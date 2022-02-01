Porsche 911 GT3 RS – повний огляд автомобіля*





Дизайн GT3 RS виконаний з акцентом на аеродинамічну ефективність. Кожна лінія, кожен елемент кузова розроблені з урахуванням потреб високошвидкісного руху. Великі повітрозабірники, оптимізований задній спойлер та спеціально розроблені обвіси забезпечують зниження аеродинамічного опору та покращують прижимну силу, забезпечуючи відмінну стабільність на високих швидкостях.



Спортивні сидіння забезпечують відмінну підтримку та комфорт навіть під час агресивного водіння. Сучасні технології, включаючи інноваційну мультимедійну систему та передові системи безпеки, роблять кожну поїздку в GT3 RS незабутньою.



Революційний двигун

Серце GT3 RS – це високопродуктивний двигун, який забезпечує неймовірну потужність і динаміку. Цей мотор поєднує в собі передові технології, що дозволяють досягти вражаючих показників прискорення та максимальної швидкості. Високий крутний момент та швидке реагування на натискання педалі газу забезпечують незабутні відчуття від водіння:



шестициліндровий опозитний двигун, що забезпечує низький центр ваги та краще балансування автомобіля,

значний об'єм двигуна гарантує високу потужність і момент, необхідні для досягнення неймовірних динамічних характеристик,

спеціально розроблена вихлопна система створює характерний глибокий та потужний звук, який є візитною карткою GT3 RS,

технологія прямого впорскування палива забезпечує кращу віддачу та ефективність споживання палива,

оптимізація подачі повітря забезпечує максимально ефективне наповнення циліндрів, що підвищує потужність і ефективність двигуна,

технологія варіативного розподілу фаз газорозподілу покращує характеристики двигуна на різних режимах роботи, забезпечуючи ідеальне поєднання потужності, моменту та економії палива,

вражаюча потужність двигуна дозволяє GT3 RS розганятися до 100 км/год за лічені секунди,

висока максимальна швидкість робить GT3 RS одним з найшвидших автомобілів у своєму класі,

використання високоякісних матеріалів та компонентів забезпечує надійність та довговічність двигуна,

Porsche проводить ретельні тести та випробування двигунів, щоб гарантувати їх бездоганну роботу в усіх умовах.



Porsche 911 GT3 RS оснащений передовою підвіскою, яка ідеально адаптована до високих швидкостей та гоночних треків. Підвіска забезпечує відмінну керованість та стабільність на поворотах, дозволяючи водієві відчути кожен метр дороги та максимально контролювати автомобіль.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Porsche 911 GT3 RS – не просто автомобіль, це символ передових технологій, бездоганної динаміки та неперевершеного дизайну, який заслужено займає місце серед автомобілів класу люкс.Дизайн GT3 RS виконаний з акцентом на аеродинамічну ефективність. Кожна лінія, кожен елемент кузова розроблені з урахуванням потреб високошвидкісного руху. Великі повітрозабірники, оптимізований задній спойлер та спеціально розроблені обвіси забезпечують зниження аеродинамічного опору та покращують прижимну силу, забезпечуючи відмінну стабільність на високих швидкостях.Спортивні сидіння забезпечують відмінну підтримку та комфорт навіть під час агресивного водіння. Сучасні технології, включаючи інноваційну мультимедійну систему та передові системи безпеки, роблять кожну поїздку в GT3 RS незабутньою.Серце GT3 RS – це високопродуктивний двигун, який забезпечує неймовірну потужність і динаміку. Цей мотор поєднує в собі передові технології, що дозволяють досягти вражаючих показників прискорення та максимальної швидкості. Високий крутний момент та швидке реагування на натискання педалі газу забезпечують незабутні відчуття від водіння:Porsche 911 GT3 RS оснащений передовою підвіскою, яка ідеально адаптована до високих швидкостей та гоночних треків. Підвіска забезпечує відмінну керованість та стабільність на поворотах, дозволяючи водієві відчути кожен метр дороги та максимально контролювати автомобіль.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію