У луцькому Ліцеї «Республіка» нові учні зможуть отримати гранти на навчання, а діючі – стипендії
Сьогодні, 17:00
Приватний Ліцей «Республіка», що діє в Луцьку, оголошує конкурс на присудження грантових та стипендіальних програм. Нові учні зможуть отримати знижку на навчання від 25 до 100 %, а діючі – матимуть можливість одержати щомісячну стипендію.
Про це журналістам ВолиньPost розповів засновник та очільник освітнього закладу Назар Михалюк.
Він зазначив, що «Республіка» успішно функціонує в обласному центрі Волині вже близько п’яти років. За цей час Ліцей зарекомендував себе як заклад з нестандартними методиками викладання, гарною матеріально-технічною базою, широкими можливостями для дозвілля та самоосвіти дітей, великою кількістю гуртків та секцій, затишною атмосферою, а також демократичною культурою навчання, спрямованою на самопізнання та поглиблене вивчення явищ реального світу.
«Наш ліцей схожий на державну школу хіба що тим, що ми вчимо дітей. Вся різниця криється в деталях, яких у нас багато, і вони – багатооб’ємні», – каже Назар Михалюк.
Аби ще більше мотивувати до навчання своїх учнів, а також запросити нових, розумних та перспективних дітей, які прагнуть до знань і саморозвитку, у «Республіці» запроваджують грантові та стипендіальні програми.
Спрямована на учнів 7-11 класів, які поки що не навчаються у Ліцеї, але дуже хочуть гризти граніт науки саме тут. Луцькі школярі мають можливість отримати грант та повністю або частково покрити вартість навчання у 2024/25 навчальному році. Знижка сягатиме від 25 і аж до 100 %. Умови прості: підлітку треба гарно вчитися, мати середній бал табеля не менше «9», а також бути активним у позакласному житті.
«Треба, наприклад, бути спортсменом, займатися творчістю, волонтерити, вести громадську діяльність, брати активну участь в житті школи, відвідувати олімпіади тощо. Тобто захоплюватися чимось цікавим та корисним окрім самого навчання», – розповідає директор.
Кожен, хто отримає грант, може також претендувати на його щорічне продовження. Для цього учень, знову ж таки, повинен демонструвати високу мотивацію до навчання. А той, хто буде переможцем міських, обласних, всеукраїнських, міжнародних олімпіад чи конкурсних робіт від МАН, автоматично закріпить свій грант на весь період навчання в «Республіці».
Передбачає виплату щомісячної грошової підтримки для школярів, які вже навчаються в Ліцеї. На стипендію можуть претендувати учні 7-11 класів, які є активними амбасадорами освітнього закладу, демонструють високу мотивацію до навчання, мають достатній або високий рівень знань, середній бал табелю не нижче «9», а також досягнення в науковій, дослідницькій, спортивній, творчій, креативній сфері, беруть участь в шкільному житті, соціальній або волонтерській діяльності.
«Таким чином, ми, знову ж таки, хочемо мотивувати дітей до навчання та винагороджувати їх за їхню працю. Адже кошти, зароблені власними зусиллями, цінуються набагато більше. Ми також прагнемо надихнути своїх учнів на нові звершення: творчі, спортивні, благодійні, наукові», – заначає Назар Михалюк.
Щоб продовжити отримання стипендії і наступного року, учням, як і у випадку з грантами, необхідно не скотитися у навчанні і надалі бути активними в позакласному житті. Переможці міських, обласних, всеукраїнських, міжнародних олімпіад, конкурсних робіт від МАН автоматично продовжать отримувати винагороду.
Щоб скористатися такою можливістю, треба заповнити анкету на сайті Ліцею за посиланням: http://surl.li/trfkv. Прийом заявок триватиме до 26 травня.
Кандидати на отримання гранту повинні будуть додатково пройти співбесіду, а також діагностичне оцінювання якості знань, що проводитиметься на базі «Республіки». Там учням треба продемонструвати достатній або високий рівень знань з математики, української та англійської мови. Саме від результатів всіх етапів відбору буде залежати розмір гранту.
«До кінця червня цього навчального року ми будемо оголошувати переможців. І з наступного вереня вони почнуть отримувати або стипендії, або гранти на навчання», – зазначив керівник закладу.
