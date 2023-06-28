Найкраща гідрофільна олія: склад, дія, бестселери*





Шу працював гримером у Голлівуді та робив макіяж таким знаменитим акторкам, як Елізабет Тейлор і Деббі Рейнольдс. Під час знімального процесу доводилося накладати грим по 2-3 рази й стільки ж разів його знімати. Шкіра акторів ставала сухою та тьмяною, а тодішні засоби для демакіяжу тільки погіршували ситуацію.







пом'якшує покриви й не залишає відчуття стягнутості;

швидко розчиняє жирові відкладення та забруднення;

добре поєднується зі шкірою будь-якого типу;

легко наноситься та розподіляється;

бездоганно справляється з видаленням водостійкої декоративної косметики без тертя та ризику травмувати покриви;

підтримує нормальний водний баланс і пом'якшує огрубілі ділянки.

Активні компоненти та правила застосування

Щойно новинка з'явилася на корейському косметичному ринку, місцеві компанії відразу ж виявили до неї підвищений інтерес. Виявилося, що вона дуже добре справляється з видаленням ВВ-крему, а засоби для демакіяжу, що випускалися на початку 70-х, були менш ефективними. Помітивши інтерес споживачів, виробники почали працювати над розширенням асортименту.



Тепер гіідрофільна олія – це загальна назва групи товарів, які призначені для демакіяжу та очищення обличчя, а також для обличчя й тіла та для волосся. У формулу входять натуральні, мінеральні та ефірні олії, рослинні екстракти, сквалан, рисові висівки, водорості. Важливий компонент у рецептурі – це емульгатори. Найчастіше використовується полісорбат – неіоногенна поверхнево-активна речовина. Сировиною для його виготовлення є сорбіт і жирні кислоти. Полісорбат забезпечує хороше ковзання, має антисептичні властивості, бере участь у розчиненні забруднень, перешкоджає розшаруванню текстури.



Принцип дії гідрофільної олії досить простий. Забруднення на поверхні шкіри мають жирову природу, а до складу будь-якої декоративної косметики входять маслянисті текстури. Здається, що все дуже просто. Ретельно вмиємося й чистота покривів гарантована. Але змити водою забруднення й декоративну косметику не вийде, оскільки вода не розчиняє жир, а гідрофільна олія для обличчя з легкістю впорається з таким завданням. Процес очищення й демакіяжу складається з таких основних етапів:



наносимо засіб на суху шкіру чистими руками;

вологими пальцями розподіляємо його від центру до периферії масажними рухами;

під час контакту з водою засіб перетворюється на емульсію (на молочко або пінку), що розчиняє забруднення й декоративну косметику;

змиваємо великою кількістю води.

Гідрофільна олія для зняття макіяжу, на противагу міцелярній воді, швидше справляється з розчиненням декоративного шару косметики будь-якої щільності й стійкості та підходить для тонізувального масажу. На сайті мультирегіонального інтернет-магазину MAKEUP представлена гідрофільна олія для обличчя відомих корейських брендів. Пропонуємо короткий огляд бестселерів.



ТОП-7 гідрофільних олій для обличчя: найпопулярніші пропозиції

Whamisa Organic Flowers. Належить до категорії органічної косметики й успішно розчиняє навіть театральний грим. Забезпечує шкірі додатковий догляд. Екстракт бергамота відповідає за відлущування ороговілих ділянок, фільтрат лактобактерій квіток лотоса виводить токсини, стимулює підшкірний кровообіг, знижує ризик появи алергічних реакцій. Також цей продукт матує шкіру, має протизапальну дію та приємний трав'яний аромат.

Etude Real Art Perfect. Натуральний продукт, який добре справляється з видаленням ВВ- і СС-кремів, а також помад з будь-яким фінішем. Має гелеву консистенцію й підходить шкірі будь-якого типу.

Holika Holika Soda Pore Cleansing B.B Deep. Містить мінеральну воду й активні компоненти для підвищення еластичності та пружності. Не утворює плівки на очах під час використання на ділянці повік. Відзначимо також приємний карамельний аромат і зручний дозатор з додатковим блокуванням, що захищає від випадкових натискань. Продукт користується особливою популярністю у власниць жирної та комбінованої дерми.

The Face Shop Rice Water Bright Cleansing Rich Oil. Рекомендується для нормальних і сухих покривів. Цей гіпоалергенний продукт містить екстракт рису, зернові висівки, вітамін Е. Забезпечує необхідне живлення й зволоження, знімає запалення, має антивікову дію.

Missha Super Off Cleansing Oil Dust Off. Основні переваги – ефективне очищення, додатковий захист від пилу та дбайливий догляд.

