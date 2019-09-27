Як виглядати трендово взимку 2023-24: чому варто обрати магазин одягу Garne*





Розглянемо основні варіанти трендового одягу, які будуть актуальні цієї зими. А зробимо це на основі асортименту, який має



Куртки

Пуховики продовжують залишатися в тренді вже багато років. Цього сезону слід звернути увагу на такі моделі:



довжиною нижче коліна, які зігріють під час тривалих прогулянок на морозі;

з поясом для тих, хто боїться виглядати дуже об’ємно;

улюблений оверсайз, зручний та невимушений майже для будь-якого образу;

легкі та одночасно теплі стьобані куртки різної довжини.



Парки

Ідеальна альтернатива звичному пуховику – тепла парка! Більшість моделей мають довжину до середини стегна, прикриваючи спину, адже це особливо важливо в холодну пору року. Усі варіанти йдуть з капюшоном і кишенями, що дуже зручно та практично.



Пальта

Не дасть вам змерзнути цієї зими довге дуте або кашемірове пальто. Рекомендуємо звернути увагу на класичні кольори, з якими легко створити безліч стильних образів.



Бомбери

Особливу увагу всіх модниць в останні роки привертають утеплені бомбери. Вони відрізняються своєю короткою довжиною, а також еластичними широкими вставками по нижньому краю, коміру та манжетах. Мають бокові кармани. Завдяки стильному та зручному дизайну бомбери носять як середній шар одягу, так і як верхній.



Модні кольори цієї зими

Якщо вам набридлі звичні тони, рекомендуємо обирати верхній одяг на зиму в наступних кольорах:



коричневий;

синій;

бордовий;

сірий;

молочний;

червоний, цегляний;

жовтий, гірчичний.

Щоб створювати стильні образи, верхній одяг слід поєднувати з довгими шарфами, об’ємними сумками та зручними черевиками.



Які моделі вже не в моді

Якщо хочете залишатися в тренді, не варто тримати в своєму гардеробі:



1. Норкові шуби. Натуральне хутро було на піку моди не одне десятиліття та свідчило про високий статус їхньої власниці, проте сьогодні це вважається справжнім антитрендом. До того ж така річ неабияк додає років більше за будь-який макіяж.



2. Шуби «тедді». Зовсім нещодавно популярні плюшеві шуби вийшли з моди, як і моделі з малюнками та написами.



3. Квітковий принт. Наразі таке забарвлення більше підходить для літніх речей, тоді як зимою краще обрати класичні кольори чи анімалістичні принти.



4. Пуховики з великою кількістю хутра. Це стосується як натурального хутра, так і штучного.



5. Куртки з голографікою. Такі варіанти давно не вважаються стильними, як і моделі з екошкіри.



Верхній жіночий одяг Garne – будь завжди в тренді!

В інтернет-магазині Garne завжди широкий вибір одягу на будь-який смак. Якщо ви не можете визначити з моделлю, наші консультанти з радістю прийдуть на допомогу. Ми слідкуємо за віяннями сучасної моди, тому всі колекції регулярно оновлюються. Поповніть свій гардероб оригінальними першокласними речами за приємною ціною. З нами ви будете виглядати стильно і затишно у будь-яку пору року!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Навіть у морозну погоду можна почуватися тепло та виглядати стильно, якщо правильно підібрати верхній одяг. Звісно, в даному випадку слід орієнтуватися не тільки на красу, але й практичність.Розглянемо основні варіанти трендового одягу, які будуть актуальні цієї зими. А зробимо це на основі асортименту, який має магазин одягу Garne Пуховики продовжують залишатися в тренді вже багато років. Цього сезону слід звернути увагу на такі моделі:Ідеальна альтернатива звичному пуховику – тепла парка! Більшість моделей мають довжину до середини стегна, прикриваючи спину, адже це особливо важливо в холодну пору року. Усі варіанти йдуть з капюшоном і кишенями, що дуже зручно та практично.Не дасть вам змерзнути цієї зими довге дуте або кашемірове пальто. Рекомендуємо звернути увагу на класичні кольори, з якими легко створити безліч стильних образів.Особливу увагу всіх модниць в останні роки привертають утеплені бомбери. Вони відрізняються своєю короткою довжиною, а також еластичними широкими вставками по нижньому краю, коміру та манжетах. Мають бокові кармани. Завдяки стильному та зручному дизайну бомбери носять як середній шар одягу, так і як верхній.Якщо вам набридлі звичні тони, рекомендуємо обирати верхній одяг на зиму в наступних кольорах:Щоб створювати стильні образи, верхній одяг слід поєднувати з довгими шарфами, об’ємними сумками та зручними черевиками.Якщо хочете залишатися в тренді, не варто тримати в своєму гардеробі:1. Норкові шуби. Натуральне хутро було на піку моди не одне десятиліття та свідчило про високий статус їхньої власниці, проте сьогодні це вважається справжнім антитрендом. До того ж така річ неабияк додає років більше за будь-який макіяж.2. Шуби «тедді». Зовсім нещодавно популярні плюшеві шуби вийшли з моди, як і моделі з малюнками та написами.3. Квітковий принт. Наразі таке забарвлення більше підходить для літніх речей, тоді як зимою краще обрати класичні кольори чи анімалістичні принти.4. Пуховики з великою кількістю хутра. Це стосується як натурального хутра, так і штучного.5. Куртки з голографікою. Такі варіанти давно не вважаються стильними, як і моделі з екошкіри.В інтернет-магазині Garne завжди широкий вибір одягу на будь-який смак. Якщо ви не можете визначити з моделлю, наші консультанти з радістю прийдуть на допомогу. Ми слідкуємо за віяннями сучасної моди, тому всі колекції регулярно оновлюються. Поповніть свій гардероб оригінальними першокласними речами за приємною ціною. З нами ви будете виглядати стильно і затишно у будь-яку пору року!

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію