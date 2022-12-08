«MULTI COOK» – «Галя Балувана» б'є рекорди: 21 країна світу і понад 100 партнерів*

Магазин мережі «MULTI COOK» у місті Вроцлав на вулиці Kiełczowska, 58.

Мережа із продажу домашніх напівфабрикатів «Галя Балувана», яку започаткували у Луцьку, спочатку повністю покрила український ринок на умовах франшизи, а потім вийшла і на європейський із новим розширеним проєктом «MULTI COOK».На мапі проєкту з’являються все нові і нові локації. Бізнес поширюється у Європі із блискавичною швидкістю, на яку не сподівалися й самі його засновники.Про перший настільки масштабний і стрімкий у контексті франчайзингу розвиток для луцького сегменту бізнесу говоримо із співзасновником мережі «Галя Балувана» та проєкту «MULTI COOK»Станом на кінець березня 2023 року серед країн, де вже відкрили магазини бренду «MULTI COOK» або ж готуються до відкриття, – Польща, Німеччина, США, Канада, Чехія, Іспанія, Франція, Нідерланди, Словаччина, Угорщина, Австрія, Швейцарія, Литва, Латвія, Туреччина, Болгарія, Велика Британія, Греція, Кіпр, Молдова.Разом із Україною географія «Галі Балуваної» та її адаптованого під європейський ринок варіанту «MULTI COOK» налічує 21 країну. У деяких цей бізнес вже масштабується й франчайзі (ті, хто купив франшизу) відкривають все нові і нові магазини, а у деяких – проєкт на стадії підготовки до відкриття. Загалом у нас приблизно 100 партнерів по всьому світу.Ми маємо чітку стратегію щодо масштабування партнерів в Європі. Впевнений, що через деякий час проєкт «MULTI COOK» стане проєктом №1 на ринку заморожених напівфабрикатів багатьох європейських країн.Ми з партнерами у Європі досягнемо масштабних результатів у виробництві кондитерських виробів, морозива, соусів, джемів, замороженої ресторанної їжі тощо, але починаємо із певної кількості позицій, адаптованих для європейського споживача і з урахуванням особливостей кожної країни.Коли ми починали в Україні, то теж не сподівалися на такі масштаби. Але за три роки досягли цифру 700 магазинів. Жоден із них не закрився через збитковість. Щоправда, повномасштабна війна внесла свої корективи.Дуже часто – це українки, які виїхали через війну, або українці чи українки, які провадять бізнес за кордоном, фізично перебуваючи в Україні. У другому випадку це зазвичай бізнесмени, які мають бізнес в Україні, але мали мрію розпочати його і в Європі.Але зараз побачив цікаву тенденцію. Нерідко українці об’єднуються у партнерство, щоб розпочати бізнес за кордоном.З власного досвіду і досвіду партнерів маю декілька спостережень: багато людей, які розпочинали бізнес з кумами, родичами, близькими людьми, розірвали партнерство. Натомість ті, хто об’єднувався з просто знайомими або взагалі чужими людьми, успішно розвивали справу.Наразі я вважаю цей варіант оптимальним – люди можуть не мати всієї суми або надто боятися інвестувати все, що у них є. Відкривати магазин напівфабрикатів у Європі з партнерами – це навіть легше, ніж робити це самому. Головне – чітко і юридично правильно зафіксувати всі правила гри і зони відповідальності. Потрібен внутрішній договір і чітке розуміння того, як ви бачите хід подій у майбутньому – будете іти разом далі чи окремо.Із досвіду: чим більше партнерів, тим швидше вони масштабуються. Як на мене, оптимально стартувати у цьому бізнесі у команді із 3-4 партнерів.У нас є приклади, коли об’єднувалися і інвестували кошти четверо партнерів. Компетенцію із організації бізнесу ділили на 4 блоки. Наприклад, один партнер закриває юридичний блок, інший – шукає і доводить до ладу приміщення під магазин, ще хтось – займається налагодженням процесу виробництва, а четвертий – налаштовує процес продажу продукції. З усіма чотирма я проводив переговори.