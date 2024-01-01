3 альтернативи курткам на весну: як жінці виглядати стильно і не мерзнути





Пальто на прохолодну погоду

Це одна з найбільш поширених альтернатив курткам. Пальто – досить теплий вид верхнього одягу, до того ж універсальний, оскільки може поєднуватися з будь-якими образами: діловими, спортивними, щоденними тощо. Носити його можна з різними моделями взуття: чоботями, туфлями чи навіть кросівками. Точно так само пальто добре поєднується як з брюками, так і зі спідницями чи сукнями. Великий плюс цього одягу – довжина (до коліна чи нижче), завдяки чому він добре захищає від холоду все тіло.



Щоб виглядати цієї весни стильно, пальто має відповідати кільком сучасним трендам:



колір: бежевий, кемел чи сірий;

крій – класичний, прямий;

застібка: гудзики;

комір: класичний.

Модель може бути утеплена синтепоном або ж ні. Головне, аби вона добре сиділа на фігурі, проте допускається невеликий оверсайз.

В якості аксесуарів можна підібрати об’ємний шарф на прохолодну погоду чи невелику сумку кросс-боді на полотняному ремінці.



Кардигани: на теплі дні

Весною погода дуже мінлива, іноді прохолодні дні змінюються по-літньому теплими дуже різко. Тому варто розбавити гардероб та купити



Поєднувати кардигани можна з будь-якими образами: діловими, повсякденними. Щоправда, під спортивний одяг вони не дуже підходять.



Теплі сорочки: хіт весни 2024

Теплі сорочки у крупну клітинку – дійсно один з основних трендів цього року. Вони з перемінним успіхом завжди залишалися в моді, але останні кілька років були менш популярними. І ось весна 2024 стала їх зірковим часом знову. Проте варто відзначити, що трендові моделі дещо відрізняються від тих, що були в моді в минулому. Ось кілька характерних відмінностей:



світлі кольори: блакитний, сірий, рожевий, бузковий. Забудьте про червоні чи коричневі поєднання, наразі вони не є трендовими;

крупна клітинка. Саме великий візерунок наразі вважається стильним, тому моделі в дрібну чи невелику клітинку можна відкласти на майбутнє;

поєднання кількох контрастних кольорів. Цього сезону не просто крупна клітинка є трендовою, а й в топі комбінації відтінків. Основні – світлі, але в якості акценту додаються яскраві кольори: синій, жовтий, зелений, блакитний.

Актуальні моделі сорочок доповнені нагрудними кишенями і, частіше за все, мають прямий низ. В якості застібок – гудзики. Загалом, це дуже зручні, практичні моделі, які можна вдало поєднувати зі спортивними костюмами та джинсами.



Чим доповнити весняні образи

Розібравшись з тим, що може стати альтернативою курткам та пуховикам, варто поговорити про аксесуари, які допоможуть створити стильний лук на теплі дні. Оскільки погода навесні переважно сонячна, то, перш за все, варто придивитися сонцезахисні окуляри. Вони підходять, як до ділових, так і повсякденних образів. Проте зважайте, що «маски» на половину обличчя, які були актуальні в тому сезоні вже не є трендом. Їх змінили прямокутні широкі моделі в товстій однотонній оправі.



Ще один акцент, який допоможе створити стильний образ – сумочка. В моді невеликі крос-боді на плетеному ремінці. При цьому, перевагу краще віддайте моделям світлих кольорів: бежевим, блакитним, м’ятним чи білим. Проте, і жовта сумка, чи в кольорі фуксія теж добре підійдуть під актуальні тренди та зможуть стати кольоровим акцентом вашого весняного образу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. З настанням весни у жінок часто виникає дилема: що одягти, аби не мерзнути та виглядати стильно. Звичайні куртки та пуховики є досить універсальним одягом, але вони не завжди підходять по погоді та під трендові образи. А цієї весни вони досить елегантні та жіночні. Проте альтернатива є. І не одна, а аж цілих три. Про це детальніше розповімо просто зараз.Це одна з найбільш поширених альтернатив курткам. Пальто – досить теплий вид верхнього одягу, до того ж універсальний, оскільки може поєднуватися з будь-якими образами: діловими, спортивними, щоденними тощо. Носити його можна з різними моделями взуття: чоботями, туфлями чи навіть кросівками. Точно так само пальто добре поєднується як з брюками, так і зі спідницями чи сукнями. Великий плюс цього одягу – довжина (до коліна чи нижче), завдяки чому він добре захищає від холоду все тіло.Щоб виглядати цієї весни стильно, пальто має відповідати кільком сучасним трендам:Модель може бути утеплена синтепоном або ж ні. Головне, аби вона добре сиділа на фігурі, проте допускається невеликий оверсайз.В якості аксесуарів можна підібрати об’ємний шарф на прохолодну погоду чи невелику сумку кросс-боді на полотняному ремінці.Весною погода дуже мінлива, іноді прохолодні дні змінюються по-літньому теплими дуже різко. Тому варто розбавити гардероб та купити жіночий одяг , як альтернативу пальто чи куртці. Одна з найбільш практичних і, до речі, актуальних речей в цьому сезоні – це кардигани. Особливо в тренді моделі з пряжі альпака. Вони досить теплі, підходять для прохолодних днів.Поєднувати кардигани можна з будь-якими образами: діловими, повсякденними. Щоправда, під спортивний одяг вони не дуже підходять.Теплі сорочки у крупну клітинку – дійсно один з основних трендів цього року. Вони з перемінним успіхом завжди залишалися в моді, але останні кілька років були менш популярними. І ось весна 2024 стала їх зірковим часом знову. Проте варто відзначити, що трендові моделі дещо відрізняються від тих, що були в моді в минулому. Ось кілька характерних відмінностей:Актуальні моделі сорочок доповнені нагрудними кишенями і, частіше за все, мають прямий низ. В якості застібок – гудзики. Загалом, це дуже зручні, практичні моделі, які можна вдало поєднувати зі спортивними костюмами та джинсами.Розібравшись з тим, що може стати альтернативою курткам та пуховикам, варто поговорити про аксесуари, які допоможуть створити стильний лук на теплі дні. Оскільки погода навесні переважно сонячна, то, перш за все, варто придивитися сонцезахисні окуляри. Вони підходять, як до ділових, так і повсякденних образів. Проте зважайте, що «маски» на половину обличчя, які були актуальні в тому сезоні вже не є трендом. Їх змінили прямокутні широкі моделі в товстій однотонній оправі.Ще один акцент, який допоможе створити стильний образ – сумочка. В моді невеликі крос-боді на плетеному ремінці. При цьому, перевагу краще віддайте моделям світлих кольорів: бежевим, блакитним, м’ятним чи білим. Проте, і жовта сумка, чи в кольорі фуксія теж добре підійдуть під актуальні тренди та зможуть стати кольоровим акцентом вашого весняного образу.

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