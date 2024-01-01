Поради від шефа, як приготувати суші в домашніх умовах





Які інгредієнти знадобляться для приготування ролів

В Україні виразом “суші” в основному називають роли, які готують зі спеціального сорту риса та різної начинки. Насправді залежно від складу продуктів, техніки приготування існують десятки різних видів страви. Традиційно до складу входять водорості, рис, морепродукти та інші інгредієнти. Отже, який базовий набір інгредієнтів потрібно мати, щоб приготувати власноруч суші.



Основний компонент - рис. Бажано купити рис, на якому вказано “для суші”. Але можна взяти й інший якісний круглозернистий рис. Порада: перед тим, як готувати суші, візьміть кілька сортів рису та відваріть їх на пробу. Таким чином, ви оберете свій найкращий варіант.

Листи водорості норі мають бути темно-зеленого кольору з гладкою поверхнею, без зовнішніх пошкоджень.

Червона риба - лосось, форель, горбуша, сьомга. Можна купити в магазині малосолену рибу або засолити самостійно. Для цього потрібно взяти якісне охолоджене філе сирої риби, 1 ст.л. цукру, 2 ст.л. солі. Добре натерти філе сухою сумішшю та залишити в холодильнику на 2 доби.

Що стосується морепродуктів, то сучасні великі супермаркети просто завалені різноманітними виробами. Це може бути м’ясо краба, ікра риб, кальмари, копчений вугор, креветки та інші вишукані морепродукти.

Сир “Філадельфія” або інший вершковий сир. Такий інгредієнт додасть страві вишуканості та особливої ніжності.

Чудовим додатком до морепродуктів стане свіжий огірок або авокадо. Ваша страва в кінцевому результаті буде мати особливий аромат і свіжі нотки.

Традиційно для посипки готових ролів можна використати білий або чорний кунжут.

Ну, і звичайно, соуси та приправи: соєвий соус, маринований імбир, васабі, рисовий оцет (для заправки рису).

Харчова плівка або спеціальний бамбуковий килимок (макісу), щоб скрутити рол.

Особливості технології приготування ролів

Першим основним кроком є варка рису. Варити рис на невеликому вогні, поки не википить вся рідина. Потім дати рису настоятися протягом 10 хв. під закритою кришкою. Приготувати заправку з рисового оцту, солі та цукру. Заправити крупу та добре перемішати.



Викласти лист норі на бамбуковий килимок, гладкою поверхнею вниз. Викласти руками рівномірний шар рису, залишивши з одного боку вільного простору десь 1 см. Зверху на рис нанести сир тонким шаром, нарізані скибочки риби чи морепродуктів, огірок, авокадо.



Починаємо скручувати щільний рол. Розрізати рол гострим ножем на 6 - 8 однакових шматочків. Присипати зверху кунжутом.



Отже, як бачимо, нічого складного немає в приготуванні ролів власноруч. Головне правило використовувати лише якісні та свіжі продукти. Цього правила завжди дотримуються в Monosushi, тому всі страви в них надзвичайно смачні.





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