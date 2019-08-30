Огляд житлового комплексу Compass Center
Сьогодні, 17:55
Ексклюзивний житловий комплекс Compass Center розташовується в Подільському районі столиці на схилах однієї з найвідоміших київських гір – Лисої гори та пропонує своїм майбутнім мешканцям можливість купити квартиру в такому унікальному місці.
ЖК Compass Center може похизуватися своїми комфортними апартаментами, які варіюються між плануванням однокімнатних і двокімнатних, проте маленькими такі приміщення не назвеш, бо площа однокімнатних становить 37-52 кв.м, а двокімнатних – 70-78 кв.м. Така кількість квадратних метрів подарує вам відчуття особистого простору й можливість організувати його за вашими бажаннями.
Щодо внутрішнього наповнення будівель, то зручна функція доступна для покупців у такому масиві: купити квартиру з ремонтом або іншими словами одразу ж розпочати життя мрії в новопридбаних апартаментах. Що ж розробники пропонують жителям? Оздоблення буде містити підлогу з підігрівом, пофарбовані стіни, міжкімнатні двері, розетки й освітлення, лічильники. Буде встановлена побутова техніка, меблі, душ або ванна. При обранні такого варіанту також пропонуються надзвичайно приємні ціни.
Унікальність обрання географічного положення для комплексу в історичному Подільському районі Києва також надає перевагу у близькому розташуванні заповідної території Юрковиця, яка надає таку виняткову можливість насолодитися чистим повітрям посеред галасливого мегаполіса й відпочити душею в екологічному середовищі, але одночасно залишатися посеред центру міста.
Таку природну оазу можна споглядати кожного дня, оскільки в апартаментах ЖК встановлене панорамне скління, а також на прекрасну історичну частину міста – Поділ. Дістатися до нього можливо всього за декілька хвилин і ви вже гуляєте Контрактовою площею, а за 20 хвилин відкриває для вас свої горизонти й Хрещатик. До станцій метрополітену “Тараса Шевченка” дорога від масиву займає 17 хвилин.
Купити квартиру в новобудові у багатьох людей асоціюється із комфортом, а комплекс Compass Center готовий вам його забезпечити – цілий ряд різноманітної сфери послуг розташовується на самій території масиву. Ви можете скористатися салоном краси, SPA-центром, кафе, рестораном, медичним та ветеринарним кабінетом, фітнес-студією, хімчисткою не виходячи з внутрішнього двору.
Виїжджати на роботу й потрапляти в затори вам теж більше не буде потреби, достатньо лише скористатися наданою можливістю й орендувати офісне приміщення прямо тут, оскільки будинок складається із житлової та офісної частини. Живіть з комфортом і продуктивно працюйте в одному місці – ЖК Compass Center!
Якщо ж вам все-таки захочеться оцінити переваги інфраструктури Подільського району, то для вашої зручності прямо зараз ми готові навести декілька прикладів її всеохопності, тож на вас чекатимуть:
місця громадського харчування: “KAVA MAMA”, “Horomu Bar”, “KETA sushi”, “Innache Coffee Bar”
навчальні заклади: Ліцей «Gremium», Заклад дошкільної освіти №810 "Журавлик", Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №139, Національна академія статистики, обліку та аудиту
медичні установи: “GRACE”, “Fido”, Інститут вертебрології та реабілітації IVR, Гематологія ОхМатДит
магазини, супермаркети: “Фора”, “Галя Балувана”, “АТБ-Маркет”, “Дари Моря”
Дворівневий підземний паркінг забезпечує зручність для жителів із власним транспортним засобом, а цілодобова фізична охорона піклується не тільки про захист вашого майна, але і про вашу особисту безпеку. Уже готові придбати дім мрії в ЖК Compass Center? Агенція нерухомості T.H.E. Capital допоможе вам впоратися із цим завданням швидко та якісно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram.