Всі деталі щодо умов отримання грантів і стипендій, а також процедури конкурсного відбору можна дізнатися тут: http://surl.li/trfls
Сьогодні в освітньому закладі навчаються понад дві сотні дітей з 1 по 11 класи. У кожному класі – не більше 16 учнів, що дає можливість вчителям приділити кожному максимум уваги. У молодшій школі з дітьми працює одразу два педагоги: куратор класу та його асистент. Перший відповідає за викладання основних дисциплін та оцінювання, другий – за різноманітну організаційну роботу.
«Асистент допомагає на уроці, якщо його про це просить куратор, допомагає в різних складних ситуаціях. Наприклад, треба дитину відвести до медсестри чи до психолога, поспілкуватися з батьками. Він проводить час з дітьми на перервах, контролює процес харчування, слідкує, щоб діти відвідувати свої гуртки. Якщо ж куратор відсутній чи захворів, асистент цілком може його підмінити. Він знає, як викладати, розуміє навчальні успіхи в кожної дитини. У середній та старшій школі асистент закріплений одразу за двома класам», – каже Назар Михалюк.
В навчальному закладі працює інститут менторства. Куратор класу є ментором для своїх учнів, і ця діяльність дозволяє йому глибше зрозуміти причини, які впливають на навчання та психологічний стан кожної дитини.
«Ментор відслідковує, з яким настроєм приходить дитина до школу, з ким вона дружить, а з ким ні. Він цікавиться в інших вчителів, як дитина поводиться на уроці, консультується з нашим шкільним психологом. А раз на чверть проводить індивідуальну менторську зустріч з батьками, де ділиться з ними усіма цими спостереженнями. Якщо є якісь проблеми – ми намагаємося спільно це подолати», – говорить пан Назар.
Діти проводять у освітньому закладі багато часу. Щодня тут відбувається більше уроків, ніж у звичайних школах. Однак це не перенавантажує школярів, адже серед традиційної математики та літератури, дітям викладають такі цікаві предмети як фінансова грамотність, бізнес-адміністрування, театральне мистецтво, психологію. Після уроків на базі Ліцею діти виконують свої домашні завдання, а також відвідують гуртки, яких в «Республіці» понад десять.
«Гурткам та секціям приділяється велика увага. Адже саме через них діти розуміють, що їм подобається, чим вони хочуть займатися в житті. Ліцеїсти можуть спробувати себе в різних видах спорту, в творчому напрямку, такому як співи, танці, музика, а також в інтелектуальному – шахах, роботехніці, розмовній англійській», – каже Назар Михалюк.
Він додає, що в Ліцеї панує не лише дитино-, а й вчительоорієнтованість. Тут всіляко сприяють тому, аби педагоги проявляли максимум індивідуальності, будували свій унікальний стиль навчання, використовувати власні напрацювання під час викладу матеріалу. Директор впевнений: вчителі – творча професія, і їм не можна давати інструкції.
«Ми багато ресурсів, часу та коштів вкладаємо в навчання та розвиток наших педагогів. Ми запрошуємо методистів зі всієї країни, проводимо тренінги, відправляємо наших вчителів в інші навчальні закладах України, аби вони бачили класні навчальні практики й отримували крутий досвід. За п’ять років роботи ми сформували крутий колектив людей, які горять роботою і є амбасадорами нашої школи», – зазначає пан Назар.
У «Республіці» створили спеціальний мобільний додаток, доступ до якого мають учні, педагоги і батьки. У застосунку міститься багато корисних можливостей, які допомагають всім учасникам навчального процесу легше комунікувати та взаємодіяти між собою. У додатку є електронний щоденник з оцінками, зауваженнями, коментарями щодо домашніх завдань, аналітичні дані по поведінці та психологічному стану дитини. Застосунок дає можливість батькам навіть замовити шкільне харчування для дитини.
Ліцей може похизуватися і потужною матеріально-технічною базою. У школі просторі та світлі класні кімнати, лабораторії, гарна їдальня, окремий великий спортзал і танцювальний клас, художня студія й студія звукозапису, сучасний спортивний майданчик та футбольний корт. Тут є все для отримання знань та дозвілля дітей. Тож Назар Михалюк впевнений, що запровадження грантів дозволить ще більшій кількості талановитих, креативних, здібних школярів навчатися в таких умовах, а стипендії надихнуть діючих учнів на нові звершення.
Вартість навчання для учнів початкової школи у приватному Ліцеї «Республіка» становить 11 500 гривень, для учнів середньої та старшої – 12 000 гривень.
Навчальний заклад розташований за адресою місто Луцьк, провулок Комунальний, 5.
