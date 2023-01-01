Курси англійської мови онлайн*

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Навчання не завжди є нудним рутинним процесом, адже людина зазвичай свідомо вирішує здобути нові знання. Саме так часто трапляється з англійською: вона потрібна, щоб працювати чи навчатися за кордоном, подорожувати та спілкуватися з усім світом, читати та дивитися фільми мовою оригіналу. Мотиваційних факторів, які приводять учнів до школи Speak Up, — безліч, але об’єднує їх не тільки це. Головне, що задля досягнення мети вони проходять цікавий, насичений позитивними емоціями шлях.
Ось лише декілька аргументів на підтвердження цієї тези:
• школа англійської мови надає можливість навчатися у зручний час з будь-якої точки світу;
• процес навчання можна підлаштовувати під ваш особистий ритм життя;
• усе, що необхідно, — це гаджет (смартфон, планшет або ноутбук) та інтернет;
• можна обирати будь-які напрями — для кар’єри, туризму, складання екзаменів, саморозвитку тощо;
• для старту достатньо виконати кілька простих дій, оплатити навчання та розпочинати;
• викладачі враховують поточний рівень знань усіх студентів групи;
• ви отримуєте такий самий сертифікат, як і ті учні, що відвідували заняття офлайн.
Якщо ви досі не знайшли онлайн-школу, якій зможете довіряти і яка відповідає високим вимогам та дійсно дає корисні знання, можете сміливо звертатися до Speak Up.
Тут ви зможете:
• навчатися за сучасною технологією Blended Learning, яка багаторазово довела свою ефективність;
• коригувати розклад залежно від щоденного навантаження на роботі чи в особистому житті;
• розпочати навчання, не очікуючи, поки набереться вся група;
• регулярно відстежувати свій прогрес за допомогою Academic Report;
• оплачувати заняття у школі англійської мови зручним способом (доступно декілька варіантів на вибір);
• у разі потреби ще раз пройти курс безкоштовно, якщо не склали тест одразу;
• отримати сертифікат, який має реальну цінність і якому довіряють.
Перед тим, як розпочати навчання, рекомендовано пройти безкоштовне тестування для визначення поточного рівня знання англійської. Після цього сконтактуйте з менеджером у телефонному режимі чи електронною поштою, щоб з'ясувати організаційні моменти та якнайшвидше отримати доступ до першого уроку.
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Навчатися онлайн — це зручно
Ось лише декілька аргументів на підтвердження цієї тези:
• школа англійської мови надає можливість навчатися у зручний час з будь-якої точки світу;
• процес навчання можна підлаштовувати під ваш особистий ритм життя;
• усе, що необхідно, — це гаджет (смартфон, планшет або ноутбук) та інтернет;
• можна обирати будь-які напрями — для кар’єри, туризму, складання екзаменів, саморозвитку тощо;
• для старту достатньо виконати кілька простих дій, оплатити навчання та розпочинати;
• викладачі враховують поточний рівень знань усіх студентів групи;
• ви отримуєте такий самий сертифікат, як і ті учні, що відвідували заняття офлайн.
Чому варто вивчати англійську в Speak Up
Якщо ви досі не знайшли онлайн-школу, якій зможете довіряти і яка відповідає високим вимогам та дійсно дає корисні знання, можете сміливо звертатися до Speak Up.
Тут ви зможете:
• навчатися за сучасною технологією Blended Learning, яка багаторазово довела свою ефективність;
• коригувати розклад залежно від щоденного навантаження на роботі чи в особистому житті;
• розпочати навчання, не очікуючи, поки набереться вся група;
• регулярно відстежувати свій прогрес за допомогою Academic Report;
• оплачувати заняття у школі англійської мови зручним способом (доступно декілька варіантів на вибір);
• у разі потреби ще раз пройти курс безкоштовно, якщо не склали тест одразу;
• отримати сертифікат, який має реальну цінність і якому довіряють.
Перед тим, як розпочати навчання, рекомендовано пройти безкоштовне тестування для визначення поточного рівня знання англійської. Після цього сконтактуйте з менеджером у телефонному режимі чи електронною поштою, щоб з'ясувати організаційні моменти та якнайшвидше отримати доступ до першого уроку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram.
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