Більше ніж просто житло
ЖК Compass Center може похизуватися своїми комфортними апартаментами, які варіюються між плануванням однокімнатних і двокімнатних, проте маленькими такі приміщення не назвеш, бо площа однокімнатних становить 37-52 кв.м, а двокімнатних – 70-78 кв.м. Така кількість квадратних метрів подарує вам відчуття особистого простору й можливість організувати його за вашими бажаннями.
Щодо внутрішнього наповнення будівель, то зручна функція доступна для покупців у такому масиві: купити квартиру з ремонтом або іншими словами одразу ж розпочати життя мрії в новопридбаних апартаментах. Що ж розробники пропонують жителям? Оздоблення буде містити підлогу з підігрівом, пофарбовані стіни, міжкімнатні двері, розетки й освітлення, лічильники. Буде встановлена побутова техніка, меблі, душ або ванна. При обранні такого варіанту також пропонуються надзвичайно приємні ціни.
Унікальність обрання географічного положення для комплексу в історичному Подільському районі Києва також надає перевагу у близькому розташуванні заповідної території Юрковиця, яка надає таку виняткову можливість насолодитися чистим повітрям посеред галасливого мегаполіса й відпочити душею в екологічному середовищі, але одночасно залишатися посеред центру міста.
Таку природну оазу можна споглядати кожного дня, оскільки в апартаментах ЖК встановлене панорамне скління, а також на прекрасну історичну частину міста – Поділ. Дістатися до нього можливо всього за декілька хвилин і ви вже гуляєте Контрактовою площею, а за 20 хвилин відкриває для вас свої горизонти й Хрещатик. До станцій метрополітену “Тараса Шевченка” дорога від масиву займає 17 хвилин.
Купити квартиру в новобудові у багатьох людей асоціюється із комфортом, а комплекс Compass Center готовий вам його забезпечити – цілий ряд різноманітної сфери послуг розташовується на самій території масиву. Ви можете скористатися салоном краси, SPA-центром, кафе, рестораном, медичним та ветеринарним кабінетом, фітнес-студією, хімчисткою не виходячи з внутрішнього двору.
Виїжджати на роботу й потрапляти в затори вам теж більше не буде потреби, достатньо лише скористатися наданою можливістю й орендувати офісне приміщення прямо тут, оскільки будинок складається із житлової та офісної частини. Живіть з комфортом і продуктивно працюйте в одному місці – ЖК Compass Center!
Якщо ж вам все-таки захочеться оцінити переваги інфраструктури Подільського району, то для вашої зручності прямо зараз ми готові навести декілька прикладів її всеохопності, тож на вас чекатимуть:
Дворівневий підземний паркінг забезпечує зручність для жителів із власним транспортним засобом, а цілодобова фізична охорона піклується не тільки про захист вашого майна, але і про вашу особисту безпеку. Уже готові придбати дім мрії в ЖК Compass Center? Агенція нерухомості T.H.E. Capital допоможе вам впоратися із цим завданням швидко та якісно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні статті
Огляд житлового комплексу Compass Center
Сьогодні, 17:55
«Краще піти до ЗСУ самому, ніж чекати рандому від ТЦК», - військовий волинської бригади
Сьогодні, 15:17
Торгова марка Carrera: модельний ряд, та опис продукції
19 червень, 13:28
Доступні ціни, широке меню та відомі українці: яким було тестове відкриття першого закладу «Gabar» у Луцьку
18 червень, 16:49
4 фактори, на які варто звертати увагу при виборі телевізора
14 червень, 18:05
Останні новини
Румунія передає Україні свою систему ППО Patriot
Сьогодні, 18:11
У селі під Луцьком попрощалися з Героєм Володимиром Столярчуком
Сьогодні, 17:52
Вручення медалей випускникам у Луцьку: як це було
Сьогодні, 17:26
У центрі Луцька – аварія за участю двох маршруток
Сьогодні, 17:07