Спомин про Героя. Волинянин загинув, знищивши ворожу бронетехніку

Спомин про Героя. Волинянин загинув, знищивши ворожу бронетехніку
Головний сержант десантно-штурмової роти 80-ї бригади, волинянин Володимир Балюк посмертно удостоєний Золотої зірки та звання Герой України.

Військовий загинув у бою на Херсонщині 5 квітня 2022 року, повідомляє ВСН.

Народився 31 серпня 1996 р. в селі Сереховичі Ковельського району. Оприлюднили розповідь про воїна, яку написали Руслана Липовська, Наталія Балюк та Наталія Поцешук з села Сереховичі. Текст історії опублікували у науковому збірнику «Минуле і сучасне Волині та Полісся. Старовижівщина та її населені пункти в історії України і Волині».

«Коли мене просять згадати щось про сина, перед очима – його щира усмішка. З нею він з’явився на цей світ, з нею і покинув його, – каже Людмила Балюк, мати загиблого із села Сереховичі на Волині. – Ми виховували Володю у патріотичному дусі, він пишався тим, що українець. Ще у восьмому класі заявив, що планує стати офіцером, хоча військових у нашій родині не було.

Кілька років поспіль син намагався вступити до Академії прикордонних військ у Хмельницькому, як і його рідний брат, але спроби виявилися безуспішними, тому вступив до Львівської політехніки. Та після другого курсу залишив навчання й підписав контракт із десантно-штурмовою бригадою ЗСУ. Сказав, що більше не може чекати, у країні – війна, тому її треба захищати».
Спомин про Героя. Волинянин загинув, знищивши ворожу бронетехніку

Закінчив Володимир 9 класів школи, продовжив здобувати повну загальну середню освіту в 2013 році у комунальному закладі «Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа – інтернат I–III ступеня – правознавчий ліцей з посиленою фізичною підготовкою Луцької міської ради Волинської області». 14 серпня 2013 р. вступив до Луцького національного технічного університет (денна форма навчання); ОКР; напрям підготовки – маркетинг. 31 грудня 2019 р. Володимир отримав диплом Магістра Львівського навчально-наукового інституту Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» здобув кваліфікацію: ступінь вищої освіти магістр, спеціальність Менеджмент, освітньо-професійна програма «Управління фінансово-економічною безпекою».

«Балу» розпочав військову кар’єру 29 липня 2016 р., підписавши контракт про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України на посадах осіб рядового, сержантського (старшинського) складу. У серпні Володимир перебував на службі у військовій частині в Житомирі, а також проходив курс підготовки молодших сержантів у навчальному центрі ДШВ. Брав участь в антитерористичній операції для забезпечення захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України (з 23.12.2016 по 13.04.2017, з 26.05.2017 по 20.06.2017, з 09.11.2017 по 17.03.2018).

«Завжди повторював, що справжні чоловіки ніколи не скаржаться, а кажуть, що в них все добре, – ділиться мама Героя. – До речі, він часто представляв бригаду на змаганнях серед військових і щоразу посідав призові місця з практичної стрільби та кросфіту».
Спомин про Героя. Волинянин загинув, знищивши ворожу бронетехніку

З початком російського вторгнення в Україну брав участь у бойових діях на території Херсонської та Миколаївської областей. Здійснював вогневе прикриття, евакуював поранених із поля бою, виводив з оточення особовий склад, знищував техніку та живу силу противника. 5 квітня поблизу села Нововознесенське, Бериславського району, Херсонської області під час наступального бою з рашистами Володимир Балюк героїчно загинув.
Спомин про Героя. Волинянин загинув, знищивши ворожу бронетехніку

«Українські десантники мали закріпитися в одному із населених пунктів. Орки кинули назустріч бійцям танки, бронетехніку і живу силу в чималій кількості. Бій зав’язався важкий та потужний, – згадує побратим загиблого з позивним «Одін». – Раптом на правому фланзі з’явилась бойова машина десанту, яка йшла до позицій наших воїнів. Володимир Балюк знищив її з протитанкового комплексу Javelin. За кілька хвилин з’явилася ще одна БМД противника – боєць підбив і її з британського NLAW. Зрозумівши, що перемога за нами, ворог почав відступати, а свій відхід прикривав з усього наявного озброєння. У той момент Володимир і дістав осколкове поранення, яке виявилось для нього фатальним. Загалом того дня штурмова група під командуванням головного сержанта «Балу» знищила чотири бойові машини десанту та багато орків...»
Спомин про Героя. Волинянин загинув, знищивши ворожу бронетехніку

Поховали «Балу» у Сереховичах 8 квітня 2022 р.

«Усе село пишається ним. Він вартий нагороди Героя України. Як же боляче, що це звання надали Володі посмертно, – каже Євдокія Романюк, директорка Сереховичівського ліцею. – Ви знаєте, ще в школі було очевидно, що у Володі велике майбутнє, відчувався його внутрішній стрижень. І коли кажуть, що він виріс у звичайній сільській родині, то я заперечую. Ні, це не проста родина, це патріоти, з яких усім треба брати приклад!»

Указом Президента України №233/2022 від 12 квітня 2022 року за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі сержанту Володимиру Петровичу Балюку присвоєно звання Герой України та нагороджено орденом «Золота Зірка».

«Знаєте, мені досі не віриться, що Володі з нами нема, – каже «Одін», офіцер-десантник, друг загиблого та безпосередній командир. – Я чомусь думаю, що Володя все одно десь тут поруч, просто ми його не бачимо. І вже з неба він буде допомагати нам далі знищувати ворога та гнати його з нашої рідної землі».

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Теги: загиблі, війна
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