Кейс біженки, яка відкрила бізнес із тисячею євро у кишені та як «Галя Балувана» підкорює світ

Чому у Європі варто розпочати такий бізнес на умовах франшизи?

«Українці дають фору європейцям: саме час спростувати міф, що ми у Європі – лише заробітчани»

Кейс «MULTI COOK» у Великобританії: як біженка з України здійснила мрію про магазин напівфабрикатів із тисячею євро у кишені

Володимир Матвійчук та англійка Елізабет з міста Лідс

Як відкрити магазин напівфабрикатів у Європі на умовах франшизи від «Галі Балуваної»?

«Обирати бізнес треба так, як і чоловіка чи дружину»

Коли 5 років тому у Луцьку відкрився перший магазин мережі, це стало справжнім перезавантаженням, фурором для ніші напівфабрикатів. Спочатку – для Луцька, а згодом – для України загалом. Мережа розвивалася неймовірними темпами. Українці просто таки «розмітали» приготовлені у «Галі Балуваній» страви через їхню високу якість та смак. «Галя Балувана» фактично підняла планку напівфабрикатів до рівня ресторанної їжі.Тільки у 2020 році в Україні відкрили більше 300 магазинів мережі. Це був другий показник в Україні після «Нової пошти» і колосальний успіх. Не менш важливо, що жоден магазин за 5 років не закрився через збитковість. До повномасштабного вторгнення росії в Україні було понад 700 магазинів мережі: 13 – відкриті засновником, решта – партнерами на умовах франшизи.У 2022 році засновники «Галі Балуваної» зрозуміли, що бренд повністю наситив український ринок. Тому вирішили розвивати міжнародний бренд та продавати франшизу в Європу, створивши проєктЗ’ясували, що європейці люблять, чому надають перевагу. У результаті – розробили більше 100 позицій, щоб задовольнити європейського споживача напівфабрикатом. Під кожну країну пропонують адаптоване меню, але у рамках співпраці за потреби ділитимуться рецептами і технологіями усіх позицій з асортименту.Презентація проєкту –Станом на початок березня 2023 року франшизу на бренд «MULTI COOK» вже купили партнери у Польщі, Німеччині, Молдові, Словаччині, Канаді, Чехії, Франції, Канаді інших країнах і навіть Англії.Щодо Англії, то цієї країни стосується одна особлива для бренду історія – історія українки, яка, тимчасово переїхавши до Великобританії через війну, змогла розпочати бізнес напівфабрикатів «MULTI COOK» у цій країні практично без грошей у кишені, але з твердим рішенням працювати і розвиватися. Про цю мотиваційну історію, яка направду надихає, – дещо згодом.Частина франчайзівже відкрили свої магазини за кордоном, ще частина – поки проходить навчання від «Галі Балуваної» та організовує процеси.Засновник мережі «Галя Балувана» лучанинназиває орієнтовний на Європу проєкт «MULTI COOK» «рідним братом» «Галі Балуваної». І запевняє:, а ще – довести, що українці – не лише заробітчани у Європі, а повноцінні гравці у бізнесі.Найперше, засновник мережі «Галя Балувана» зауважує, що наразі. Європейці вже знайомі з напівфабрикатами і вже оцінили зручність такого формату їжі. Але сильних гравців ринку, які могли б задовольнити попит, практично немає.Ще одна перевага –. Контролюючі органи тут, каже Володимир Матвійчук, не дивляться на підприємця як на гуску, яку треба общипати. А розуміють, що це люди, які створюють робочі місця та платять податки. Підприємці-українці за кордоном можуть брати кредити, лізинги для бізнесу, окрім того для українців суттєво спростили спростили законодавче оформлення фірми (увесь процес займає до тижня часу).Більше того,. Тому і період окупності бізнесу буде меншим, ніж в Україні.«Європейці цінують час і платять за можливість не готувати самим. Але в той же час вони вже зрозуміли, що є такі собі напівфабрикати, а є дуже смачні, вже почали придивлятися та вибирати. Саме тут наша перевага, бо конкуренції на такий рівень страв, який пропонуємо ми, у Європі ще практично немає. Ми пропонуємо надзвичайно якісно їжу, таку, яку готують найкращі українські господині і господарі на своїх кухнях. Більше того, це фактично і є кухня. Усі процеси приготування відбуваються за склом. Тобто покупець у Європі може прийти і побачити, у яких умовах і з чого для нього готують. Кухня за склом – це не просто атракція, це – частина філософії бренду», – каже Володимир Матвійчук.Але. Показник приросту – більше як 20% щороку. Ця ніша мегаперспективна. Вона не зупиниться в розвитку, бо їжа для людини – базова фізіологічна потреба. А якщо їжа ще й нешкідлива та якісна, попит лише зростатиме через те, що виробник напрацьовує собі ім’я і працюватиме так зване «сарафанне радіо».Засновник «Галі Балуваної» зауважує, що для себе виокремив. Перша – допомогти втілити мрію багатьох українців і українок про відкриття власного бізнесу у Європі. Друга – дати роботу тим співвітчизникам, які через війну змушені жити за кордоном.Зараз, вважає Володимир Матвійчук, є слушна нагода спростувати стереотип про те, що лише європейці інвестують в Україну, а не навпаки. Натомість українці у Європі працюють, мовляв, здебільшого не як управлінці, а як заробітчани.«Але сьогодні українці дають фору європейцям. Тому саме час спростовувати цей міф. Ми більш мотивовані, працелюбні, сміливі, винахідливі. Українці вміють адаптовуватися під ринок. Коли українці починають бізнес у Європі, вони зазвичай мають неймовірну «хватку» і жагу працювати, не шкодуючи власного часу і зусиль. Мене справді інколи вражає, як вперто інколи ідуть до своєї мети люди з України, які через труднощі, через війну, здавалося б, могли б впасти духом. Але ці люди хапаються за можливості. Тому я впевнений: ми своїми технологіями, рецептами, новизною і своєю працелюбністю підкоримо цим бізнесом Європу», – наголошує Володимир Матвійчук.«Нещодавно у нас купила франшизу корінна англійка», – каже Володимир Матвійчук. І ця історія, додає, особливо тішить. Бо вона про те, як жінка з України змогла здійснити свою мрію про бізнес напівфабрикатів за кордоном без достатньої власної необхідної суми грошей, але з відчуттям доцільності такого бізнесу саме у тій місцевості і неймовірною цілеспрямованістю.Українка презентувала жінці із англійського міста Лідс, у якої винаймала житло, ідею для успішного для цього регіону бізнесу і запропонувала створити його спільно. Англійка була вражена форматом, захотіла поїхати в Україну, аби побачити все на власні очі й, побачивши, одразу купила франшизу.«Справа в тому, що в Україні ця жінка, яка згодом стала біженкою і жила в Англії, добре знала «Галю Балувану», бо була нашою постійною клієнткою. За кордоном вона горіла ідеєю створити щось схоже. Й коли побачила інформацію про нашу франшизу в інтернеті, вирішила презентувати її власниці квартири, у якій на той час жила. До цього вона неодноразово писала мені, усім цікавилася, розпитувала», – розповідає засновник мережі «Галя Балувана».Далі ж українка власноруч створила відеоролик з презентацією нашого формату, а також приготувала страви, які у майбутньому могли б готувати вже тут, в Англії. Із наліпленими і замороженими варениками, голубцями, фаршированим перцем, млинцями і іншими стравами українка прийшла в гості до англійки й запропонувала за 15 хвилин накрити стіл для гостювання. Жінка здивувалася такій пропозиції, але погодилася. Й коли через лічені хвилини вони вже разом смакували свіжоприготовленими стравами за столом, українка увімкнула на телевізорі відеоролик з презентацією бізнесу, який пропонує такий формат.Жінка із міста Лідс дуже зацікавилася придбанням франшизи, але для початку захотіла побачити усе на власні очі, тож приїхала до Луцька. А українка тим часом вже оплатила аванс за франшизу – тисячу євро, бо більше грошей на той час не було.«У Луцьку ми возили англійку усіма нашими магазинами, показали виробництво, навіть запропонували спробувати ліпити пельмені самій. Вона від усього була в приємному шоці», – із посмішкою пригадує Володимир Матвійчук.На завершення підписали договір комерційної концесії (франчайзингу). Пані Елізабет одразу оплатила франшизу. А вже через 5 днів Володимир Матвійчук отримав повідомлення про те, що чоловік пані Елізабет знайшов під магазин-виробництво приміщення. Жінка з України, яка й познайомила пані Елізабет із мережею, буде співзасновницею магазину.Такий приклад – не єдиний, каже Володимир Матвійчук. Йдеться про те, що європейці нерідко готові інвестувати у ще поки не надто заповнені конкурентами ніші бізнесу. І, якщо вчасно і обґрунтовано презентувати їм ідею бізнесу напівфабрикатів на умовах франшизи «Галі Балуваної», то можна розпочати спільний бізнес у неперезавантаженому сегменті ринку.«Є такі українці і українки, які твердо вірять, що вони справляться, і починають справу. І водночас є іноземці, для яких 35 чи 40 тисяч євро – це не величезні гроші, а доволі підйомна сума, яку вони готові інвестувати у перспективні напрямки. Тому тут може бути доволі дієвий симбіоз. І ми такі кейси вже знаємо», – розповідає засновник мережі.Каже, має мрію: зробити максимально можливе для того, щоб українці не тільки їздили за кордон на заробітки, а вели свій власний бізнес, а потім інвестували в Україну знання та кошти.