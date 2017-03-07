Тепло, яке нас оберігатиме*





Основна родзинка винаходу - ремонт та теплоізоляція вже прокладених трубопроводів (мобільна ізоляція). Для зниження тепловтрат не потрібно укладати нові тепломагістралі чи трубопроводи – достатньо замовити послугу в Корпорації. Важливо, що ноу-хау від



Сьогодні кожна надарма втрачена кілокалорія тепла - це не лише втрати для гаманця замовника, це і удар по інфраструктурі, стабільності економіки. Запропонована технологія в комплексі з іншими заходами енергозбереження - запорука енергетичних стійкості та безпеки країни.



Детальніше про технологію розповів головний технолог корпорації «Енергоресурс-інвест», Василь Насадюк:



В Україні майже всі ділянки трубопроводів мають жахливу чи взагалі відсутню теплоізоляцію, проте на більшості з них є сталева труба, у якої ще достатній потенціал для функціонування. Змісту демонтувати стару трубу і встановлювати нову немає, тому що затрати на будівництво такої мережі не завжди по кишені щамовнику. Нашим підприємством Корпорацією «Енергоресурс-інвест» було розроблено і запатентовано технологію «Мобільна ізоляція». Перший об'єкт, ремонт якого вже було виконано за цією технологією – магістральна тепломережа від ТЕЦ-2 у Львові 2008 році. В основному вона була оголена, тому фактично гріла атмосферу, що було проблемою не тільки для довкілля та комунальників, але і головне – для споживачів.



Першим завданням технології є уникнення надзвичайно великих тепловтрат. Проте є й інші проблеми, які вона вирішує.



Наприклад, відсутність ізоляції призводить до корозійного руйнування поверхні трубопроводів. Крім того, якісна теплоізоляція - це також покращення візуального компоненту міст, у яких зараз будуються сучасні будинки. До прикладу, по вулиці Золотій у Львові, попри новобудову йшла мережа, у якої на теплоізоляції висіли гори сміття у вигляді старої теплоізоляції. Якщо ми хочемо бути європейцями, то підхід має бути якісним у всьому, не тільки в будинку, фасаді, але і в інженерних мережах.

Обʼєкт у місті Миколаїв. ОКП

Ще один важливий аспект - екологія. По-перше, фактично спалюється в два-три рази більше енергоресурсів , що призводить до більшої кількості викидів CO2. По-друге, гріється атмосфера, а це викликає кліматичні зміни. Проте в короткотерміновій перспективі, ізоляцію потрібно робити в першу чергу з точки зору економіки.



Не менш важливими є і подолання фінансових збитків, особливо в умовах війни. Їх уникнення дозволить швидко окупити технології «Мобільної ізоляції», а згодом роками економити. Точні підрахунки окупності, звісно, залежать від ціни газу і реальних параметрів тепломережі. Якщо говорити про період окупності, то нам відомо, що замовник всього лиш за два роки повністю окупив вартість проєкту завдяки економії енергоносіїв. Проте, не можна все оцінити тільки коштами, тому що ціна газу для населення і підприємств є досить низькою, а також компенсується державою. Але чим менше ми споживаємо газу, тим менше нам потрібно імпортувати. Будь-які зменшення витрат на газ є великим плюсом в сучасних реаліях. До того ж підприємства, як правило, зараз не мають можливості повністю міняти труби. Це дуже дорого і займає багато часу, тому вони просто спалюють значно більше газу та гріють атмосферу. Мобільна ізоляція – це швидке і відносно недороге рішення, щоб ізолювати труби впродовж опалювального сезону, навіть в критичних умовах війни та недостатнього фінансування.



Сам процес ізоляції діючих трубопроводів виконують фахівці з використанням мобільного ізоляційного комплексу. Перед початком робіт проводиться очищення поверхні сталевого трубопроводу від продуктів корозії та залишків старої теплоізоляції. В подальшому на центрувальних кільцях монтуються сегменти (L=1,5м) обичайки з оцинкованої сталі. На стиках міжтрубний простір «заглушується» сегментами з базальтовати, що створює сектори міжтрубного простору під заливку із заданим об’ємом.



