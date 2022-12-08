Перший магазин «MULTI COOK» – проєкт «Галя Балувана» – з’явився у Іспанії*

«MULTI COOK». Це бренд, під яким підкорює Європу та світ відома в Україні мережа «Галя Балувана», заснована лучанином у Луцьку.



Про це розповів співзасновник мережі «Галя Балувана» та проєкту «MULTI COOK» Володимир Матвійчук.



У місті Торрев'єха, розташованому на узбережжі Середземного моря, партнери «Галі Балуваної» відкрили великий магазин із виробництвом на майже 300 квадратних метрів. Більше того, франчайзі (ті, хто купив франшизу) мають намір найближчим часом відкрити магазин у ще одному місті.



За словами Володимира Матвійчука, магазин «MULTI COOK» у Торрев'єсі відкрили вихідці з України, які вже багато років живуть у Іспанії. Вони проаналізували ринок та зрозуміли, що ніша, яку «Галя Балувана» зайняла в українських містах, у Торрев'єсі – вільна. Ринок напівфабрикатів існує, але сильних виробників, здатних задовольнити вибагливого споживача курортного міста, немає.



У новому магазині іспанські партнери влаштували вже декілька дегустацій. Кожна з них збирала велику кількість людей і схвальних відгуків. Більше того, дегустації та аналіз продажів дали змогу визначити, що топова страва серед асортименту «MULTI COOK» у Іспанії – це млинці з різноманітними начинками, тоді як в Україні покупці «Галі Балуваної» найчастіше обирають пельмені. Популярними у Іспанії є також вареники із фруктовими та ягідними начинками.







Фото з відкриття магазину та дегустації у Торрев'єсі – зі сторінки Multi Cook Torrevieja у фейсбуці



Відео із відкриття магазину, розповідає Володимир Матвійчук, стало дуже популярним у соцмережах. Його, будучи гостем відкриття, створив місцевий бізнесмен, власник агентства нерухомості. Йому дуже сподобалося те, що він скуштував і він



Магазин із виробництвом У Торрев'єсі відкрили із так званим пусковим асортиментом – на 80 позицій. Але, запевняє Володимир Матвійчук, тут досягнуть масштабних результатів у виробництві кондитерських виробів, морозива, соусів, джемів, замороженої ресторанної їжі тощо. Почали, як і в інших країнах, з адаптованих для європейського споживача позицій і з урахуванням особливостей і гастрономічних уподобань саме Іспанії.



«У Іспанії – насправді великий потенціал щодо ринку напівфабрикатів. Партнери, які відкрили магазин у Торрев'єсі, вже активно шукають приміщення у Аліканте. Інші ж партнери вже роблять ремонти під магазини-виробництва у Мадриді, Барселоні і Валенсії», – розповідає Володимир Матвійчук.



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Співзасновник мережі «Галя Балувана» та проєкту «MULTI COOK» додає, що станом на зараз географія проєкту «MULTI COOK» охоплює вже 26 країн світу. У більшості із них магазини мережі вже успішно працюють та масштабуються, на деяких локаціях – готуються до відкриття. Зокрема, от-от відкриють свої двері для відвідувачів магазин домашніх напівфабрикатів у Ризі (Латвія), Варні (Болгарія), Лідсі (Англія) та Празі (Чехія).



Раніше ми детально розповідали про те, як проєкт з українським корінням підкорює ринок напівфабрикатів Польщі, Німеччини, США, Канади, Франції, Нідерландів, Словаччини, Угорщини, Австрії, Швейцарії, Туреччини та інших країн.



Детально про вартість і умови франшизи – у презентації проєкту ЗА ПОСИЛАННЯМ.



Володимир Матвійчук наголошує: кожного зі своїх франчайзі засновники мережі «ведуть за руку» від самого початку і до етапу масштабування бізнесу. Перед тим, як пропонувати франшизу у певній країні, засновники бізнесу вивчають тонкощі ведення бізнесу тут та вибудовують схему адміністрування для себе, а тоді пропонують її партнерам.







«Ми повністю беремо на себе блок навчання і запуску виробництва. Даємо пускову команду, проводимо навчання директора і персоналу. Для прикладу, у Польщі, де маємо найбільшу кількість партнерів у закордонному контексті, ми вже маємо відпрацьовану на 100% систему запуску бізнесу. Ми допомагаємо відкрити фірму, отримати спеціальний реєстраційний номер PESEL, зареєструватися в банку. У нас є фахівці, які вже знають нюанси проходження усіх необхідних процедур юристи, ріелтори для пошуку приміщень під магазин, фахівці, які співпрацюють із польською санепідемстанцією, люди, які допоможуть із ремонтом приміщення під магазин, постачальники професійного обладнання. Окрім того, є централізований постачальник продуктів, персональні менеджери із постачання продуктів на виробництво тощо», – розповідає Володимир Матвійчук.



Головне, задля чого засновники «Галі Балуваної» розвивають напрямок франчайзингу, – дати можливість українцям та українкам, які через війну та інші обставини опинилися за кордоном, зреалізуватися, розвинути свій прибутковий бізнес, вкотре довести світові, що українці – чудові управлінці, а не лише заробітчани. Саме з цієї причини вирішили продавати франшизи за кордон навіть дешевше, ніж для внутрішнього ринку.



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