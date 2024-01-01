Як вибрати кондиціонер за площею квартири





Як вибрати кондиціонер за площею квартири

Однак це лише орієнтовний розрахунок. При виборі кондиціонера також слід враховувати такі фактори: висота стелі, оскільки чим вища стеля, тим більше повітря потрібно охолодити, а значить, потрібен потужніший кондиціонер; для приміщень з висотою стелі понад 3 м рекомендується збільшити розрахункову потужність на 10%.



Кількість вікон також впливає, адже великі вікна, особливо ті, що виходять на сонячну сторону, значно збільшують навантаження на кондиціонер, для таких кімнат рекомендується збільшити розрахункову потужність на 10-20%.



Крім того, рівень теплоізоляції важливий, оскільки чим краща теплоізоляція приміщення, тим менше тепла буде проникати ззовні, а значить, знадобиться менш потужний кондиціонер; для добре теплоізольованих приміщень можна зменшити розрахункову потужність на 5-10%.



Для кімнат, де постійно знаходиться багато людей, потрібен потужніший кондиціонер, оскільки кількість людей, які одночасно перебувають у кімнаті, впливає на необхідну потужність кондиціонера. Якщо вам потрібні додаткові кошти на купівлю кондиціонера, зверніться до сервісу



За якими параметрами вибирати кондиціонер для квартири

Правильний вибір кондиціонера для квартири може суттєво підвищити комфорт у вашому житлі. Для того, щоб зробити оптимальний вибір, варто врахувати кілька важливих параметрів.



Типи кондиціонерів

Спліт-системи складаються з внутрішнього і зовнішнього блоків. Вони є найпоширенішими для використання у квартирах завдяки високій ефективності та тихій роботі. Мульти-спліт системи дозволяють підключити кілька внутрішніх блоків до одного зовнішнього.

Це ідеальний варіант для великих квартир або будинків, де необхідно охолоджувати декілька кімнат одночасно. Мобільні кондиціонери є компактними та не потребують складного монтажу. Вони ідеально підходять для тимчасового використання або орендованих квартир, де встановлення стаціонарних систем є неможливим.



Енергоефективність

Енергоефективність кондиціонера визначається класом, який позначається літерами від A+++ до G. Найвищий клас A+++ забезпечує максимальну економію електроенергії. Дедалі більше споживачів віддають перевагу пристроям із високим класом енергоефективності через зростання тарифів на електроенергію. Вибір кондиціонера з високим класом енергоефективності дозволяє знизити витрати на електроенергію на 30-40%, що є суттєвою економією в довгостроковій перспективі.



Рівень шуму

Під час роботи кондиціонер створює певний рівень шуму, який може впливати на ваш комфорт. Для житлових приміщень рекомендується обирати моделі з рівнем шуму не вище 25 дБ в режимі сну. Важливо також враховувати розташування кондиціонера. Наприклад, якщо ви плануєте встановити його в спальні, краще вибрати модель із тихим режимом роботи.



Функціональність

Сучасні кондиціонери пропонують широкий спектр додаткових функцій, окрім охолодження: осушення, яке корисне для підтримки комфортного рівня вологості в приміщенні, особливо в спекотну та вологу погоду; вентиляцію, що дозволяє провітрювати приміщення без втрати прохолодного повітря; очищення повітря завдяки вбудованим фільтрам, які можуть очищати повітря від пилу, алергенів та інших шкідливих речовин; а також обігрів, що дозволяє використовувати деякі моделі кондиціонерів для обігріву приміщення в холодну пору року.



Бренд і гарантія

Вибір кондиціонера від відомого бренду є гарантією якості та довговічності. Виробники, які давно зарекомендували себе на ринку, пропонують продукцію, що відповідає найвищим стандартам. Перед покупкою кондиціонера варто звернути увагу на умови гарантійного обслуговування. Більшість провідних брендів надають гарантію на свої пристрої від 2 до 5 років, що дозволяє уникнути додаткових витрат на ремонт у разі несправностей.



Популярні бренди кондиціонерів в Україні: Samsung, LG, Midea, Electrolux

Кондиціонери Samsung відрізняються інноваціями, енергоефективністю та стильним дизайном. Вони оснащені штучним інтелектом, Wi-Fi-управлінням та очищенням повітря. Відомі своєю енергоефективністю, що дозволяє заощаджувати на електроенергії.



Різноманітні дизайни дозволяють легко інтегрувати їх у будь-який інтер'єр. Популярні моделі включають Electrolux EACS-09HG-B2/N3 з інверторним компресором і функцією самоочищення, та Electrolux EACS/I-18HFL/N3 з високою енергоефективністю та режимом іонізації повітря.



Кондиціонери LG з інверторними компресорами забезпечують тиху та економну роботу, очищаючи повітря від пилу, алергенів та бактерій. Вони мають функції Wi-Fi-управління, автоматичного очищення та нічного режиму. Популярні моделі: LG P09EP (компактна, енергоефективність класу A++, низький рівень шуму) та LG A12CMH (очищення повітря, Wi-Fi керування, Plasmaster Ionizer для знищення бактерій та вірусів).



Бренд Midea здобув популярність завдяки хорошому співвідношенню ціни та якості. Кондиціонери Midea мають широкий функціонал за доступною ціною, включаючи iECO для економії електроенергії, Follow Me для точного контролю температури, самоочищення випарника та режим сну.



Популярні моделі: Midea MSMA-09HRN1 з функцією швидкого охолодження, обігрівом та економним споживанням енергії, і Midea MISSION MB-09N8D6-I з Wi-Fi управлінням, енергоефективністю класу A++ та очищенням повітря.



Шведський бренд Electrolux славиться надійністю та увагою до деталей. Кондиціонери Electrolux поєднують скандинавський дизайн і передові технології, як I Feel для точного контролю температури, система очищення Cold Plasma, режим Turbo для швидкого охолодження, і низький рівень шуму (до 21 дБ). Популярні моделі: Electrolux EACS-09HG-B2/N3 з інверторним компресором, турбоохолодженням та самоочищенням, і Electrolux EACS/I-18HFL/N3 з високою енергоефективністю, підтримкою Wi-Fi та іонізацією повітря.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Вибір потужності кондиціонера визначається площею приміщення: чим більше приміщення, тим більша має бути потужність охолодження. Для квартири зі стелями висотою до 3 метрів потрібно щонайменше 1 кВт на кожні 10 квадратних метрів. Наприклад, для кімнати площею 20 квадратних метрів підходить кондиціонер з потужністю охолодження не менше 2 кВт.Однак це лише орієнтовний розрахунок. При виборі кондиціонера також слід враховувати такі фактори: висота стелі, оскільки чим вища стеля, тим більше повітря потрібно охолодити, а значить, потрібен потужніший кондиціонер; для приміщень з висотою стелі понад 3 м рекомендується збільшити розрахункову потужність на 10%.Кількість вікон також впливає, адже великі вікна, особливо ті, що виходять на сонячну сторону, значно збільшують навантаження на кондиціонер, для таких кімнат рекомендується збільшити розрахункову потужність на 10-20%.Крім того, рівень теплоізоляції важливий, оскільки чим краща теплоізоляція приміщення, тим менше тепла буде проникати ззовні, а значить, знадобиться менш потужний кондиціонер; для добре теплоізольованих приміщень можна зменшити розрахункову потужність на 5-10%.Для кімнат, де постійно знаходиться багато людей, потрібен потужніший кондиціонер, оскільки кількість людей, які одночасно перебувають у кімнаті, впливає на необхідну потужність кондиціонера. Якщо вам потрібні додаткові кошти на купівлю кондиціонера, зверніться до сервісу https://easypay.ua/ua/catalog/bezotkaziy-kredit-na-kartu для отримання безвідмовного кредиту на карту.Правильний вибір кондиціонера для квартири може суттєво підвищити комфорт у вашому житлі. Для того, щоб зробити оптимальний вибір, варто врахувати кілька важливих параметрів.Спліт-системи складаються з внутрішнього і зовнішнього блоків. Вони є найпоширенішими для використання у квартирах завдяки високій ефективності та тихій роботі. Мульти-спліт системи дозволяють підключити кілька внутрішніх блоків до одного зовнішнього.Це ідеальний варіант для великих квартир або будинків, де необхідно охолоджувати декілька кімнат одночасно. Мобільні кондиціонери є компактними та не потребують складного монтажу. Вони ідеально підходять для тимчасового використання або орендованих квартир, де встановлення стаціонарних систем є неможливим.Енергоефективність кондиціонера визначається класом, який позначається літерами від A+++ до G. Найвищий клас A+++ забезпечує максимальну економію електроенергії. Дедалі більше споживачів віддають перевагу пристроям із високим класом енергоефективності через зростання тарифів на електроенергію. Вибір кондиціонера з високим класом енергоефективності дозволяє знизити витрати на електроенергію на 30-40%, що є суттєвою економією в довгостроковій перспективі.Під час роботи кондиціонер створює певний рівень шуму, який може впливати на ваш комфорт. Для житлових приміщень рекомендується обирати моделі з рівнем шуму не вище 25 дБ в режимі сну. Важливо також враховувати розташування кондиціонера. Наприклад, якщо ви плануєте встановити його в спальні, краще вибрати модель із тихим режимом роботи.Сучасні кондиціонери пропонують широкий спектр додаткових функцій, окрім охолодження: осушення, яке корисне для підтримки комфортного рівня вологості в приміщенні, особливо в спекотну та вологу погоду; вентиляцію, що дозволяє провітрювати приміщення без втрати прохолодного повітря; очищення повітря завдяки вбудованим фільтрам, які можуть очищати повітря від пилу, алергенів та інших шкідливих речовин; а також обігрів, що дозволяє використовувати деякі моделі кондиціонерів для обігріву приміщення в холодну пору року.Вибір кондиціонера від відомого бренду є гарантією якості та довговічності. Виробники, які давно зарекомендували себе на ринку, пропонують продукцію, що відповідає найвищим стандартам. Перед покупкою кондиціонера варто звернути увагу на умови гарантійного обслуговування. Більшість провідних брендів надають гарантію на свої пристрої від 2 до 5 років, що дозволяє уникнути додаткових витрат на ремонт у разі несправностей.Кондиціонери Samsung відрізняються інноваціями, енергоефективністю та стильним дизайном. Вони оснащені штучним інтелектом, Wi-Fi-управлінням та очищенням повітря. Відомі своєю енергоефективністю, що дозволяє заощаджувати на електроенергії.Різноманітні дизайни дозволяють легко інтегрувати їх у будь-який інтер'єр. Популярні моделі включають Electrolux EACS-09HG-B2/N3 з інверторним компресором і функцією самоочищення, та Electrolux EACS/I-18HFL/N3 з високою енергоефективністю та режимом іонізації повітря.Кондиціонери LG з інверторними компресорами забезпечують тиху та економну роботу, очищаючи повітря від пилу, алергенів та бактерій. Вони мають функції Wi-Fi-управління, автоматичного очищення та нічного режиму. Популярні моделі: LG P09EP (компактна, енергоефективність класу A++, низький рівень шуму) та LG A12CMH (очищення повітря, Wi-Fi керування, Plasmaster Ionizer для знищення бактерій та вірусів).Бренд Midea здобув популярність завдяки хорошому співвідношенню ціни та якості. Кондиціонери Midea мають широкий функціонал за доступною ціною, включаючи iECO для економії електроенергії, Follow Me для точного контролю температури, самоочищення випарника та режим сну.Популярні моделі: Midea MSMA-09HRN1 з функцією швидкого охолодження, обігрівом та економним споживанням енергії, і Midea MISSION MB-09N8D6-I з Wi-Fi управлінням, енергоефективністю класу A++ та очищенням повітря.Шведський бренд Electrolux славиться надійністю та увагою до деталей. Кондиціонери Electrolux поєднують скандинавський дизайн і передові технології, як I Feel для точного контролю температури, система очищення Cold Plasma, режим Turbo для швидкого охолодження, і низький рівень шуму (до 21 дБ). Популярні моделі: Electrolux EACS-09HG-B2/N3 з інверторним компресором, турбоохолодженням та самоочищенням, і Electrolux EACS/I-18HFL/N3 з високою енергоефективністю, підтримкою Wi-Fi та іонізацією повітря.

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