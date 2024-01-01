Скільки пам’яті повинно бути в смартфоні: вибираємо конфігурацію iPhone 15*





iPhone 15: доступні конфігурації

У вересні 2023 року було представлено 15-те покоління Айфон. Найбільшим попитом серед покупців користуються флагманські “Прошки” – iPhone 15 Pro та Pro Max. Проте базова модель



Стандартний Айфон 15 можна купити у різних варіантах у контексті обсягу вбудованої пам’яті:



найдешевша модель iPhone 15 на 128 Гб;

iPhone 15 – 256 Гб;

iPhone 15 – 512 Гб.

Для прикладу, різниця в цінах становить п’ять тисяч гривень між версіями на 128 та 256 Гб. Якщо ж купуєте Айфон 15 512 Гб, заплатити доведеться на 15 тисяч гривень більше. Тобто, простий підрахунок показує, що кожні 128 додаткових Гб вбудованої пам’яті – це плюс п’ять тисяч гривень до вартості iPhone 15. Зазначимо, що на відміну від багатьох смартфонів на Андроїд, iPhone 15 продається без слота для встановлення картки пам’яті.



Звідси питання – скільки пам’яті нам вистачить, якщо вирішили купити iPhone 15?



Скільки постійної пам’яті треба мати в Айфон 15

Скільки ж пам’яті потрібно, щоб iPhone працював стабільно та нам не доводилося постійно видаляти непотрібні файли? Все залежить від сценаріїв використання телефона. Також треба взяти до уваги наступні факти:



операційна система iOS17 займає приблизно 10-15 Гб;

системні дані займають приблизно такий самий обсяг у внутрішньому накопичувачі;

якщо плануєте багато фотографувати та робити відео, треба врахувати, що на Айфоні вони займають більше місця через вищу роздільну здатність камер;

популярні месенджери та соціальні мережі також активно заповнюють ресурси вбудованого сховища – один Телеграм може зайняти декілька Гб;

ігри заповнюють пам’ять різноманітною рекламою та статистичними даними.

Отже, якщо купуєте iPhone 15 128 Gb, вільними у ньому буде приблизно 80-90 Гб на встановлення додатків, фото та відео. iPhone 15 256 Gb – гарний вибір для користувачів, що полюбляють встановлювати різноманітні додатки та багато фотографувати. Втім, в якийсь момент доведеться частину файлів переносити у хмарне сховище чи на сторонні накопичувачі.



iPhone 15 512 Gb – ідеальний вибір для тих покупців, що активно роблять фото та відео, багато подорожують, або використовують смартфон для роботи з дизайном і графікою.



Як звільнити пам’ять в Айфоні

Треба розуміти, що пам’ять забивають не лише фото, пісні та відео. Найбільше сміття залишають системні дані та кеш додатків. Ось декілька порад, як звільнити місце:



перезавантажити Айфон – ця дія припиняє фонові процеси;

очищення кошика – недавно видалені файли деякий час зберігаються в кошику;

очищуйте кеш додатків, які використовуєте найчастіше;

видалення історії відвідувань у браузерах;

використовуйте функцію оптимізації пам’яті – її можна налаштувати, щоб фото та відео відразу переміщалися на iCloud.



Для економії місця можна обмежувати фонові процеси, переводити рідко використовувані додатки в режим сну, вимкнути непотрібні системні мови, дивіться відео в месенджерах на нижчих налаштуваннях роздільної здатності.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Купуючи новий смартфон, багато хто намагається вибирати модель з найвищими показниками оперативної та вбудованої пам’яті. З одного боку, це цілком правильний підхід, адже хочеться, щоб вистачило продуктивності та місця для зберігання усієї інформації та запуску різних додатків. Але як свідчить статистика, більшість людей використовує ресурс своїх смартфонів лише на 20-30 відсотків. Великі обсяги пам’яті залишаються порожніми та не застосовуються в повсякденному житті.У вересні 2023 року було представлено 15-те покоління Айфон. Найбільшим попитом серед покупців користуються флагманські “Прошки” – iPhone 15 Pro та Pro Max. Проте базова модель iPhone 15 також привертає увагу покупців, адже за ціною це найдоступніший представник нового покоління Айфон.Стандартний Айфон 15 можна купити у різних варіантах у контексті обсягу вбудованої пам’яті:Для прикладу, різниця в цінах становить п’ять тисяч гривень між версіями на 128 та 256 Гб. Якщо ж купуєте Айфон 15 512 Гб, заплатити доведеться на 15 тисяч гривень більше. Тобто, простий підрахунок показує, що кожні 128 додаткових Гб вбудованої пам’яті – це плюс п’ять тисяч гривень до вартості iPhone 15. Зазначимо, що на відміну від багатьох смартфонів на Андроїд, iPhone 15 продається без слота для встановлення картки пам’яті.Звідси питання – скільки пам’яті нам вистачить, якщо вирішили купити iPhone 15?Скільки ж пам’яті потрібно, щоб iPhone працював стабільно та нам не доводилося постійно видаляти непотрібні файли? Все залежить від сценаріїв використання телефона. Також треба взяти до уваги наступні факти:Отже, якщо купуєте iPhone 15 128 Gb, вільними у ньому буде приблизно 80-90 Гб на встановлення додатків, фото та відео. iPhone 15 256 Gb – гарний вибір для користувачів, що полюбляють встановлювати різноманітні додатки та багато фотографувати. Втім, в якийсь момент доведеться частину файлів переносити у хмарне сховище чи на сторонні накопичувачі.iPhone 15 512 Gb – ідеальний вибір для тих покупців, що активно роблять фото та відео, багато подорожують, або використовують смартфон для роботи з дизайном і графікою.Треба розуміти, що пам’ять забивають не лише фото, пісні та відео. Найбільше сміття залишають системні дані та кеш додатків. Ось декілька порад, як звільнити місце:Для економії місця можна обмежувати фонові процеси, переводити рідко використовувані додатки в режим сну, вимкнути непотрібні системні мови, дивіться відео в месенджерах на нижчих налаштуваннях роздільної здатності.

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