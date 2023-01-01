У Луцькій стоматполіклініці нова директорка руйнує старі «схеми»: лікарі – проти.ВІДЕО
Сьогодні, 10:11
Луцька міська стоматполіклініка - одна з найбільших стоматологій області, яку віднедавна очолює Любов Яковчук. Нагадаємо, ще понад рік тому з посади директора звільнилась Світлана Черниш, яка отримала неодноразові підтвердження порушень ведення нею господарської діяльності закладу.
Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Аверс».
Нині стоматологія має всі шанси стати прибутковим та бюджетонаповнюючим підприємством, якби не частина колективу, яка хоче всидіти на двох стільцях одночасно, заробляючи і у власних приватних кабінетах, і в комунальному закладі. А відтак не прагне змінювати на краще, те що має. Аби налагодити роботу нова очільниця взялась до змін в колективному договорі, однак колектив його не підтримав.
Пересічна процедура – підписання колективного договору, в якому визначаються умови та оплата праці, вилилась ледь не у революцію.
Хоча запропоновані директоркою зміни мають покращити роботу, як всього закладу, так і кожного працівника окремо.
Логічне питання: то чому лікарі проти? Насправді все дуже просто і зрозуміло. Зміни, які пропонує нова очільниця поліклініки - Любов Яковчук, повністю руйнують старі і звичні схеми, які довгі роки не дозволяли медзакладу бути дохідним для міста. Але не заважали збільшувати «важкий тягар» готівки в кишенях окремих лікарів.
Ніби і лікували, і пацієнти були задоволені, і посміхались у всі відремонтовані зуби. А прибутку у поліклініки все одно не було. Наче зурочили. Але ж ні, все тому, що вже звичним тут стало явищем, коли одна послуга оплачувалась у «касу», а дві - «поза» касою. Чи, наприклад, переманювались пацієнти у приватні кабінети лікарів просто з крісел міської стоматполіклініки.
«Ми знаємо, що більша кількість наших працівників працюють або мають свої приватні кабінети. Це близько 85% лікарів», - каже Любов Яковчук.
Траплялись і працівники з підробними дипломами.
«Вдалось виявити за останніх два місяці підроблений документ в людини, яка займала три посади, такі – дуже важливі для нашого закладу. Людина на даний час вже звільнена, і чому попередні керівники не звертали на це уваги – ми не знаємо», - розповіла новопризначена директорка стоматполіклініки.
І після цього частина колективу досі наполягає, що закладу не потрібні ніякі зміни, можна працювати «за старим зразком», бо їм і так було добре.
Ну звісно ж, таке «добре» довгі роки дозволяло успішно розвивати свої приватні кабінети. Одночасно не втрачаючи робочого місця і стажу на комунальному підприємстві. Але відбираючи роботу у молодих і перспективних інтернів, які після навчання роками чекають бодай на одне вільне місце.
Деталі стоматологічних перепетій та з чим не згідні лікарі закладу – у сюжеті.
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Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Аверс».
Нині стоматологія має всі шанси стати прибутковим та бюджетонаповнюючим підприємством, якби не частина колективу, яка хоче всидіти на двох стільцях одночасно, заробляючи і у власних приватних кабінетах, і в комунальному закладі. А відтак не прагне змінювати на краще, те що має. Аби налагодити роботу нова очільниця взялась до змін в колективному договорі, однак колектив його не підтримав.
Пересічна процедура – підписання колективного договору, в якому визначаються умови та оплата праці, вилилась ледь не у революцію.
Хоча запропоновані директоркою зміни мають покращити роботу, як всього закладу, так і кожного працівника окремо.
Логічне питання: то чому лікарі проти? Насправді все дуже просто і зрозуміло. Зміни, які пропонує нова очільниця поліклініки - Любов Яковчук, повністю руйнують старі і звичні схеми, які довгі роки не дозволяли медзакладу бути дохідним для міста. Але не заважали збільшувати «важкий тягар» готівки в кишенях окремих лікарів.
Ніби і лікували, і пацієнти були задоволені, і посміхались у всі відремонтовані зуби. А прибутку у поліклініки все одно не було. Наче зурочили. Але ж ні, все тому, що вже звичним тут стало явищем, коли одна послуга оплачувалась у «касу», а дві - «поза» касою. Чи, наприклад, переманювались пацієнти у приватні кабінети лікарів просто з крісел міської стоматполіклініки.
«Ми знаємо, що більша кількість наших працівників працюють або мають свої приватні кабінети. Це близько 85% лікарів», - каже Любов Яковчук.
Траплялись і працівники з підробними дипломами.
«Вдалось виявити за останніх два місяці підроблений документ в людини, яка займала три посади, такі – дуже важливі для нашого закладу. Людина на даний час вже звільнена, і чому попередні керівники не звертали на це уваги – ми не знаємо», - розповіла новопризначена директорка стоматполіклініки.
І після цього частина колективу досі наполягає, що закладу не потрібні ніякі зміни, можна працювати «за старим зразком», бо їм і так було добре.
Ну звісно ж, таке «добре» довгі роки дозволяло успішно розвивати свої приватні кабінети. Одночасно не втрачаючи робочого місця і стажу на комунальному підприємстві. Але відбираючи роботу у молодих і перспективних інтернів, які після навчання роками чекають бодай на одне вільне місце.
Деталі стоматологічних перепетій та з чим не згідні лікарі закладу – у сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram.
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