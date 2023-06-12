Як почати бізнес за кордоном: поради від власника брендів «MULTI COOK» та «Галя Балувана»

«Галя Балувана» успішно підкорює ринок США та Європи під брендом «MULTI COOK».



Компанія пропонує своїм партнерам багато можливостей й активно веде переговори з ними у різних куточках світу.



Нагадаємо, що перший магазин «Галя балувана» з’явився у Луцьку у 2018 році. З того часу мережа заморожених напівфабрикатів «Галя балувана» масштабувалася по Україні із колосальної швидкістю – до майже тисячі магазинів. А вже зараз продукція «MULTI COOK» підкорює смаком української їжі світових споживачів і фокусується на продажі франшизи за кордон.



Власник бренду «MULTI COOK» Володимир Матвійчук розповів Інформаційному агентству ВолиньPost про те, як почати власний бізнес за кордоном: які перші кроки та перспективи ринку замороженої домашньої їжі у США та Європі.

Співзасновник мережі «Галя Балувана» та проєкту «MULTI COOK» Володимир Матвійчук

"Українці за кордоном - це хороші бізнесмени, які в принципі вміють працювати, працевлаштовувати та робити бізнес. В Україні ми повністю призупинили розвиток франшизи, тому що повністю покладаємось та довіряємо нашим партнерам, які стали потужними виробниками напівфабрикатів", - каже Володимир.



Як розвивається бренд «MULTI COOK» за кордоном? З яким асортиментом?



У нашому асортименті не лише пельмені та вареники, а й заморожені кондитерські вироби, морозиво, соуси, джеми, готова їжа, кухні всіх народів.



Зараз наші партнери розвинулися вже до такого рівня, що мають в Україні великі виробничі цехи. Тому, маючи потужних партнерів в Україні, ми розуміємо, що заводити в цей бізнес ще когось не потрібно. Але ми вийшли на закордонний ринок.



Наприклад, в Польщі маємо вже більше 50 магазинів, а взагалі бренд «MULTI COOK» наразі присутній в 17 країнах світу.



Мотивація у франшизі - швидке масштабування партнерів



Магазини в Європі та США такі ж, як і звичні нам "Галі балувані" в Україні?



Наші магазини в Європі виглядають, як і в Україні – це магазин з виробництвом.Партнери починають із пускового асортименту, а це близько 80 позицій. Далі для нас важливо, щоб партнер попрацював з цим асортиментом, розібрався, зробив правильну аналітику і почав адаптовувати виробництво під місцеву кухню та свого клієнта.



За кордоном ми не розганяємося так швидко, як в Україні. Зрозуміло, що наша мотивація у франшизі це швидке масштабування наших партнерів, але наша ціль - це не тільки заробіток, а й розвиток партнерів. Я вже неодноразово розповідав, українське ведення бізнесу та його масштабування і європейське - дуже сильно відрізняються, тому що українців першочергово цікавить окупність бізнесу.





В Європі в Америці це питання не стоїть. В Європі та Америці ціль №1 – створити бізнес, який приносить фінансовий результат. Вони розуміють: якщо в тебе є прибутковий бізнес, тобі не обов'язково чекати на його окупність.



Вийти в нуль – це першочергова задача будь-якого бізнесмена. Скажу вам, що є у нас партнери, які виходять в нуль вже за перший місяць. Ми завжди хочемо давати правильні поради і, повірте, при продажі франшизи ми нікого нікуди не гонимо, щоб отримати більший дохід. Це не наша мета. А от допомогти зробити магазин партнера прибутковим – це так.



Розумієте, якщо наші партнери будуть задоволені бізнесом і фінансовим результатом, то мережа «MULTI COOK» буде рости.



Франшиза «MULTI COOK»: з чого почати та що всередині

Які умови отримання франшизи «MULTI COOK» та з чого почати?



Я завжди рекомендую перше з чого почати – це адаптувати себе в цій країні. Вивчити мову, завести друзів, вивчити ринок, мати чітке розуміння, що людина буде жити тут не один рік, бо по-іншому для чого створювати бізнес.



А ще важливу роль відіграє віра – це дуже велика сила, яка потім мотивує. От чому люди часто йдуть в бізнес і не доходять до своєї цілі? На мою думку, через те, що мають негативне оточення, яке фактично формує цілу людину.



