Підприємництво та лідерство: як жінки змінюють український бізнес*

Жінки в українському бізнесі активно працюють над тим, щоб змінити гендерні ролі та визначити новий образ успішного лідера. Зараз вони — не лише відмінні менеджерки, а й ініціаторки інновацій. Їхня роль у впровадженні нових рішень та стратегій стає все більш вагомою. Проте стереотипи «чоловічого світу» актуальні й у XXI столітті. Успішних та незалежних жінок і досі намагаються усунути з дороги. Про це з власного досвіду розповіла українська підприємиця, засновниця креативної агенції ARENA CS,Протягом останнього десятиліття в Україні спостерігається зростаюча активність у сфері підприємництва, і особливу увагу привертає роль жінок у цьому процесі. За аналітичними даними YouControl, у 2020 році жінки відкрили на 5% більше ФОПів, ніж чоловіки, закріпивши визначену тенденцію останніх чотирьох років.Загалом у період з 2010 по 2020 рік у динаміці відкриття власної справи на 1% жінки випередили чоловіків. А у 2022 році 48% нових ФОП в Україні сьогодні відкрили саме жінки. Вони найчастіше розпочинають власну справу у галузях «послуги», «туризм» та «фріланс». Проте загальна кількість компаній, заснованих чоловіками, лишається втричі вищою. Та ж ситуація — з керівництвом компаніями: серед топменеджерів компаній жінок трохи більше ніж 30%. Вони переважно працюють у державних, освітніх закладах, у сферах харчування та соціального страхування.Українська підприємиця Яна Матвійчук впевнена: цю тенденцію давно час змінити. На тлі високого гендерного розриву, розвиток програм та ініціатив для підтримки жіночого підприємництва в Україні набуває особливої важливості. Одночасно треба бути готовими до традиційного ставлення з боку деяких успішних і, на перший погляд, сучасних чоловіків: вони й досі впевнені, що жінкам у великому бізнесі не місце.ARENA CS — компанія, яку Яна Матвійчук з нуля заснувала у 2004 році. Зараз це — один з лідерів івент-сфери в Україні. Команда організаторів втілює в життя проєкти, кількість яких наближається до 10 тисяч. Серед клієнтів — міжнародні компанії, всесвітні організації, українські відомі бренди. Важко повірити, що колись все починалось лише з амбіцій, бажання самореалізуватися та невеликого стартового капіталу. Здобувши досвід у сфері та залучивши перших клієнтів, Яна Матвійчук почала формувати команду мрії.«Однією з ключових умов успішного створення івентів на ринку є здатність об'єднати та максимізувати потенціал людей», — впевнена Яна Матвійчук.Успішна команда — це, в першу чергу, результат високоякісного лідерства, ефективної мотивації та визначеного напрямку руху. У процесі формування було виділено три ключові принципи компанії, актуальні й досі: свобода, відповідальність, результат. Ці цінності інтегровані в усі бізнес-процеси компанії, включаючи взаємодію з клієнтами та внутрішню комунікацію.Тому ARENA CS не просто організує івенти: вона надає персоналізований високоякісний сервіс, який виходить за межі стандартного обслуговування. Кожен організатор подій у команді — це професійна людина, здатна самостійно приймати рішення та нести відповідальність за їх виконання.Ці принципи допомогли компанії пережити пандемію та однією з перших відновити роботу під час повномасштабної війни. У періоди вимушених простоїв команда реалізувала свої навички, залучаючи ресурси для армії. А вже 29 березня 2022 року клієнти ARENA CS отримали листи, які починались з таких слів: «Хочу проінформувати вас, що команда компанії ARENA CS продовжує свою роботу. Всі контракти та тарифи залишаються дійсні…». Цю новину позитивно сприйняли партнери, і вже досить скоро компанія знову почала займатись основною діяльністю, підтримуючи економіку воюючої країни.Яна Матвійчук не раз стверджувала, що один з основних її талантів — вміння організовувати та втілювати в життя амбітні проєкти. Її енергії вистачає на бізнес, саморозвиток, просвітницьку діяльність, організацію об’єднань топових підприємців та багато інших напрямків. Ці якості стали дуже актуальними з початком повномасштабного вторгнення, коли зростаючі потреби армії та суспільства вимагали миттєвих дій.Тож Яна Матвійчук однією з перших включилася до процесу допомоги армії: акумулювала кошти від активістів та бізнесменів, шукала варіанти закупівлі медикаментів, їжі, транспорту та бронежилетів. За той період вдалося швидко залучити 10 млн грн та закрити основні потреби. Зокрема, суттєву допомогу отримав Запорізький військовий госпіталь, яким тоді керувавНавесні 2022 року Яна Матвійчук разом з бізнес-колегами заснувала фонд Women’s Aid International. Ця організація сконцентрована на допомозі людям з інвалідністю, вимушеним переселенцям, літнім людям. За цей час підтримку отримало декілька тисяч людей. Але фонд допомагає не лише «гуманітаркою», але й організує тренінги для соціальних робітників та волонтерів, а також проводить культурні заходи.Ці факти допомоги не потрапляють до ЗМІ та невідомі широкому загалу: Яна Матвійчук не потребує уваги спільноти для організації допомоги й тим паче не використовує цей напрям своєї діяльності для самореклами.Приклад Яни Матвійчук надихає, проте залишається більше виключенням, ніж правилом. На жаль, в Україні жінок, які змогли самостійно реалізувати власні бізнес-амбіції та дійти до вершин, не так вже й багато. Причин цьому багато, проте серед основних:● стереотипи. Деякі бізнесмени не розглядають жінок як рівних собі. Це звучить дико у XXI столітті, проте факт є факт. Рішення таких підприємців засновані на простому понятті: важливі справи, інвестиції та дорогі контракти варто довіряти лише партнерам-чоловікам;● побоювання. Деякі підприємці вважають, що успішні жінки у бізнесі затьмарять чоловіків, і це призведе до змістовних змін у суспільстві. Вони бояться, що не пристосуються до цих реформацій і зазнають краху;● заздрість. Причини цього почуття годі й описувати, проте дуже багато жінок у бізнесі не отримали інвестиції, кредити чи замовлення саме через це.На жаль, боротьба з цими упередженнями — справа не одного місяця. І це не лише проблема України. Згідно з даними Всесвітнього економічного форуму, для досягнення гендерної рівності у світовій економіці знадобиться ще близько 250 років. Та Яна Матвійчук вважає, що істотні зміни в українському суспільстві назріли вже зараз.«Нам потрібна потужна економіка. Вже зараз людям треба організувати власні бізнеси та заробляти кошти, без упереджень та блокування можливостей. Для України це — питання виживання й готовності до нових викликів», — стверджує підприємиця.