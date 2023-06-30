Доступні ціни, широке меню та відомі українці: яким було тестове відкриття першого закладу «Gabar» у Луцьку

«Gabar», фундатором якого є співзасновник мережі «Галя Балувана» та «MULTI COOK» Володимир Матвійчук, вже відкрився в тестовому режимі. За кілька днів його відвідали понад 500 гостей, серед яких і відомі українці.



Раніше засновник афішував, що



«Gabar» поєднує в собі кав’ярню, ресторан, бар, заклад швидкої їжі. Таким чином, ми будемо готові закрити будь-який запит клієнта. Наш відвідувач зможе і випити кави зранку, і підкріпитися в час обідньої перерви, і повечеряти з сім’єю», – розповідав раніше в інтерв’ю Володимир Матвійчук.



Журналісти Інформаційного агентства ВолиньPost теж завітали у заклад, щоб відчути його атмосферу, дізнатися про вартість страв, скуштувати смачненького, а також перевірити, чи вдалося засновникам втілити в життя задумане.

Володимир Матвійчук

Тестове відкриття: чи все вдалося?

Офіційне відкриття «Gabar» відбудеться в середу, 19 червня. Але ще у неділю заклад відчинив свої двері для відвідувачів у тестовому режимі. Володимир Матвійчук каже, це допомагає виявити усі недоліки в функціонуванні ресторації та виправити їх.



«Ми зрозуміли свої слабкі сторони, побачили деякі факапи. Наприклад, страви іноді вдалося видати не так швидко, як планувалось раніше. Але це все налагодиться, ми будемо думати, як прискорити процес. Для цього й існує тестове відкриття. Просимо гостей ставитися з розумінням до деяких незручностей», – говорить бізнесмен.



Юрій Хазіпов з командою

Крім того, каже Володимир, для них було дуже важливо отримати відгуки своїх відвідувачів. У перший день тестової роботи і сам засновник, і бренд-шеф закладу Юрій Хазіпов активно спілкувалися з гостями, аби почути їхні пропозиції та зауваження.



«Ми відкриті до критики і хочемо чути фідбеки від наших клієнтів. Якщо щось комусь не подобається, ми будемо чекати на їхні відгуки. Коли ми вперше опублікували інформацію про своє відкриття, громадяни почали писати коментарі, що у нас немає пандуса, який би зробив заклад доступним для людей з інвалідністю. Наступного ж дня ми замовили цей пандус», – каже Володимир Матвійчук.



Він додає, що саме таким чином, через безпосереднє спілкування зі споживачами, будувалася і мережа магазинів напівфабрикатів «Галя балувана». Володимир вважає, що відкритість до критики та реагування на відгуки покупців, допомогла їм створити бренд, який за п’ять років виріс з одного невеличкого магазину у Луцьку до 940 точок продажу в Україні та 140 (під брендом «MultiСook») за кордоном.



«На початку ми отримали багато негативних відгуків. Але завдяки цьому змогли зробити бренд, який полюбився багатьом. І не тільки на Волині, а й у всій Україні, а згодом і в світі. Цей успіх ми ділимо з нашими клієнтами-лучанам. Ми зараз часто сміємося: якщо лучанам щось сподобається, то сподобається усім», – каже бізнесмен.



Ціни, меню, атмосфера

Нині у меню «Gabar» представлені понад 30 позицій. В асортименті є сніданки (пудинги, панкейки, сирники), салати, паста, супи, другі страви (повноцінна тарілка з гарніром, м’ясом, рибою чи морепродуктами та соусом). Не залишаться голодними у закладі й поціновувачі швидкої їжі: серед страв є піца (зокрема, солодка), бургери, кебаби, курячі крильця, картопля фрі. Любителям солоденького у «Gabar» пропонують чималий вибір десертів та морозива. Серед напоїв – кава, чай, фірмові коктейлі.



«Заклад повністю виправдав наші очікування щодо мультифункціональності. Вона полягає в тому, аби кожен відвідувач зміг знайти у нас страви до смаку. У перший день відкриття до нас завітали багато сімей. Ми побачили, що діти, здебільшого, просять картоплю фрі, бургери, піцу. Мама, зазвичай, бере салат чи пасту, тато – щось більш калорійне та ситне. Приходили і гості літнього віку, пили каву, куштували десерти, фірмові цукерки. Хтось брав їжу з собою, щоб скуштувати на офісі чи на вулиці. Тобто, кожному нам є що запропонувати», – каже Володимир.



Страви в меню, як і обіцяли раніше, через деякий час будуть періодично змінюватися. А ще асортимент закладу адаптуватимуть згідно із запитами лучан.



«Під час тестового відкриття ми якраз аналізуємо, як підлаштувати меню під наших відвідувачів. Якщо цей асортимент буде подобатися, ми його розширюватимемо. Якщо ж якісь види страв виявляться не ходовими, то їх одразу ж замінимо на інші позиції. У кожному наступного закладі меню буде відрізнятися. Біля офісів більше зробимо обідів, біля вузів – бургерів та кебабів, які студенти зможуть брати з собою, в житлових кварталах розширимо асортимент сніданків та вечерь», – говорить Володимир Матвійчук.



Ціни в закладі – досить демократичні. Засновники поставили перед собою завдання зробити вартість страв такою, щоб гості могли відвідувати «Gabar» на щоденній основі. Ми, до слова, теж зробили замовлення. За пасту, салат та американо заплатили 150 гривень.



Володимир Матвійчук каже, за кілька днів тестової роботи закладу його відвідали вже понад 500 гостей. Серед них і видатні українці: в неділю у «Gabar» з сім’єю завітав відомий футболіст Тарас Михалик, а в понеділок – музикант та співак Сашко Положинський.

Олександр Положинський

Масштабування та розвиток

Для розвитку та масштабування бренду Володимир планує використовувати модель франчайзингу. На сьогодні є вже 10 бізнесменів, які згодом відкриють заклади «Gabar» у Луцьку, Волинській області та всій Україні. Серед партнерів люди, які давно працюють в мережі «Галя балувана», а також ресторатори, що готові зробити ребрендинг та переобладнати свої заклади під «Gabar».



«Ми відчуваємо, що людей, які виявлять бажання зайти з нами в «Gabar», буде чимало. Ресторатори мусять розуміти, що багато українців сьогодні відмовилися від гучних посиденьок, від відвідування барів та клубів. Натомість люди завжди хочуть відпочити, насолодитися їжею, провести час з сім’ю та друзями, поспілкуватися. А ми мусимо адаптуватися під ці потреби», – каже Володимир Матвійчук.



Бізнесмен впевнений, що «Gabar» зможе повторити успіх «Галі балуваної» і за деякій час вийде не лише за межі області, а й за межі України. Він також зазначає, що наступний заклад у Луцьку скоро відкриється на вулиці Львівській.



Відвідайте «Gabar» за адресою: місто Луцьк, проспект Волі, 54.

У будні заклад працюватиме з 8:00 до 21:00, у вихідні – з 9:00 до 21:00.



