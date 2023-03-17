Передвеликодні клопоти: де у Луцьку якісно та недорого почистити килим?

Великдень вже на носі. Під час підготовки до цього свята українці традиційно наводять лад у своїх домівках. Невід'ємною, але чи не найважчою частиною генерального прибирання є чистка килимів. Робити її самотужки нелегко і досить довго, крім того, якісно випрати і висушити килим в домашніх умовах – майже нереально. Цю справу варто довірити професіоналам. Спеціалісти луцького килимового сервісу здатні взяти на себе ці передвеликодні клопоти та видалити із вашого килима усі забруднення, повернувши його ідеально чистим: без плям, пилу, шерсті, волосся, шкідливих мікроорганізмів та неприємних запахів.Керівник та власник «Торнадо» – Олександр Самчук. З початку повномасштабного вторгнення він перебуває в зоні бойових дій. Попри це його клінінгова компанія продовжує активно працювати та надавати якісні послуги своїм клієнтам.Ефективність домашньої хімчистки дорівнює практично нулю. Тим часом, на базі сервісу є сучасне обладнання, яке дозволяє не лише очистити килим поверхнево, а й дістатися в його глибинні шари. А для видалення різного виду забруднень у сервісі використовують окремі хімічні засоби. Всі вони мають відповідні сертифікати якості та повністю безпечні для людського здоров’я.Клінінг відбувається у декілька етапів. Спочатку килим вибивають, пилососять потужною технікою та вичесують від шерсті і волосся. Далі ворс обробляють спеціальними засобами та чистять його за допомогою роторної машини. Уже ці процедури дозволяють позбутися від 90 % забруднень. Якщо ж деякі плами таки залишилися, їх зачищають вручну, використовуючи більш сильну хімію.Опісля спеціалісти «Торнадо» поміщають килим у спеціальну центрифугу, яка вже за 5-7 хвилин робить його майже сухим. Наступний етап – сушильна камера, де килим повністю позбавляється від вологи. Фінальні процедури – дезінфекція, озонування та кварцування. Ці процеси дозволяють знезаразити ворс від шкідливих мікроорганізмів, паразитів та вірусів. Це особливо актуально для родин, у яких є маленькі діти, що полюбляють бавитися на підлозі.Професійний клінінг килима у сервісі «Торнадо» займає близько три дні. Вартість послуги становить 100 гривень за квадратний метр. А для пенсіонерів та військовослужбовців діють знижки.Замовити послугу можна онлайн, залишивши заявку на сайті сервісу за посиланням https://tornados.com.ua/ або написавши повідомлення на сторінці «Торнадо» в Instagram чи Facebook. Також зробити замовлення можна, зателефонувавши за номером (099) 050 38 88 або ж приїхавши безпосередньо в цех сервісу за адресою вулиця Запорізька, 37 (район Теремно).Працює сервіс у будні з 9:00 до 18:00, а також у суботу з 10:00 до 15:00.