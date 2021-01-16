У Луцьку на Набережній відкрився перший фірмовий магазин електроінструментів Vitals*

У Луцьку на Набережній відкрився перший фірмовий магазин електроінструментів Vitals*
Вперше у Луцьку відкрив двері магазин електроінструментів латвійської торгової марки Vitals, яка уже 25 років працює на території України.

На вул. Набережна, 4а відтепер можна придбати або замовити із каталогу електроінструменти, будівельну та садово-паркову техніку, зварювальне обладнання, промислові обігрівачі тощо. А до 30 вересня ще й за особливою ціною, зі знижкою до 20%.

«У нашому асортименті понад 5 тисяч товарних позицій і ми продовжуємо працювати над новими проектами, а також вдосконаленням існуючих моделей. Ми забезпечуємо наших клієнтів надійною сучасною технікою, незалежно від того любитель це чи професіонал. Першим ми з радістю запропонуємо інструменти серії Master, а для більш професійних користувачів – серію Professional, розроблену спеціально для умов максимального навантаження», - розповів менеджер з продажу магазину Vitals Богдан Мельник.

У Луцьку на Набережній відкрився перший фірмовий магазин електроінструментів Vitals*


Девіз торгової марки Vitals: "Для дому, для роботи, для життя". В асортименті - товари, які можна охарактеризувати коротко: мінімальна ціна із максимальною якістю.

ДЛЯ ДОМУ… ТА ХОЧ ТРАКТОР

Якщо ви зрідка щось «підкручуєте» у квартирі, робите монтаж або демонтаж, займаєтеся дрібним ремонтом у приватному будинку, вам цілком підійде побутовий або напівпрофесійний електроінструмент.

В магазині є все – від дрилів до перфораторів, від болгарки до бетоноріза, від бензопили до акумуляторної пили.

Як зауважив менеджер з продажу Богдан Мельник, у магазині можна замовити будь-який інструмент з каталогу, наприклад, бетонозмішувач, мотоблок і навіть трактор. Якщо замовлення є на складі у Тернополі чи Дніпрі, то його доставка займе до двох днів.

ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Якщо потрібно вирішити більш складні завдання у ремонті або на прибудинковій території, Vitals пропонує професійний електроінструмент – він має більш потужніший двигун, якісне комплектування та тривалішу гарантію.

У магазині наголошують, що режим роботи електроінструменту для професійних цілей більш тривалий. Він витримує великі навантаження, не перегрівається, більш стійкий до стрибків напруги.

Окрім електротехніки, у магазині завжди в продажу є розхідні матеріали та ручні інструменти.



ГАРАНТІЯ ДО 5 РОКІВ ТА СЕРВІС

Торгова марка Vitals дає гарантію на товари для дому – до 3 років, а на лінійку професійних товарів – до 5 років.

«Для зручності клієнтів діє електронна гарантія за серійним номером інструменту – це важливо, якщо чек чи коробка не збереглися, а товар потребує діагностики чи обслуговування», - наголошують менеджери.

До слова, усі питання із подальшого обслуговування придбаних товарів теж можна вирішити у магазині, адже клієнти мають доступ до підмінного фонду.

«Своєчасне сервісне обслуговування дає змогу нашим клієнтам не хвилюватися про поломки. Якщо так склалося, що техніку потрібно здати на діагностику, обслуговування чи ремонт, магазин надає на цей період покупцеві інший інструмент, аби робота у клієнта не зупинялася», - зауважують у фірмовому магазині Vitals.

ОСОБЛИВІ ПРОПОЗИЦІЇ

З 25 по 30 вересня у фірмовому магазині Vitals діють знижки на увесь асортимент товарів від 10 до 20%.

Квисокваліфіковані менеджери з'ясують потребу, люб'язно допоможуть протестувати інструмент та пригостять смачною кавою.

ПРОПОЗИЦІЯ №1. Набір інструментів
У Луцьку на Набережній відкрився перший фірмовий магазин електроінструментів Vitals*


Особливу уваги менеджери магазину рекомендують звернути на набори інструментів із торцевими головкам із довічною гарантією на них. Максимальна комплектація 111 одиниць, а ціна – набагато нижча, аніж в інших магазинах.

ПРОПОЗИЦІЯ №2. Акумуляторна пила

У Луцьку на Набережній відкрився перший фірмовий магазин електроінструментів Vitals*

Акумуляторна пила є аналогом бензопили, але вона не потребує бензину, масла, і працює від зарядного пристрою потягом 40 – 80 хвилин.

ПРОПОЗИЦІЯ №3. Універсальні акумулятори

У Луцьку на Набережній відкрився перший фірмовий магазин електроінструментів Vitals*

Варта уваги і акумуляторна лінійка Smart Line Plus, особливістю якої є те, що один універсальний у використанні акумулятор здатен заряджати різні інструменти – шуруповерт, гвинтоверт, болгарку, циркулярну пилу тощо.

ПРОПОЗИЦІЯ №4. Електричні тримери

У Луцьку на Набережній відкрився перший фірмовий магазин електроінструментів Vitals*

Хоча сезон догляду за прибудинковим газоном добігає кінця, у фірмовому магазині Vitals рекомендують саме зараз купувати за дуже вигідними цінами електричні тримери, у комплекті з якими продаються якісні дві котушки, два диска, ємність для змішування палива.

Фірмовий магазин Vitals працює щодня: у будні з 8-ої до 20-ої, у вихідні з 9-ої до 18-ої.

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Теги: Луцьк, Vitals, електроінструмент, садовий інструмент, реклама
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