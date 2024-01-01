Тренди м’яких меблів 2024: як створити стильний інтер’єр у вітальні*
Сьогодні, 11:58
Вітальня – візитівка кожної оселі. Найчастіше саме у цій кімнаті ви проводите час з гостями або збираєтесь вечорами з родиною.
Неодмінно у вітальні має бути зручний та комфортний диван. Важливо також, щоб він був стильним та гармонійно поєднувався з іншими елементами в інтер’єрі. Модним тенденціям у м’яких меблях підвладне практично все: габарити, колірні поєднання, принти, матеріали та текстури. Як навчитися відрізняти дійсно модні дивани та які моделі зараз на піку популярності – розберемося разом з експертами інтернет-магазину Pufetto.
Тренди можуть бути корисними, але не слід сліпо їм піддаватися, адже мода мінлива. При покупці нових меблів важливо знайти баланс між слідуванням модним тенденціям і тим, що стало класикою і залишиться актуальним надовго.
Кутові форми диванів з їхніми витонченими лініями зустрічаються зі сміливими, сучасними тканинами – м'якими шенілами, приємною мікрофіброю, унікальним мікровелюром. Подумайте про оббивку в яскравих кольорах або про еклектичні принти, які додадуть вашій класиці неповторний шарм. Тримісний диван Livorno Club відмінно впишеться у мінімалістичний або схожий за настроєм інтер'єр.
Мінімалістичні дивани цього року вражають своєю функціональністю та естетикою. Прості лінії, функціональність і світлі пастельні кольори. Рекомендуємо доповнити ці меблі яскравими подушками або затишним пухнастим пледом. Для вашого інтер’єру можна підібрати будь-яку цікаву оббивку при замовленні.
Мода на стиль лофт у дизайні впевнено пропагує практичні інтер'єри, які сподобаються людям з нетривіальним мисленням та хорошим смаком. І хоча для любителів класики стиль лофт може здатися складним і незрозумілим, насправді він дуже гармонійний і цікавий у своїх різноманітних реалізаціях.
Кутовий диван Donato може стати центральним елементом, що демонструє вашу індивідуальність. Слід обрати м'які меблі у лаконічній формі, великого розміру, матеріал має бути грубоватий на вигляд, але приємний на дотик.
Ваша вітальня - ваші правила. Модульні меблі, наприклад, такі як диван Greta, дають можливість легко перетворювати простір. Вони займають багато квадратних метрів, але їх функціональність і комфорт ідеально підходять для сімейного відпочинку. Він має достатньо місця для великої кількості гостей і може трансформуватися у просторе спальне місце. Дизайн дивану поєднує естетику і ергономіку. Ви можете обрати оббивку, яка впишеться у ваш інтер'єр.
Незважаючи на новітні тенденції, нейтральні відтінки сірого, блакитного, м’ятного та темно-синього продовжують залишатись актуальними. Але дозвольте представити кілька нових, захоплюючих кольорів, які стануть оригінальною основою для створення унікального простору.
Apricot Crush – насичений і енергійний відтінок, який дарує приміщенню свіжість та жвавість. Назва дослівно перекладається як “абрикосове захоплення”. Чудово поєднується з бежевим, кораловим, сірим і блакитним. Колір швидше підійде для вираження акцентів в кабінеті, вітальні та кухні.
Cobalt – глибокий та яскравий синій відтінок, який створює виразність і динаміку. Колір сприяє концентрації та розслабленню, але варто ретельно підібрати фонову палітру, декор та освітлення, щоб уникнути перенасичення інтер’єру.
Гармонійно поєднується із білим та коричневим відтінками.
Sage Green в перекладі означає “зелена шавлія”. Ніжний, спокійний та природний відтінок, який приносить в кімнату відчуття рівноваги та гармонії. Зелена шавлія ідеально поєднується з теплими тонами меблів, створюючи інтер'єри в стилях мінімалізму, класики, провансу та скандинавському.
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Неодмінно у вітальні має бути зручний та комфортний диван. Важливо також, щоб він був стильним та гармонійно поєднувався з іншими елементами в інтер’єрі. Модним тенденціям у м’яких меблях підвладне практично все: габарити, колірні поєднання, принти, матеріали та текстури. Як навчитися відрізняти дійсно модні дивани та які моделі зараз на піку популярності – розберемося разом з експертами інтернет-магазину Pufetto.
Стиль і дизайн
Тренди можуть бути корисними, але не слід сліпо їм піддаватися, адже мода мінлива. При покупці нових меблів важливо знайти баланс між слідуванням модним тенденціям і тим, що стало класикою і залишиться актуальним надовго.
Класика поза часом
Кутові форми диванів з їхніми витонченими лініями зустрічаються зі сміливими, сучасними тканинами – м'якими шенілами, приємною мікрофіброю, унікальним мікровелюром. Подумайте про оббивку в яскравих кольорах або про еклектичні принти, які додадуть вашій класиці неповторний шарм. Тримісний диван Livorno Club відмінно впишеться у мінімалістичний або схожий за настроєм інтер'єр.
Мінімалізм
Мінімалістичні дивани цього року вражають своєю функціональністю та естетикою. Прості лінії, функціональність і світлі пастельні кольори. Рекомендуємо доповнити ці меблі яскравими подушками або затишним пухнастим пледом. Для вашого інтер’єру можна підібрати будь-яку цікаву оббивку при замовленні.
Лофт
Мода на стиль лофт у дизайні впевнено пропагує практичні інтер'єри, які сподобаються людям з нетривіальним мисленням та хорошим смаком. І хоча для любителів класики стиль лофт може здатися складним і незрозумілим, насправді він дуже гармонійний і цікавий у своїх різноманітних реалізаціях.
Кутовий диван Donato може стати центральним елементом, що демонструє вашу індивідуальність. Слід обрати м'які меблі у лаконічній формі, великого розміру, матеріал має бути грубоватий на вигляд, але приємний на дотик.
Модульність і гнучкість
Ваша вітальня - ваші правила. Модульні меблі, наприклад, такі як диван Greta, дають можливість легко перетворювати простір. Вони займають багато квадратних метрів, але їх функціональність і комфорт ідеально підходять для сімейного відпочинку. Він має достатньо місця для великої кількості гостей і може трансформуватися у просторе спальне місце. Дизайн дивану поєднує естетику і ергономіку. Ви можете обрати оббивку, яка впишеться у ваш інтер'єр.
Трендові кольори в інтер’єрі
Незважаючи на новітні тенденції, нейтральні відтінки сірого, блакитного, м’ятного та темно-синього продовжують залишатись актуальними. Але дозвольте представити кілька нових, захоплюючих кольорів, які стануть оригінальною основою для створення унікального простору.
Apricot Crush – насичений і енергійний відтінок, який дарує приміщенню свіжість та жвавість. Назва дослівно перекладається як “абрикосове захоплення”. Чудово поєднується з бежевим, кораловим, сірим і блакитним. Колір швидше підійде для вираження акцентів в кабінеті, вітальні та кухні.
Cobalt – глибокий та яскравий синій відтінок, який створює виразність і динаміку. Колір сприяє концентрації та розслабленню, але варто ретельно підібрати фонову палітру, декор та освітлення, щоб уникнути перенасичення інтер’єру.
Гармонійно поєднується із білим та коричневим відтінками.
Sage Green в перекладі означає “зелена шавлія”. Ніжний, спокійний та природний відтінок, який приносить в кімнату відчуття рівноваги та гармонії. Зелена шавлія ідеально поєднується з теплими тонами меблів, створюючи інтер'єри в стилях мінімалізму, класики, провансу та скандинавському.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram.
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