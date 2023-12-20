Три бюджетні смартфони від Xiaomi, на які варто звернути увагу





Xiaomi Redmi Note 12 Pro

Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus є вражаючим представником середнього цінового сегмента, який пропонує деякі функції, зазвичай властиві дорожчим моделям. Основною відмінністю цього смартфона є AMOLED дисплей з діагоналлю 6.67 дюйма та частотою оновлення 120Hz, який забезпечує неймовірно плавне зображення та яскраві кольори, роблячи перегляд відео надзвичайно приємним. Телефон оснащений процесором MediaTek Dimensity 1080, який забезпечує чудову продуктивність як для повсякденних завдань, так і для вимогливих застосунків та ігор. Додатково, він має великий акумулятор на 5000 mAh, який гарантує довгий час автономної роботи, а також підтримує швидку зарядку потужністю 120W, що дозволяє зарядити батарею дуже швидко​​.



Ще однією особливістю Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus є його камера. Основний сенсор камери на 200 Мп забезпечує чудову якість знімків, зокрема, при денному світлі. Це доповнюється 8 Мп ультраширококутним об'єктивом та 16 Мп фронтальною камерою, які є стандартними для цього цінового діапазону.



Xiaomi Redmi Note 11



Xiaomi Redmi Note 11 є вдалим варіантом для тих, хто шукає доступний смартфон з хорошими характеристиками. Однією з головних особливостей цього пристрою є його AMOLED дисплей розміром 6.43 дюйма з частотою оновлення 90Hz, який забезпечує яскраві та чіткі зображення, роблячи перегляд контенту і користування інтерфейсом дуже приємним. Телефон працює на базі процесора Qualcomm Snapdragon 680, який достатньо потужний для повсякденних задач, таких як перегляд сайтів, соціальних мереж та легких ігор. Також він має акумулятор на 5000 mAh, що забезпечує довгий час автономної роботи, але має відносно повільну зарядку​​.



Крім того, Xiaomi Redmi Note 11 оснащений квадрокамерою, що дозволяє робити досить якісні фотографії в денний час. Проте, при слабкому освітленні якість знімків може знижуватись. Основна камера має роздільну здатність 50 Мп, що є добрим показником для смартфона в цьому ціновому сегменті. Ще однією перевагою є наявність слота для Micro SD карт, який дозволяє розширити обсяг пам'яті телефону, що стає рідкістю у сучасних моделях. Втім, серед недоліків можна відзначити відсутність підтримки 5G та середню швидкість зарядки, що може бути критичним для деяких користувачів​.



Xiaomi Redmi 9A



Це найбюджетніший смартфон з усіх перерахованих варіантів. Xiaomi Redmi 9A випущений у 2020 році, тож можна назвати його досвідченим гравцем на ринку телефонів. Він пропонує великий 6.53-дюймовий екран для комфортного перегляду контенту. Завдяки акумулятору на 5000 мАг забезпечує тривалий час роботи. Смартфон працює на базі процесора MediaTek Helio G25, що підходить для повсякденних завдань. Redmi 9A оснащений камерою на 13 МП для простих фото та відео, а також пропонує 2GB оперативної та 32GB вбудованої пам'яті, які можна розширити за допомогою microSD картки. Цей варіант підходить для тих, хто шукає доступний смартфон для основних завдань, таких як дзвінки, повідомлення та користування соціальними мережами.



Xiaomi продовжує радувати шанувальників якісними смартфонами на будь-який смак і гаманець, пропонуючи від бюджетних моделей до флагманських. Кожен користувач може знайти варіант, що ідеально відповідає його потребам та бюджету. Xiaomi вкотре доводить, що висока якість та доступна ціна можуть іти рука об руку.

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