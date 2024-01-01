Як перетворити хобі на бізнес: історія учасниці освітньо-грантової програми «Початок» від Дія.Бізнес

Марія Нагурна довела, що це – можливо. Тепер вона – власниця швейного ательє та засновниця бренду дитячого домашнього одягу «Сute and sleepy». Разом з маленькою командою Марія створює для малечі оригінальні банні халати-звірята, а також піжамки та тюрбани для волосся.



Журналісти Інформаційного агентства ВолиньPost поспілкувалися з підприємицею та дізнались, як їй вдалося перетворити улюблене заняття у прибуткову справу.



Війна дала зрозуміти: час займатися тим, що любиш

Шиттям Марія захоплювалась завжди. Розповідає, що ще в дитинстві створювала сукні для своїх ляльок, а коли була підлітком, любила давати нове життя старим речам мами та бабусі. Після закінчення школи вона точно знала: хоче стати професійною кравчинею, тож вступила в училище, де і освоювала цю майстерність. Але життя внесло свої корективи у мрії дівчини, і після випуску з університету вона почала працювати менеджером з продажу. Щоправда й тоді Марія не полишала своє хобі: шила речі для себе, рідних, друзів. Повністю поринути в сферу, до якої завжди лежала її душа, жінка вирішила на початку повномасштабного вторгнення.



«Війна, напевно, вплинула на мою свідомість. Прийшло розуміння, що життя біжить дуже швидко, що треба починати займатися тим, чим хочеться, що не треба відкладати. Адже, як кажуть, найкращий час – це зараз», – говорить Марія.





На початку повномасштабної війни жінка кілька місяців провела за кордоном. Саме тоді вирішила: коли повернеться додому, розпочне власну справу. Тож після приїзду в Україну, паралельно з основною роботою, мавйбутня підприємиця взялася за облаштування швейного ательє та створення власного бренду дитячого одягу.



Ідея відшивати саме банні халати з тваринками з’явилася одразу, адже такі Марія вже неодноразово шила раніше для своїх рідних та друзів.



«В мене є дві маленькі донечки. Коли виникла потреба знайти для них хороші банні халати – всі пошуки зводились нанівець. Дитячого халатику, який би гарно вбирав вологу, був красивий та якісний, і в той же час мав цікавий і якийсь «дівчачий» дизайн, на ринку не було. Якщо мені траплялася гарна тканина – халат був просто білий, а кольорові варіанти, зазвичай, були пошиті з синтетичних та не дуже приємних до тіла матеріалів. Тож я пошила цей елемент одягу для своїх дітей самостійно. Потім пошила ще одним знайомим, і ще одним», – розповідає підприємиця.



Вона додає, що тоді сприймала це заняття, радше, як хобі, і навіть подумати не могла, що невдовзі воно переросте у повноцінний бізнес. Але вже в липні минулого року Марія відкрила двері свого ательє для відвідувачів. Щоб масштабувати власну справу, вона подала заявку на грант за державною програмою «єРобота». Перша спроба була невдалою, але друга принесла успіх. За грантові кошти новоспеченій підприємиці вдалося закупити додаткове швейне обладнання, тканини, меблі, частково перекрити витрати на рекламу та оренду.



Багато чого про бізнес я не знала, але готова була вчитися

Справи йшли добре, але згодом Марія зрозуміла: ведення підприємницької діяльності вимагає неабияких знань в різних сферах бізнесу. Як складати фінансовий план, працювати над маркетингом, розбиратися з податками, підбирати команду, налаштовувати рекламу, збільшувати продажі? Як, зрештою, зацікавити клієнтів та зробити свій бренд впізнаваним?



«В процесі роботи в мене виникало багато різних запитань. Багато чого я не знала, але готова була вчитися. Почала шукати, де б я могла отримати такі навички, і так дізналася, що в Луцьку функціонує центр підтримки підприємництва Дія.Бізнес», – каже Марія.

Марія під час захисту бізнес-плану Марія під час захисту бізнес-плану

Жінка почала слідкувати за діяльністю центру соцмережах, відвідувала консультації та лекції, а також з великою цікавістю спостерігала за проєктом «Відважна», який тоді також відбувався на базі центру Дія.Бізнес. Тож коли стартувала нова програма під назвою «Початок», Марія вирішила, що хоче спробувати там свої сили.



«Я дуже хотіла потрапити в цей проєкт, але з іншого боку вагалася. На той момент майстерня вже працювала, і я не була впевнена, що осилю це все. Але, зрештою, таки зареєструвалася і пройшла. Навчання розпочалося цього року після зимових свят. Я не пропустила жодного заняття, хоч вони відбувалися тричі на тиждень. Дуже рада, що таки наважилася, адже отримала багато нових знань: це і фінанси, і податки, і бухгалтерія, і реклама та маркетинг, і управління персоналом. І все це мені дуже допомагає зараз», – говорить підприємиця.



Довідково: Освітньо-грантову програму Початок втілювала мережа центрів підтримки підприємців Дія.Бізнес за сприяння Міністерства цифрової трансформації України, Офісу з розвитку підприємництва та експорту за підтримки ООН Жінки в Україні та Уряду Японії.



Після завершення програми гарним бонусом до отриманих знань для Марії стала фінансова винагорода. Фінальну презентацію учасниці гарно оцінило журі, і вона змогла залучити грант у розмірі 100 000 гривень на розвиток свого бренду. Основну частину, каже, вже витратила на матеріали та облаштування ще одного робочого місця для кравчині. Решту планує використати на своє подальше навчання в сфері бізнесу та підприємництва.



Наш бренд про якість для батьків та радість для дитини

Сьогодні в ательє Марії окрім неї працюють ще дві кравчині. Команда відшиває дитячі халати з оригінальним та цікавим дизайном – тваринками на капюшоні. В асортименті нині є зайчик, киця, динозаврик, а скоро з'явиться ще й левеня.



«Ми кажемо, що наші халати долають рутину. Завдяки ним вечірні процедури малечі не зводяться лише до купання або чищення зубів, а перетворюються на справжню гру. Нам було важливо поєднати в цих халатах не лише якість для батьків, а й радість для дитини», – розповідає Марія Нагурна.



Вона додає, що халатики створюються з якісної та натуральної тканини. Зовні – це гладкий велюр, а в середині – ніжна та приємна до тіла бавовна. Матеріал щільний, він добре поглинає вологу, але не промокає повністю. А ще, каже, підприємиця, тканина зберігає свій вигляд навіть після багаторазового прання.



«Ми маємо індивідуальний підхід до кожного. За проханням клієнта можемо виготовити халатик будь-якої довжини. Якщо правильно підібрати розмір, дитина носитиме його мінімум два роки. Дуже часто після того як батьки купують халат для своїх дітей, повертаються до нас за халатом і для себе. Дорослих варіантів у нас в наявності немає, але ми готові пошити їх на замовлення», – говорить Марія.



В асортименті бренду наявні також базові однотонні піжамки і є тюрбани для волосся.



Відшивання халатів та піжам для бренду – лише один напрямок бізнесу Марії. Решту часу команда майстерні працює над ремонтом одягу та пошиттям нового на замовлення. Підприємиця каже, що тут ставить перед собою завдання максимально зекономити час своїм клієнтам.



«Я сама мама. Я знаю, що таке зранку бігати на роботу, що таке поспішати з роботи забирати дітей, возити їх на гуртки займатися домашніми справами. Наше завдання – полегшити побут жінок, які сьогодні живуть в шаленому темпі і іноді банально не мають часу відвідати майстерню. Тож ми даємо можливість клієнтам консультуватися з нами онлайн, в нас ніхто самотужки не шукає блискавки, нитки, гудзики. Усе це – ми беремо на себе. А також телефонуємо до кожного клієнта, коли замовлення вже готове», – розповідає власниця ательє.



Тим, хто хоче почати власну справу, але з різних причин вагається, Марія радить не боятися, приділити максимум часу складанню фінансового плану, а також здобувати нові знання.



«Я завжди кажу: хто шукає, той знаходить. Зараз є багато цікавої та корисної інформації, яку надають безкоштовно. Треба лишень трохи пошукати. Дія.Бізнес – це одна з таких можливостей. Я й досі на деякі заходи туди ходжу, спілкуюся зі спеціалістами з різних питань», – каже Марія Нагурна.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Перетворити у бізнес своє хобі – під силу далеко не кожному. Але учасниця та одна з переможниць програми «Початок» від центру підтримки підприємництва Дія.Бізнес у Луцьку довела, що це – можливо. Тепер вона – власниця швейного ательє та засновниця бренду дитячого домашнього одягу «Сute and sleepy». Разом з маленькою командою Марія створює для малечі оригінальні банні халати-звірята, а також піжамки та тюрбани для волосся.Журналісти Інформаційного агентства ВолиньPost поспілкувалися з підприємицею та дізнались, як їй вдалося перетворити улюблене заняття у прибуткову справу.Шиттям Марія захоплювалась завжди. Розповідає, що ще в дитинстві створювала сукні для своїх ляльок, а коли була підлітком, любила давати нове життя старим речам мами та бабусі. Після закінчення школи вона точно знала: хоче стати професійною кравчинею, тож вступила в училище, де і освоювала цю майстерність. Але життя внесло свої корективи у мрії дівчини, і після випуску з університету вона почала працювати менеджером з продажу. Щоправда й тоді Марія не полишала своє хобі: шила речі для себе, рідних, друзів. Повністю поринути в сферу, до якої завжди лежала її душа, жінка вирішила на початку повномасштабного вторгнення.«Війна, напевно, вплинула на мою свідомість. Прийшло розуміння, що життя біжить дуже швидко, що треба починати займатися тим, чим хочеться, що не треба відкладати. Адже, як кажуть, найкращий час – це зараз», – говорить Марія.На початку повномасштабної війни жінка кілька місяців провела за кордоном. Саме тоді вирішила: коли повернеться додому, розпочне власну справу. Тож після приїзду в Україну, паралельно з основною роботою, мавйбутня підприємиця взялася за облаштування швейного ательє та створення власного бренду дитячого одягу.Ідея відшивати саме банні халати з тваринками з’явилася одразу, адже такі Марія вже неодноразово шила раніше для своїх рідних та друзів.«В мене є дві маленькі донечки. Коли виникла потреба знайти для них хороші банні халати – всі пошуки зводились нанівець. Дитячого халатику, який би гарно вбирав вологу, був красивий та якісний, і в той же час мав цікавий і якийсь «дівчачий» дизайн, на ринку не було. Якщо мені траплялася гарна тканина – халат був просто білий, а кольорові варіанти, зазвичай, були пошиті з синтетичних та не дуже приємних до тіла матеріалів. Тож я пошила цей елемент одягу для своїх дітей самостійно. Потім пошила ще одним знайомим, і ще одним», – розповідає підприємиця.Вона додає, що тоді сприймала це заняття, радше, як хобі, і навіть подумати не могла, що невдовзі воно переросте у повноцінний бізнес. Але вже в липні минулого року Марія відкрила двері свого ательє для відвідувачів. Щоб масштабувати власну справу, вона подала заявку на грант за державною програмою «єРобота». Перша спроба була невдалою, але друга принесла успіх. За грантові кошти новоспеченій підприємиці вдалося закупити додаткове швейне обладнання, тканини, меблі, частково перекрити витрати на рекламу та оренду.Справи йшли добре, але згодом Марія зрозуміла: ведення підприємницької діяльності вимагає неабияких знань в різних сферах бізнесу. Як складати фінансовий план, працювати над маркетингом, розбиратися з податками, підбирати команду, налаштовувати рекламу, збільшувати продажі? Як, зрештою, зацікавити клієнтів та зробити свій бренд впізнаваним?«В процесі роботи в мене виникало багато різних запитань. Багато чого я не знала, але готова була вчитися. Почала шукати, де б я могла отримати такі навички, і так дізналася, що в Луцьку функціонує центр підтримки підприємництва Дія.Бізнес», – каже Марія.Жінка почала слідкувати за діяльністю центру соцмережах, відвідувала консультації та лекції, а також з великою цікавістю спостерігала за проєктом «Відважна», який тоді також відбувався на базі центру Дія.Бізнес. Тож коли стартувала нова програма під назвою «Початок», Марія вирішила, що хоче спробувати там свої сили.«Я дуже хотіла потрапити в цей проєкт, але з іншого боку вагалася. На той момент майстерня вже працювала, і я не була впевнена, що осилю це все. Але, зрештою, таки зареєструвалася і пройшла. Навчання розпочалося цього року після зимових свят. Я не пропустила жодного заняття, хоч вони відбувалися тричі на тиждень. Дуже рада, що таки наважилася, адже отримала багато нових знань: це і фінанси, і податки, і бухгалтерія, і реклама та маркетинг, і управління персоналом. І все це мені дуже допомагає зараз», – говорить підприємиця.Після завершення програми гарним бонусом до отриманих знань для Марії стала фінансова винагорода. Фінальну презентацію учасниці гарно оцінило журі, і вона змогла залучити грант у розмірі 100 000 гривень на розвиток свого бренду. Основну частину, каже, вже витратила на матеріали та облаштування ще одного робочого місця для кравчині. Решту планує використати на своє подальше навчання в сфері бізнесу та підприємництва.Сьогодні в ательє Марії окрім неї працюють ще дві кравчині. Команда відшиває дитячі халати з оригінальним та цікавим дизайном – тваринками на капюшоні. В асортименті нині є зайчик, киця, динозаврик, а скоро з'явиться ще й левеня.«Ми кажемо, що наші халати долають рутину. Завдяки ним вечірні процедури малечі не зводяться лише до купання або чищення зубів, а перетворюються на справжню гру. Нам було важливо поєднати в цих халатах не лише якість для батьків, а й радість для дитини», – розповідає Марія Нагурна.Вона додає, що халатики створюються з якісної та натуральної тканини. Зовні – це гладкий велюр, а в середині – ніжна та приємна до тіла бавовна. Матеріал щільний, він добре поглинає вологу, але не промокає повністю. А ще, каже, підприємиця, тканина зберігає свій вигляд навіть після багаторазового прання.«Ми маємо індивідуальний підхід до кожного. За проханням клієнта можемо виготовити халатик будь-якої довжини. Якщо правильно підібрати розмір, дитина носитиме його мінімум два роки. Дуже часто після того як батьки купують халат для своїх дітей, повертаються до нас за халатом і для себе. Дорослих варіантів у нас в наявності немає, але ми готові пошити їх на замовлення», – говорить Марія.В асортименті бренду наявні також базові однотонні піжамки і є тюрбани для волосся.Відшивання халатів та піжам для бренду – лише один напрямок бізнесу Марії. Решту часу команда майстерні працює над ремонтом одягу та пошиттям нового на замовлення. Підприємиця каже, що тут ставить перед собою завдання максимально зекономити час своїм клієнтам.«Я сама мама. Я знаю, що таке зранку бігати на роботу, що таке поспішати з роботи забирати дітей, возити їх на гуртки займатися домашніми справами. Наше завдання – полегшити побут жінок, які сьогодні живуть в шаленому темпі і іноді банально не мають часу відвідати майстерню. Тож ми даємо можливість клієнтам консультуватися з нами онлайн, в нас ніхто самотужки не шукає блискавки, нитки, гудзики. Усе це – ми беремо на себе. А також телефонуємо до кожного клієнта, коли замовлення вже готове», – розповідає власниця ательє.Тим, хто хоче почати власну справу, але з різних причин вагається, Марія радить не боятися, приділити максимум часу складанню фінансового плану, а також здобувати нові знання.«Я завжди кажу: хто шукає, той знаходить. Зараз є багато цікавої та корисної інформації, яку надають безкоштовно. Треба лишень трохи пошукати. Дія.Бізнес – це одна з таких можливостей. Я й досі на деякі заходи туди ходжу, спілкуюся зі спеціалістами з різних питань», – каже Марія Нагурна.

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