Як виглядати трендово взимку 2023-24: чому варто обрати магазин одягу Garne*
Сьогодні, 17:52
Навіть у морозну погоду можна почуватися тепло та виглядати стильно, якщо правильно підібрати верхній одяг. Звісно, в даному випадку слід орієнтуватися не тільки на красу, але й практичність.
Розглянемо основні варіанти трендового одягу, які будуть актуальні цієї зими. А зробимо це на основі асортименту, який має магазин одягу Garne.
Пуховики продовжують залишатися в тренді вже багато років. Цього сезону слід звернути увагу на такі моделі:
довжиною нижче коліна, які зігріють під час тривалих прогулянок на морозі;
з поясом для тих, хто боїться виглядати дуже об’ємно;
улюблений оверсайз, зручний та невимушений майже для будь-якого образу;
легкі та одночасно теплі стьобані куртки різної довжини.
Ідеальна альтернатива звичному пуховику – тепла парка! Більшість моделей мають довжину до середини стегна, прикриваючи спину, адже це особливо важливо в холодну пору року. Усі варіанти йдуть з капюшоном і кишенями, що дуже зручно та практично.
Не дасть вам змерзнути цієї зими довге дуте або кашемірове пальто. Рекомендуємо звернути увагу на класичні кольори, з якими легко створити безліч стильних образів.
Особливу увагу всіх модниць в останні роки привертають утеплені бомбери. Вони відрізняються своєю короткою довжиною, а також еластичними широкими вставками по нижньому краю, коміру та манжетах. Мають бокові кармани. Завдяки стильному та зручному дизайну бомбери носять як середній шар одягу, так і як верхній.
Якщо вам набридлі звичні тони, рекомендуємо обирати верхній одяг на зиму в наступних кольорах:
коричневий;
синій;
бордовий;
сірий;
молочний;
червоний, цегляний;
жовтий, гірчичний.
Щоб створювати стильні образи, верхній одяг слід поєднувати з довгими шарфами, об’ємними сумками та зручними черевиками.
Якщо хочете залишатися в тренді, не варто тримати в своєму гардеробі:
1. Норкові шуби. Натуральне хутро було на піку моди не одне десятиліття та свідчило про високий статус їхньої власниці, проте сьогодні це вважається справжнім антитрендом. До того ж така річ неабияк додає років більше за будь-який макіяж.
2. Шуби «тедді». Зовсім нещодавно популярні плюшеві шуби вийшли з моди, як і моделі з малюнками та написами.
3. Квітковий принт. Наразі таке забарвлення більше підходить для літніх речей, тоді як зимою краще обрати класичні кольори чи анімалістичні принти.
4. Пуховики з великою кількістю хутра. Це стосується як натурального хутра, так і штучного.
5. Куртки з голографікою. Такі варіанти давно не вважаються стильними, як і моделі з екошкіри.
В інтернет-магазині Garne завжди широкий вибір одягу на будь-який смак. Якщо ви не можете визначити з моделлю, наші консультанти з радістю прийдуть на допомогу. Ми слідкуємо за віяннями сучасної моди, тому всі колекції регулярно оновлюються. Поповніть свій гардероб оригінальними першокласними речами за приємною ціною. З нами ви будете виглядати стильно і затишно у будь-яку пору року!
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Розглянемо основні варіанти трендового одягу, які будуть актуальні цієї зими. А зробимо це на основі асортименту, який має магазин одягу Garne.
Куртки
Пуховики продовжують залишатися в тренді вже багато років. Цього сезону слід звернути увагу на такі моделі:
Парки
Ідеальна альтернатива звичному пуховику – тепла парка! Більшість моделей мають довжину до середини стегна, прикриваючи спину, адже це особливо важливо в холодну пору року. Усі варіанти йдуть з капюшоном і кишенями, що дуже зручно та практично.
Пальта
Не дасть вам змерзнути цієї зими довге дуте або кашемірове пальто. Рекомендуємо звернути увагу на класичні кольори, з якими легко створити безліч стильних образів.
Бомбери
Особливу увагу всіх модниць в останні роки привертають утеплені бомбери. Вони відрізняються своєю короткою довжиною, а також еластичними широкими вставками по нижньому краю, коміру та манжетах. Мають бокові кармани. Завдяки стильному та зручному дизайну бомбери носять як середній шар одягу, так і як верхній.
Модні кольори цієї зими
Якщо вам набридлі звичні тони, рекомендуємо обирати верхній одяг на зиму в наступних кольорах:
Щоб створювати стильні образи, верхній одяг слід поєднувати з довгими шарфами, об’ємними сумками та зручними черевиками.
Які моделі вже не в моді
Якщо хочете залишатися в тренді, не варто тримати в своєму гардеробі:
1. Норкові шуби. Натуральне хутро було на піку моди не одне десятиліття та свідчило про високий статус їхньої власниці, проте сьогодні це вважається справжнім антитрендом. До того ж така річ неабияк додає років більше за будь-який макіяж.
2. Шуби «тедді». Зовсім нещодавно популярні плюшеві шуби вийшли з моди, як і моделі з малюнками та написами.
3. Квітковий принт. Наразі таке забарвлення більше підходить для літніх речей, тоді як зимою краще обрати класичні кольори чи анімалістичні принти.
4. Пуховики з великою кількістю хутра. Це стосується як натурального хутра, так і штучного.
5. Куртки з голографікою. Такі варіанти давно не вважаються стильними, як і моделі з екошкіри.
Верхній жіночий одяг Garne – будь завжди в тренді!
В інтернет-магазині Garne завжди широкий вибір одягу на будь-який смак. Якщо ви не можете визначити з моделлю, наші консультанти з радістю прийдуть на допомогу. Ми слідкуємо за віяннями сучасної моди, тому всі колекції регулярно оновлюються. Поповніть свій гардероб оригінальними першокласними речами за приємною ціною. З нами ви будете виглядати стильно і затишно у будь-яку пору року!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram.
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