Потрібно оточувати себе такими людьми, які будуть стимулювати, допомагати і підтягувати один одного до мрії, до цілі.

На фото магазин мережі



Чи можуть люди, які переважно працювали найманими працівниками, взяти франшизу вашої мереж і стати класними бізнесменами?



В Україні більше 60%, може 70% наших партнерів – це були люди з найму. Це була моя мотивація і певна перемога, щоб вивести людей з найму у власний бізнес.



Часом це буває дуже важко, бо люди з найму набагато більше бояться ризикувати. Люди бізнесу свідомо йдуть на ризик і беруть відповідальність на себе.



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Що всередині франшизи «MULTI COOK»?



Франшизу побудовано на принципі співвласників, хабі виробників напівфабрикату як в Україні, так і у світі. Усі ми працюємо під одним брендом, аби він був впізнаваний і зрозумілий для подальшого масштабування.



Ми в основному займаємося допомогою партнерам у самому виробництві:

супроводжуємо їх на від початкового етапу до самого запуску магазину

надаємо повні консультаційні юридичні послуги

пояснюємо, як дотриматися санітарних вимог, займаємося підбором обладнання

надаємо етикетку, різні маркетингові матеріали

Крім того, наша пускова команда їздить по усьому світу, запускаючи виробництва «MULTI COOK».



Також ми проводимо більш розширене навчання як в Україні, так і в Польщі, але там воно дещо вузьке.



Після оплати паушального внеску ми відразу під'єднуємо партнерів у певні чати та передаємо всю повну інформацію: це відеоуроки, книга стандартів, відеоуроки із приготування.



Після того, як ви зареєстрували фірму, заключається договір з рієлторами на пошук приміщення, самі партнери також займаються пошуком приміщення. Першочерговий фокус всі тримають на приміщеннях гастрономії – бари, ресторани, кафе, які закрилися, бо саме такі приміщення найбільш підходять для наших магазинів і це значно зменшує суму інвестицій.



Запуск виробництва напівфабрикатів за кордоном: скільки це коштує

Скільки коштів потрібно, щоб розпочати цей бізнес за кордоном?



Щоб розпочати цей бізнес вистачає близько 40 000 євро, це без ремонту. Якщо партнер входить в ремонт, то ми навіть приблизно не можемо оцінити суму затрат. До речі, приміщення має бути для початку площею 70-100 квадратів. А далі для себе треба правильно оцінку ставити і думати над тим, яким буде наступне приміщення: 200 чи 500 квадратів.



А взагалі наша ціль - це створити великі виробництва потужні від 500 до 2000 квадратів. Щоб реально бренд «MULTI COOK» став виробником номер один в світі із домашніх напівфабрикатів.



Яку суму паушального внеску платить партнер за франшизу?



Паушальний внесок в нас був 5 000 євро, але зараз ми підняли його до 9 000 євро.



Як відбувається запуск виробництва?



До завершення ремонту в приміщенні ми рекомендуємо нашим партнерам відразу включати різні канали популяризації свого магазина у соцмережах та повідомляти, що за місяць буде відкриття і розказувати, що саме там буде продаватися. За тиждень до відкриття приїжджає ще наша пускова команда, яка повністю займається підготовкою старту виробництва.



Після відкриття магазину партнери беруть на себе відповідальність за виробництво.



Чи потрібно проводити дослідження ринку перш ніж відкрити магазин заморожених напівфабрикатів «MULTI COOK»?



Аналіз робити не потрібно, тому що це їжа. У жодній країні ніхто ще не придумав, що можна не їсти. Єдине, що слід розуміти: кожна країна має власні смакові вподобання, тож після запуску магазину треба перший час вивчати вподобання населення і адаптовувати асортимент під них.



А взагалі «MULTI COOK» – це їжа усіх народів.





Чи можна закупити б/у обладнання, щоб здешевити затрати на запуск магазину?



«Беушне» обладнання – це повна відповідальність партнера. Звісно, ми не зобов'язуємо купувати нове обладнання, ми рекомендуємо. Просто, якщо приїде наша пускова команда і це обладнання не буде справно працювати, то тут буде питання до партнера.



Для старту потрібна, умовно кажучи, м'ясорубка, яка коштує не космічні кошти, та тісторозкатка, яка теж не є якимись дорогим обладнанням.



