Як вибрати гітару між акустичною та класичною, щоб залишитись у захваті від гри*





Якщо ви тільки визначаєтесь з тим, яку гітару краще купити, обов’язково дочитайте цю статтю до кінця.



Візуальні відмінності класичної та акустичної гітари

Більшість відмінностей цих інструментів базується саме на конструктивних особливостях, які забезпечують різницю у звучанні. Крім цього конфігурації вирізняються і внутрішнім наповненням – приклеєними дерев’яними елементами, що покликані впливати на звук. В класичних варіаціях вони розташовані у формі віяла, а в акустиці більш складно, адже вони тут до того ж розподіляють навантаження.



Найпростіше впізнати акустичні гітари за такими візуальними ознаками:



нанесений пікгард, пластикова накладка на корпусі, для комфортної та безпечної гри медіатором;

в корпус вмонтовані стреплоки, щоб мати можливість повісити гітару на ремінець;

наявні спеціальні фіксатори для струн на бриджі, замість вузлів, які розповсюджені на класичних інструментах;

гриф кріпиться на 14 ладі замість 12, як на класиці, а його товщина помітно менша.

Якщо брати до уваги дредноути і джамбо, то акустичні гітари будуть трохи більшими. Проте класичні моделі інколи мають кілька різновидів розмірів, тож не варто зважати на цей показник при ідентифікації.



Особливості звучання обох варіантів



Класичні інструменти пропонують більш м’яке та затишне звучання. Вони найкраще розкриваються у виконанні камерних композицій та чудово підходять для виконання джазових елементів.



На противагу їм акустичні моделі грають більш дзвінко. Вони найкраще підходять для відтворення композицій в стилі рок, поп чи блюз. Вони також найчастіше мають стреплоки, що дозволяють фіксувати інструмент на ремені. Це дозволяє грати у більш вільних позах, на відміну від класичних гітар, де поза музиканта має бути фіксованою.



Вибір гітари – залежно від вміння музиканта



Для навчання грі на гітарі краще підходять класичні рішення – їхні нейлонові струни спричиняють менше дискомфорту новачку під час гри. Проте професійні музиканти віддають перевагу металевим струнам акустики – вони пропонують більш дзвінке і гучне звучання та дають можливість використовувати медіатор.



Отже вибрати гітару буде легше, якщо ви правильно оцінюєте свій рівень володіння інструментом, зрозумієте, які стилі в музиці для вас пріоритетні та в яких умовах ви плануєте грати.



А якщо питання все ще лишились або ви маєте сумніви щодо моделі, зверніться до консультантів secunda.com.ua – вони допоможуть обрати найкращу гітару для вас.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Класичні та акустичні гітари візуально схожі, але й мають низку суттєвих відмінностей. Тому варто дізнатись, чим відрізняється акустична гітара від класичної , щоб не жалкувати про свій вибір.Якщо ви тільки визначаєтесь з тим, яку гітару краще купити, обов’язково дочитайте цю статтю до кінця.Більшість відмінностей цих інструментів базується саме на конструктивних особливостях, які забезпечують різницю у звучанні. Крім цього конфігурації вирізняються і внутрішнім наповненням – приклеєними дерев’яними елементами, що покликані впливати на звук. В класичних варіаціях вони розташовані у формі віяла, а в акустиці більш складно, адже вони тут до того ж розподіляють навантаження.Найпростіше впізнати акустичні гітари за такими візуальними ознаками:Якщо брати до уваги дредноути і джамбо, то акустичні гітари будуть трохи більшими. Проте класичні моделі інколи мають кілька різновидів розмірів, тож не варто зважати на цей показник при ідентифікації.Класичні інструменти пропонують більш м’яке та затишне звучання. Вони найкраще розкриваються у виконанні камерних композицій та чудово підходять для виконання джазових елементів.На противагу їм акустичні моделі грають більш дзвінко. Вони найкраще підходять для відтворення композицій в стилі рок, поп чи блюз. Вони також найчастіше мають стреплоки, що дозволяють фіксувати інструмент на ремені. Це дозволяє грати у більш вільних позах, на відміну від класичних гітар, де поза музиканта має бути фіксованою.Для навчання грі на гітарі краще підходять класичні рішення – їхні нейлонові струни спричиняють менше дискомфорту новачку під час гри. Проте професійні музиканти віддають перевагу металевим струнам акустики – вони пропонують більш дзвінке і гучне звучання та дають можливість використовувати медіатор.Отже вибрати гітару буде легше, якщо ви правильно оцінюєте свій рівень володіння інструментом, зрозумієте, які стилі в музиці для вас пріоритетні та в яких умовах ви плануєте грати.А якщо питання все ще лишились або ви маєте сумніви щодо моделі, зверніться до консультантів secunda.com.ua – вони допоможуть обрати найкращу гітару для вас.

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