати, можна виокремити: мікс макаронів з нутом та цибулею кушарі, варіацію люля-кебаба під назвою кофта, різноманіття східних ласощів, арабську каву.Одне з найпопулярніших питань, яке цікавить мандрівників, – чи потрібна віза для подорожі з України в Єгипет? Відповідь – так, потрібна. Візу оформлюють одразу по прильоту в аеропорту і вона дозволяє перебувати в країні протягом 29 днів. Вартість візи становить 25$.Якщо ви обрали один з курортів Синайського півострова і не плануєте виїжджати за його межі, повідомте про це в аеропорту. Ви отримаєте безплатний дозвіл на перебування протягом 15 днів з позначкою Sinai Only.Також багатьох, особливо недосвідчених мандрівників, хвилює, як організувати трансфер з аеропорту до готелю. Переважно розв'язанням цієї задачі займається турагентство, а туристам залишається лише сісти в комфортабельний автобус, який доставить їх до місця проживання.Щоб відпочинок в Єгипті виправдав очікування, довірте його організацію експертам Poehalisnami.ua. На сайті ви знайдете вигідні тури на всі головні курорти та завжди зможете отримати вичерпну консультацію.

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