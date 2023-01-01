У Луцькій стоматполіклініці нова директорка руйнує старі «схеми»: лікарі – проти.ВІДЕО

Луцька міська стоматполіклініка - одна з найбільших стоматологій області, яку віднедавна очолює. Нагадаємо, ще понад рік тому з посади директора звільнилась, яка отримала неодноразові підтвердження порушень ведення нею господарської діяльності закладу.Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Аверс».Нині стоматологія має всі шанси стати прибутковим та бюджетонаповнюючим підприємством, якби не частина колективу, яка хоче всидіти на двох стільцях одночасно, заробляючи і у власних приватних кабінетах, і в комунальному закладі. А відтак не прагне змінювати на краще, те що має. Аби налагодити роботу нова очільниця взялась до змін в колективному договорі, однак колектив його не підтримав.Пересічна процедура – підписання колективного договору, в якому визначаються умови та оплата праці, вилилась ледь не у революцію.Хоча запропоновані директоркою зміни мають покращити роботу, як всього закладу, так і кожного працівника окремо.Логічне питання: то чому лікарі проти? Насправді все дуже просто і зрозуміло. Зміни, які пропонує нова очільниця поліклініки - Любов Яковчук, повністю руйнують старі і звичні схеми, які довгі роки не дозволяли медзакладу бути дохідним для міста. Але не заважали збільшувати «важкий тягар» готівки в кишенях окремих лікарів.Ніби і лікували, і пацієнти були задоволені, і посміхались у всі відремонтовані зуби. А прибутку у поліклініки все одно не було. Наче зурочили. Але ж ні, все тому, що вже звичним тут стало явищем, коли одна послуга оплачувалась у «касу», а дві - «поза» касою. Чи, наприклад, переманювались пацієнти у приватні кабінети лікарів просто з крісел міської стоматполіклініки.- каже Любов Яковчук.Траплялись і працівники з підробними дипломами.розповіла новопризначена директорка стоматполіклініки.І після цього частина колективу досі наполягає, що закладу не потрібні ніякі зміни, можна працювати «за старим зразком», бо їм і так було добре.Ну звісно ж, таке «добре» довгі роки дозволяло успішно розвивати свої приватні кабінети. Одночасно не втрачаючи робочого місця і стажу на комунальному підприємстві. Але відбираючи роботу у молодих і перспективних інтернів, які після навчання роками чекають бодай на одне вільне місце.Деталі стоматологічних перепетій та з чим не згідні лікарі закладу – у сюжеті.