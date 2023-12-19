У луцьких багатоповерхівках обвалюється плитка: що робити





Про це пишуть Вероніка Соцкова і Юлія Малєєва у



Скільки таких будинків у Луцьку — достеменно невідомо. Облік інформації про кількість облицьованих багатоповерхівок не проводиться, відповіли на запит у департаменті ЖКГ Луцької міськради.



Та, крім не дуже привабливого зовнішнього вигляду, є й інша проблема. Плитка, яка падає, може нести реальну загрозу і для припаркованих авто, і для життя пішоходів.



«Якщо фасад обвалиться на вашу машину або впаде на вас, то відповідальність нестиме управлінська компанія, яка займається цим будинком. Це може бути й комунальне підприємство, і ОСББ», — каже провідний юрист Центру правової допомоги Микола Стульський.



Приміром, у Тернополі у 2019 та 2020 роках встановлювали «вловлювачі» — конструкції з сітками, які мали б ловити плитку, яка облітає з будинків, щоб ніхто не травмувався. Проте зараз, поінформували в управлінні ЖКГ Тернопільської міськради, таких робіт не проводять.



У більшості з таких будинків у Луцьку створені ОСББ. Тож мешканці самі мають вирішувати, що робити з фасадом і до кого звертатися. Якщо звернутися до комунальників, то працівники спершу приїдуть та означать небезпечну територію стрічками, повісять попередження. А оббити плитку можуть коштом мешканців.



Але зняти облицювання — половина справи. Одразу ж треба ремонтувати фасад. Оптимально — утеплити, каже голова ОСББ «Конякіна, 10а» Оксана Денисюк. Але для мешканців це доволі затратно.



«Якщо оббити плитку, то залишаться голі стіни, які мокрітимуть під час дощів. Тоді у квартирах мешканців буде дуже холодно. Тому, якщо починати ремонт, то необхідно одразу й утеплювати будинки, а це – дорого», – каже вона.



Щоб здешевити такі ремонти, ОСББ шукають державні чи грантові програми від країн-партнерів, які відшкодовують певні витрати на ремонт будинків.



«Аби утеплити 1 квадратний метр необхідно заплатити мінімум 500 гривень. Раніше, з урахуванням програм, для кожного мешканця ремонт вартував 800 гривень на місяць, зараз ця сума зросла до 2000 гривень. Без програми, аби утеплити дев’ятиповерховий будинок потрібно витратити не менше, ніж 20 мільйонів гривень», – додає Оксана Денисюк.



Оновлення фасадів житлових будинків коштом міського бюджету проводиться лише тоді, якщо будівля визнана пам'яткою архітектури національного значення і в ній не проводиться приватизація житлового фонду, пояснили в департаменті ЖКГ Луцької міськради. Відремонтувати фасад за кошти міста можуть ще за однієї умови: якщо будинок за естетичним виглядом визначений управлінням культури як такий, що псує архітектурну виразність міста.



До слова, свого часу у Луцьку був прецедент. Одну з таких аварійних багатоповерхівок, де обвалювалась плитка, відремонтували коштом міського бюджету. Йдеться про будинок у центрі міста на вул. Лесі Українки, 67 (з годинником). У 2013 році з фасаду почала обвалюватись плитка. На той момент вже всі квартири в будинку були приватні. Але от вимагали мешканці відремонтувати фасад у міськради.



Рух ОСББ в українських містах лише зароджувався і не всі були готові створювати такі об’єднання. Мешканці категорично не хотіли навіть на умовах співфінансування давати гроші на ці ремонти. Урешті після тривалих перемовин гроші в бюджеті таки знайшли. На роботи у 2016 році витратили майже мільйон гривень.



Більше таких масштабних ремонтів уже коштом міського бюджету не проводили. Згодом у місті діяло декілька програм стимулювання ремонту житлового фонду об’єднаннями співвласників. Приміром, новоствореним та чинним ОСББ виділяли допомогу на капремонт чи відшкодовували відсотки за кредити на утеплення.



