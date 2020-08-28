Чому для школярів на Волині актуальним є позашкільне вивчення математики*





Все ж учні нерідко хочуть вступати саме на технічні спеціальності, інформаційні технології. Там без математики просто нікуди. Базова математика у 1-5 класах дає основу для розуміння алгебри, геометрії, математичного аналізу. Перед батьками стоїть завдання: не згаяти дорогоцінний час.



Є й інші аргументи на користь вивчення математики:



1. Людина без знань точних наук безпорадна. Для неї незрозуміла фізика, вона не знає поняття відсотка, а, отже, її легко ошукати банкам та маркетологам, наприклад. Так, тригонометрія не всім потрібна, але без арифметики нікуди. Без поняття відсотка, дробу тощо.



2. Як управляти власними фінансами, виявляти логічні взаємозв’язки учні дізнаються на уроках економіки та математики. Це те, що потрібно вміти робити щодня.



Вирішення проблеми лежить поза площиною школи

В Україні є сильні математичні ліцеї. Там цікаві програми, орієнтовані на талановитих дітей. Більшість із них розташовані у столиці. Але і тим, хто на Волині, для підготовки до вступу потрібна допомога



Також потрібно звернути увагу на розвиток особистих якостей учнів, без яких вивчення математики успішним не буде:



• наполегливість;

• системність;

• уважність;

• акуратність.



Це і є завданням батьків. Не варто докоряти вчителю за низький бал на тестуванні. Краще допомогти дитині, з’ясувати, чому математика не цікавить та заоохотити максимально. Не можна взяти одну окрему тему, якщо дитина зовсім не орієнтується у попередніх.



Було б непогано, якби вчителі більше демонстрували учням практичне використання математики. Досвідчені репетитори на додаткових заняттях роблять саме це, викликаючи та поглиблюючи інтерес.



Зараз школа почала розуміти, що без проєктної роботи, без цікавих яскравих завдань інтересу у школярів все-таки не буде. Програми вдосконалюються, проте, коли у класі 25 людей, все одно дуже важко кожному приділити увагу.



Потрібна перепідготовка вчителів та стандартизація математичної освіти.



Щоб учні успішно засвоювали програму, варто запровадити кілька рівнів математики: від базового до фізико-математичного.

Гуманітарний рівень також потрібен, і він куди вище базового.



Про це вже говорила раніше Старша наукова співробітниця Інституту математики НАН України Ірина Єгорченко.



Дійсно, не можна сильних і слабких учнів, гуманітаріїв і майбутніх математиків навчати однаково. Потрібен інший підхід. Можливо, тоді ситуація із підготовкою таки зміниться.



Батьки повинні усвідомити, що



Чимало є позашкільних закладів, якщо дитина любить займатися в групі. Також варто подивитися посібники з цікавими завданнями, вирішувати разом із дитиною головоломки.



Якщо є так звана математична тривожність, позбутися її допоможе психолог. Проте такі випадки нечасто трапляються. Покажіть, що ви теж любите головоломки, задачки, і дитина буде брати з вас приклад особливо в молодших класах.



Якщо таки склалася непроста ситуація із вивченням дитиною цього предмету, вчителі просто розводять руками, а ви вже купили всі можливі книжки з цікавими завданнями, варто звернутися до репетитора. Можливо, саме через цей крок дитина матиме знання, які зроблять її успішною.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Математика завжди давалась учням нелегко. Особливо гостро проблема поставала перед вступом до вишів. Аналіз показує, що рівень знань з алгебри та геометрії у випускників дуже низький.Все ж учні нерідко хочуть вступати саме на технічні спеціальності, інформаційні технології. Там без математики просто нікуди. Базова математика у 1-5 класах дає основу для розуміння алгебри, геометрії, математичного аналізу. Перед батьками стоїть завдання: не згаяти дорогоцінний час.Є й інші аргументи на користь вивчення математики:1. Людина без знань точних наук безпорадна. Для неї незрозуміла фізика, вона не знає поняття відсотка, а, отже, її легко ошукати банкам та маркетологам, наприклад. Так, тригонометрія не всім потрібна, але без арифметики нікуди. Без поняття відсотка, дробу тощо.2. Як управляти власними фінансами, виявляти логічні взаємозв’язки учні дізнаються на уроках економіки та математики. Це те, що потрібно вміти робити щодня.В Україні є сильні математичні ліцеї. Там цікаві програми, орієнтовані на талановитих дітей. Більшість із них розташовані у столиці. Але і тим, хто на Волині, для підготовки до вступу потрібна допомога репетиторів . Варто як систематизувати набуті знання, так і заповнити прогалини у них, звернути увагу на складні теми, задачі найвищого рівня.Також потрібно звернути увагу на розвиток особистих якостей учнів, без яких вивчення математики успішним не буде:• наполегливість;• системність;• уважність;• акуратність.Це і є завданням батьків. Не варто докоряти вчителю за низький бал на тестуванні. Краще допомогти дитині, з’ясувати, чому математика не цікавить та заоохотити максимально. Не можна взяти одну окрему тему, якщо дитина зовсім не орієнтується у попередніх.Було б непогано, якби вчителі більше демонстрували учням практичне використання математики. Досвідчені репетитори на додаткових заняттях роблять саме це, викликаючи та поглиблюючи інтерес.Зараз школа почала розуміти, що без проєктної роботи, без цікавих яскравих завдань інтересу у школярів все-таки не буде. Програми вдосконалюються, проте, коли у класі 25 людей, все одно дуже важко кожному приділити увагу.Потрібна перепідготовка вчителів та стандартизація математичної освіти.Щоб учні успішно засвоювали програму, варто запровадити кілька рівнів математики: від базового до фізико-математичного.Гуманітарний рівень також потрібен, і він куди вище базового.Про це вже говорила раніше Старша наукова співробітниця Інституту математики НАН УкраїниДійсно, не можна сильних і слабких учнів, гуманітаріїв і майбутніх математиків навчати однаково. Потрібен інший підхід. Можливо, тоді ситуація із підготовкою таки зміниться.Батьки повинні усвідомити, що базові знання з математики потрібні дитині. Проте не завжди вони можуть допомогти засвоїти матеріал, перевірити домашнє завдання. Ось чому вимушені через спеціальні платформи в інтернеті та соціальні мережі шукати репетиторів. Допомагають також знайомі та друзі, які вже раніше шукали для своїх дітей репетитора.Чимало є позашкільних закладів, якщо дитина любить займатися в групі. Також варто подивитися посібники з цікавими завданнями, вирішувати разом із дитиною головоломки.Якщо є так звана математична тривожність, позбутися її допоможе психолог. Проте такі випадки нечасто трапляються. Покажіть, що ви теж любите головоломки, задачки, і дитина буде брати з вас приклад особливо в молодших класах.Якщо таки склалася непроста ситуація із вивченням дитиною цього предмету, вчителі просто розводять руками, а ви вже купили всі можливі книжки з цікавими завданнями, варто звернутися до репетитора. Можливо, саме через цей крок дитина матиме знання, які зроблять її успішною.

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