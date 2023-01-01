Металопрокат від КТ-Сталь: що пропонує компанія*





Каталог продукції та металобази

Вибір продукції в каталозі компанії вражає. Тут можна знайти все — від арматури до комплектуючих та сталевих труб. Залежно від потрібного товару,



Кожен товар в каталозі має детальний опис. Це набагато полегшує вибір. В загальному реалізується продукція кількох видів:



арматура — для залізобетонних конструкцій та фундаменту;

кутники, швелери та комплектуючі — для стін та перекриттів;

профільні труби, сітка та профнастіл — для комплексного функціонування будівлі;

сталеві круги та листи — як основа для різних металоконструкцій та обладнання.



Це тільки кілька різновидів металевої продукції, яка представлена у вільному продажу. Покупка металу, арматури, сітки або комплексних металоконструкцій можлива роздріб і оптом. Це робить послуги компанії КТ-Сталь актуальними як для фізичних осіб, так і для підприємств.



Якість товару та інші переваги КТ-Сталь

КТ-Сталь не лише пропонує великий вибір різноманітної продукції з металу. Також варто зазначити такі переваги компанії:



гарантована знижка на обсязі;

продаж тільки нового металу;

безкоштовна порізка металу;

доставка спеціально обладнаним транспортом;

зберігання оплаченого товару на складі необмежений час;

безкоштовне завантаження товару при самовивозі.

На товари КТ-Сталь періодично діють різноманітні знижки. Навіть якщо потрібен товар, якого немає в каталозі, фахівці компанії привезуть його за зниженою ціною в найкоротші терміни.



Менеджери компанії завжди готові допомогти з розкроєм металу за необхідними розмірами. Він буде точним, а відходи матеріалу мінімальні. Порізка здійснюється за допомогою спеціального обладнання, що дозволяє отримати точний та рівний зріз.



Увесь товар, представлений на складі або доступний до замовлення, має відповідні сертифікати якості. Вони можуть бути продемонстровані за першою вимогою. Це ще одна вагома перевага компанії КТ-Сталь.



Продаж металопрокату по всій Україні

Звернувшись до КТ-Сталь, можна придбати метал та на 100% бути впевненим в його якості. Компанія закуповує усю продукцію безпосередньо у заводів-виробників. Увесь метал оброблений спеціальними антикорозійними засобами та зберігається на закритих складах. Доставка продукції також здійснюється в критих авто.



Під час оформлення замовлення, можна вказати точну потрібну вагу. Його порізка здійснюється відповідно до вказаних побажань. Перед тим, як зробити замовлення, варто визначитися з кількома критеріями:



тип продукту;

маркування;

потрібна вага м²;

товщина металу;

ціна за метр.

На сайті компанії доступний до завантаження актуальний прайс на конкретний товар або групу продукції. Замовлення приймаються кількома способами: через Viber, Telegram, чат на сайті або за телефонами. Також можна заповнити заявку й менеджери зв’яжуться для обговорення деталей. Відправка металопрокату відбувається по всій Україні, а висока якість гарантується.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Компанія КТ-Сталь спеціалізується на продажу металопрокату по всій Україні. Якість металу для компанії завжди в пріоритеті, тому вдасться з легкістю підібрати необхідну продукцію в великому обсязі. Індивідуальний підхід до кожного клієнта, великий асортимент та оптимальні ціни — це тільки 3 причини, чому варто зробити замовлення в КТ-Сталь. Більше про переваги компанії розповімо далі.Вибір продукції в каталозі компанії вражає. Тут можна знайти все — від арматури до комплектуючих та сталевих труб. Залежно від потрібного товару, металобаза КТ-Сталь реалізує його в кількох варіаціях. Це легко відстежити на прикладі металевого кутника. Відрізняється як його довжина (може бути мірна або конкретна в межах мірної), так і тип.Кожен товар в каталозі має детальний опис. Це набагато полегшує вибір. В загальному реалізується продукція кількох видів:Це тільки кілька різновидів металевої продукції, яка представлена у вільному продажу. Покупка металу, арматури, сітки або комплексних металоконструкцій можлива роздріб і оптом. Це робить послуги компанії КТ-Сталь актуальними як для фізичних осіб, так і для підприємств.КТ-Сталь не лише пропонує великий вибір різноманітної продукції з металу. Також варто зазначити такі переваги компанії:На товари КТ-Сталь періодично діють різноманітні знижки. Навіть якщо потрібен товар, якого немає в каталозі, фахівці компанії привезуть його за зниженою ціною в найкоротші терміни.Менеджери компанії завжди готові допомогти з розкроєм металу за необхідними розмірами. Він буде точним, а відходи матеріалу мінімальні. Порізка здійснюється за допомогою спеціального обладнання, що дозволяє отримати точний та рівний зріз.Увесь товар, представлений на складі або доступний до замовлення, має відповідні сертифікати якості. Вони можуть бути продемонстровані за першою вимогою. Це ще одна вагома перевага компанії КТ-Сталь.Звернувшись до КТ-Сталь, можна придбати метал та на 100% бути впевненим в його якості. Компанія закуповує усю продукцію безпосередньо у заводів-виробників. Увесь метал оброблений спеціальними антикорозійними засобами та зберігається на закритих складах. Доставка продукції також здійснюється в критих авто.Під час оформлення замовлення, можна вказати точну потрібну вагу. Його порізка здійснюється відповідно до вказаних побажань. Перед тим, як зробити замовлення, варто визначитися з кількома критеріями:На сайті компанії доступний до завантаження актуальний прайс на конкретний товар або групу продукції. Замовлення приймаються кількома способами: через Viber, Telegram, чат на сайті або за телефонами. Також можна заповнити заявку й менеджери зв’яжуться для обговорення деталей. Відправка металопрокату відбувається по всій Україні, а висока якість гарантується.

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