Найперше – необхідно купити франшизу у засновників мережі. Тут важливо розуміти, що це означає, що далі франчайзі йде у «вільне плавання».Йдеться, зокрема, про:• консультації у веденні та масштабуванні бізнесу;• дизайн-проєкт магазинів;• розробка рекламних макетів та відеороликів;• список та підбір необхідного обладнання для виробництва;• доступ до пакета рецептів, технологічні карти та відеоінструкції з приготування страв;• навчання персоналу.Усе це входить у. Треба розуміти, що, окрім суми за франшизу, людині, яка вирішує розпочати бізнес напівфабрикатів у Європі, необхідно орієнтовно 40 000 євро. Йдеться про витрати на ремонт приміщення, закупівля обладнання, інвентарю, форми для працівників, вивіски, продуктів, з яких на початку виготовлятимуть напівфабрикати.Важливо, що на сьогодні засновники «Галі Балуваної» вже мають повністю відпрацьовані схеми відкриття бізнесу «MULTI COOK» у Європі. Більше того, вже є успішні кейси відпрацювання двох схем: коли людина, яка купує франшизу, живе за кордоном і коли франчайзі живе в Україні, але хоче дистанційно провадити бізнес у Європі. Обидві схеми вже відпрацьовані «під ключ» і вже працюють.«Якщо говорити конкретно про Польщу, то ми допомагаємо українцеві чи українці (навіть якщо вони продовжують жити тут, в Україні) відкрити фірму, отримати спеціальний реєстраційний номер PESEL, зареєструватися в банку. У нас є фахівці, які вже знають нюанси проходження усіх необхідних процедур юристи, ріелтори для пошуку приміщень під магазин, фахівці, які співпрацюють із польською санепідемстанцією, люди, які допоможуть із ремонтом приміщення під магазин, постачальники професійного обладнання.Окрім того, є централізований постачальник продуктів, персональні менеджери із постачання продуктів на виробництво тощо. Тож, у нас вже є не лише розуміння того, як організувати це все з України, а й пропрацьована і вже дієва схема облаштування бізнесу для франчайзі «під ключ». Є вже чимало кейсів, коли бізнес працює. Особливо приємно, що часто магазина на умовах франшизи відкривають саме лучани. Серед наших партнерів-франчайзі – вже 10 лучан. Є також партнери із Ковеля та Нововолинська, наразі ведемо переговори із партнерами з Володимира, які також мають намір розпочати бізнес напівфабрикатів у Польщі.Здебільшого – це люди, які мають бізнес в Україні, але паралельно організовують ще й бізнес напівфабрикатів за кордоном», – розповідає Володимир Матвійчук.Щоправда, франшизу на «MULTI COOK» продають вже навіть не у всі міста Польщі. Бо там, де є вже щонайменше два партнери, врахували перспективу їхнього розширення у декілька магазинів. Для прикладу, вже зайняті Катовіце, Вроцлав, Краків, Ополе, Люблін, Жешув, Зелена Гура і ще декілька невеликих міст.«Скоро будемо закривати продаж франшизи на Варшаву. Там багато партнерів – лучани. До речі, за нашим аналізом найвигідніше займатися цим бізнесом – саме у столицях», – запевняє засновник «Галі Балуваної».Досвід франчайзингу показує, що люди, які купують франшизу, рідко обмежуються одним магазином, зазвичай – масштабуються до декількох. Але для того, аби зняти з людини всі операційні справи, каже Володимир Матвійчук, треба мати мінімум 5 магазинів.Засновник мережі запевняє, що, якщо йдеться про бізнес напівфабрикатів у Польщі, то тут необхідно мати суму на відкриття першого магазину-виробництва. Далі ж, якщо ти чесно провадиш свій бізнес, у тебе з’являється можливість кредитування, лізингу обладнання та різноманітних грантів.Нині лише в Україні Володимир Матвійчук вже має 250 партнерів, які купили франшизу «Галі Балуваної». Вже десятки людей за кордоном купили франшизу «MULTI COOK». Тож, за 5 років у цьому бізнесі вже може дещо резюмувати. Насамперед, про те, як зрозуміти, чи варто саме вам починати справу у цій ніші.«Треба, щоб ви чітко усвідомлювали, що цей бізнес – вам до душі. Дуже важливо бачити у ньому перспективу і розуміти, що хочете рости і розвиватися і самі у цій справі. Якщо людина відчуває, що ці три моменти сходяться, треба прийняти тверде рішення і йти до своєї мети – відкрити магазин напівфабрикатів.Якщо ти вирішуєш твердо, треба не оглядатися і йти вперед. Тільки людина починає обертати голову і мати сумніви, їй дуже важко дійти до мети, її шлях дуже тернистий. Я ж з власного досвіду знаю, що схемадуже дієва». Українці і українки, вперед до мрії – закохувати Європу у нашу українську їжу!» – натхненно завершує Володимир Матвійчук.