Я думаю, ціна питання 3-4-5 тисяч євро, тому не впевнений, що варто ризикувати. Хоча можна брати б\у обладнання, якщо дійсно є гарантія, що воно завтра не вийде з ладу.



Бренд замороженої їжі «MULTI COOK» це ж не лише про їжу, правда? Що іще ви популяризуєте у світі через призму напівфабрикатів?



Франшизу «MULTI COOK» за кордоном найчастіше купують українці, які багато років живуть там. А свою рідні країну треба ж прославляти, хай навіть через їжу. Українці – це успішні бізнесмени, науковці, найкрутіші лікарі… Про це вже давно відомо, але зараз на нашу націю дивляться ще інакше, бо європейці та американці розуміють, що українці спроможні ще й стримати агресора, стати для них щитом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Українська мережа магазинів напівфабрикатівуспішно підкорює ринок США та Європи під брендомКомпанія пропонує своїм партнерам багато можливостей й активно веде переговори з ними у різних куточках світу.Нагадаємо, що перший магазин «Галя балувана» з’явився у Луцьку у 2018 році. З того часу мережа заморожених напівфабрикатів «Галя балувана» масштабувалася по Україні із колосальної швидкістю – до майже тисячі магазинів. А вже зараз продукція «MULTI COOK» підкорює смаком української їжі світових споживачів і фокусується на продажі франшизи за кордон.Власник бренду «MULTI COOK»розповівпро те, як почати власний бізнес за кордоном: які перші кроки та перспективи ринку замороженої домашньої їжі у США та Європі."Українці за кордоном - це хороші бізнесмени, які в принципі вміють працювати, працевлаштовувати та робити бізнес. В Україні ми повністю призупинили розвиток франшизи, тому що повністю покладаємось та довіряємо нашим партнерам, які стали потужними виробниками напівфабрикатів", - каже Володимир.У нашому асортименті не лише пельмені та вареники, а й заморожені кондитерські вироби, морозиво, соуси, джеми, готова їжа, кухні всіх народів.Зараз наші партнери розвинулися вже до такого рівня, що мають в Україні великі виробничі цехи. Тому, маючи потужних партнерів в Україні, ми розуміємо, що заводити в цей бізнес ще когось не потрібно. Але ми вийшли на закордонний ринок.Наприклад, в Польщі маємо вже більше 50 магазинів, а взагалі бренд «MULTI COOK» наразі присутній в 17 країнах світу. Перший магазин з’явився у Іспанії . Крайній магазин відкрився у Великобританії. Ми також відкриті в Сполучених Штатах Америки, зокрема в Філадельфії, а загалом у США маємо близько 30 партнерів. Фокус в Європі тримаємо на магазинах із виробництвом, бо якщо швидко масштабуватися в точках продажу без виробництв, то це створює додаткове фінансове навантаження.Наші магазини в Європі виглядають, як і в Україні – це магазин з виробництвом.Партнери починають із пускового асортименту, а це близько 80 позицій. Далі для нас важливо, щоб партнер попрацював з цим асортиментом, розібрався, зробив правильну аналітику і почав адаптовувати виробництво під місцеву кухню та свого клієнта.За кордоном ми не розганяємося так швидко, як в Україні. Зрозуміло, що наша мотивація у франшизі це швидке масштабування наших партнерів, але наша ціль - це не тільки заробіток, а й розвиток партнерів. Я вже неодноразово розповідав, українське ведення бізнесу та його масштабування і європейське - дуже сильно відрізняються, тому що українців першочергово цікавить окупність бізнесу.В Європі в Америці це питання не стоїть. В Європі та Америці ціль №1 – створити бізнес, який приносить фінансовий результат. Вони розуміють: якщо в тебе є прибутковий бізнес, тобі не обов'язково чекати на його окупність.Вийти в нуль – це першочергова задача будь-якого бізнесмена. Скажу вам, що є у нас партнери, які виходять в нуль вже за перший місяць. Ми завжди хочемо давати правильні поради і, повірте, при продажі франшизи ми нікого нікуди не гонимо, щоб отримати більший дохід. Це не наша мета. А от допомогти зробити магазин партнера прибутковим – це так.Розумієте, якщо наші партнери будуть задоволені бізнесом і фінансовим результатом, то мережа «MULTI COOK» буде рости.Я завжди рекомендую перше з чого почати – це адаптувати себе в цій країні. Вивчити мову, завести друзів, вивчити ринок, мати чітке розуміння, що людина буде жити тут не один рік, бо по-іншому для чого створювати бізнес.А ще важливу роль відіграє віра – це дуже велика сила, яка потім мотивує. От чому люди часто йдуть в бізнес і не доходять до своєї цілі? На мою думку, через те, що мають негативне оточення, яке фактично формує цілу людину.Потрібно оточувати себе такими людьми, які будуть стимулювати, допомагати і підтягувати один одного до мрії, до цілі.В Україні більше 60%, може 70% наших партнерів – це були люди з найму. Це була моя мотивація і певна перемога, щоб вивести людей з найму у власний бізнес.Часом це буває дуже важко, бо люди з найму набагато більше бояться ризикувати. Люди бізнесу свідомо йдуть на ризик і беруть відповідальність на себе.Франшизу побудовано на принципі співвласників, хабі виробників напівфабрикату як в Україні, так і у світі. Усі ми працюємо під одним брендом, аби він був впізнаваний і зрозумілий для подальшого масштабування.Крім того, наша пускова команда їздить по усьому світу, запускаючи виробництва «MULTI COOK».Також ми проводимо більш розширене навчання як в Україні, так і в Польщі, але там воно дещо вузьке.Після оплати паушального внеску ми відразу під'єднуємо партнерів у певні чати та передаємо всю повну інформацію: це відеоуроки, книга стандартів, відеоуроки із приготування.Після того, як ви зареєстрували фірму, заключається договір з рієлторами на пошук приміщення, самі партнери також займаються пошуком приміщення. Першочерговий фокус всі тримають на приміщеннях гастрономії – бари, ресторани, кафе, які закрилися, бо саме такі приміщення найбільш підходять для наших магазинів і це значно зменшує суму інвестицій.Щоб розпочати цей бізнес вистачає близько 40 000 євро, це без ремонту. Якщо партнер входить в ремонт, то ми навіть приблизно не можемо оцінити суму затрат. До речі, приміщення має бути для початку площею 70-100 квадратів. А далі для себе треба правильно оцінку ставити і думати над тим, яким буде наступне приміщення: 200 чи 500 квадратів.А взагалі наша ціль - це створити великі виробництва потужні від 500 до 2000 квадратів. Щоб реально бренд «MULTI COOK» став виробником номер один в світі із домашніх напівфабрикатів.Паушальний внесок в нас був 5 000 євро, але зараз ми підняли його до 9 000 євро.До завершення ремонту в приміщенні ми рекомендуємо нашим партнерам відразу включати різні канали популяризації свого магазина у соцмережах та повідомляти, що за місяць буде відкриття і розказувати, що саме там буде продаватися. За тиждень до відкриття приїжджає ще наша пускова команда, яка повністю займається підготовкою старту виробництва.Після відкриття магазину партнери беруть на себе відповідальність за виробництво.Аналіз робити не потрібно, тому що це їжа. У жодній країні ніхто ще не придумав, що можна не їсти. Єдине, що слід розуміти: кожна країна має власні смакові вподобання, тож після запуску магазину треба перший час вивчати вподобання населення і адаптовувати асортимент під них.А взагалі «MULTI COOK» – це їжа усіх народів.«Беушне» обладнання – це повна відповідальність партнера. Звісно, ми не зобов'язуємо купувати нове обладнання, ми рекомендуємо. Просто, якщо приїде наша пускова команда і це обладнання не буде справно працювати, то тут буде питання до партнера.Для старту потрібна, умовно кажучи, м'ясорубка, яка коштує не космічні кошти, та тісторозкатка, яка теж не є якимись дорогим обладнанням.Я думаю, ціна питання 3-4-5 тисяч євро, тому не впевнений, що варто ризикувати. Хоча можна брати б\у обладнання, якщо дійсно є гарантія, що воно завтра не вийде з ладу.Франшизу «MULTI COOK» за кордоном найчастіше купують українці, які багато років живуть там. А свою рідні країну треба ж прославляти, хай навіть через їжу. Українці – це успішні бізнесмени, науковці, найкрутіші лікарі… Про це вже давно відомо, але зараз на нашу націю дивляться ще інакше, бо європейці та американці розуміють, що українці спроможні ще й стримати агресора, стати для них щитом.

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