Була ситуація, коли до мене звернувся хлопець, який проживав у Польщі. У нього було лише 15 тисяч євро. Я порекомендував йому запрезентувати цю справу колегам чи знайомим, щоб знайти партнерів, сумарна інвестиція яких складатиме 40–50 тисяч євро. Він знайшов партнерів серед людей, з якими на той час працював як найманий працівник. Це теж були українці. На сьогодні ці хлопці вже відкрили свій магазин.Із країн, які я озвучив на початку, найпростіше це буде зробити у Польщі. Бо тут ми вже маємо відпрацьовану систему від «а» до «я». Знаємо, як максимально усе спростити для франчайзі на усіх етапах. Ми допомагаємо відкрити фірму, отримати спеціальний реєстраційний номер PESEL, зареєструватися в банку. У нас є фахівці, які вже знають нюанси проходження усіх необхідних процедур юристи, ріелтори для пошуку приміщень під магазин, фахівці, які співпрацюють із польською санепідемстанцією, люди, які допоможуть із ремонтом приміщення під магазин, постачальники професійного обладнання. Окрім того, є централізований постачальник продуктів, персональні менеджери із постачання продуктів на виробництво тощо.Маємо приклад, коли магазин мережі «MULTI COOK» відкриває у Вроцлаві (місто у Польщі) 20-річна дівчина з України. Цей магазин для нашої мережі особливий. Українці і українки справді непереможні, дуже працьовиті і винахідливі!У нових для нас країнах цей шлях буде складнішим для нас, а, відповідно, і для франчайзі. Але ми гарантуємо супровід і повне виконання усіх тих умов, про які йдеться у договорі.Вигідно відкривати такий бізнес у столицях та у курортних містах і містечках. Магазини мережі будуть відкриватися в багатьох країнах в курортних містах. Є категорія людей, які хотіли досягнути певного рівня достатку в Україні, а потім жити біля моря. Це була їхня мотивація усього життя в Україні. Але оскільки через війну змушені були виїхати, то реалізовують свою мрію за кордоном, створивши біля моря бізнес. У нас буде 2 партнери у місті Варна (Болгарія), в Анталії (Туреччина), на Лазурному Березі (Франція) та у місті Аліканте (Іспанія). Зараз люди відкриваються в Греції, на Кіпрі. У курортних містах і містечках є можливість співпрацювати з готелями, ресторанами, барами.Щодо локації, то такий бізнес добре приживеться поруч із магазинами формату «мінімаркет біля дому» або поблизу житлових масивів чи усередині спальних районів. Підійдуть також приміщення біля доріг усередині міста із високим трафіком. Люди їдуть у справах, зупиняються біля локації, купують їжу, вдома кладуть у морозильну камеру і готують, коли їм потрібно.Нерідко люди телефонують і дякують мені і всій команді. Насамперед – за те, що я дав впевненість і вони наважилися, а усій нашій команді – за супровід усього процесу. Ми ніби беремо людину за руку на початку шляху і ведемо до того часу, поки бачимо, що можемо відпустити і вона впевнено стоятиме на ногах самостійно.Можу навести приклад щодо Білостоку в Польщі. Там наразі до магазину стоять черги. Партнер хвилювався за те, що у місті – мало українців, тому не буде великого попиту. Але поляки купують масово. Бо смачно, бо асортимент дуже різноманітний. Люди повертаються знову і знову і стають постійними клієнтами.До речі, саме фідбек – моя найбільша мотивація. Коли я чую подяку від партнера, коли усвідомлюю, що зміг допомогти комусь реалізувати себе у бізнесі – це мене дуже надихає.Я з 19 років займаюся бізнесом. Зараз мені – 37. І я вже зрозумів, що однієї лише фінансової мотивації недостатньо. І мій ресурс – це якраз вдячність моїх партнерів, їхні успіхи.Мій страх щодо цього франчайзингу один: аби у всіх франчайзі все вийшло. Бо як тільки станеться якась історія невдачі, у мене реально можуть опуститися руки і знизитися мотивація. І наша репутація як засновників цього бізнесу може зіпсуватися лише тоді, коли хтось із партнерів просто не зможе на цьому бренді заробляти.