Сайт Ліцею: https://republic.lutsk.ua/#rec468298661
Сторінка в Instagram: https://www.instagram.com/republic.ua?igsh=d3p0NjRiN2Y0YXNo
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Про це журналістам ВолиньPost розповів засновник та очільник освітнього закладу Назар Михалюк.
Він зазначив, що «Республіка» успішно функціонує в обласному центрі Волині вже близько п’яти років. За цей час Ліцей зарекомендував себе як заклад з нестандартними методиками викладання, гарною матеріально-технічною базою, широкими можливостями для дозвілля та самоосвіти дітей, великою кількістю гуртків та секцій, затишною атмосферою, а також демократичною культурою навчання, спрямованою на самопізнання та поглиблене вивчення явищ реального світу.
«Наш ліцей схожий на державну школу хіба що тим, що ми вчимо дітей. Вся різниця криється в деталях, яких у нас багато, і вони – багатооб’ємні», – каже Назар Михалюк.
Аби ще більше мотивувати до навчання своїх учнів, а також запросити нових, розумних та перспективних дітей, які прагнуть до знань і саморозвитку, у «Республіці» запроваджують грантові та стипендіальні програми.
Грантова програма
Спрямована на учнів 7-11 класів, які поки що не навчаються у Ліцеї, але дуже хочуть гризти граніт науки саме тут. Луцькі школярі мають можливість отримати грант та повністю або частково покрити вартість навчання у 2024/25 навчальному році. Знижка сягатиме від 25 і аж до 100 %. Умови прості: підлітку треба гарно вчитися, мати середній бал табеля не менше «9», а також бути активним у позакласному житті.
«Треба, наприклад, бути спортсменом, займатися творчістю, волонтерити, вести громадську діяльність, брати активну участь в житті школи, відвідувати олімпіади тощо. Тобто захоплюватися чимось цікавим та корисним окрім самого навчання», – розповідає директор.
Кожен, хто отримає грант, може також претендувати на його щорічне продовження. Для цього учень, знову ж таки, повинен демонструвати високу мотивацію до навчання. А той, хто буде переможцем міських, обласних, всеукраїнських, міжнародних олімпіад чи конкурсних робіт від МАН, автоматично закріпить свій грант на весь період навчання в «Республіці».
Стипендіальна програма
Передбачає виплату щомісячної грошової підтримки для школярів, які вже навчаються в Ліцеї. На стипендію можуть претендувати учні 7-11 класів, які є активними амбасадорами освітнього закладу, демонструють високу мотивацію до навчання, мають достатній або високий рівень знань, середній бал табелю не нижче «9», а також досягнення в науковій, дослідницькій, спортивній, творчій, креативній сфері, беруть участь в шкільному житті, соціальній або волонтерській діяльності.
«Таким чином, ми, знову ж таки, хочемо мотивувати дітей до навчання та винагороджувати їх за їхню працю. Адже кошти, зароблені власними зусиллями, цінуються набагато більше. Ми також прагнемо надихнути своїх учнів на нові звершення: творчі, спортивні, благодійні, наукові», – заначає Назар Михалюк.
Щоб продовжити отримання стипендії і наступного року, учням, як і у випадку з грантами, необхідно не скотитися у навчанні і надалі бути активними в позакласному житті. Переможці міських, обласних, всеукраїнських, міжнародних олімпіад, конкурсних робіт від МАН автоматично продовжать отримувати винагороду.
Як стати учасником програм?
Щоб скористатися такою можливістю, треба заповнити анкету на сайті Ліцею за посиланням: http://surl.li/trfkv. Прийом заявок триватиме до 26 травня.
Кандидати на отримання гранту повинні будуть додатково пройти співбесіду, а також діагностичне оцінювання якості знань, що проводитиметься на базі «Республіки». Там учням треба продемонструвати достатній або високий рівень знань з математики, української та англійської мови. Саме від результатів всіх етапів відбору буде залежати розмір гранту.
«До кінця червня цього навчального року ми будемо оголошувати переможців. І з наступного вереня вони почнуть отримувати або стипендії, або гранти на навчання», – зазначив керівник закладу.
Всі деталі щодо умов отримання грантів і стипендій, а також процедури конкурсного відбору можна дізнатися тут: http://surl.li/trfls
В чому унікальність Ліцею «Республіка»?
Сьогодні в освітньому закладі навчаються понад дві сотні дітей з 1 по 11 класи. У кожному класі – не більше 16 учнів, що дає можливість вчителям приділити кожному максимум уваги. У молодшій школі з дітьми працює одразу два педагоги: куратор класу та його асистент. Перший відповідає за викладання основних дисциплін та оцінювання, другий – за різноманітну організаційну роботу.