З 2019 року ОСББ могли скористатися програмою «Енергодім» від Фонду енергоефективності — їм відшкодовували 40-70% витрат на енергоефективні заходи, у тому числі й утеплення. Але Фонд призупинив роботу після початку повномасштабного вторгнення і відновив її частково торік. Зараз не відшкодовують витрат за утеплення, а лише на заміну інженерних конструкцій. Нині тривають перемовини з донорами, і, у разі позитивного висновку, відшкодування за утеплення можуть запустити не раніше вересня-жовтня цього року, інформують у Фонді.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. У спадок із радянських часів Луцьку дісталися облицьовані плиткою фасади багатоповерхівок. Але клей чи розчин, на який кріпили плитку, почав руйнуватися і попід стінами ходити стає небезпечно.Про це пишуть телеграмканалі misto.media.Скільки таких будинків у Луцьку — достеменно невідомо. Облік інформації про кількість облицьованих багатоповерхівок не проводиться, відповіли на запит у департаменті ЖКГ Луцької міськради.Та, крім не дуже привабливого зовнішнього вигляду, є й інша проблема. Плитка, яка падає, може нести реальну загрозу і для припаркованих авто, і для життя пішоходів.«Якщо фасад обвалиться на вашу машину або впаде на вас, то відповідальність нестиме управлінська компанія, яка займається цим будинком. Це може бути й комунальне підприємство, і ОСББ», — каже провідний юрист Центру правової допомогиПриміром, у Тернополі у 2019 та 2020 роках встановлювали «вловлювачі» — конструкції з сітками, які мали б ловити плитку, яка облітає з будинків, щоб ніхто не травмувався. Проте зараз, поінформували в управлінні ЖКГ Тернопільської міськради, таких робіт не проводять.У більшості з таких будинків у Луцьку створені ОСББ. Тож мешканці самі мають вирішувати, що робити з фасадом і до кого звертатися. Якщо звернутися до комунальників, то працівники спершу приїдуть та означать небезпечну територію стрічками, повісять попередження. А оббити плитку можуть коштом мешканців.Але зняти облицювання — половина справи. Одразу ж треба ремонтувати фасад. Оптимально — утеплити, каже голова ОСББ «Конякіна, 10а». Але для мешканців це доволі затратно.«Якщо оббити плитку, то залишаться голі стіни, які мокрітимуть під час дощів. Тоді у квартирах мешканців буде дуже холодно. Тому, якщо починати ремонт, то необхідно одразу й утеплювати будинки, а це – дорого», – каже вона.Щоб здешевити такі ремонти, ОСББ шукають державні чи грантові програми від країн-партнерів, які відшкодовують певні витрати на ремонт будинків.«Аби утеплити 1 квадратний метр необхідно заплатити мінімум 500 гривень. Раніше, з урахуванням програм, для кожного мешканця ремонт вартував 800 гривень на місяць, зараз ця сума зросла до 2000 гривень. Без програми, аби утеплити дев’ятиповерховий будинок потрібно витратити не менше, ніж 20 мільйонів гривень», – додає Оксана Денисюк.Оновлення фасадів житлових будинків коштом міського бюджету проводиться лише тоді, якщо будівля визнана пам'яткою архітектури національного значення і в ній не проводиться приватизація житлового фонду, пояснили в департаменті ЖКГ Луцької міськради. Відремонтувати фасад за кошти міста можуть ще за однієї умови: якщо будинок за естетичним виглядом визначений управлінням культури як такий, що псує архітектурну виразність міста.До слова, свого часу у Луцьку був прецедент. Одну з таких аварійних багатоповерхівок, де обвалювалась плитка, відремонтували коштом міського бюджету. Йдеться про будинок у центрі міста на вул. Лесі Українки, 67 (з годинником). У 2013 році з фасаду почала обвалюватись плитка. На той момент вже всі квартири в будинку були приватні. Але от вимагали мешканці відремонтувати фасад у міськради.Рух ОСББ в українських містах лише зароджувався і не всі були готові створювати такі об’єднання. Мешканці категорично не хотіли навіть на умовах співфінансування давати гроші на ці ремонти. Урешті після тривалих перемовин гроші в бюджеті таки знайшли. На роботи у 2016 році витратили майже мільйон гривень.Більше таких масштабних ремонтів уже коштом міського бюджету не проводили. Згодом у місті діяло декілька програм стимулювання ремонту житлового фонду об’єднаннями співвласників. Приміром, новоствореним та чинним ОСББ виділяли допомогу на капремонт чи відшкодовували відсотки за кредити на утеплення.З 2019 року ОСББ могли скористатися програмою «Енергодім» від Фонду енергоефективності — їм відшкодовували 40-70% витрат на енергоефективні заходи, у тому числі й утеплення. Але Фонд призупинив роботу після початку повномасштабного вторгнення і відновив її частково торік. Зараз не відшкодовують витрат за утеплення, а лише на заміну інженерних конструкцій. Нині тривають перемовини з донорами, і, у разі позитивного висновку, відшкодування за утеплення можуть запустити не раніше вересня-жовтня цього року, інформують у Фонді.

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