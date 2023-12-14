Як одягати немовлят*





Передусім, слід придбати натільну білизну. Вона має бути безпечною, адже шкіра малюків у 5 разів тонша, ніж дорослої людини. Більш того, вона не має ороговілого шару, тож фактично беззахисна перед бактеріями та мікроорганізмами, що викликають захворювання шкіри. Їхні прояви, в тому числі й алергічні реакції, можна мінімізувати, якщо правильно вибрати тканину. Це дозволить забезпечити оптимальний повітрообмін та комфортну температуру тіла.



Що потрібно дитині? Насамперед, сорочечки без застібок або ж з ними (на кнопках чи зав’язках). Вони дуже зручні, бо не вдягаються через голову, а ніби обгортають малюка. Це - вдалий вибір, адже немовлятам дуже не подобається, коли їх одягають через голову. Сорочечки на запах найкраще підходять для дітей у віці до 6 місяців. Найчастіше їх виробляють із бавовни, хоча найкращим матеріалом для такого одягу є тканина, що складається з шовку та шерсті. Вона дуже м’яка та ефективніше відводить вологу.



Для старших дітей чудово підходять боді. Це таке собі поєднання футболки та трусиків. Боді можуть одягатися як звичайні сорочки або через голову. Між ніжок дитини вони застібаються на кнопки. Боді неймовірно зручні та практичні. Вони завжди захищають живіт та спину навіть найактивніших діток, а кнопки між ніжок дозволяють швидко замінити підгузок.



Можна вирізнити 3 види боді:



Боді-сорочка



Цей виріб має кнопки посередині чи збоку. Дуже зручний, бо не одягається через голову. Саме його найчастіше купують батьки на NDO, особливо, якщо не мають значного досвіду в догляді за малечею. Щоб одягти такі боді, варто лише покласти на нього дитину та застібнути кнопки.



Боді-майка



Одягається через голову, має широку горловину, що добре розтягується.



Боді-гольф



Актуальний в холодну пору року. Має комірець-стійку чи з відворотом. Для легкого одягання доповнений застібками на плечі.

Для холодної погоди найкраще підходять шерстяні боді-гольфи, для літа – боді-сорочки з короткими рукавами чи боді-майки (бажано з бавовни).



Одяг для холодної пори року



Його одягають на підгузки та дитячу білизну. Цей одяг призначений для збереження тепла. Чим більше шарів, тим тепліше малюкові. Якщо він лежить у візочку, то має бути одягнений тепліше, ніж доросла людина. Що варто одягнути? Комбінезон – предмет одягу, в якому поєдналися штани та сорочка/светрик тощо. Доволі часто комбінезон називають «чоловічком». Він не обов’язково теплий, існує безліч легеньких варіантів для щоденного використання.



Малюкові в комбінезоні дуже зручно перебувати. Більш того, цей одяг добре показує себе в експлуатації. Щоб його зняти чи надягти, достатньо скористатися кнопками. Вони можуть бути розміщені на одязі спереду й по всій довжині. Тонкий бавовняний одяг часто споживачі обирають для домашнього використання. Якщо в кімнаті не спекотно, то одягається комбінезон з начосом. Для вуличних прогулянок успішно використовуються велюрові комбінезони чи ті, що мають утеплювач.



Літньою альтернативою комбінезону буде пісочник, тобто майка, що поєднана шортами. Вона також має застібки між ніжками для швидкої заміни підгузника. Ще один популярний варіант – повзунки. У них повністю закриті штанини та відкриті ручки. Дуже актуальні в період, коли дитина навчається повзати.