У наших партнерів, особливо за кордоном, теж є певний страх. Їм здається, що бізнес у Європі – це в рази складніше, ніж в Україні. Вони не у себе вдома, тому це зрозуміло. І певною мірою справді цей процес можу бути дещо складнішим. Але перед прийняттям рішення про старт бізнесу напівфабрикатів у Європі цього страху треба позбутися, бо він дуже впливатиме на результат. Головне – йти впевнено до цілі, не озиратися на людей, які захочуть посіяти зневіру і стати перепоною. У випадку бренду «MULTI COOK» ми як засновники і як власники франшизи будемо міцною опорою.Українці, які зможуть лишити сумніви перед початком шляху, у Європі в цьому бізнесі справді мають широкі можливості для розвитку. Зі своїми партнерами у Європі ми маємо філософію росту у великі виробництва, спрямовані на ресторанні замовлення. Ми зараз робимо все можливе, аби наші партнери не лише продавали в роздріб, але й розробляли спеціальний напівфабрикат під заклади харчування і готелі. Я чітко бачу ці можливі вектори руху і росту.Це явище формує не один якийсь чинник. Є комплекс причин. Головний аргумент – більше як 20% щороку сягає приріст продажу на ринку заморозки. Ця ніша мегаперспективна і вона розвиватиметься далі. Їжа – базова потреби, тому ринок у цій галузі не занепав ні у пандемію, ні у війну, навпаки – зріс. А якщо їжа, як у нашому випадку, ще й нешкідлива, смачна та якісна, попит зростає ще й через те, що виробник напрацьовує собі ім’я і працює так зване «сарафанне радіо».Ринок замороженої їжі – це вічний ринок, який нікуди не зникне. Людина має їсти, а час, де всюди прагнуть швидкості і мобільності, у харчуванні цього можна досягнути лише завдяки дуже якісній замороженій їжі. Людство поки не придумало іншого методу, аби харчуватися максимально швидко, але і якісно та по-домашньому.Інша причина – універсальність нашого асортименту. «Галя Балувана» в Україні чи «MULTI COOK» за кордоном – це не тільки ліпка, не тільки заморожені пельмені і вареники. Це – універсальна кухня. І кожен наш потенційний партнер і покупець теж має це знати і розуміти.Це формат бізнесу «кухня як вдома». Вдома на кухні ви можете приготувати безліч страв. Для прикладу – усе, що знайдете у книзі рецептів. Удома ви можете як зліпити пельмені чи вареники, так і приготувати, для прикладу, крем-суп, борщ, соус, паштет, запекти рибу чи м’ясо, зварити холодець чи зробити щось на десерт. У наших магазинах ви теж можете купити усі ці страви, але у замороженому форматі. Тим паче, ви можете побачити процес їхнього приготування завдяки нашій фішці – кухні за склом. Це – ніби домашня кухня за вашими уподобаннями, але за межами вашого помешкання.Щодо закордонного кейсу, то тут успіх гарантований ще й тим, що ніша, яку «Галя Балувана» зайняла в Україні, у Європі – вільна. Сильних гравців ринку, які могли б задовольнити попит, практично немає. І це теж один із аргументів.Проробляємо лінійки напівсупів, заморожених салатів, готової і напівготової риби і ще багато всього. Багато працюємо над розробкою меню, яке матиме популярність у приморських державах. Ми глибоко вивчаємо гастрономічні вподобання різних регіонів і під них, найперше, адаптовуємо свій вже наявний асортимент, а також розробляємо унікальні страви саме для цієї території.Це, насамперед, для того, щоб, раптом партнер не зможе дозавантажити своє виробництво, ми змогли запропонувати йому альтернативу.Нашим потенційним франчайзі хочу наголосити: ми передаємо весь свій досвід, аби шлях партнерів був максимально легким. Наша мрія – довести, що українці – це нація бізнесменів, менеджерів, а не лише заробітчан.Тому будемо раді співпраці на умовах франшизи. Детально– у презентації проєкту