Приготування дозованої суміші компонентів ППУ та заповнення міжтрубного простору фахівці Корпорації здійснюють з використанням мобільного заливочного устаткування GRACO. Програма управління установки дозволяє контролювати як параметри компонентів ППУ, так і точно дотримуватись їх співвідношення і дозованої кількості для одержання якісної теплоізоляції. Довжина заливочних шлангів (30м) забезпечує можливість роботи на висоті та послідовному запіненню не менше 50м трубопроводу на низькій естакаді без переміщення комплексу.

Обʼєкт у місті Львів . Тепломережа ЛМКП «Львівтеплоенерго»

Для довідки: У 2016-2018 роках Корпорація «Енергоресурс-інвест» здійснила перший проєкт реконструкції теплових мереж в місті Миколаїв, де було застосовано нову технологію. Впродовж року було ізольовано тридцять три кілометри труб різних діаметрів. Технологія дозволяє працювати не тільки між опалювальними сезонами, але і в опалювальний сезон на діючій теплотрасі, тому за цей період часу Корпорації вдалося реконструювати теплоізоляцію практично в цілому обласному центрі. 2023 року було здійснено реконструкцію теплоізоляції загалом на близько ста кілометрах трубопроводів в місті Львові. Виконали реконструкцію теплоізоляції по вулиці Луганській, Золотій, Дністерській. Крім цього, виконали теплоізоляцію в місті Самборі, а також мали замовлення за кордоном, у місті Кошице, що в Словаччині. Зараз технологія продовжує успішно розвиватись і у найближчих планах розробників – вихід на глобальний ринок. Але з пріоритетом на українського споживача, адже зараз боротьба з енерговтратами, як значними так і дрібними, у приватному секторі – справа національного рівня.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Вітчизняне підприємство Корпорація «Енергоресурс-інвест» впровадила технологію, що збереже значну кількість тепла для українських міст, зможе зробити нашу комунальну енергетику та промисловість більш стійкою, менш затратною, а відтак і більш конкурентною. Йдеться про теплоізоляцію існуючих трубопроводів – ноухау в галузі енергозбереження. Реалізація такої технології - це в середньому вчетверо менші затрати, ніж повна заміна тепломережі на нові теплоізольовані труби. Результат – значне зменшення витрат на ремонт та оновлення існуючих трубопроводів системи теплопостачання.Основна родзинка винаходу - ремонт та теплоізоляція вже прокладених трубопроводів (мобільна ізоляція). Для зниження тепловтрат не потрібно укладати нові тепломагістралі чи трубопроводи – достатньо замовити послугу в Корпорації. Важливо, що ноу-хау від «Енергоресурс-інвест» актуальні як для середніх, так і для великих бізнесів, комунальної сфери міст та країни загалом.Сьогодні кожна надарма втрачена кілокалорія тепла - це не лише втрати для гаманця замовника, це і удар по інфраструктурі, стабільності економіки. Запропонована технологія в комплексі з іншими заходами енергозбереження - запорука енергетичних стійкості та безпеки країни.Детальніше про технологію розповів головний технолог корпорації «Енергоресурс-інвест»,В Україні майже всі ділянки трубопроводів мають жахливу чи взагалі відсутню теплоізоляцію, проте на більшості з них є сталева труба, у якої ще достатній потенціал для функціонування. Змісту демонтувати стару трубу і встановлювати нову немає, тому що затрати на будівництво такої мережі не завжди по кишені щамовнику. Нашим підприємством Корпорацією «Енергоресурс-інвест» було розроблено і запатентовано технологію «Мобільна ізоляція». Перший об'єкт, ремонт якого вже було виконано за цією технологією – магістральна тепломережа від ТЕЦ-2 у Львові 2008 році. В основному вона була оголена, тому фактично гріла атмосферу, що було проблемою не тільки для довкілля та комунальників, але і головне – для споживачів.Першим завданням технології є уникнення надзвичайно великих тепловтрат. Проте є й інші проблеми, які вона вирішує.