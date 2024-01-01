5 функцій годиннику Apple Watch, за які його обирать спортсмени





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Функція №1. Моніторинг серцевого ритму

Історія, наведена вище, доводить, що з Apple Watch ваше серце знаходиться під надійним контролем. Годинник оснащений додатком “ЕКГ”, який дозволяє створювати електрокардіограму, подібну до клінічної ЕКГ в одному відведенні.



До того ж, додаток “Серцевий ритм” на годиннику надає сповіщення про аномалії серцевого ритму. Ви отримуєте повідомлення про високий чи низький серцевий ритм, а також про порушення ритму.



Функція №2. Вимір рівня кисню у крові

Під пильним оком не тільке серце, але й легені та серцево-судинна система. Годинник здатен моніторити рівень кисню в крові. Це може допомогти оптимізувати тренування і запобігти гіпоксії — стану, коли частини тіла не отримують достатньо кисню. Apple Watch оснащений новітнім датчиком, який дозволяє це робити у фоновому режимі: і вдень, і вночі.



Функція №3. Водонепроникність

Всі ці показники годинник здатен вимірювати навіть під водою! Під час тренування, Apple Watch збирає цінні дані про вашу активність: від швидкості плавання до кількості здійснених ударами рук. Apple Watch Ultra та новіші моделі здатні витримувати занурення на глибину до 40 метрів. Коли ви починаєте тренування з плавання, гаджет автоматично активує функцію “Гідрозамок”. Ця опція блокує екран, щоб запобігти випадковим натисканням під час перебування у воді. Після тренування активується серія звукових сигналів, що допомагає видалити залишки води з динаміка.



Функція №4. GPS-трекінг

Окрім плавців і дайверів, годинник обирають альпіністи та туристи-ентузіасти. GPS-трекінг у новіших моделях Apple Watch, як Apple Watch Series 9, став ще точнішим завдяки використанню двохдіапазонного GPS з доступом до частот L1 і L5. Це дозволяє годиннику точно визначати місцезнаходження навіть у складних умовах, наприклад, у густому лісі. Вбудовані карти з покроковими вказівками і вібровідгуком забезпечують зручність навігації без необхідності дивитися на годинник

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Функція №5. Налаштування індивідуальних тренувань

Технології годинника можуть слугувати не тільки для відстеження, але й для підвищення ефективності тренувань та підтримки спортсменів у змаганнях. Apple Watch підтримує велику кількість спортивних дисциплін, включаючи ходьбу, біг, велоспорт, орбітрек, веслування, степер, інтервальні тренування високої інтенсивності (HIIT), піший туризм, йогу, функціональні силові вправи, танці, вправи для відновлення, вправи для торса, багатоборство та кікбоксинг, а також спеціалізовані тренування для інвалідних візків.



Кожне тренування на Apple Watch можна детально налаштувати: оберіть специфічний вид спорту і встановіть цілі за часом, дистанцією або калоріями. Під час тренування годинник демонструє всі необхідні дані на одному екрані, який можна налаштовувати, прокручуючи Digital Crown для перегляду різних метрик, таких як час, пульс, темп і навіть висота.



Для змагань Apple Watch надає важливу підтримку, використовуючи сповіщення і мотиваційні повідомлення, які допомагають утримувати спортсмена у правильному темпі. Годинник може надсилати нагадування про необхідність підтримувати певний рівень активності або попереджати про перевищення зони серцевого ритму.



Тепер зрозуміло, чому спортсмени обирають Apple Watch. Але й звичайним користувачам цей годинник стане у нагоді. Він забезпечує мотивацію рухатись більше, стежити за особистими досягненнями і навіть керувати стресом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Apple Watch - не просто аксесуар чи модний гаджет. У нього є такі функції, які здатні навіть врятувати життя. Одна з таких історій — про підлітка-спортсмена з Оклахоми. Під час заняття у класі годинник виявив надзвичайно високий пульс у хлопця — 190 ударів за хвилину. Він звернувся до медзакладу, де у нього діагностували суправентрикулярну тахікардію, серйозний стан, який потребував майже 8 годин хірургічного втручання для виправлення ритму серця. Завдяки ранньому виявленню стану за допомогою годинника, хлопець зміг повернутися до тренувань із футболу.Чому варто купити Епл Вотч і за які функції годинник обирають спортсмени – читайте у статті.Історія, наведена вище, доводить, що з Apple Watch ваше серце знаходиться під надійним контролем. Годинник оснащений додатком “ЕКГ”, який дозволяє створювати електрокардіограму, подібну до клінічної ЕКГ в одному відведенні.До того ж, додаток “Серцевий ритм” на годиннику надає сповіщення про аномалії серцевого ритму. Ви отримуєте повідомлення про високий чи низький серцевий ритм, а також про порушення ритму.Під пильним оком не тільке серце, але й легені та серцево-судинна система. Годинник здатен моніторити рівень кисню в крові. Це може допомогти оптимізувати тренування і запобігти гіпоксії — стану, коли частини тіла не отримують достатньо кисню. Apple Watch оснащений новітнім датчиком, який дозволяє це робити у фоновому режимі: і вдень, і вночі.Всі ці показники годинник здатен вимірювати навіть під водою! Під час тренування, Apple Watch збирає цінні дані про вашу активність: від швидкості плавання до кількості здійснених ударами рук. Apple Watch Ultra та новіші моделі здатні витримувати занурення на глибину до 40 метрів. Коли ви починаєте тренування з плавання, гаджет автоматично активує функцію “Гідрозамок”. Ця опція блокує екран, щоб запобігти випадковим натисканням під час перебування у воді. Після тренування активується серія звукових сигналів, що допомагає видалити залишки води з динаміка.Окрім плавців і дайверів, годинник обирають альпіністи та туристи-ентузіасти. GPS-трекінг у новіших моделях Apple Watch, як Apple Watch Series 9, став ще точнішим завдяки використанню двохдіапазонного GPS з доступом до частот L1 і L5. Це дозволяє годиннику точно визначати місцезнаходження навіть у складних умовах, наприклад, у густому лісі. Вбудовані карти з покроковими вказівками і вібровідгуком забезпечують зручність навігації без необхідності дивитися на годинникТехнології годинника можуть слугувати не тільки для відстеження, але й для підвищення ефективності тренувань та підтримки спортсменів у змаганнях. Apple Watch підтримує велику кількість спортивних дисциплін, включаючи ходьбу, біг, велоспорт, орбітрек, веслування, степер, інтервальні тренування високої інтенсивності (HIIT), піший туризм, йогу, функціональні силові вправи, танці, вправи для відновлення, вправи для торса, багатоборство та кікбоксинг, а також спеціалізовані тренування для інвалідних візків.Кожне тренування на Apple Watch можна детально налаштувати: оберіть специфічний вид спорту і встановіть цілі за часом, дистанцією або калоріями. Під час тренування годинник демонструє всі необхідні дані на одному екрані, який можна налаштовувати, прокручуючи Digital Crown для перегляду різних метрик, таких як час, пульс, темп і навіть висота.Для змагань Apple Watch надає важливу підтримку, використовуючи сповіщення і мотиваційні повідомлення, які допомагають утримувати спортсмена у правильному темпі. Годинник може надсилати нагадування про необхідність підтримувати певний рівень активності або попереджати про перевищення зони серцевого ритму.Тепер зрозуміло, чому спортсмени обирають Apple Watch. Але й звичайним користувачам цей годинник стане у нагоді. Він забезпечує мотивацію рухатись більше, стежити за особистими досягненнями і навіть керувати стресом.

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