Знайдеться в дитячому гардеробі місце й для звичайних штанців, втім, вони матимуть широкий та еластичний пояс, який не тисне на живіт. Штанці чудово комбінуються з боді, мають відкриті чи закриті ніжки. До повзунків чи штанців бажано надіти кофтинку. Вона має ґудзики чи кнопки. Знадобляться малюкові шапочки, пінетки й рукавички. Немовлята потребують ретельного вибору одягу, тож обирайте той, який буде для них найбільш комфортним.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Шкіра малюків така ніжна, а одяг для немовлят в інтернет-магазинах такий різноманітний, тож не дивно, що молоді матусі відверто «губляться», коли виникає потреба обрати гардероб. У що одягати дитину?Передусім, слід придбати натільну білизну. Вона має бути безпечною, адже шкіра малюків у 5 разів тонша, ніж дорослої людини. Більш того, вона не має ороговілого шару, тож фактично беззахисна перед бактеріями та мікроорганізмами, що викликають захворювання шкіри. Їхні прояви, в тому числі й алергічні реакції, можна мінімізувати, якщо правильно вибрати тканину. Це дозволить забезпечити оптимальний повітрообмін та комфортну температуру тіла.Що потрібно дитині? Насамперед, сорочечки без застібок або ж з ними (на кнопках чи зав’язках). Вони дуже зручні, бо не вдягаються через голову, а ніби обгортають малюка. Це - вдалий вибір, адже немовлятам дуже не подобається, коли їх одягають через голову. Сорочечки на запах найкраще підходять для дітей у віці до 6 місяців. Найчастіше їх виробляють із бавовни, хоча найкращим матеріалом для такого одягу є тканина, що складається з шовку та шерсті. Вона дуже м’яка та ефективніше відводить вологу.Для старших дітей чудово підходять боді. Це таке собі поєднання футболки та трусиків. Боді можуть одягатися як звичайні сорочки або через голову. Між ніжок дитини вони застібаються на кнопки. Боді неймовірно зручні та практичні. Вони завжди захищають живіт та спину навіть найактивніших діток, а кнопки між ніжок дозволяють швидко замінити підгузок.Можна вирізнити 3 види боді:Цей виріб має кнопки посередині чи збоку. Дуже зручний, бо не одягається через голову. Саме його найчастіше купують батьки на NDO, особливо, якщо не мають значного досвіду в догляді за малечею. Щоб одягти такі боді, варто лише покласти на нього дитину та застібнути кнопки.Одягається через голову, має широку горловину, що добре розтягується.Актуальний в холодну пору року. Має комірець-стійку чи з відворотом. Для легкого одягання доповнений застібками на плечі.Для холодної погоди найкраще підходять шерстяні боді-гольфи, для літа – боді-сорочки з короткими рукавами чи боді-майки (бажано з бавовни).Його одягають на підгузки та дитячу білизну. Цей одяг призначений для збереження тепла. Чим більше шарів, тим тепліше малюкові. Якщо він лежить у візочку, то має бути одягнений тепліше, ніж доросла людина. Що варто одягнути? Комбінезон – предмет одягу, в якому поєдналися штани та сорочка/светрик тощо. Доволі часто комбінезон називають «чоловічком». Він не обов’язково теплий, існує безліч легеньких варіантів для щоденного використання.Малюкові в комбінезоні дуже зручно перебувати. Більш того, цей одяг добре показує себе в експлуатації. Щоб його зняти чи надягти, достатньо скористатися кнопками. Вони можуть бути розміщені на одязі спереду й по всій довжині. Тонкий бавовняний одяг часто споживачі обирають для домашнього використання. Якщо в кімнаті не спекотно, то одягається комбінезон з начосом. Для вуличних прогулянок успішно використовуються велюрові комбінезони чи ті, що мають утеплювач.Літньою альтернативою комбінезону буде пісочник, тобто майка, що поєднана шортами. Вона також має застібки між ніжками для швидкої заміни підгузника. Ще один популярний варіант – повзунки. У них повністю закриті штанини та відкриті ручки. Дуже актуальні в період, коли дитина навчається повзати.Знайдеться в дитячому гардеробі місце й для звичайних штанців, втім, вони матимуть широкий та еластичний пояс, який не тисне на живіт. Штанці чудово комбінуються з боді, мають відкриті чи закриті ніжки. До повзунків чи штанців бажано надіти кофтинку. Вона має ґудзики чи кнопки. Знадобляться малюкові шапочки, пінетки й рукавички. Немовлята потребують ретельного вибору одягу, тож обирайте той, який буде для них найбільш комфортним.

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