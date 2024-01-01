Тренди м’яких меблів 2024: як створити стильний інтер’єр у вітальні*





Неодмінно у вітальні має бути зручний та комфортний диван. Важливо також, щоб він був стильним та гармонійно поєднувався з іншими елементами в інтер’єрі. Модним тенденціям у м’яких меблях підвладне практично все: габарити, колірні поєднання, принти, матеріали та текстури. Як навчитися відрізняти дійсно модні



Стиль і дизайн

Тренди можуть бути корисними, але не слід сліпо їм піддаватися, адже мода мінлива. При покупці нових меблів важливо знайти баланс між слідуванням модним тенденціям і тим, що стало класикою і залишиться актуальним надовго.



Класика поза часом

Кутові форми диванів з їхніми витонченими лініями зустрічаються зі сміливими, сучасними тканинами – ​​м'якими шенілами, приємною мікрофіброю, унікальним мікровелюром. Подумайте про оббивку в яскравих кольорах або про еклектичні принти, які додадуть вашій класиці неповторний шарм. Тримісний диван Livorno Club відмінно впишеться у мінімалістичний або схожий за настроєм інтер'єр.



Мінімалізм

Мінімалістичні дивани цього року вражають своєю функціональністю та естетикою. Прості лінії, функціональність і світлі пастельні кольори. Рекомендуємо доповнити ці меблі яскравими подушками або затишним пухнастим пледом. Для вашого інтер’єру можна підібрати будь-яку цікаву оббивку при замовленні.



Лофт

Мода на стиль лофт у дизайні впевнено пропагує практичні інтер'єри, які сподобаються людям з нетривіальним мисленням та хорошим смаком. І хоча для любителів класики стиль лофт може здатися складним і незрозумілим, насправді він дуже гармонійний і цікавий у своїх різноманітних реалізаціях.



Кутовий диван Donato може стати центральним елементом, що демонструє вашу індивідуальність. Слід обрати м'які меблі у лаконічній формі, великого розміру, матеріал має бути грубоватий на вигляд, але приємний на дотик.



Модульність і гнучкість

Ваша вітальня - ваші правила. Модульні меблі, наприклад, такі як диван Greta, дають можливість легко перетворювати простір. Вони займають багато квадратних метрів, але їх функціональність і комфорт ідеально підходять для сімейного відпочинку. Він має достатньо місця для великої кількості гостей і може трансформуватися у просторе спальне місце. Дизайн дивану поєднує естетику і ергономіку. Ви можете обрати оббивку, яка впишеться у ваш інтер'єр.



Трендові кольори в інтер’єрі

Незважаючи на новітні тенденції, нейтральні відтінки сірого, блакитного, м’ятного та темно-синього продовжують залишатись актуальними. Але дозвольте представити кілька нових, захоплюючих кольорів, які стануть оригінальною основою для створення унікального простору.



Apricot Crush – насичений і енергійний відтінок, який дарує приміщенню свіжість та жвавість. Назва дослівно перекладається як “абрикосове захоплення”. Чудово поєднується з бежевим, кораловим, сірим і блакитним. Колір швидше підійде для вираження акцентів в кабінеті, вітальні та кухні.



Cobalt – глибокий та яскравий синій відтінок, який створює виразність і динаміку. Колір сприяє концентрації та розслабленню, але варто ретельно підібрати фонову палітру, декор та освітлення, щоб уникнути перенасичення інтер’єру.



Гармонійно поєднується із білим та коричневим відтінками.



Sage Green в перекладі означає “зелена шавлія”. Ніжний, спокійний та природний відтінок, який приносить в кімнату відчуття рівноваги та гармонії. Зелена шавлія ідеально поєднується з теплими тонами меблів, створюючи інтер'єри в стилях мінімалізму, класики, провансу та скандинавському.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Вітальня – візитівка кожної оселі. Найчастіше саме у цій кімнаті ви проводите час з гостями або збираєтесь вечорами з родиною.Неодмінно у вітальні має бути зручний та комфортний диван. Важливо також, щоб він був стильним та гармонійно поєднувався з іншими елементами в інтер’єрі. Модним тенденціям у м’яких меблях підвладне практично все: габарити, колірні поєднання, принти, матеріали та текстури. Як навчитися відрізняти дійсно модні дивани та які моделі зараз на піку популярності – розберемося разом з експертами інтернет-магазину Pufetto.Тренди можуть бути корисними, але не слід сліпо їм піддаватися, адже мода мінлива. При покупці нових меблів важливо знайти баланс між слідуванням модним тенденціям і тим, що стало класикою і залишиться актуальним надовго.Кутові форми диванів з їхніми витонченими лініями зустрічаються зі сміливими, сучасними тканинами – ​​м'якими шенілами, приємною мікрофіброю, унікальним мікровелюром. Подумайте про оббивку в яскравих кольорах або про еклектичні принти, які додадуть вашій класиці неповторний шарм. Тримісний диван Livorno Club відмінно впишеться у мінімалістичний або схожий за настроєм інтер'єр.Мінімалістичні дивани цього року вражають своєю функціональністю та естетикою. Прості лінії, функціональність і світлі пастельні кольори. Рекомендуємо доповнити ці меблі яскравими подушками або затишним пухнастим пледом. Для вашого інтер’єру можна підібрати будь-яку цікаву оббивку при замовленні.Мода на стиль лофт у дизайні впевнено пропагує практичні інтер'єри, які сподобаються людям з нетривіальним мисленням та хорошим смаком. І хоча для любителів класики стиль лофт може здатися складним і незрозумілим, насправді він дуже гармонійний і цікавий у своїх різноманітних реалізаціях.Кутовий диван Donato може стати центральним елементом, що демонструє вашу індивідуальність. Слід обрати м'які меблі у лаконічній формі, великого розміру, матеріал має бути грубоватий на вигляд, але приємний на дотик.Ваша вітальня - ваші правила. Модульні меблі, наприклад, такі як диван Greta, дають можливість легко перетворювати простір. Вони займають багато квадратних метрів, але їх функціональність і комфорт ідеально підходять для сімейного відпочинку. Він має достатньо місця для великої кількості гостей і може трансформуватися у просторе спальне місце. Дизайн дивану поєднує естетику і ергономіку. Ви можете обрати оббивку, яка впишеться у ваш інтер'єр.Незважаючи на новітні тенденції, нейтральні відтінки сірого, блакитного, м’ятного та темно-синього продовжують залишатись актуальними. Але дозвольте представити кілька нових, захоплюючих кольорів, які стануть оригінальною основою для створення унікального простору.Apricot Crush – насичений і енергійний відтінок, який дарує приміщенню свіжість та жвавість. Назва дослівно перекладається як “абрикосове захоплення”. Чудово поєднується з бежевим, кораловим, сірим і блакитним. Колір швидше підійде для вираження акцентів в кабінеті, вітальні та кухні.Cobalt – глибокий та яскравий синій відтінок, який створює виразність і динаміку. Колір сприяє концентрації та розслабленню, але варто ретельно підібрати фонову палітру, декор та освітлення, щоб уникнути перенасичення інтер’єру.Гармонійно поєднується із білим та коричневим відтінками.Sage Green в перекладі означає “зелена шавлія”. Ніжний, спокійний та природний відтінок, який приносить в кімнату відчуття рівноваги та гармонії. Зелена шавлія ідеально поєднується з теплими тонами меблів, створюючи інтер'єри в стилях мінімалізму, класики, провансу та скандинавському.

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