Наприклад, відсутність ізоляції призводить до корозійного руйнування поверхні трубопроводів. Крім того, якісна теплоізоляція - це також покращення візуального компоненту міст, у яких зараз будуються сучасні будинки. До прикладу, по вулиці Золотій у Львові, попри новобудову йшла мережа, у якої на теплоізоляції висіли гори сміття у вигляді старої теплоізоляції. Якщо ми хочемо бути європейцями, то підхід має бути якісним у всьому, не тільки в будинку, фасаді, але і в інженерних мережах.Ще один важливий аспект - екологія. По-перше, фактично спалюється в два-три рази більше енергоресурсів , що призводить до більшої кількості викидів CO2. По-друге, гріється атмосфера, а це викликає кліматичні зміни. Проте в короткотерміновій перспективі, ізоляцію потрібно робити в першу чергу з точки зору економіки.Не менш важливими є і подолання фінансових збитків, особливо в умовах війни. Їх уникнення дозволить швидко окупити технології «Мобільної ізоляції», а згодом роками економити. Точні підрахунки окупності, звісно, залежать від ціни газу і реальних параметрів тепломережі. Якщо говорити про період окупності, то нам відомо, що замовник всього лиш за два роки повністю окупив вартість проєкту завдяки економії енергоносіїв. Проте, не можна все оцінити тільки коштами, тому що ціна газу для населення і підприємств є досить низькою, а також компенсується державою. Але чим менше ми споживаємо газу, тим менше нам потрібно імпортувати. Будь-які зменшення витрат на газ є великим плюсом в сучасних реаліях. До того ж підприємства, як правило, зараз не мають можливості повністю міняти труби. Це дуже дорого і займає багато часу, тому вони просто спалюють значно більше газу та гріють атмосферу. Мобільна ізоляція – це швидке і відносно недороге рішення, щоб ізолювати труби впродовж опалювального сезону, навіть в критичних умовах війни та недостатнього фінансування.Сам процес ізоляції діючих трубопроводів виконують фахівці з використанням мобільного ізоляційного комплексу. Перед початком робіт проводиться очищення поверхні сталевого трубопроводу від продуктів корозії та залишків старої теплоізоляції. В подальшому на центрувальних кільцях монтуються сегменти (L=1,5м) обичайки з оцинкованої сталі. На стиках міжтрубний простір «заглушується» сегментами з базальтовати, що створює сектори міжтрубного простору під заливку із заданим об’ємом.Приготування дозованої суміші компонентів ППУ та заповнення міжтрубного простору фахівці Корпорації здійснюють з використанням мобільного заливочного устаткування GRACO. Програма управління установки дозволяє контролювати як параметри компонентів ППУ, так і точно дотримуватись їх співвідношення і дозованої кількості для одержання якісної теплоізоляції. Довжина заливочних шлангів (30м) забезпечує можливість роботи на висоті та послідовному запіненню не менше 50м трубопроводу на низькій естакаді без переміщення комплексу.: У 2016-2018 роках Корпорація «Енергоресурс-інвест» здійснила перший проєкт реконструкції теплових мереж в місті Миколаїв, де було застосовано нову технологію. Впродовж року було ізольовано тридцять три кілометри труб різних діаметрів. Технологія дозволяє працювати не тільки між опалювальними сезонами, але і в опалювальний сезон на діючій теплотрасі, тому за цей період часу Корпорації вдалося реконструювати теплоізоляцію практично в цілому обласному центрі. 2023 року було здійснено реконструкцію теплоізоляції загалом на близько ста кілометрах трубопроводів в місті Львові. Виконали реконструкцію теплоізоляції по вулиці Луганській, Золотій, Дністерській. Крім цього, виконали теплоізоляцію в місті Самборі, а також мали замовлення за кордоном, у місті Кошице, що в Словаччині. Зараз технологія продовжує успішно розвиватись і у найближчих планах розробників – вихід на глобальний ринок. Але з пріоритетом на українського споживача, адже зараз боротьба з енерговтратами, як значними так і дрібними, у приватному секторі – справа національного рівня.

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