Purito From Green. За регулярного застосування усуває чорні цятки, звужує пори, покращує колір, розгладжує рельєф.

Coxir Ultra Hyaluronic. До гіпоалергенної формули входять гіалуронова кислота, екстракти алое, зеленого чаю та ацероли. Засіб нормалізує водний баланс, розгладжує рельєф, надає свіжості.

Очищаємо волосся без мила та шампуню

Гідрофільна олія для волосся поки тільки освоює косметичний ринок України. Не всі знають про особливості цього продукту. Основне призначення – це очищення. Пропонована текстура має схожий із засобами для обличчя склад і володіє такими додатковими можливостями:



зміцнення коренів і захист від випадіння;

підтримання нормального водного балансу;

нормалізація підшкірного кровообігу;

зменшення сезонного випадіння волосся.

Нанесення виконується по всій довжині – від коренів до кінчиків, а також на шкіру голови. Час очікування зазвичай становить 5 хвилин, а потім змиваємо засіб теплою водою. Більшість варіантів можна наносити як маску. Для посилення ефекту надягаємо одноразову шапочку й замотуємо голову рушником.



Отже, гідрофільна олія – це дієвий засіб для очищення, який чудово справляється зі своїми обов'язками та забезпечує додатковий догляд шкірі та волоссю.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Гідрофільна олія для обличчя стала популярною завдяки корейським виробникам. Але автор цього продукту – японський візажист Шу Уемура. Саме він наприкінці 60-х першим почав випускати такий засіб під власним брендом Shu Uemura.Шу працював гримером у Голлівуді та робив макіяж таким знаменитим акторкам, як Елізабет Тейлор і Деббі Рейнольдс. Під час знімального процесу доводилося накладати грим по 2-3 рази й стільки ж разів його знімати. Шкіра акторів ставала сухою та тьмяною, а тодішні засоби для демакіяжу тільки погіршували ситуацію. Гідрофільна олія для обличчя діє інакше:Щойно новинка з'явилася на корейському косметичному ринку, місцеві компанії відразу ж виявили до неї підвищений інтерес. Виявилося, що вона дуже добре справляється з видаленням ВВ-крему, а засоби для демакіяжу, що випускалися на початку 70-х, були менш ефективними. Помітивши інтерес споживачів, виробники почали працювати над розширенням асортименту.Тепер гіідрофільна олія – це загальна назва групи товарів, які призначені для демакіяжу та очищення обличчя, а також для обличчя й тіла та для волосся. У формулу входять натуральні, мінеральні та ефірні олії, рослинні екстракти, сквалан, рисові висівки, водорості. Важливий компонент у рецептурі – це емульгатори. Найчастіше використовується полісорбат – неіоногенна поверхнево-активна речовина. Сировиною для його виготовлення є сорбіт і жирні кислоти. Полісорбат забезпечує хороше ковзання, має антисептичні властивості, бере участь у розчиненні забруднень, перешкоджає розшаруванню текстури.Принцип дії гідрофільної олії досить простий. Забруднення на поверхні шкіри мають жирову природу, а до складу будь-якої декоративної косметики входять маслянисті текстури. Здається, що все дуже просто. Ретельно вмиємося й чистота покривів гарантована. Але змити водою забруднення й декоративну косметику не вийде, оскільки вода не розчиняє жир, а гідрофільна олія для обличчя з легкістю впорається з таким завданням. Процес очищення й демакіяжу складається з таких основних етапів:Гідрофільна олія для зняття макіяжу, на противагу міцелярній воді, швидше справляється з розчиненням декоративного шару косметики будь-якої щільності й стійкості та підходить для тонізувального масажу. На сайті мультирегіонального інтернет-магазину MAKEUP представлена гідрофільна олія для обличчя відомих корейських брендів. Пропонуємо короткий огляд бестселерів.Гідрофільна олія для волосся поки тільки освоює косметичний ринок України. Не всі знають про особливості цього продукту. Основне призначення – це очищення. Пропонована текстура має схожий із засобами для обличчя склад і володіє такими додатковими можливостями:Нанесення виконується по всій довжині – від коренів до кінчиків, а також на шкіру голови. Час очікування зазвичай становить 5 хвилин, а потім змиваємо засіб теплою водою. Більшість варіантів можна наносити як маску. Для посилення ефекту надягаємо одноразову шапочку й замотуємо голову рушником.Отже, гідрофільна олія – це дієвий засіб для очищення, який чудово справляється зі своїми обов'язками та забезпечує додатковий догляд шкірі та волоссю.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію