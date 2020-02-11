Картриджі для водяних фільтрів: як вибрати правильний*





Різновиди картриджів для фільтрації води

Картриджі є змінними елементами фільтраційної системи, які видаляють з води різноманітні домішки та шкідливі мікроорганізми. Залежно від терміну служби вони бувають одноразовими чи багаторазовими.



Перший варіант — найдешевший, проте потребує частої заміни. Тривалість роботи багаторазового картриджа продовжується методом його очищення, найчастіше — промивання. Тип картриджа повинен підбиратися орієнтуючись на склад води, адже різні моделі здатні впоратися не з усіма видами забруднень. Варто врахувати вид очищення, яке пропонує конкретний різновид:



1. механічний — видаляються тверді домішки: пісок, іржа чи глина;

2. електрохімічний — здатен прибрати органічні речовини, хвороботворні мікроорганізми та важкі метали;

3. пом'якшення — видаляє солі магнію та кальцію, чим додатково захищаються побутові прилади від утворення накипу;

4. сорбція — вугільні картриджі, які поглинають розчинні домішки (пестициди, продукти нафтопереробки, фенол, хлор та нітрати), а також механічні забруднення розміром до 0.5-10 мкм;

5. проти оксидів заліза — видаляє іржу, часто комбінований з механічним очищенням;

6. проти важких металів — у тому числі ртуті, свинцю, кадмію та інших;

7. антибактеріальний — допомагає позбутися хвороботворних бактерій.



Один картридж може одночасно діяти на декілька видів забруднень. Тому важливо прочитати інструкцію, перш ніж розпочати використання.



Критерії вибору картриджів для очищення води

Під час купівлі картриджа необхідно звернути увагу на кілька параметрів:



1. сумісність з фільтром — саме під очисне обладнання підбирають змінний елемент;

2. матеріал виготовлення — від нього залежить вид очищення води;

3. швидкість фільтрації — важлива для великих сімей, де інтенсивність споживання води висока;

4. рівень пористості — визначає розмір затриманих частинок забруднень, а також продуктивність фільтра;

5. ресурс літрів та годин роботи — вказує на термін служби фільтраційного елемента.



Варто віддати перевагу продукції відомих виробників, оскільки вона гарантує її якість та надійність. Багаторазові картриджі є кращими, аніж одноразові, оскільки, попри високу вартість, їх вистачає на довше.



Важливо своєчасно змінювати фільтраційний елемент, адже після проходження через нього певної кількості води, він настільки забруднюється, що починає отруювати її замість бажаної очистки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Питна вода — запорука здоров’я та гарного самопочуття людини. Але якщо говорити про ту, яка приходить із централізованої системи водопостачання, виникають сумніви стосовно її якості. Підвищений рівень хлору, солей, а інколи й металів роблять воду практично непридатною до вживання. Постійне замовлення питної доочищеної води вимагає чимало коштів, тому дедалі більше людей встановлюють вдома водоочисні системи. Щоб вони працювали коректно та були ефективними, потрібно вчасно змінювати картриджі для фільтрів води Картриджі є змінними елементами фільтраційної системи, які видаляють з води різноманітні домішки та шкідливі мікроорганізми. Залежно від терміну служби вони бувають одноразовими чи багаторазовими.Перший варіант — найдешевший, проте потребує частої заміни. Тривалість роботи багаторазового картриджа продовжується методом його очищення, найчастіше — промивання. Тип картриджа повинен підбиратися орієнтуючись на склад води, адже різні моделі здатні впоратися не з усіма видами забруднень. Варто врахувати вид очищення, яке пропонує конкретний різновид:1. механічний — видаляються тверді домішки: пісок, іржа чи глина;2. електрохімічний — здатен прибрати органічні речовини, хвороботворні мікроорганізми та важкі метали;3. пом'якшення — видаляє солі магнію та кальцію, чим додатково захищаються побутові прилади від утворення накипу;4. сорбція — вугільні картриджі, які поглинають розчинні домішки (пестициди, продукти нафтопереробки, фенол, хлор та нітрати), а також механічні забруднення розміром до 0.5-10 мкм;5. проти оксидів заліза — видаляє іржу, часто комбінований з механічним очищенням;6. проти важких металів — у тому числі ртуті, свинцю, кадмію та інших;7. антибактеріальний — допомагає позбутися хвороботворних бактерій.Один картридж може одночасно діяти на декілька видів забруднень. Тому важливо прочитати інструкцію, перш ніж розпочати використання.Під час купівлі картриджа необхідно звернути увагу на кілька параметрів:1. сумісність з фільтром — саме під очисне обладнання підбирають змінний елемент;2. матеріал виготовлення — від нього залежить вид очищення води;3. швидкість фільтрації — важлива для великих сімей, де інтенсивність споживання води висока;4. рівень пористості — визначає розмір затриманих частинок забруднень, а також продуктивність фільтра;5. ресурс літрів та годин роботи — вказує на термін служби фільтраційного елемента.Варто віддати перевагу продукції відомих виробників, оскільки вона гарантує її якість та надійність. Багаторазові картриджі є кращими, аніж одноразові, оскільки, попри високу вартість, їх вистачає на довше.Важливо своєчасно змінювати фільтраційний елемент, адже після проходження через нього певної кількості води, він настільки забруднюється, що починає отруювати її замість бажаної очистки.

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