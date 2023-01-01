Ремонт гідроциліндрів: чому вони ламаються та що робити, якщо сталася поломка*





Спеціалісти компанії HydroOffice розповіли, з якими складнощами найчастіше стикаються користувачі гідроциліндрів та як швидко усунути будь-яку проблему з ними.



Найчастіші проблеми

Традиційно



порушення правил експлуатації приладу;

потрапляння бруду та каміння в зону розміщення штока;

псування підшипників чи ущільнювачів.



Ще одна розповсюджена проблема при використанні гідроциліндрів – значне зниження тиску в системі. Найчастіше вона виникає через внутрішні витоки робочої рідини, виходу з ладу гідронасоса чи некоректні налаштування клапана.



Поява корозії металу на поверхні штока відіб’ється на роботі всієї системи, тож варто своєчасно позбутись іржі та замінити мастило на більш якісне.



Через значну кількість вірогідних причин поломки необхідно робити повне тестування та діагностику системи. Це дає змогу усунути проблему і відновити стабільну роботу всіх вузлів обладнання.



Затребувані види робіт

Не варто сподіватись, що локальний ремонт допоможе дешево вирішити проблему. Щоб отримати максимум ефективності від гідроциліндру, необхідно провести повну діагностику, знайти причину поломки і усувати саме її, навіть якщо це коштуватиме дорожче.



До того ж, некваліфіковане обслуговування може призвести до повного виходу циліндра з ладу, тому далекоглядні спеціалісти звертаються по допомогу до "ГідроОфісу". Найчастіше спеціалісти цієї компанії виконують такі види робіт:



заміна елементів конструкції та усунення її дефектів;

ремонт або заміна штока і гільзи;

встановлення ущільнювачів;

промивання системи та заміна масла.

Після будь-якого виду ремонту або діагностики приладу, спеціалісти "ГідроОфісу" обов’язково тестують систему на коректність роботи та надають гарантію на ремонт терміном у півроку.



До кого звернутись за допомогою з поломкою гідроциліндрів

Щоб не втрачати час та гроші на сумнівному сервісі, при виникненні питань щодо функціонування гідроциліндрів, звертайтесь до компанії HydroOffice. Тут запропонують якісну діагностику обладнання та професійний ремонт будь-якої складності.



Для обслуговування гідравлічних циліндрів тут використовують новітні інструменти, що прискорюють роботи і гарантують їхню максимальну ефективність.



У компанії регламентують оперативність у вирішенні проблеми та високу якість надання послуги, тож звертатись до цих спеціалістів буде особливо актуально тим, хто цінує довгострокове та ефективне співробітництво в галузі обслуговування техніки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Гідроциліндри найчастіше використовують у сільськогосподарській, машинобудівній та інших видах промислової діяльності, адже вони зарекомендували себе як надійний та ефективний інструмент, здатний витримувати активну експлуатацію. Проте, час від часу навіть найвитриваліші вузли потребують обслуговування і ремонту.Спеціалісти компанії HydroOffice розповіли, з якими складнощами найчастіше стикаються користувачі гідроциліндрів та як швидко усунути будь-яку проблему з ними.Традиційно ремонт гідроциліндрів спровокований посиленим навантаженням на пристрій, застосуванням мастила низької якості, порушенням герметичності гідроліній або природним зносом деталей. Також частими причинами для звернення на обслуговування є:Ще одна розповсюджена проблема при використанні гідроциліндрів – значне зниження тиску в системі. Найчастіше вона виникає через внутрішні витоки робочої рідини, виходу з ладу гідронасоса чи некоректні налаштування клапана.Поява корозії металу на поверхні штока відіб’ється на роботі всієї системи, тож варто своєчасно позбутись іржі та замінити мастило на більш якісне.Через значну кількість вірогідних причин поломки необхідно робити повне тестування та діагностику системи. Це дає змогу усунути проблему і відновити стабільну роботу всіх вузлів обладнання.Не варто сподіватись, що локальний ремонт допоможе дешево вирішити проблему. Щоб отримати максимум ефективності від гідроциліндру, необхідно провести повну діагностику, знайти причину поломки і усувати саме її, навіть якщо це коштуватиме дорожче.До того ж, некваліфіковане обслуговування може призвести до повного виходу циліндра з ладу, тому далекоглядні спеціалісти звертаються по допомогу до "ГідроОфісу". Найчастіше спеціалісти цієї компанії виконують такі види робіт:Після будь-якого виду ремонту або діагностики приладу, спеціалісти "ГідроОфісу" обов’язково тестують систему на коректність роботи та надають гарантію на ремонт терміном у півроку.Щоб не втрачати час та гроші на сумнівному сервісі, при виникненні питань щодо функціонування гідроциліндрів, звертайтесь до компанії HydroOffice. Тут запропонують якісну діагностику обладнання та професійний ремонт будь-якої складності.Для обслуговування гідравлічних циліндрів тут використовують новітні інструменти, що прискорюють роботи і гарантують їхню максимальну ефективність.У компанії регламентують оперативність у вирішенні проблеми та високу якість надання послуги, тож звертатись до цих спеціалістів буде особливо актуально тим, хто цінує довгострокове та ефективне співробітництво в галузі обслуговування техніки.

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