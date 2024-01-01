У луцькому Ліцеї «Республіка» нові учні зможуть отримати гранти на навчання, а діючі – стипендії

Назар Михалюк, засновник та очільник Ліцею “Республіка”

Грантова програма

Стипендіальна програма

Як стати учасником програм?

В чому унікальність Ліцею «Республіка»?

Навчання педагогів

Приватний, що діє в Луцьку, оголошує конкурс на присудження грантових та стипендіальних програм. Нові учні зможуть отримати знижку на навчання від 25 до 100 %, а діючі – матимуть можливість одержати щомісячну стипендію.Про це журналістамрозповів засновник та очільник освітнього закладуВін зазначив, що «Республіка» успішно функціонує в обласному центрі Волині вже близько п’яти років. За цей час Ліцей зарекомендував себе як заклад з нестандартними методиками викладання, гарною матеріально-технічною базою, широкими можливостями для дозвілля та самоосвіти дітей, великою кількістю гуртків та секцій, затишною атмосферою, а також демократичною культурою навчання, спрямованою на самопізнання та поглиблене вивчення явищ реального світу.«Наш ліцей схожий на державну школу хіба що тим, що ми вчимо дітей. Вся різниця криється в деталях, яких у нас багато, і вони – багатооб’ємні», – каже Назар Михалюк.Аби ще більше мотивувати до навчання своїх учнів, а також запросити нових, розумних та перспективних дітей, які прагнуть до знань і саморозвитку, у «Республіці» запроваджують грантові та стипендіальні програми.Спрямована на учнів 7-11 класів, які поки що не навчаються у Ліцеї, але дуже хочуть гризти граніт науки саме тут. Луцькі школярі мають можливість отримати грант та повністю або частково покрити вартість навчання у 2024/25 навчальному році. Знижка сягатиме від 25 і аж до 100 %. Умови прості: підлітку треба гарно вчитися, мати середній бал табеля не менше «9», а також бути активним у позакласному житті.«Треба, наприклад, бути спортсменом, займатися творчістю, волонтерити, вести громадську діяльність, брати активну участь в житті школи, відвідувати олімпіади тощо. Тобто захоплюватися чимось цікавим та корисним окрім самого навчання», – розповідає директор.Кожен, хто отримає грант, може також претендувати на його щорічне продовження. Для цього учень, знову ж таки, повинен демонструвати високу мотивацію до навчання. А той, хто буде переможцем міських, обласних, всеукраїнських, міжнародних олімпіад чи конкурсних робіт від МАН, автоматично закріпить свій грант на весь період навчання в «Республіці».Передбачає виплату щомісячної грошової підтримки для школярів, які вже навчаються в Ліцеї. На стипендію можуть претендувати учні 7-11 класів, які є активними амбасадорами освітнього закладу, демонструють високу мотивацію до навчання, мають достатній або високий рівень знань, середній бал табелю не нижче «9», а також досягнення в науковій, дослідницькій, спортивній, творчій, креативній сфері, беруть участь в шкільному житті, соціальній або волонтерській діяльності.«Таким чином, ми, знову ж таки, хочемо мотивувати дітей до навчання та винагороджувати їх за їхню працю. Адже кошти, зароблені власними зусиллями, цінуються набагато більше. Ми також прагнемо надихнути своїх учнів на нові звершення: творчі, спортивні, благодійні, наукові», – заначає Назар Михалюк.Щоб продовжити отримання стипендії і наступного року, учням, як і у випадку з грантами, необхідно не скотитися у навчанні і надалі бути активними в позакласному житті. Переможці міських, обласних, всеукраїнських, міжнародних олімпіад, конкурсних робіт від МАН автоматично продовжать отримувати винагороду.Щоб скористатися такою можливістю, треба заповнити анкету на сайті Ліцею за посиланням: http://surl.li/trfkv. Прийом заявок триватиме до 26 травня.Кандидати на отримання гранту повинні будуть додатково пройти співбесіду, а також діагностичне оцінювання якості знань, що проводитиметься на базі «Республіки». Там учням треба продемонструвати достатній або високий рівень знань з математики, української та англійської мови. Саме від результатів всіх етапів відбору буде залежати розмір гранту.