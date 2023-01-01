Енергобезпека бізнесу: з ким можна укласти договір на постачання газу*





Надійний партнер

Отже, для функціонування бізнесу потрібен надійний постачальник природного газу, і тут



• «Верес»;

• «Сільпо»;

• «АгроВіста»;

• «Епіцентр;»

• «Клуб сиру» тощо.



Ви теж можете приєднатися до компанії цих відомих брендів, навіть якщо лише почали свій бізнес і ще не встигли дістати великих здобутків. «ТЕПЛА» демонструє лояльність до клієнтів, тому пропозиції знайдуться навіть для ФОПів із мінімальними обсягами споживання.



Потужності компанії оснащені сучасним і високотехнологічним обладнанням. Співпрацює з великими трейдерами або здобувачами природного газу. Все це дає змогу виконувати обов’язки перед споживачами й забезпечувати їхню енергетичну безпеку.



Компанія «ТЕПЛА» почала працювати на українському ринку з 2015 року. Відтоді й дотепер вона перекачала для своїх клієнтів близько 375 млн м³ природного газу. Серед її споживачів – 495 компаній. Загалом вона набула статус одного найбільших постачальників енергоресурсів непобутовим споживачам України.



Розумний підхід

Одним із головних показників, заради якого споживачі шукають нових постачальників, є ціна природного газу. Але в компанії «ТЕПЛА» вона не анонсується. Пояснюється це тим, що природний газ є специфічним ресурсом. Якщо ціна за 1 метр кубічний для населення є публічною, для бізнесу її розрахувати заздалегідь не можна. Усе через те, що вона реагує на всі події світового ринку й змінюється дуже інтенсивно: це може відбуватися навіть декілька разів упродовж доби.

Щоб скоригувати політику ціни на ресурс, з кожним споживачем проводиться співбесіда. З’ясовуються:



• особливості діяльності;

• потреби в енергетичних ресурсах;

• обсяги споживання;

• фінансові спроможності та інше.



За результатом такого обговорення для споживача формується ціна в індивідуальному порядку. Про неї не знають треті особи, вона відома лише постачальнику і його клієнтові. Окрім вартості газу, обговорюються такі моменти, як:



• строки розрахунків за енергоресурс;

• порядок звіряння документації;

• необхідні обсяги й алгоритм їхнього коригування тощо.



Усе це знаходить відображення в договорі. Загалом компанія «ТЕПЛА» намагається врахувати інтереси кожного клієнта, але діє відповідно до «Правил постачання природного газу в Україні». Щоб започаткувати співпрацю, потрібно зайти на сайт, зареєструватися там, оформити заявку в режимі онлайн. Залишіть контактні дані, щоб із вами зв’язався персональний менеджер для обговорення умов для договору.



Якщо ви вибираєте компанію «ТЕПЛА», вам не треба змінювати точку входу. Такий підхід зберігає час на монтаж. Але дуже важливо розрахуватися з попередньою організацією за всіма боргами. Інколи стається так, що деякі облгази заради того, щоб утримати клієнта, вдаються до «брудних ігор», виставляючи рахунки, які не збігаються з реально спожитими обсягами. У такому разі вам потрібно довести зворотне, саме для цього треба фіксувати історії платежів і зберігати документи, що свідчать про транзакції. Якщо не вдається розв'язати питання дипломатичним шляхом, треба звернутися до суду.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Енергоресурси є ключовою необхідністю для багатьох підприємств. Усі знають, що без електроенергії не буде світла в приміщенні, неможливо увімкнути комп’ютер або зарядити телефон. Велике значення має також природний газ. Особливо це відчутно взимку, коли від його наявності залежить тепло в приміщенні. Природний газ може бути складовою технологічних процесів. У такому разі його надходження є критично важливим.Отже, для функціонування бізнесу потрібен надійний постачальник природного газу, і тут https://tepla.com.ua/ ви знайдете цікаві пропозиції. Посилання приведе на сайт компанії «ТЕПЛА». Їй енергетичну безпеку довірили багато підприємств, зокрема:• «Верес»;• «Сільпо»;• «АгроВіста»;• «Епіцентр;»• «Клуб сиру» тощо.Ви теж можете приєднатися до компанії цих відомих брендів, навіть якщо лише почали свій бізнес і ще не встигли дістати великих здобутків. «ТЕПЛА» демонструє лояльність до клієнтів, тому пропозиції знайдуться навіть для ФОПів із мінімальними обсягами споживання.Потужності компанії оснащені сучасним і високотехнологічним обладнанням. Співпрацює з великими трейдерами або здобувачами природного газу. Все це дає змогу виконувати обов’язки перед споживачами й забезпечувати їхню енергетичну безпеку.Компанія «ТЕПЛА» почала працювати на українському ринку з 2015 року. Відтоді й дотепер вона перекачала для своїх клієнтів близько 375 млн м³ природного газу. Серед її споживачів – 495 компаній. Загалом вона набула статус одного найбільших постачальників енергоресурсів непобутовим споживачам України.Одним із головних показників, заради якого споживачі шукають нових постачальників, є ціна природного газу. Але в компанії «ТЕПЛА» вона не анонсується. Пояснюється це тим, що природний газ є специфічним ресурсом. Якщо ціна за 1 метр кубічний для населення є публічною, для бізнесу її розрахувати заздалегідь не можна. Усе через те, що вона реагує на всі події світового ринку й змінюється дуже інтенсивно: це може відбуватися навіть декілька разів упродовж доби.Щоб скоригувати політику ціни на ресурс, з кожним споживачем проводиться співбесіда. З’ясовуються:• особливості діяльності;• потреби в енергетичних ресурсах;• обсяги споживання;• фінансові спроможності та інше.За результатом такого обговорення для споживача формується ціна в індивідуальному порядку. Про неї не знають треті особи, вона відома лише постачальнику і його клієнтові. Окрім вартості газу, обговорюються такі моменти, як:• строки розрахунків за енергоресурс;• порядок звіряння документації;• необхідні обсяги й алгоритм їхнього коригування тощо.Усе це знаходить відображення в договорі. Загалом компанія «ТЕПЛА» намагається врахувати інтереси кожного клієнта, але діє відповідно до «Правил постачання природного газу в Україні». Щоб започаткувати співпрацю, потрібно зайти на сайт, зареєструватися там, оформити заявку в режимі онлайн. Залишіть контактні дані, щоб із вами зв’язався персональний менеджер для обговорення умов для договору.Якщо ви вибираєте компанію «ТЕПЛА», вам не треба змінювати точку входу. Такий підхід зберігає час на монтаж. Але дуже важливо розрахуватися з попередньою організацією за всіма боргами. Інколи стається так, що деякі облгази заради того, щоб утримати клієнта, вдаються до «брудних ігор», виставляючи рахунки, які не збігаються з реально спожитими обсягами. У такому разі вам потрібно довести зворотне, саме для цього треба фіксувати історії платежів і зберігати документи, що свідчать про транзакції. Якщо не вдається розв'язати питання дипломатичним шляхом, треба звернутися до суду.

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