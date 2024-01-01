У чому секрет козячого молока та сирів - дізнаємось з METRO





Детальний огляд

На відміну від коров'ячого,



Види козячих сирів:



М'які сири. Фета, що має солонуватий смак і кришиться текстурою, ідеально підходить для салатів або як самостійна закуска.

Напівтверді сири. Гауда козяча має багатий і ніжний смак, який відмінно поєднується з фруктами.

Тверді сири. Пекоріно, витриманий козячий сир, має гострий і насичений смак, ідеальний для тертя на пасту або ризото.

Їх можна використовувати для створення безлічі страв:



Салати — легкі й освіжаючі, з додаванням фети або м'якого козячого сиру.

Десерти — чізкейки або панакоти на основі козячого молока, що надає ніжний та унікальний смак.

Соуси та діпи з травами та часником для овочів або хліба.

Як обрати козяче молоко в ТЦ METRO

При виборі важливо звернути увагу на декілька ключових факторів:



Свіжість — перевірте термін придатності та вибирайте найсвіжіші продукти.

Упаковка — вона має бути цілісною, без пошкоджень, що може вплинути на якість продукту.

Інформація про виробника — надійні бренди зазвичай зазначають детальну інформацію про походження молока та умови утримання тварин.

Переваги покупки та замовлення якісних молочних продуктів для дому та клієнтів ХОРЕКА очевидні. Завдяки вигідній ціні на козяче молоко і широкому асортименту, кожен споживач може знайти продукт на свій смак. Відвідайте наші магазини, щоб переконатися у різноманітті та якості наших товарів.



На полицях торгових центрів мережі METRO ви знайдете пастеризоване козяче молоко для дітей та дорослих на будь-який смак. Пряжене та знежирене, безлактозне чи сухе — який би вид ви не обрали, кожен з них багатий на кальцій і фосфор, містить повний набір вітамінів і мікроелементів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Зростаюча увага до здорового способу життя призвела до значного підвищення популярності козячого молока та продуктів на його основі. Відомі своїми унікальними харчовими властивостями та легкою засвоюваністю, ці продукти дуже актуальні як для дорослих, так і дітей.На відміну від коров'ячого, козяче молоко містить унікальний набір живильних речовин, які роблять його особливо цінним для здоров'я людини. Багате вітамінами (A, D, E, K та групи B), мінералами (кальцій, магній, фосфор), а також має високий вміст антиоксидантів, воно сприяє зміцненню кісток та підтримці здоров'я серцево-судинної системи. А легка структура і менша кількість лактози роблять продукт ідеальним вибором для тих, хто страждає від непереносимості лактози.Їх можна використовувати для створення безлічі страв:При виборі важливо звернути увагу на декілька ключових факторів:Переваги покупки та замовлення якісних молочних продуктів для дому та клієнтів ХОРЕКА очевидні. Завдяки вигідній ціні на козяче молоко і широкому асортименту, кожен споживач може знайти продукт на свій смак. Відвідайте наші магазини, щоб переконатися у різноманітті та якості наших товарів.На полицях торгових центрів мережі METRO ви знайдете пастеризоване козяче молоко для дітей та дорослих на будь-який смак. Пряжене та знежирене, безлактозне чи сухе — який би вид ви не обрали, кожен з них багатий на кальцій і фосфор, містить повний набір вітамінів і мікроелементів.

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