«До кінця червня цього навчального року ми будемо оголошувати переможців. І з наступного вереня вони почнуть отримувати або стипендії, або гранти на навчання», – зазначив керівник закладу.Сьогодні в освітньому закладі навчаються понад дві сотні дітей з 1 по 11 класи. У кожному класі – не більше 16 учнів, що дає можливість вчителям приділити кожному максимум уваги. У молодшій школі з дітьми працює одразу два педагоги: куратор класу та його асистент. Перший відповідає за викладання основних дисциплін та оцінювання, другий – за різноманітну організаційну роботу.«Асистент допомагає на уроці, якщо його про це просить куратор, допомагає в різних складних ситуаціях. Наприклад, треба дитину відвести до медсестри чи до психолога, поспілкуватися з батьками. Він проводить час з дітьми на перервах, контролює процес харчування, слідкує, щоб діти відвідувати свої гуртки. Якщо ж куратор відсутній чи захворів, асистент цілком може його підмінити. Він знає, як викладати, розуміє навчальні успіхи в кожної дитини. У середній та старшій школі асистент закріплений одразу за двома класам», – каже Назар Михалюк.В навчальному закладі працює інститут менторства. Куратор класу є ментором для своїх учнів, і ця діяльність дозволяє йому глибше зрозуміти причини, які впливають на навчання та психологічний стан кожної дитини.«Ментор відслідковує, з яким настроєм приходить дитина до школу, з ким вона дружить, а з ким ні. Він цікавиться в інших вчителів, як дитина поводиться на уроці, консультується з нашим шкільним психологом. А раз на чверть проводить індивідуальну менторську зустріч з батьками, де ділиться з ними усіма цими спостереженнями. Якщо є якісь проблеми – ми намагаємося спільно це подолати», – говорить пан Назар.Діти проводять у освітньому закладі багато часу. Щодня тут відбувається більше уроків, ніж у звичайних школах. Однак це не перенавантажує школярів, адже серед традиційної математики та літератури, дітям викладають такі цікаві предмети як фінансова грамотність, бізнес-адміністрування, театральне мистецтво, психологію. Після уроків на базі Ліцею діти виконують свої домашні завдання, а також відвідують гуртки, яких в «Республіці» понад десять.«Гурткам та секціям приділяється велика увага. Адже саме через них діти розуміють, що їм подобається, чим вони хочуть займатися в житті. Ліцеїсти можуть спробувати себе в різних видах спорту, в творчому напрямку, такому як співи, танці, музика, а також в інтелектуальному – шахах, роботехніці, розмовній англійській», – каже Назар Михалюк.Він додає, що в Ліцеї панує не лише дитино-, а й вчительоорієнтованість. Тут всіляко сприяють тому, аби педагоги проявляли максимум індивідуальності, будували свій унікальний стиль навчання, використовувати власні напрацювання під час викладу матеріалу. Директор впевнений: вчителі – творча професія, і їм не можна давати інструкції.«Ми багато ресурсів, часу та коштів вкладаємо в навчання та розвиток наших педагогів. Ми запрошуємо методистів зі всієї країни, проводимо тренінги, відправляємо наших вчителів в інші навчальні закладах України, аби вони бачили класні навчальні практики й отримували крутий досвід. За п’ять років роботи ми сформували крутий колектив людей, які горять роботою і є амбасадорами нашої школи», – зазначає пан Назар.У «Республіці» створили спеціальний мобільний додаток, доступ до якого мають учні, педагоги і батьки. У застосунку міститься багато корисних можливостей, які допомагають всім учасникам навчального процесу легше комунікувати та взаємодіяти між собою. У додатку є електронний щоденник з оцінками, зауваженнями, коментарями щодо домашніх завдань, аналітичні дані по поведінці та психологічному стану дитини. Застосунок дає можливість батькам навіть замовити шкільне харчування для дитини.Ліцей може похизуватися і потужною матеріально-технічною базою. У школі просторі та світлі класні кімнати, лабораторії, гарна їдальня, окремий великий спортзал і танцювальний клас, художня студія й студія звукозапису, сучасний спортивний майданчик та футбольний корт. Тут є все для отримання знань та дозвілля дітей. Тож Назар Михалюк впевнений, що запровадження грантів дозволить ще більшій кількості талановитих, креативних, здібних школярів навчатися в таких умовах, а стипендії надихнуть діючих учнів на нові звершення.