Деталі про партнерство та співпрацю дізнавайтеся за номером: +380951677788 (Наталя, деректорка проєкту).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Мультифункціональний заклад громадського харчування, фундатором якого є співзасновник мережі «Галя Балувана» та «MULTI COOK», вже відкрився в тестовому режимі. За кілька днів його відвідали понад 500 гостей, серед яких і відомі українці.Раніше засновник афішував, що «Gabar» – це новий тренд, який зможе перевернути ринок громадського харчування в Україні . Швидка видача замовлень, демократичні ціни та різнопланове меню зроблять заклад мультифункціональним. Середньостатистичні українці зможуть відвідувати його щодня, а кожен гість знайде тут страву до смаку.«Gabar» поєднує в собі кав’ярню, ресторан, бар, заклад швидкої їжі. Таким чином, ми будемо готові закрити будь-який запит клієнта. Наш відвідувач зможе і випити кави зранку, і підкріпитися в час обідньої перерви, і повечеряти з сім’єю», – розповідав раніше в інтерв’ю Володимир Матвійчук.Журналісти Інформаційного агентстватеж завітали у заклад, щоб відчути його атмосферу, дізнатися про вартість страв, скуштувати смачненького, а також перевірити, чи вдалося засновникам втілити в життя задумане.Офіційне відкриття «Gabar» відбудеться в середу, 19 червня. Але ще у неділю заклад відчинив свої двері для відвідувачів у тестовому режимі. Володимир Матвійчук каже, це допомагає виявити усі недоліки в функціонуванні ресторації та виправити їх.«Ми зрозуміли свої слабкі сторони, побачили деякі факапи. Наприклад, страви іноді вдалося видати не так швидко, як планувалось раніше. Але це все налагодиться, ми будемо думати, як прискорити процес. Для цього й існує тестове відкриття. Просимо гостей ставитися з розумінням до деяких незручностей», – говорить бізнесмен.Крім того, каже Володимир, для них було дуже важливо отримати відгуки своїх відвідувачів. У перший день тестової роботи і сам засновник, і бренд-шеф закладу Юрій Хазіпов активно спілкувалися з гостями, аби почути їхні пропозиції та зауваження.«Ми відкриті до критики і хочемо чути фідбеки від наших клієнтів. Якщо щось комусь не подобається, ми будемо чекати на їхні відгуки. Коли ми вперше опублікували інформацію про своє відкриття, громадяни почали писати коментарі, що у нас немає пандуса, який би зробив заклад доступним для людей з інвалідністю. Наступного ж дня ми замовили цей пандус», – каже Володимир Матвійчук.Він додає, що саме таким чином, через безпосереднє спілкування зі споживачами, будувалася і мережа магазинів напівфабрикатів «Галя балувана». Володимир вважає, що відкритість до критики та реагування на відгуки покупців, допомогла їм створити бренд, який за п’ять років виріс з одного невеличкого магазину у Луцьку до 940 точок продажу в Україні та 140 (під брендом «MultiСook») за кордоном.«На початку ми отримали багато негативних відгуків. Але завдяки цьому змогли зробити бренд, який полюбився багатьом. І не тільки на Волині, а й у всій Україні, а згодом і в світі. Цей успіх ми ділимо з нашими клієнтами-лучанам. Ми зараз часто сміємося: якщо лучанам щось сподобається, то сподобається усім», – каже бізнесмен.Нині у меню «Gabar» представлені понад 30 позицій. В асортименті є сніданки (пудинги, панкейки, сирники), салати, паста, супи, другі страви (повноцінна тарілка з гарніром, м’ясом, рибою чи морепродуктами та соусом). Не залишаться голодними у закладі й поціновувачі швидкої їжі: серед страв є піца (зокрема, солодка), бургери, кебаби, курячі крильця, картопля фрі. Любителям солоденького у «Gabar» пропонують чималий вибір десертів та морозива. Серед напоїв – кава, чай, фірмові коктейлі.«Заклад повністю виправдав наші очікування щодо мультифункціональності. Вона полягає в тому, аби кожен відвідувач зміг знайти у нас страви до смаку. У перший день відкриття до нас завітали багато сімей. Ми побачили, що діти, здебільшого, просять картоплю фрі, бургери, піцу. Мама, зазвичай, бере салат чи пасту, тато – щось більш калорійне та ситне. Приходили і гості літнього віку, пили каву, куштували десерти, фірмові цукерки. Хтось брав їжу з собою, щоб скуштувати на офісі чи на вулиці. Тобто, кожному нам є що запропонувати», – каже Володимир.Страви в меню, як і обіцяли раніше, через деякий час будуть періодично змінюватися. А ще асортимент закладу адаптуватимуть згідно із запитами лучан.«Під час тестового відкриття ми якраз аналізуємо, як підлаштувати меню під наших відвідувачів. Якщо цей асортимент буде подобатися, ми його розширюватимемо. Якщо ж якісь види страв виявляться не ходовими, то їх одразу ж замінимо на інші позиції. У кожному наступного закладі меню буде відрізнятися. Біля офісів більше зробимо обідів, біля вузів – бургерів та кебабів, які студенти зможуть брати з собою, в житлових кварталах розширимо асортимент сніданків та вечерь», – говорить Володимир Матвійчук.Ціни в закладі – досить демократичні. Засновники поставили перед собою завдання зробити вартість страв такою, щоб гості могли відвідувати «Gabar» на щоденній основі. Ми, до слова, теж зробили замовлення. За пасту, салат та американо заплатили 150 гривень.Володимир Матвійчук каже, за кілька днів тестової роботи закладу його відвідали вже понад 500 гостей. Серед них і видатні українці: в неділю у «Gabar» з сім’єю завітав відомий футболіст, а в понеділок – музикант та співакДля розвитку та масштабування бренду Володимир планує використовувати модель франчайзингу. На сьогодні є вже 10 бізнесменів, які згодом відкриють заклади «Gabar» у Луцьку, Волинській області та всій Україні. Серед партнерів люди, які давно працюють в мережі «Галя балувана», а також ресторатори, що готові зробити ребрендинг та переобладнати свої заклади під «Gabar».«Ми відчуваємо, що людей, які виявлять бажання зайти з нами в «Gabar», буде чимало. Ресторатори мусять розуміти, що багато українців сьогодні відмовилися від гучних посиденьок, від відвідування барів та клубів. Натомість люди завжди хочуть відпочити, насолодитися їжею, провести час з сім’ю та друзями, поспілкуватися. А ми мусимо адаптуватися під ці потреби», – каже Володимир Матвійчук.Бізнесмен впевнений, що «Gabar» зможе повторити успіх «Галі балуваної» і за деякій час вийде не лише за межі області, а й за межі України. Він також зазначає, що наступний заклад у Луцьку скоро відкриється на вулиці Львівській.Відвідайте «Gabar» за адресою: місто Луцьк, проспект Волі, 54.У будні заклад працюватиме з 8:00 до 21:00, у вихідні – з 9:00 до 21:00.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію