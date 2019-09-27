Як виглядати трендово взимку 2023-24: чому варто обрати магазин одягу Garne*

Як виглядати трендово взимку 2023-24: чому варто обрати магазин одягу Garne*
Навіть у морозну погоду можна почуватися тепло та виглядати стильно, якщо правильно підібрати верхній одяг. Звісно, в даному випадку слід орієнтуватися не тільки на красу, але й практичність.

Розглянемо основні варіанти трендового одягу, які будуть актуальні цієї зими. А зробимо це на основі асортименту, який має магазин одягу Garne.

Куртки


Пуховики продовжують залишатися в тренді вже багато років. Цього сезону слід звернути увагу на такі моделі:

  • довжиною нижче коліна, які зігріють під час тривалих прогулянок на морозі;

  • з поясом для тих, хто боїться виглядати дуже об’ємно;

  • улюблений оверсайз, зручний та невимушений майже для будь-якого образу;

  • легкі та одночасно теплі стьобані куртки різної довжини.


    • Парки


    Ідеальна альтернатива звичному пуховику – тепла парка! Більшість моделей мають довжину до середини стегна, прикриваючи спину, адже це особливо важливо в холодну пору року. Усі варіанти йдуть з капюшоном і кишенями, що дуже зручно та практично.

    Пальта


    Не дасть вам змерзнути цієї зими довге дуте або кашемірове пальто. Рекомендуємо звернути увагу на класичні кольори, з якими легко створити безліч стильних образів.

    Бомбери


    Особливу увагу всіх модниць в останні роки привертають утеплені бомбери. Вони відрізняються своєю короткою довжиною, а також еластичними широкими вставками по нижньому краю, коміру та манжетах. Мають бокові кармани. Завдяки стильному та зручному дизайну бомбери носять як середній шар одягу, так і як верхній.

    Модні кольори цієї зими


    Якщо вам набридлі звичні тони, рекомендуємо обирати верхній одяг на зиму в наступних кольорах:

  • коричневий;

  • синій;

  • бордовий;

  • сірий;

  • молочний;

  • червоний, цегляний;

  • жовтий, гірчичний.

    • Щоб створювати стильні образи, верхній одяг слід поєднувати з довгими шарфами, об’ємними сумками та зручними черевиками.

    Які моделі вже не в моді


    Якщо хочете залишатися в тренді, не варто тримати в своєму гардеробі:

    1. Норкові шуби. Натуральне хутро було на піку моди не одне десятиліття та свідчило про високий статус їхньої власниці, проте сьогодні це вважається справжнім антитрендом. До того ж така річ неабияк додає років більше за будь-який макіяж.

    2. Шуби «тедді». Зовсім нещодавно популярні плюшеві шуби вийшли з моди, як і моделі з малюнками та написами.

    3. Квітковий принт. Наразі таке забарвлення більше підходить для літніх речей, тоді як зимою краще обрати класичні кольори чи анімалістичні принти.

    4. Пуховики з великою кількістю хутра. Це стосується як натурального хутра, так і штучного.

    5. Куртки з голографікою. Такі варіанти давно не вважаються стильними, як і моделі з екошкіри.

    Верхній жіночий одяг Garne – будь завжди в тренді!


    В інтернет-магазині Garne завжди широкий вибір одягу на будь-який смак. Якщо ви не можете визначити з моделлю, наші консультанти з радістю прийдуть на допомогу. Ми слідкуємо за віяннями сучасної моди, тому всі колекції регулярно оновлюються. Поповніть свій гардероб оригінальними першокласними речами за приємною ціною. З нами ви будете виглядати стильно і затишно у будь-яку пору року!

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    Теги: Garne, одяг
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