«Асистент допомагає на уроці, якщо його про це просить куратор, допомагає в різних складних ситуаціях. Наприклад, треба дитину відвести до медсестри чи до психолога, поспілкуватися з батьками. Він проводить час з дітьми на перервах, контролює процес харчування, слідкує, щоб діти відвідувати свої гуртки. Якщо ж куратор відсутній чи захворів, асистент цілком може його підмінити. Він знає, як викладати, розуміє навчальні успіхи в кожної дитини. У середній та старшій школі асистент закріплений одразу за двома класам», – каже Назар Михалюк.
В навчальному закладі працює інститут менторства. Куратор класу є ментором для своїх учнів, і ця діяльність дозволяє йому глибше зрозуміти причини, які впливають на навчання та психологічний стан кожної дитини.
«Ментор відслідковує, з яким настроєм приходить дитина до школу, з ким вона дружить, а з ким ні. Він цікавиться в інших вчителів, як дитина поводиться на уроці, консультується з нашим шкільним психологом. А раз на чверть проводить індивідуальну менторську зустріч з батьками, де ділиться з ними усіма цими спостереженнями. Якщо є якісь проблеми – ми намагаємося спільно це подолати», – говорить пан Назар.
Діти проводять у освітньому закладі багато часу. Щодня тут відбувається більше уроків, ніж у звичайних школах. Однак це не перенавантажує школярів, адже серед традиційної математики та літератури, дітям викладають такі цікаві предмети як фінансова грамотність, бізнес-адміністрування, театральне мистецтво, психологію. Після уроків на базі Ліцею діти виконують свої домашні завдання, а також відвідують гуртки, яких в «Республіці» понад десять.
«Гурткам та секціям приділяється велика увага. Адже саме через них діти розуміють, що їм подобається, чим вони хочуть займатися в житті. Ліцеїсти можуть спробувати себе в різних видах спорту, в творчому напрямку, такому як співи, танці, музика, а також в інтелектуальному – шахах, роботехніці, розмовній англійській», – каже Назар Михалюк.
Він додає, що в Ліцеї панує не лише дитино-, а й вчительоорієнтованість. Тут всіляко сприяють тому, аби педагоги проявляли максимум індивідуальності, будували свій унікальний стиль навчання, використовувати власні напрацювання під час викладу матеріалу. Директор впевнений: вчителі – творча професія, і їм не можна давати інструкції.
«Ми багато ресурсів, часу та коштів вкладаємо в навчання та розвиток наших педагогів. Ми запрошуємо методистів зі всієї країни, проводимо тренінги, відправляємо наших вчителів в інші навчальні закладах України, аби вони бачили класні навчальні практики й отримували крутий досвід. За п’ять років роботи ми сформували крутий колектив людей, які горять роботою і є амбасадорами нашої школи», – зазначає пан Назар.
У «Республіці» створили спеціальний мобільний додаток, доступ до якого мають учні, педагоги і батьки. У застосунку міститься багато корисних можливостей, які допомагають всім учасникам навчального процесу легше комунікувати та взаємодіяти між собою. У додатку є електронний щоденник з оцінками, зауваженнями, коментарями щодо домашніх завдань, аналітичні дані по поведінці та психологічному стану дитини. Застосунок дає можливість батькам навіть замовити шкільне харчування для дитини.
Ліцей може похизуватися і потужною матеріально-технічною базою. У школі просторі та світлі класні кімнати, лабораторії, гарна їдальня, окремий великий спортзал і танцювальний клас, художня студія й студія звукозапису, сучасний спортивний майданчик та футбольний корт. Тут є все для отримання знань та дозвілля дітей. Тож Назар Михалюк впевнений, що запровадження грантів дозволить ще більшій кількості талановитих, креативних, здібних школярів навчатися в таких умовах, а стипендії надихнуть діючих учнів на нові звершення.
Вартість навчання для учнів початкової школи у приватному Ліцеї «Республіка» становить 11 500 гривень, для учнів середньої та старшої – 12 000 гривень.
Навчальний заклад розташований за адресою місто Луцьк, провулок Комунальний, 5.
Сайт Ліцею: https://republic.lutsk.ua/#rec468298661
Сторінка в Instagram: https://www.instagram.com/republic.ua?igsh=d3p0NjRiN2Y0YXNo
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